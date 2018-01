El Larguero: la pelea en el vestuario tras el United - City y la resaca liguera (10/12/2017)

Voz 1 00:00 dónde está

Voz 1375 00:35 bueno doce en punto bienvenidos al tiempo ya de Larguero y el tiempo vinieron haber repasado todos los partido que este domingo y haber escuchado algunos de los protagonistas de esta jornada el recuerdo que el Barça es líder como decía con treinta y nueve puntos en zona Champions Valencia con treinta y cuatro Atlético con veintitrés irreal Madrid con treinta y uno zona de Europa League Sevilla con veintiocho la Real con veintiuno en descenso ahora mismo estarían en zona de ascenso segunda alavés con doce Málaga con once y Las Palmas con diez el Madrid está en Abu Dabi ya sabes que ese semana de Mundial de Clubes luego estaremos por allí con Mario Torrejón que es el primero que ha ido ya para ya antes de que lleguen Romero hoy Herráez el miércoles para las semifinales del Mundial de Clubes a las seis de la tarde contra Al Jazeera en Segunda también había partidos hoy domingo Córdoba dos Rayo Vallecano dos Lugo tres cultural uno Nástic dos Sevilla Atlético uno Oviedo uno Osasuna cero y Tenerife tres Reus cero siguen líderes en zona de ascenso directo a Primera el Huesca líder en solitario Lugo con XXXIII los dos empatados XXXII el Cádiz que vaya racha lleva con XXXI el Numancia con treinta el Granada ICOM XXIX el Rayo en dos de los aspirantes al ascenso en apuros el Sporting en el Valladolid no miro a nadie ni me miró a Minnie mira nadie en descenso a Segunda B la Cultural con diecinueve Lorca con dieciséis Sevilla al de digo con trece y Córdoba también con trece eh

están por ella todos es Antonio Romero hola muy buenas hola qué tal muy buenas a todos en gallego o la Gaye qué tal buenas noches hola Julio Pulido qué tal buenas noches Antón Meana ella está por aquí

de buenas noches hola Pablo Pinto a Miguel Martín Talavera qué tal está ahora Jordi Martí en Barcelona sí señor buenas noches buenas noches buena ni también Marcos López hola Marcos hola en Barcelona no en Villarreal Villarreal el el y con frac y no Flaqué hola aquí estamos y sé que tengo un hombre que acaba de cumplir cuarenta años exactamente ya ya no ya bueno es verdad ayer cumplió ayer cumplió cuarenta años pero no pido perdón estás perdonado está Mario Torrejón en Abu Dhabi hola Mario qué tal

Voz 1501 02:27 bueno buenas noches a todos allí son las tres de la mañana o lo es

Voz 1501 02:32 ha decidido minuto mañana de un día muy largo y vale ya hace relativamente poco que hemos llegado tanto nosotros como como el Madrid ella está por aquí los peores presagios de Antonio Romero no se cumplen eh hace una temperatura fantasmas si tiempo primaveral día

Voz 1375 02:49 esta tarde Carrusel pero nada estoy contigo antes de entrar en materia del partido el Barça de la el tema arbitral de la victoria del Atlético hoy del triunfo en Madrid y Martín en Manchester buenas noches

Voz 2 03:03 Bona nit sala mala con

Voz 1375 03:06 sí

Voz 0078 03:07 y es que su larguero muy internacional antes

Voz 2 03:21 tiene a la para pagar la Premier o no

Voz 1375 03:27 sí bueno yo creo que ganar en febrero pero pero bueno luego acordamos la diferencia es que tiene pero la noticia ahora

Voz 0470 03:33 raro es que eso es raro porque en la liga más competitiva en la más complicado ganar hito

Voz 1375 03:37 dos Canal a la va a ganar de pasión ahora entramos en con esa historia pero ahora mismo la noticia Lu Martín es que al terminar el partido ha habido lío en el Vestuario e incluso han llegado a las manos jugadores de los dos equipos

Voz 2 03:49 bueno no he jugado es no ha habido lío si sea deberíamos estar hablando de que Guardiola abatido y bueno si te ha batido récord de victorias consecutivas doce victorias consecutivas cosa que no había conseguido nadie porque había un récord anterior del Arsenal pero encadenaba dos temporadas pero os que entonces lo que os puedo contar hoy es que ha habido voces botellazos de agua en el vestuario porque al término del partido mientras estaba celebrando

Voz 3 04:17 ni siquiera victoria como no voy a ser de otra manera una victoria importantísima que

Voz 2 04:20 el líder destacadísima Premier ha pasado por ahí Mourinho casual uno casualmente les ha dicho algo a gente del City que está celebrando el triunfo es ver son que hablan portugués claro si lo ha entendido perfectamente sea mosqueados ha encarado Isaías saneado y bueno la cosa ha acabado como el rosario de la aurora he sabido un botellazo un empleado el del City que ahora mismo tiene pues como como la de Urtain en sus patas

Voz 1375 04:53 botellazo no saber quién no sí de Lukaku de Lukaku bueno pues aunque

Voz 2 05:01 no ha acabado muy bien el partido hasta el punto de que durante la hora posterior partido eso que tarda duchar masajes y todo eso ha tenido que estar la Policía separando los dos vestuarios para que la cosa no fuera a mayores tu techo la cosa ya había ido a mayores porque la bronca ha sido importante entre sobre todo un par de jugadores desde el derbi uno dice Luca Dlouhy un par más si no no los españoles que sean borrados si no están para estas cosas

Voz 1375 05:31 afortunadamente hay sobre todo

Voz 2 05:34 como técnico de de Mourinho su núcleo duro los habituales en estas broncas

Voz 1375 05:39 los empleados del City que salía

Voz 2 05:43 he ido a defender a sus jugadores para mal mal rollo

Voz 1375 05:48 cuyo United Se sabe quién sean porque se lo no

Voz 2 05:51 que como no lo tengo confirmaba que el botellazo que más efectividad tenido sí

Voz 1375 05:59 así el de Luca

Voz 2 06:00 es que ha sido el la madre mía

Voz 1375 06:02 eso que el partido luego lo hablaremos con Bruno lo que ha sido el partido no ha ido vámonos habido es verdad que ha sido duro ha habido algunas entradas duras ha habido alguna helénica

Voz 2 06:10 el partido ha sido partido pero normal exactamente no habido

Voz 1375 06:12 eso entre Guardiola y Mourinho luz habida estaba o Enrique San saludó al principio cariñosamente al Carrillo luego durante el partido en la banda pero bien no

Voz 2 06:20 no bien correcto Mourinho muy correcto lo hasta hasta que has sacado la cabeza con El Vestuario oí yo no te puedo decir que ha dicho pero algo habrá dicho que al al equipo del City algo ahora dicho hasta ese momento no había pasado nada más allá del City incuestionable creo más allá de que Mourinho se haya quejado de arbitraje no sé exactamente por qué

Voz 1375 06:46 mira vamos a escuchar a Mourinho lo que ha hecho en sala de prensa pero el partido ha habido una jugada polémica en la que yo creo que tenía Mourinho Iturralde razón no me pareció de Walker Ander Herrera puede ser

Voz 0514 06:55 no recuerdo el pide un penalti de Ander Herrera que para mí se tira Ander Herrera

Voz 1375 06:59 vale no hay una jugada en la que le pisa Walker no sé qué

Voz 0514 07:02 así se queja del penalti sobre todo que se cambió el partido porque creo que iban en el patio

Voz 2 07:05 también hay uno en la primera parte que podía haber pitado penalti es que tampoco sí sí

Voz 1375 07:10 con lo de siempre lo que decíamos antes que a veces te benefician a este perjudican pero ha llegado a Mourinho ya dicho esto en la sala de prensa

Voz 4 07:17 yo sí marcharse si no es así Titus

Voz 0514 07:20 a jugar al Manchester City uno espera que marquen monos goles goles vergonzosos han sido dos tantos muy malos uno en un córner y el otro en un rebote afortunado

Voz 5 07:33 en Wall con olvidan aquí no

Voz 1375 07:37 es que es acogen ante lo de ese tío con perdón un espera que te marqué dos goles no dos goles vergonzoso pero bueno ahora vamos a analizar cómo son los goles de United cada jornada es que

Voz 2 07:46 estaba cantado también podía haber está bien podía haber metido dos golazos sino llega a ser por David De Gea otra vez sí sí también verdad

Voz 1375 07:53 es un par de paradones Álvaro de Grado y está por ahí el nombre de la Cadena Ser en Manchester hola Álvaro muy buenas hola

Voz 0078 07:59 las noches Manu qué tal estáis oración que nos cuenta Luis Martín

Voz 1375 08:01 en El Larguero también creo que hay algún medio británico que está ya haciéndose eco de ella no

Voz 0078 08:06 sí sí y además también te podemos confirmar que por ejemplo

Voz 2 08:10 Mikel Arteta el equipo de Guardiola

Voz 0078 08:12 tiene bueno pues tiene una pequeña evitan la deja rastro

Voz 0470 08:15 los escrito otro de de los está

Voz 0078 08:18 vamos mal parado de todas de toda esa toda esta disputa y efectivamente pues ésta

Voz 3 08:23 pues empezando a salir un poco en los medios de comunicación

Voz 0078 08:26 es que aunque el partido acabado hace ya varias horas

Voz 2 08:29 pues esto está surgiendo ahora mismo

Voz 1375 08:32 bueno será que estaría implicado Mikel Arteta también que

Voz 2 08:35 no que está implicado sino que ha sido así que tiene encima de la luz que no que han volado han volado ahí ya sí han pillado a demasiado

Voz 1375 08:45 madre mía no bueno pues ése no parecía que iban a ser un partido de esos que dejan gran enfrentamiento o que abren la brecha entre los de Guardiola en los de Mourinho pero esto es lo que ha pasado cuando terminó el encuentro lo que no sea visto después de la victoria del del Manchester City en Old Trafford que deja la Liga pues muy muy sentenciada sacándole ahora mismo once puntos al United catorce h

Voz 6 09:09 él sí dieciséis al Liverpool diecisiete al Arsenal diez

Voz 1375 09:13 nueve al Tottenham parece una broma pero no lo es en sí sí

Voz 2 09:17 a seis jornadas sí sí en dieciséis jornadas

Voz 1375 09:19 te saca once al segundo el United catorce al tercero el Chelsea

Voz 6 09:23 dieciséis al cuarto Liverpool diecisiete

Voz 1375 09:26 siete al quinto el Arsenal diecinueve al Tottenham sea es una cosa de locos pero más de lo

Voz 2 09:31 hoy además hay una cosa que ha dicho Guardiola hoy que que está muy bien él está muy orgulloso porque les el año pasado de decir no es que así no se puede jugar en Inglaterra bueno pues así como a él le gusta jugar como él lo siente como lo ha hecho en el en Barcelona y lo está haciendo y eso tiene su mérito

Voz 1375 09:52 pues nada y si hay alguna novedad Os pido es paso Lu Martín Ibai

Voz 2 09:56 bueno voy a me voy a los hospitales a ver si exacto

Voz 1375 09:59 cuente BT a dar una vuelta que seguro que alguna novedad por ahí un abrazo Louis Álvaro nos pide que los pies pasa con cualquier novedad también muy bien un abrazo hasta luego pues nada eso es lo que me talud Martín abriendo el larguero hizo lo que también añade algún dato más el Daily Mail que es quién está sacando esa información ahora mismo en Ray sonido es que la cabra tira al monte yo de verdad no no digo que la culpa la tenga Mourinho porque no lo he visto no sabemos bien lo que ha pasado pero el primero que se marche a la sala de prensa rajar de la manera vergonzosa de marcar los goles es Mourinho que parece ser según nos ha contado Lou Martín que algo le dice a los miembros del cuerpo técnico o el staff quién estuviera por allí del City es Mourinho y luego vienen la reacción lo que haya pasado a partir ella pues no lo sabemos pero bueno

Voz 1005 10:40 lamentable extrañe que Mourinho esté ese extraño metido en estas historias

Voz 0470 10:45 no había visto el partido cuando terminaba partido Mourinho Guardiola un abrazo y cuando empiezan

Voz 1375 10:50 durante el partido han estado hablando al vestuario

Voz 0470 10:53 yo ahí no pasa en el campo no pasa absolutamente nada

Voz 7 10:57 tiene que haber sido dentro eh bueno de lo de los goles del City quiere decir que lo los dos goles del City son dos asistencias de Lukaku delantero del Manchester United en el área pequeña para que las enchufe en los dos jugadores del City por quién Mourinho

Voz 8 11:11 ha pagado ochenta millones de euros al las

Voz 7 11:13 cariño al cine sesenta millones de euros y ochenta kilos que sobrar porque Diego Montoro

Voz 1005 11:19 además que Mourinho es el rey del juego elegante no no el United ha hecho un partido penoso que muy pero soy muy lo ha venido a Mourinho para cuestionar la categoría y la calidad de los goles de de cualquier equipos se ha hecho daño está esa derrota eh

Voz 1375 11:35 sí ha hecho mucho daño porque añora es el once puntos Se duele mucho y sobre todo es verdad que el sitio ha hecho un partidazo hoy está viendo el partido estaba viendo Carrusel y está viendo el partido el mejor partido del City pero es claro el plan el planteamiento de United el sido terrible claro que tampoco es que creo que es desde el dos mil tres el partido con menos posesión del United en Old Trafford al descanso horas setenta y cinco veinticinco luego ya no sé cómo acabó el partido y cinco pero independientes

Voz 0239 12:01 de eso está viendo el resumen yo estoy absolutamente de acuerdo con Iturralde no he visto el partido visto el resumen estoy de acuerdo con Iturralde de la jugada que se queja Mourinho la trampa que hace Mourinho no tiene razón Ander Ander Herrera para mí se tira dentro del área no es penalti y luego Mourinho es un cobarde Mourinho tira la tira la piedra esconde la mano y manda su macarras que no los ha nombrado imagino que son el macarra del preparador de porteros que en el Bernabéu tiro a Herrerín una escalera

Voz 1005 12:27 el macarra del preparador físico que son los dos

Voz 0239 12:31 Escudero la guardia pretoriana de Mourinho pero pero Mourinho es el que manda a sus dos perros de presa el portando un cobarde es el que tira todo el que inicia a todo el que llora en la rueda de prensa el que cuando vuelan las botellas se mete en su vestuario para que la culpa la tengan los no

Voz 0985 12:46 más que a finales una historia que nos conocemos sí

Voz 1375 12:48 no que a veces se esto suena de algo se nos suena por qué

Voz 0985 12:51 no sólo es un entrenador cobarde sino que es un personaje tóxico y la prueba es que siempre está buscando fuera pues alguna excusa victim izar se pero esconde quiere esconder la auténtica realidad que es el fracaso deportivo que es

Voz 0239 13:04 puede estar aunque estos yo después de todo esto me sigo preguntando cómo hay gente a la que siguen engañando Mourinho a la que Mourinho sigue engañando y que considerasen a Mourinho un entrenador como él diría top buena año es una habrán bueno grabamos Alice sale

Voz 0470 13:20 vamos bueno estoy hablando yo perdonar me miran a mí descubierto solos

Voz 0699 13:25 no no no yo no me tengo que descubrir de nadie para mí yo no gusto o no decir amigos que ha ganado dos Copas de Europa

Voz 0470 13:32 el Inter me parece la prehistoria sigue muy bien y me parecía que te Madrid yo te sigo diciendo hizo una labor impresionante bueno a mi me parece que no se note no tener siempre la razón no pero digo

Voz 0239 13:43 estoy hablando yo no yo digo que a mí Mourinho en el Madrid

Voz 0470 13:46 tuvo una gran campaña de marketing fracasó en lo deportivo algunos consideráis un Mangusta Zidane en un año y medio sea pasa por el forro a Mourinho en un año de verdad

Voz 1375 13:56 Mourinho Ancelotti a todos perdona pero tiene

Voz 0470 13:59 ha ganado más allá se ha adelantado a todo

Voz 1576 14:07 aquí hay dos cosas el Mourinho entrenador que yo

Voz 0470 14:10 te puede gustar no niego la mayor el Mourinho entrenador es un

Voz 0699 14:13 no pero nosotros

Voz 1576 14:19 el entrenador no sólo hubo un equipo sino con dos ha hecho cosas importantes ya ha ganado títulos importantes y ese es uno pero yo creo que con el paso de los años según le han ido cayendo los años encima pues al final el yo creo que hay que Sagredo que estaba por encima del bien y del mal ya minimizado absolutamente al Mourinho entrenador para ser ese personaje grotesco que de vez en cuando salta a la palestra hay que diferenciar

Voz 1375 14:42 era el Mourinho entrar del Mourinho personaje que es verdad que cuando le fichas fichas el pack entero a lo mejor eso no te compensará pudiera echar sólo a uno de los Lara igual algún club pase lo pensaban que a lo mejor por eso no le fichas porque al final a a cuenta no te sale con todos los pollos e incendios que te monta pero Mourinho es un buen entrenador

Voz 0470 14:57 yo creo que lo negar la mayor ahí me parece que no tanto como sugiere que ha hecho Mourinho deportivamente otra cosa déjame el segundo nada más dejar no que le pregunté a Gallego que la por impresionante hizo Mourinho en el Real Madrid mira con un equipo es decir pues mira te voy a decir habla te lo dijo que lo una banda osea que Mourinho ya lo dijo

Voz 7 15:19 ha sentado a tu derecha el presidente del Real Madrid

Voz 0470 15:21 qué dijo te lo digo yo hombre quizá hubiera sido un fracaso en seis años

Voz 7 15:27 no seguidos cayendo a las primeras de cambio en Europa que no compre

Voz 1005 15:31 es meternos en semifinales loco lo hizo

Voz 7 15:34 es competir lo hizo competir porque el Madrid no competir que ganó se enfrentó al mejor equipo de la historia del mundo que era el Fútbol Club Barcelona de Messi en el mejor momento fue capaz de ganar una Liga de ganar una Copa del Rey de competir con él es sólo consiguió el Real Madrid

Voz 0470 15:50 a este año no hubiera estado en el Real Madrid lo mismo en el Barça había bien ligas seguidas eso no lo sabe sólo lo sabes todo eso lo ha hecho eso lo gana

Voz 1576 16:02 sí duela

Voz 0470 16:03 compitió en la labor de Mourinho en el mar

Voz 1005 16:06 sí es que constituyó te lo dice ella

Voz 0470 16:08 entre Real Madrid y del director general todos los que estaban en aquel que si no me lo perdona que sino verdad y también del director general tienen que reconocer que ficharle fue un error él estaba en la mierda no competía monarca Mourinho eh el entrenador que eso fuera estamos igual estaría tanto un personaje vosotros vosotros creéis que si os dé la razón yo no se lo voy a dar porque no creo creo en lo que digo y cada uno tiene su opinión es que para salir en la radio a darle el hecho está Mourinho que ya lleva esa haciéndolo ocho años que no sé cómo Hansala pero él va a seguir ahí

Voz 7 16:38 da igual los años que se Cruz

Voz 0470 16:41 todos los años seguimos con la misma película es una tremenda

Voz 8 16:43 es esta explicando que el que el United ha jugado horrible Iker Unai te te estaba once puntos del sí

Voz 7 16:48 yo lo he dicho el primero ya no Estado

Voz 8 16:51 te puntos del City dudaba de que el United pudiera jugar bien con Mourinho y a las pruebas nos remitimos el año pasado la Liga el Chelsea este año se ha visto una evolución en el City que estamos en la jornada quince del jornada dieciséis iba esa ventaja Il nuevo el comportamiento que tiene Mourinho sea él no puede salido en la rueda de prensa de Ci los goles estos son vergonzosos estos son bonitos estos vale no no valen quién es él para decir eso

Voz 1375 17:13 eh sí

Voz 7 17:14 no bueno puede salir en la rueda de prensa

Voz 0470 17:17 si quiera otra otra cosa es que tenga razón no lo tenga claro pero también dice Guardiola muchas cosas que no estamos de acuerdo y las dice ya está sí pero él él de

Voz 8 17:25 decide cuando los goles valen en cuanto a goles son bonitos son no son bonitos cuando los goles son vergonzosos pues echaré la culpa a tus dos jugadores a Lukaku sobretodo la defensa que es incapaz de defender en una acción a balón parado eso lo puede pasar al City Guardiola

Voz 0985 17:38 que esto es más viejo que ir a pie trata de señalar señalar aún externo a un exterior para esconder tus vergüenzas Sospechosos habituales sí sí

Voz 0470 17:48 manda la banda en chándal como decía a los dos a al ya

Voz 1576 17:52 habría que viven de eso viven de eso porque no

Voz 1375 17:54 euros Un buen preparador de porteros ni Farías físico que se viste el día que te no hoy encerrando por ejemplo yo con Louro estuve en un cuarto

Voz 1576 18:02 lo hizo Louro yo estoy convencido que decir tuvieran un para qué

Voz 1375 18:04 voy ha partido la cara pero no he como estaba en el

Voz 1576 18:07 la sala de prensa del Bernabéu como el jefe de prensa adelante hicieron periodista no simplemente intento

Voz 1375 18:13 el meter en darme pero si yo estuviera en un par en oscuras me hubiera pegados trotando lo tengo más claro me hubiera marchado con las gafas del revés esto es muy grande esto no yo yo no me de más de lo sabe todo el mundo pero pero Antón Meana cuando estaban Radio Marca pero como cuando estaba como estabas allí yo no estuve nervioso en ningún momento porque sabía que estaba controlado aquello lo son gente que por lo menos Louro If haría lo ha dicho Romero son van allí a hacer la pelota a su jefe y si tienen que ir allí a tirar una botella pocos semana Mourinho van a esa gente hace mucho daño en el fútbol no tienen nada que ver con la grandeza del United un equipo que es inmenso y que ahora está secuestrado en estas guerrillas tontas por Mourinho sumando el chándal bueno hemos empezado Larguero por lo que os acabamos de contarnos han contado Luis Martín empezando este tiempo de sanedrín antes empezar en la Liga española hoy juega el derbi de Manchester han acabado a tortazo limpio y botellazo limpio con alguna brecha en la cabeza de alguno por allí por qué Mourinho al parecer a pasar por ahí la Hadi no algo al algunos de los miembros del cuerpo técnico del Manchester City ese aliado la de San Quintín después de haber rajado también en la sala de prensa de la forma vergonzosa de conseguir los goles del United sketchs también de los árbitros me gustaría vuestras opiniones también si defendéis a Mourinho o estáis con él lo estéis contra él que os parece Mourinho entrenador Mourinho personaje lo que queráis en el seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta porque aquí todas es opiniones son válidas porque en el fútbol afortunadamente todos los entrenadores son válidos pero hablamos de un estilo de fútbol durante el Mundial de Argentina lo ha podido ganar Argentina con Bilardo y con Menotti que es como el día y la noche afortunadamente se puede ganar una Copa de Europa como Guardiola o como Mourinho Mourinho no lo fichó para mi equipo aun reconociendo que es un buen entrenador porque efectivamente compras al entrenador y a la persona aparte de un macarra Un cobarde pirómano que necesita estar todo el día creando en incendios pero a mí sí me parece un buen entrados a mí sí me pregunta alguien te parece detrás Mourinho mi respuesta es sí en el Madrid fracasó mi respuesta es sí porque en el Madrid no fichan entrenadores para competir ficha entrenamos para ganar en el Madrid no ganó una Liga en tres años creo

Voz 0470 20:12 sí una liguero una una ley una creo que es mi opinión

Voz 1375 20:15 eh yo creo que hay entrenadores por muy mal que viniesen de atrás no es culpa de Mourinho ni mérito de Mourinho que antes vienen vienen muy mal para mí fracasó en el Madrid pero si me preguntas que son bordada entrenador a mi me parece que si ahora es un macarra de los de tomo y lomo es un energúmeno es un maleducado Illa encanta pisar pues eso callos cada dos por tres y hoy ha vuelto a hacerlo aunque luego allí se calentado todo el mundo ya tu opinión que me interesa en el seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta enseguida las ponemos nota de voz al larguero y enseguida las ponemos eh además de lo de Manchester que si hay alguna novedad más enseguida nos pedirá pasó el Martini Álvaro de Grado vamos a rezar por el Barça eh que es el último ya es el líder el último en terminar el partido esta jornada sigue siendo de Isidro seguimos diciéndolo a un Barça que jornada tras jornada Valverde sigue diciendo qué contento está que es muy seguro atrás pero hasta que no se ha quedado con uno menos no ha podido meterle mano al al Villarreal con esa imagen que yo he visto al final del partido lo que para mí resume este Barça el abrazo que se han dado Ter Stegen y Messi curiosamente uno vive desde la portería el otro viene desde el otro campo se han buscado los dos sean pegado un abrazo y han dicho tú has paro esto va bien lo demás entremedias sigue estando ahí un tanto a Valverde no acaba de darle a la tecla pero claro ves los números dejó como que no

Voz 1501 21:29 a la fórmula de Manu claro la vieja fórmula de títulos metes eso me acuerdo yo de que José Romero de inalámbrico de Casillas Si Hernando

Voz 1375 21:38 bueno pues por ejemplo perfectamente lo pasado

Voz 1501 21:40 nada no hace falta tocar veinte mil veces para llegar a la portería si se toca ahí le gusta la gente fenomenal pero que sino también vale y al Barça le está valiendo oye fantástico está saliendo fenomenal yo tengo dudas de teniendo el ADN que tiene ese equipo que esto le le valga para toda la temporada y que llegue a va a tener esta ventaja es este poderío que está demostrando ahora durante toda la temporada ahora tiene a Messi teniendo a Messi pues eso es noventa

Voz 0985 22:05 sí pero si se me permite antes de entrar en el fondo que lo haremos un pequeño matiz Manu antes de la expulsión de erraba el Barça a través de la incorporación de Alcàsser a reacciones no perdona el bar Valverde ha sacudido con la entrada de Alcácer ha sacudido a la pizarra y el Barça ha reaccionado con ocasiones del propio Alcácer del propio Messi quiero decir quiero decir que antes de esta expulsión el Barça ha dado una hay indicios de recuperación

Voz 1576 22:33 Sant Jordi habrá que preguntarle a a Valverde porque Alcácer que marca dos goles y le da una victoria en un partido al siguiente hace las jugadas para que los meta Luis Suárez luego desaparece otros dos o tres partidos hasta que hoy lo saca el equipo vuelve a mejorar con él se que Valverde dará tecla yo creo que hace como tres cuatro semanas vemos que el equipo de hacia arriba mejora con Paco Alcácer de pronto hoy hasta la segunda parte ha vuelto a desaparecer

Voz 7 22:59 no sé yo yo he visto el partido y sinceramente me aburrido una hora soberanamente yo también y si el Barça es el equipo seguro ahí tienen la pelota los cuatro centrocampistas cuatro cuatro dos pero es que tuvo días al Barça antes era era vértigo era chispa era efervescencia y ahora pasaba los minutos pasan los minutos no pasa nada al acoge a Messi una ocasión la coge de Messi uy pasan otros quince minutos no vuelve a pasar nada en esos quince minutos yo qué sé el año pasado sin estar bien el Barça la pelota le llegaba Neymar ya que llora otra cosa era pero bueno si nos tenemos que acostumbrar a esto pues habrá que acostumbrarse

Voz 0470 23:34 bueno pero es que al Barça en el Barça claro pero es que estamos mirando no pero es Assange Denis Suárez

Voz 9 23:44 en Paulinho

Voz 0470 23:46 qué más ha jugado hoy con verraco y Rakitic es que no tiene más

Voz 1375 23:52 buena Denis Suárez Rakitic Paulinho y es que no me han

Voz 0470 23:55 he hecho no me han hecho divertirme nada es que como todo es muy tedioso que este no es el

Voz 1005 24:00 el Barça de Neymar es que Neymar ya no está en el Barça

Voz 1375 24:02 además se quiso ir claro es que este es el Barça de Messi

Voz 1005 24:05 si el Barahona de verdes el de Valverde el Barça claro

Voz 0470 24:09 no pero sí pero habrá que denunciarlo

Voz 1375 24:12 digo Pulido eh no no los ricos

Voz 0470 24:14 yo que sé el saludo todas las semanas es que el Atlético de Madrid a las cuatro gana pero nos aburren o a las nueve menos cuarto una hora Nos aburre yo creo que habrá que analizar todo el partido pero cuando aburre el fútbol denunciarlo porque que sacamos a la gente en los campos

Voz 1005 24:29 a partir a mí no me aburrido tanto el partido a mí no me ha parecido tan mal el Barça como como dice Gallego y yo creo que sí

Voz 0470 24:36 es verdad es verdad que hasta la expulsión de pero ya estaba batido ya estaba pero no dio partieron partido ahí

Voz 0239 24:44 expulsión para no la expulsión de Antonio

Voz 0470 24:46 de la selección ha intervenido Valverde ya aceptado por también en la prima

Voz 0239 24:52 aparte de tener un par de buenas intervenciones diferentes yo digo que en el cómputo general del partido antes de la expulsión para mí el choque iba encaminado un empate claro para mí luego puede haber pasado cualquier cosa verdad que el cambio de alguien de Alcácer remueve un poco el sistema ofensivo del Barcelona pero también es cierto que Ter Stegen lo de lo mejorcito del Barça en la primera parte yo creo que en ese momento el Villarreal se había pegado o me voy a pegar un paso atrás

Voz 1375 25:15 el cambio que te dices de Valverde pero hasta el momento de la

Voz 0239 25:17 te rompe el partido es la expulsión es decir no es el campeón el cáncer lo que rompe el partido la pulsión es

Voz 8 25:22 Antonio pero que romper partido y hay que hacer un elogio de una crítica Calleja un elogio porque es un entrenador valiente en un entrenador atrevido que está regenerando el Villarreal y una critica porque es culpa del jugador no son gente no se puso a jugador porque se llame Rábago sean Antonio Romero llame Marcos López seis culpa ese es expulsa a un jugador porque entra de manera desaforada a un balón que que ya no a llegar y que pone en peligro el el tobillo Busquets y ese es un error de un chico joven evidentemente que es comprensible pero es un error de erraba y ese error lo acaba pagando el Villarreal ni más ni menos

Voz 0985 25:56 Nasser Barça Valverde están ejercicio ahora de de supervivencia le están lloviendo contratiempos en forma de lesiones de jugadores como Neymar que se marcharon Valverde ha decidido pues poblaron poquito a dar un paso atrás para hacerse fuerte atrás y a partir de ahí confiar en que Messi te lo arregle todo es verdad no está Suárez en su mejor versión de Mel está lesionado y no estará Iniesta ha aprobado con el tridente con Deulofeu no le ha salido bien decido bueno pues hagamos unos fuertes abajo y que Messi lo arregle eso evidentemente va en contraposición a lo que es el Barça históricamente soltó los últimos años iba en detrimento de la belleza para apostar más por la efectividad de todos

Voz 1576 26:29 por más yo creo que después ya de quince jornadas de Liga yo creo que está recordando permanentemente lo de Neymar quiero decir es que el otro Barça hay que recordar que Ronaldo el gordito ese retiro del Madrid o que Falcao ya es el delantero centro del Atlético de Madrid por ejemplo al final este Barça es otra cosa te puede gustar más o te puede gustar menos pero no puede estar permanentemente yo creo que quince jornadas es suficiente para que el Barça ya sepa jugar a lo que quiere jugar a ver si es verdad que tiene sustituto la costó mucho millones que le lesionado

Voz 1375 26:57 no tengo la duda de cómo van a jugar cuando vuelva Belén has es una buena pregunta si va a ser otra vez el cuatro tres tres cómo eran Aimar y eso cambia un poco no debería pero sí

Voz 1501 27:07 pero es uno de Valverde se se encuentra más cómodo en el cuatro cuatro dos en el tiempo Valverde porque lo vistas pero bueno oye Paco Alcácer la bueno yo yo creo que de lo feo ya teníamos las oportunidades que tiene que tener no va a tener más me da la sensación que es una cosa residual ya Paco Alcácer da la sensación que es la es la misma película que cuando les exigimos a Zidane que tire de de Borja Mayoral lo que sí que lo puede hacer puntualmente pero que va a ser eso puntual y cuando lleguen velé vamos va a jugar si así seguro solamente por lo que ha costado sea joven osaba más viejo porque ha costado muchísimo dinero tiene que rentabilizar los email

Voz 1375 27:45 canta Valverde me encanta o una personalidad ahí en Barcelona que además está muy arraigado lo del jugar bonito jugar bien

Voz 0470 27:51 está llevando bien cero sale a ganar meta Paulinho lo que haga falta gana los partidos va tirando Galán

Voz 1375 27:57 Stacey nos gusta os aguantáis pero yo digo

Voz 0470 28:00 a Pablo en este sentido otro nombre que que

Voz 0985 28:02 apuntar en el éxito de Valverde es el de Vermaelen hoy ha completado cinco partidos consecutivos entre las causas de esta buena versión de Vermaelen

Voz 1576 28:13 pues él ha exigido poco bueno pero no no no no

Voz 10 28:15 bueno bueno

Voz 0470 28:20 a escuchar a Jordi hola Fiat Alfa adelante

Voz 0985 28:25 en sin ton la confianza hace mucho el hecho el hecho de que Valverde siempre haya confiado en Vermaelen siempre haya confiado en Facebook

Voz 0470 28:34 las lesionado Jordi perdona

Voz 0985 28:37 estaremos Gori Marcus verde esta confianza también juega a no

Voz 0470 28:40 pues algo de ver cinco partidos

Voz 0985 28:43 dos y ahora si tu pregunta si queremos más grano

Voz 0470 28:46 a todo el mundo todo

Voz 0985 28:49 es decir que ahí verdad

Voz 0470 28:52 me mareo y ahí soy un marciano que no había visto fútbol componer la radio Talavera es decir casi un partido plácido del Athletic ya Jordi vale ya a decir

Voz 1375 29:02 decir que un buen termómetro de cómo está el Barça es un buen termómetro ver que se destaca haber Maale madre mía

Voz 0470 29:09 es ella ni que las cosas no no yo no estoy

Voz 8 29:13 acuerdo perdona con decir casi un partido como para ver mal en si tú tienes enfrente a Bakambu no es un partido claro claro nunca no vamos

Voz 0470 29:21 yo no he dicho cómodo Marto yo no no no lo vamos a ver yo he visto miras Villarreal

Voz 1576 29:25 la segunda parte antes de las pulso incluso Marcos no ha pasado casi el centro

Voz 0470 29:29 bueno pero eso es mérito del Barcelona no yo decir yo no te Barça pero no dio otra forma

Voz 8 29:39 desastroso del Barcelona es decir pasamos a las cuatro de la tarde de un partido práctico un partido desastroso a las diez de la noche

Voz 0470 29:45 no yo no he dicho eso

Voz 8 29:47 pero tala es decir cuando tú tienes un delantero lo es clara y Valverde es decir cuando se pone a correr Bakambu todos tiemblan pero todos Icon

Voz 0470 29:55 tendremos que dos centrales rápidos no son ni es que hoy no hemos visto correas de Bakambu está lo bueno pues eso es mérito del Barcelona mucho mérito

Voz 1576 30:03 sí sí sí yo creo que Vermaelen tiene sitio de este Barça influyó pues lo pongo tan importante más que era sólo te digo o puntualizaba Jordi que hoy quizá no es el día para medir le porque

Voz 0470 30:14 pues ha sido la mejora del Villarreal que discrepo porque cuando tú tienes a Bakambu delante es el día para medirlo Julio

Voz 1005 30:20 la sensación de que la afición del Barça está tirándose de los pelos por este juego del Barça porque no luce y porque no brilla cómo brillaba el de animal yo no tengo esa sensación

Voz 0470 30:31 no porque sacan ocho al Madrid al revés

Voz 1005 30:34 posiblemente avanzó yo creo que la afición al Barça está contento en líneas generales con el juego del Barça más contento todavía con ocho puntos al Madrid más contento todavía de que Valverde apaga todo lo fuegos que hay alrededor viven una situación de confort que hacía tiempo que en Barcelona no

Voz 0470 30:51 si no es así

Voz 1501 30:56 dos aburre Javier

Voz 0470 30:57 que yo he yo tengo dudas el Barça espera que el Barça de Valverde en febrero Jueves están esperando otra cosa claro que sí pues oye sacar los micrófonos ya te digo que juega como el Barça de Guardiola pero que ya

Voz 0985 31:09 ya que aporte un poquito más de brillo estoy convencido que la gente el Barça espera que en unos meses

Voz 0470 31:13 si Valverde el primero sacando ocho puntos está encantado de la vida

Voz 0985 31:17 mientras no llegue esta progresión que vendrá porque siempre decimos que hay margen de mejora el dato que tenemos es que el único equipo de Europa imbatido en la Liga en la Champions y en la Copa el único de Europa el Fútbol Club Barcelona

Voz 1501 31:30 pero Pablo Pablo Josa Jordi estará encantado de la afición del Barça el día que celebre pero mientras tanto en el camino en el proceso que se sientan el abono y que lo paga todos los años es que está está

Voz 1576 31:39 no se cambia por ningún otro abonado de ningún otro equipo

Voz 1375 31:42 yo

Voz 0470 31:43 tengo dudas de eso yo yo tengo otros hay pobres que crecía larguísimo y aguantando un tostón todos los domingos a ver en todos los campos de España no saque disfrutando el marco

Voz 8 31:57 eh otro equipo juega bien en la Liga española ahora mismo ninguno

Voz 1375 32:02 pues que tienes que parece estando el Betis y el Villarreal a ratos dejándola temporal a partir de ahí sí pero es que parece que el Barça que el Barça es un potro de tortura amablemente probablemente para mí sea la peor temporada en años de Madrid Barça y Atlético en años no redujo la cosa con tantas dudas de Madrid Barça no pasa nada porque como gana ni sus socios están contentos lo justificaba todo es un equipo no sólo juega para los cincuenta mil que Wanda Metropolitano del resto el empezar hay cincuenta mil los cincuenta mil son mucho más el resto no importa no pero sí el está la puerta si el Atlético de Madrid tiene que pedir perdón por ello

Voz 1576 32:42 sin perder fuera de casa ya quince partidos consecutivos sin perder si tiene que pedir perdón me metido ahora en Internet porque después de como ha empezado la noche yo he visto que ni la Liga en la Federación le ha quitado los tres puntos de hoy

Voz 1375 32:54 teniendo de los tres usando ahora mismo tiene

Voz 1576 32:56 treinta y tres puntos que le cojo ante son las doce y treinta y tres los puntos que lleva al Atlético y como confirma Talavera está en El Larguero no se lo sano

Voz 1375 33:04 qué tal Atlético de Madrid de momento del que hablamos ahora también del Real Madrid y enseguida vuelvo a Manchester que tiene al borde de grato algo más que contarnos aquí en el larguero

Voz 5 33:19 buenas noches en el sorteo tanto del fin de semana celebrado hoy el número premiado con cinco mil euros al mes durante veinte años y trescientos mil euros al contado ha sido maillots dos cientos treinta y tres sería dieciocho

Voz 1375 38:30 las doce menos veinte tenemos que hablar de el Madrid el Atleti volver a Manchester de la portada de Marca que habla de Kepa que ya está fichado dice el diario Marca lo comentamos pero para que no se ponga nervioso nadie en el estadio la cerámica vamos a despedir a Marcos López y que hay que están a punto de de deciros que tenéis que ellos no

Voz 0470 38:47 es una sensación extraña me gusta de esta dijo que te había sentido como Messi no marcaba al hombre queremos un marcaje muy nos están exigiendo Pablo más feo

Voz 1375 38:57 ahí llega exactamente marcaje al hombre que hay que iban a Ferrari y a la una menos veinte en el coche eso es buen viaje un abrazo se marcha aunque aquí no son los únicos bueno quedan tres personas en el estadio dos son ellos bueno y el técnico le ha empleado seguridad bosque diciéndoles que hay que cerrar evidentemente una

Voz 0470 39:17 menos veinte digo que estoy viendo

Voz 1375 39:19 portada de Marca de mañana donde dicen que ya está fichado Kepa que ahora en el mercado de invierno se incorpora al Real Madrid que firma por seis temporadas y que le va a costar a razón de dos kilos y medio y que le va a costar veinticinco millones al Real Madrid es decir cinco más de lo que tiene ahora mismo de cláusula es lo que dice los compañeros de marca en la portada del periódico que veréis mañana así que Iturralde os habéis quedado sin Kepa

Voz 0514 39:44 sí es una opción personal y es totalmente respetable espero que el club esté que trate mejor al jugador que ha tratado a los demás jugadores que se han marchado

Voz 1375 39:56 y para ser Tito las Antón pues si lo ficha si no quiere decir que fecha en la que para ser titular sorprendería

Voz 26 40:04 eso que Zidane sentará a Keylor Navas me sorprendería muchísimo rompería la forma de ser de Zidane que no ha querido a Courtois o a De Gea para mantener aquí

Voz 1375 40:13 más que ahora

Voz 26 40:16 ahora su portero va a poner a Kepa yo no le veo para jugar de inicio desde ya todos los partido

Voz 1375 40:20 pues a mí me sorprendería lo contrario quiere decir te gastas veinticinco kilos en un portero en invierno reconociendo que a lo mejor lo tiene hecho en verano es para que caliente banquillo verdad es lo que siempre decimos es te parte del debate pero no gratis pero hicimos parte este debate el otro día yo creo que este es más un fichaje de club que de entrenador no tiene toda la pinta que además es una manera de no quedar mal con el Athletic de Bilbao eso que las relaciones no son las mejores eh entre los presidentes pero porque el Madrid podía esperar si podía esperar a que terminara el año que queda gratis pero yo creo que el Madrid ha dicho no yo te pago mira poco a poco el caso Theo Hernández no entonces yo tengo que le pagó algo por encima de las cláusulas dije venga yo te pago por encima de la cláusula así como que me lo llevo no pagando la cláusula ya veré yo lo que hace ahora citan a partir de ahora sí pone aquello lo pone aquí pero es que no

Voz 1501 41:09 cambio mi marido no solamente de sombría circunstancias una que Kepa quiere salir ya de Bilbao del Athletic de Bilbao porque no quiere seguir allí y quiere salir ya con lo cual tiene prisa ahí él sí que tiene prisa el Real Madrid quizá no tenga tanta pues pues donde porque sabe que en verano va a reforzar esa portería pero cree que es una oportunidad interés algo parecido al caso tengo que te lo puedes llevar gratis te lo pueden llevar pero las buenas relaciones que se quieren tele con todos los clubes y en concreto con el Athletic de Bilbao ambos veinticinco kilos

Voz 0239 41:37 quién lo tiene usted sino quieres que te hagan eso no lo hagas tú sino

Voz 1375 41:40 es que algún día le pasa eso al Madrid es un pacto digamos

Voz 0239 41:42 entre hombre que va a tener a mano y luego otra cosa que para que pasa seis meses ahí como dice Mario hubieran sido insoportables como para yo no hubiera tenido hubiera tenido que aceptar la oferta de renovación del Athletic de Bilbao si siguen al Athletic portando la cláusula veinte iban a ser cincuenta sesenta ó setenta Chema y el Real Madrid que da bien pero el Real Madrid dirigente porque sabe que ha sido para renovar el futbolista que se queda tiene que renovar su cláusula

Voz 0985 42:08 de una pequeña treinta el fichaje de Kepa frena la llegada de De Gea o de

Voz 1375 42:12 no yo creo que no no no no no

Voz 1501 42:15 no no yo creo que el año que viene el objetivo

Voz 1375 42:17 número uno de Florentino Pérez sigue siendo dejé del Real Madrid y luego hay otro gran portero que también está ahí

Voz 0470 42:24 tienes como José Ángel Sánchez exactamente eso

Voz 1375 42:26 así hay deportes que gusta mucho en el Real Madrid al presidente le gusta mucho De Gea Le gusta más que Courtois pero también le gusta Courtois Josean se a José Ángel Sánchez le gusta más Courtois pero también le gusta

Voz 0470 42:36 es una cosa que viene que para el Real Madrid que sois porteros el portero de la haberlo el portero

Voz 7 42:47 algo que va a ser el existe