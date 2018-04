Los errores duelen

Voz 1 00:00 once y treinta y siete minutos una hora menos en Canarias José Castro ha llevado su especial predisposición el error a una de sus pasiones la tecnología el diseñó la apariencia del teletexto apostó fuerte en su día por Terra punto es Se compró unas Google Glass es saben ustedes de sol además

Voz 2 00:22 tienes otra una gran colección

Voz 3 00:25 láser disc en su casa

Voz 2 00:27 intentaremos les no

Voz 3 00:30 la semana pasada quiero demostrar a que la presencia de hecho se Castro este problema es perfectamente prescindible pero no no quedaría bonito pero una parte denunciar la precariedad laboral y por otra sustituye eramos ha es el gasto por Un Bob qué es lo que hicimos oye funcionado de una si no en fin yo sé que esto es como un padrastro aparece sin avisar es molesto no tiene buen aspecto y lo mejor que puedes hacer es no tocarlo y esperar a que desaparezca por sí solo buenos días en todo caso en cualquier caso ocho Castro cae síntomas identificaba este perfile a que viene

Voz 1871 01:04 pues vengo a una cosa muy sencilla yes a reivindicar el terrorismo

Voz 4 01:12 los pasos perdidos y ya ves más perdido la el rubio natural vertido todos don por error gramatical

Voz 3 01:26 sí es errores gramaticales que ustedes pueden y deben compartir con nosotros porque es muy fácil hacerlo seis nueve nueve treinta once veintidós es el teléfono del guasa el correo electrónico Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com y también pueden llamarnos al nueve cero dos catorce sesenta sesenta y contarnos ahora mismo ya de la que ya su terrorismo

Voz 5 01:45 pues tan imperfectos volvamos se realizar

Voz 6 01:48 vernos a base de alguno más eh

Voz 1871 01:50 es pues mira lo que pasa es que es que es no se puede pero el peinado de Pony es un buen ejemplo

Voz 3 01:55 tras eso pues mira voy a subir haga una foto que salimos con Rafael muy bien Rafa

Voz 5 02:01 John pelaba la titular a desmentir

Voz 3 02:03 el cosa que pueda esas dirá yo nada nada

Voz 5 02:06 también hay que verlo desde todos los puntos eh pues ha sacado el peinado de todos los bares de tengo que empezar tengo empezarán entrenando

Voz 7 02:14 me abrieron Puig de Món de la de la Janda si queda los pocos Acotex pueda o este comentario Vega que

Voz 1871 02:22 bueno pues yo tengo que empezar por un terrorismo propio porque lleva hace tiempo además es una de las cosas más bochornosas que he tenido que vivir en mi vida porque yo estaba con mi chica dejando la moto me estaba quitando el casco me quitó las gafas y de repente veo un niño hay una calle muy estrecha en Madrid veo en una en en en el balcón de una casa en un primer piso o un niño entonces mientras yo me quitaba el casco y estaba sin gafas le empieza a hacer muecas echarle la lengua eh pues

Voz 8 02:45 me gusta hacer eso con lo niños cuando voy en un coche los ven otro de repente mi chica me veo que el niño se queda así no reacciona mucho no lo veo muy mete para dentro y me dice Michel joe cómo te pasas por qué eje

Voz 9 02:57 porque coño que su buena no era

Voz 1871 02:59 era un señor enano

Voz 9 03:02 yo era un niño y claro no es lo más

Voz 1871 03:04 a echarle la lengua de hacerle muecas educado porque vienes aquí porque es un error y me tengo que reivindicaron luego te juro que luego llame llame el primer piso el me me llame para disculpan dije no veo dos en un burro y es que pensé que era un niño de tipo se partía de risa digo ya me extrañaba a mí que echarles la lengua sino me dijo Puig

Voz 5 03:22 María tienes nuevo amigo así si que hablar aparte

Voz 10 03:25 sí se seguido un momento ahí de después de comunión casi bueno pues nada es que tampoco entiendo tuvimos ir ya son organismo de la vida bueno pero vamos a escuchar lo que nos han enviado por Whatsapp vamos a ver que tenemos por ahí pues nada que me acaba de decir un niño que en estas las fechas tan señaladas regalado calendario de lo diría porque esto es un error evidentemente y cuesta muchísimo decirlo los errores duelen valores como el amor al doler no queda marcado hoy es adorable portada decía el niño que le iban a dar un calendario de ambiente

Voz 11 04:08 calendario de viento a claro

Voz 10 04:12 entre el Peñón y tienes loco en AVE Sotés chicos

Voz 5 04:16 le ha dado un toque dramático es ahí pase yo creo que se olvida de lo que tenía que decir lo ha bien el calendario de ambiente tenemos otro audio de Laura alcanzar

Voz 12 04:30 Nos diez Txejo estás de vuelta o si me ha vuelto ha vuelto a acordar a debatir porque me ha surgido un caso para la lista

Voz 13 04:42 me acaban de decir

Voz 12 04:45 Mis amigos ayer Sergi fulminar muy no supo que es que se esfumaron

Voz 5 04:55 pero es como si tengo que decir que esto es una amiga que eso me que esta familiaridad aquí claro se creyó que me lo está enviando a mí audio de Amy amén Moby Dick Cheney ha dicho lo que tiene

Voz 3 05:12 hoy está lleno de megas más queremos más bueno tenemos atrás

Voz 1871 05:16 contribuciones que nos han enviado por correo electrónico por Twitter por muchas maneras terrorista Nos dice después de un proceso de selección de personal el último día no reúnen a los seleccionados y nos dicen que tenemos que presentarnos dentro de veinte días en ayunas con la primera orina de la mañana en los servicios médicos de la empresa a los veinte días os presentamos los ocho compañeros con cara de no haber desayunado nuestro TAS rito de orina menos un compañero que llevaba una garrafa de cinco litros porque había recogido la primera orina

Voz 14 05:46 de los veinte días

Voz 5 05:55 el compromiso claro

Voz 1871 06:00 bueno Arantxa Nos me nos enviaba otro que dice el otro día fuimos a comprar los disfraces de Halloween toda la familia Michiko y nuestros peques la cuestión es que había una marca llamada Pepito que estaba de oferta y mi pareja buscando buscando vienen los dice oye habéis visto por ahí algún sitio de la marca de oferta al dice yo sólo veo lo de sólo homólogo la marca sólo homólogo todos los sé si todos nos quedamos mirando porque sabían perfectamente las marcas pero el pobre sólo veía donde ponía las tallas es decir las sedes ponía una S con una pequeña una M de mediana o pequeña hay una L con una o pequeña leía su homólogo pues no hay que leer un poco más no es ese es

Voz 3 06:37 yo creo que Isabel no saque de este laberinto Isabel desde Barcelona muy buenos días

Voz 15 06:44 hola buenos días yo no voy a contar todavía me río cuando me acuerdo

Voz 5 06:49 a todos

Voz 15 06:51 no pudo contar con poca coherencia resulta que yo estoy con la vista graduada me visito con regularidad con un oftalmólogo en una ocasión me dijo el doctor para la próxima visita pues para mirar de la presión ocular y todo esto con un buen indicador pues sí me puede traer una analítica que te engaño vale de acuerdo entonces a la siguiente visita pues se conoce que yo tenía pues por allí en una carpeta tenía varias pruebas diagnósticas a los resultados no sé si fue con las prisas que total que yo me voy a la visita cuando estoy ella es

Voz 16 07:21 en la en

Voz 15 07:23 sea con visitar no me con el doctor pues metiendo los resultados lo que yo creo acordado de trayecto que éste me dijo Aziziya ya veo ya veo El doctor en ese momento no me saca de mi error tuvo la delicadeza de allí mismo en el firme no mire es que esto yo me di cuenta después cuando me fui callar me fui con aquello y entonces me di cuenta Iker me moría de vergüenza me quería fundir era resulta de una mamografía

Voz 6 07:46 ah bien eso sí

Voz 17 07:49 no tiene nada que dio una cosa con la otra

Voz 5 07:51 no no

Voz 15 07:54 la suerte que me di cuenta después sí dijo el doctor Tura la firme no pues esto no es lo que yo le pedí no porque yo no creo que me hubiera fundido y a lo mejor no hubiera vuelto

Voz 5 08:03 ya sabes te hace grande que ya me voy a contar si se habla también de Barcelona ha dicho que llama

Voz 15 08:11 no oyente muy vocacional de la radio si os puedo contar una pequeña cosita

Voz 5 08:16 muy rápido muy rápido Protos mamas vientos más

Voz 15 08:20 es difunto pobrecito era era un un artesano de la radio en casa tenía un taller que hacía las radios aquellas antiguas con las lámparas sea yo he crecido con la radio

Voz 5 08:30 la radio escribe que estamos en igualdad de condiciones me pasa exactamente en el mismo un beso muy grande gracias por llamarnos gracias Sagrario muy rápido Manuel desde Sevilla

Voz 3 08:41 sí

Voz 5 08:43 cómo estamos qué pasó

Voz 18 08:46 bueno pues yo tengo dos uno resulta que en un día como yo vendo dice a ver que a ver si la máquina le el él alcohólico de cólico Codigo de Bagdad

Voz 1871 09:04 el código de barras y a veces duele claro

Voz 18 09:08 y luego otro que un día me vino un concierto de Andrea Bocelli como es invidente a a última hora mismo mi padre llevaba un rato comentándolos ultimar así que enterarse inmiscuye eso me tiene con los Amorós iniciando era en serio cuenta otro comentándolos

Voz 5 09:32 si no fija la vista no Manuel Sevilla un beso grande dijo oiga a día de muchos venga alguna

Voz 1871 09:43 más que quieras comentó que es bueno pues tenemos otras por Twitter

Voz 3 09:45 por qué pero si quisiera comentar no pues mira

Voz 1871 09:48 Pacos me quita Nos dice a mi tía abuela Trini si le gusta el cine de terror

Voz 3 09:52 viscoso y es de sus favoritas Pisco si ve pues es lo que pone eso que ponía

Voz 1871 10:00 qué es eso de una una de esas incómoda Jose Carlos alias arroba eras Martín dice mi compañera de piso alemana de erasmus en Madrid al ir al baño decía voy a crear bueno eso dramas es de otra manera

Voz 3 10:14 cada última es que los alemanes

Voz 1871 10:16 luego tenemos otras también tenemos de Pilar de Talavera dice que fueron unos testigos de Jehová a casa de mi abuela le dijeron venimos a darle un mensaje llegue muy enfadada les contestó aquí no nos damos masajes

Voz 5 10:29 qué estaría yo sería mucho más productivo que dieran masajes entregarla Esteban con toda toda te has mira te conoces a un señor llamado Jesús te van en fin en unos segundos vamos a

Voz 3 10:43 a conocer empieza el sorteo de equipo

Voz 5 10:47 pues para la próxima Champions lo vamos a hacer aquí así que no se vayan tú ya te puedes ir tú si yo me voy único sea la gente no yo sí sí sí

Voz 7 10:57 a falta de formalidad en verano cuando vienen pantalones cortos