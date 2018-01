Josh, desde Houston: "Conocí España por un viaje estudiantil y ya no puedo olvidarla"

Voz 1 00:00 que en el dos mil diez Si Sevilla en un viaje de estudiante me impresionó Alaska se rindió la plaza del paciente

Voz 2 00:09 me quedé muy impactado desde entonces no lo sé no lo sé para escuchar todas las noches fue totalmente

Voz 1 00:16 es totalmente enamorado que que yo creo que toda España enfermos me gustaría conocer más a España horita a

Voz 3 00:27 mucho trabajo siempre normalmente tenemos el clima agradable caliente así muy poco sufrimos de frío es lo único malo de que todo está muy lejos

Voz 1 00:38 quiero decir a la playa hasta una ahora eres el bosque otra ahora todo está todo preparado pues tengo nueve años a mi me gustaría saber más del mundo viajar más lamentablemente en Estados Unidos ha así no tendremos oportunidad de viajar mucho algunas personas y lo pueden hacer pero otras no pero normalmente el trabajo nos gustó mucho en la escuela el

Voz 3 01:08 no se exigen mucho fuera no nos exigen mucho pero es mucho