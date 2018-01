¿Es Kepa un fichaje adecuado para el Real Madrid en invierno?

Voz 1 00:00 pero antes Kiko Narváez buenas noches hola Carreño buenas noches Ronid claro que da hermano buenas noches y Santi Cañizares qué tal buenas noches la bicicleta Álvaro Cerdán primero cañero eh

Voz 2 00:16 están hemos tiene una suerte de volver porque esta mañana cuando hemos vuelto pues a las a las ocho de la mañana salía el vuelo estaba el aeropuerto lleno al Schiphol como si fuera un campo de refugiados lleno de de camas supletorias cubano en todas las de toda la gente que había tenido que dormir allí es el el domingo porque se habían cancelado todos los vuelos de una de una tormenta

Voz 1337 00:36 de nieve que ya Larguero Napster

Voz 1 00:39 Lula afirmaba así que estoy aquí en casa calentito y he visto la imagen de la escena

Voz 1375 00:46 nieve Dick he dicho Heuer estaba el que estaba el estadio los alrededores del Estado que todo pero vamos parecía eso pues Laponia Papa Noel por ahí pues nada sano y salvo Álvaro Benito en Madrid y aquí estamos oye lo primero voy al fútbol hay que voy al fútbol pero os sorprende lo de Mourinho y Guardiola a sí porque me había parecido viendo el partido que no me imagino que deberíais que hasta había buen rollo entre ellos luego luego la que se ha montado no es que hay cosas que no cambian

Voz 1337 01:10 ahora lo que pasa que como ha ocurrido todo de puertas a dentro no sabemos quién al que la montado pueden montar cualquiera entonces culpar a Mourinho Guardiola pues a lo mejor no es lo justo pues a lo mejor ha sido un miembro de cualquier cuerpo técnico un jugador suplente o un masajista

Voz 1375 01:26 casi todas las versiones apuntan a que a Mourinho no le gusta pasa por la puerta el Vestuario Le pide respeto y que no celebren como están celebrando la victoria en del United

Voz 1337 01:35 pero eso es una cosa y otra cosa a la que se monta luego hasta ahí puedo entender a lo mejor ha ordenado Murillo que pase por ahí pida respeta bueno pues se puede llegar a entender incluso a lo mejor es algo casi casi lógico no lo que pasa es que lo que como como no sabemos realmente la verdad de los acontecimientos aunque es verdad que seguro que que está tratando es una investigación exhaustiva de ellos íbamos a entrar enseguida pues yo no creo que hayan sido los protagonistas Guardiola Mourinho sobre todo Guardiola Mourinho sí es nula

Voz 1 02:04 la verdad es que no tenía por qué Guardiola

Voz 1266 02:07 hemos Cañete que mientras gane con el equipo rival con los jugadores le va a decir que bueno este es un crack le gustaría tener el equipo otras cosas cuando Palma junto a ya empezamos a mirar alguna que otra cosa ya empezamos a sacar alguna cosa de quicio y comentar también temas de árbitro ahora la buena la Guardia esos imposible ganando lo veo complicado yo sí con Cañete con el tema del entorno que muchas veces puede Espasa es decir los que están alrededor pues se pueden encarar y se multiplica por por tres a la hora casi de de de defenderlo pero es extraño que que ocurre y sobre todo hablar de suposiciones

Voz 1375 02:42 pues sí porque nunca pero yo estoy más por el entorno

Voz 1266 02:45 fíjate Carreño que que pues los propios protagonistas

Voz 1375 02:47 bueno de todas formas hay cosas que no pueden cambiarse es el currículum de Kiko no se puede cambiar como

Voz 3 02:52 jugador miel de Cañete en el de Álvaro Benito ahora como entrenador rota

Voz 1375 02:56 niño pues es verdad que a lo mejor no fue el principal culpable pero ahí currículos que te te hacen sospechoso habitual según casi todos los implicados en el que empieza calentando la fiesta es Mourinho luego seguramente ese volví

Voz 3 03:08 la loco Luca el otro Leider son el portero

Voz 1375 03:12 cuerpo técnico pero bueno es decir oye hablamos de fútbol yo os quiero preguntar lo primera Santi Kepa eh el inminente fichaje del Real Madrid entiendes que el Madrid lo ficha ahora y que ya le pueda disputar está en condiciones de disputar la titularidad a Keylor de aquí a final de temporada entendería esa situación aportaría el Madrid

Voz 1337 03:32 yo creo que hay algo que desconocemos sabía me parece que la desconfianza es importante respecto a Kiko Casilla eso es evidente porque si fichas un portero ahora sobre todo porque piensas que Keylor a lo mejor pues con cualquier contratiempo que tenga pues Casilla no te resuelve la situación esa es la lectura fundamental que hago en un principio también yo creo que hay cierta desconfianza que Keylor bueno pues sean portero que aguante toda la temporada digamos que de alguna forma las lesiones que ha tenido la temporada pasada ya ya lo mejoren esta han bueno ha provocado no que que que se haga un desembolso por un portero que en dentro de seis meses queda libre cosa que es realmente absurda porque casi casi regalar el dinero no detrás de eso hay bueno si así se queda uno como enseñó frente al Athletic Bilbao no hay necesidad porque eso es libertad de mercado y el Athletic Bilbao cuando puede ficha libre y también todo el mundo cuando puede ficha libre en todo es a partir de ahí yo creo que sí que se genera un debate importante porque que pasó un proyecto de portero Un portero que todavía no ha jugado a primer nivel Europa ni a primer nivel en un club como el Real Madrid y que lo sí que lo ha demostrado que quepa puede llegar a ser mejor que Keylor que puede tener una larga vida en el Real Madrid y que evidentemente tiene las condiciones que si progresa va a llegar muy lejos no tengo ninguna duda ahora a día de hoy yo creo que la experiencia hay de sobretodo de internacional de Keylor es mucho más importante se corre el riesgo además de que si Kepa no arranca ya jugando por lo menos teniendo oportunidades se corte su progresión por lo tanto es una situación hay un tanto complicado vamos a ver cómo la resuelven una situación

Voz 1375 05:06 Jano Kiko oí Álvaro sobre todo yo creo que

Voz 3 05:09 en el Madrid hay dudas no porque por un lado el club

Voz 1375 05:11 fichar ahora es un buen precio porque ser veinte millones a Kepa portero de futuro pero Zidane tampoco quiere menear demasiado el árbol y que no le complican demasiado vestuario no sé si si

Voz 1266 05:19 hasta qué punto señor necesidad no me mira yo es que creo que ya verdad Alvarito yo creo que ya la duda hasta al teniendo porque si todo está como parece ser tan amarrados tan ha adelantado ya Keylor por lo pronto tiene la mosca detrás de la oreja Kiko Casilla tiene una mejor hace ya lo que crea es la esa duda en estos próximo partido yo no hace mucho que escuchaba Zidane quedan Keylor y diez más no que muchas veces no sé yo no veo desde la lejanía sí es el propio entrenador Zidane o Florentino el cuerpo bueno el cuerpo técnico Florentino Florentino Pérez quiere decidir a la hora de trae el portero de cara al al futuro pero es cierto que hay va a crear una incertidumbre a día de hoy que ya está o no se sabe si ahora en en en enero eh o en junio

Voz 0104 06:09 pero ya está creada Milla arriesgue Álvaro avenirse a suplente Bono yo yo creo que la situación de no muchos dobleces lo primero que que el Real Madrid ve una oportunidad buenísima de de reforzar un puesto que que esta eh a día de hoy Si sólo tuviera la inmediatez como como solución eh no no lo haría porque yo creo que Keylor que has sido campeón de Europa los últimos años con el con el Real Madrid pues es de la confianza de de Llopis que que que aconseja a Zidane sobre todos los aspectos de Juan situaciones de porteros no pero es una situación muy buena en la cual he visto el Real Madrid un resquicio de de poder entrar y fichar a un portero barato o libre incluso eh ahora mismo la situación de Kepa yo creo que es que es si el Real Madrid considera que tiene que pagar un dinero ahora en lugar de esperar unos meses es es por el propio quepa decir oye saca media aquí Sálvame aquí porque yo no quiero estar cinco meses sólo cinco meses y pico que quedan de competición eh con San Mamés sabiendo que yo ya no voy a renovar y que me voy a ir a una situación te mirándome con lupa allí claro ya se ha vivido ahí entonces dicen bueno si me sacas de aquí voy allí si es en verano pues me vendaron lógico claro es inmensa

Voz 1375 07:24 desde aquí voy para allá pero Cañete tú tendrías siendo portero titular del Atleti a venir al Real Madrid sabiendo que puede ser suplente de aquí al verano jugando del Mundial

Voz 1337 07:32 ahí está el ejemplo de Kiko Casilla no que está haciendo acción del todo no le va a venir mal aquí a lo mejor porque eso significaría que saldría en verano y podría recuperar su carrera porque yo creo que cada minuto que pasa en Ramadi iba a ser menos portero entonces el riesgo que va Schubert que quepa también es importante lo que pasa es que también un portero dice bueno si me llama en Madrid cómo no voy a ir a intentarlo no y esos también es natural es natural en un deportista que quiere jugar en lo más alto en lo más alto en España es el Real Madrid el Fútbol Club Barcelona que están todos los años en Champions tan todos los años peleando a primer nivel tengo que intentarlo al menos tú que probarlo y si luego me pego contra la pared pues bueno pues siempre habrá tiempo de recuperar y de ir a otro equipo yo barato veinte millones no lo veo

Voz 1 08:12 se olviden por De Gea oye no por de eso observaba de un proyecto iremos portería Real Madrid que yo de Courtois De Gea no soy me sonaba como ya alguien eche maduro pero de veinte kilos no recuerdo lo que pago

Voz 1337 08:32 yo no recuerdo lo que pagó Liverpool Reina no recuerdo lo que pago tampoco el Manchester United por De Gea pero me parece que se paga veinte kilos porque sería el portero español que el traspaso más alto y todo eso a seis meses de que no haga falta pagar qué es lo que más me extraña de todo cuando dentro de seis meses no hace falta pagar y tiene su portero la portería como y lo que es que a lo mejor no utilizas a Kepa porque no me creo yo que sí que está bien Zidane golpe de mando y ponga Kepa por por qué porque este chico va a ser buen portero el día además

Voz 1 09:02 Ana tú fichas de Gea y a lo mejor es de a Keylor oye definitivamente triturar pero ahora mismo no

Voz 1337 09:07 claro que con De Gea lo acaba de decir Kiko fichó a un portero

Voz 1 09:09 el portero con experiencia hay un portero con condiciones

Voz 1337 09:12 portero que se iba a rendir desde minuto cero con Kepa fichó un proyecto que a lo mejor un proyecto dentro de tres o cuatro años decimos qué gran fichaje hizo el Real Madrid pero para estos seis meses pagarse veinte millones para otros seis meses es absurdo

Voz 1375 09:25 de oye una pregunta muy directa ayer ayer teníamos debate en Carrusel y luego en el Larguero quiénes a hoy por hoy el mejor portero del mundo ayer decían en Barcelona Ter Stegen ya en Madrid Oblak gran yate que te quiero escuchar a Di

Voz 1337 09:35 eso grandes porteros dos claves que son

Voz 1375 09:38 muy bueno en las dos

Voz 1337 09:38 ahora ver son extraordinariamente bueno los dos y en esos dos yo también meto cuando se recupere cuando le veamos jugar cavidades se va a recuperar Neuer son para mí los tres porteros que marcan diferencia vimos en en en el fútbol luego hay porteros de gran trayectoria Buffon

Voz 1 09:53 no le llegan zapatos entendí bien Gea o Courtois pero no a Courtois no a la altura de Ter Stegen y Oblak

Voz 1337 10:01 para mí De Gea ahí Courtois son en mi opinión porteros buenísimos extraordinario sin el top cinco también estarían pero lo que hemos citado estamos hablando palabras mayores

Voz 1375 10:10 pues fíjate Ter Stegen que empezó empezaron hay unos palos tremendo y lo que ha evolucionado Teresa es sin duda en el Barça Kiko el Athletic parece que cuanto más fiable está al Atlético el Cholo más palos

Voz 0104 10:22 esta sí

Voz 1375 10:23 cuanto más cuanto más fiel al Cholo y es cuando más palos de todo

Voz 1266 10:28 se nota en el rendimiento por los a saber se nota dos Se nota absolutamente nada porque ellos saben la hoja de ruta que tienen que seguir qué es lo que la hecho cosechar éxito de nuevo estamos viendo la versión más rocosa de del Atlético Madrid y a la espera de que llegue Griezmann ida digo Costa es que cuando tú están esa versión de ocho jugadores por detrás del balón el trabajo de Griezmann jugar a la contra que te el aguante Diego Costa arriba estamos de nuevo hablando Manu de un equipo que puede aspirar a cosas realmente importan sí ya no es haber no es una utopía el pensar que faltando dos tres meses cuando llegue no Griezmann y se ponga como se está poniendo arriba indicó lodo que esta esta gente es que el Cholo el vestuario sabe muy bien el camino de dónde vienen no le va a ruborizarse da exactamente igual querían que feo yogur campanarios aburrido si es que lo que no te aburre cuando va a Neptuno

Voz 1375 11:26 toda la gente a nadie yo

Voz 1266 11:29 a río llorando y yo lo explicaba Cañete perfectamente decía haber en la III de Madrid lo que no juega vistoso no es bonito pero ahora su fútbol no juega bien que cuando juega con un cuatro cuatro dos a la hora de cerrar espacio eso pues poder asumir algún riesgo vale pero es que eso no te asegura conseguir cosa es sin embargo de la manera son diecinueve partido no sin perder ir lo tiene muy claro cuando tú compró el libreto la filosofía del Cholo Simeone lo que compra esto intentó dar un volantazo no no lo hicieron bien y de repente otra habían cogido las riendas

Voz 1 11:59 con qué compañía yo creo que el que jugar

Voz 1337 12:02 con el que juega mal es el que compite mal el que te regala situaciones de gol el que te regala metros epicentro Cannes porque te regalan cosas en el partido pero que no te da ni la hora como Atlético de Madrid que no te da ni la hora que teniendo el setenta por ciento setenta y cinco que tuvo el Betis como si hubiera tenido noventa al final chutar dos veces a portería eso no puede ser humano

Voz 1266 12:20 Manu entre Griezmann y costra que es que estamos hablando ojito eh es todo estando tiempos eres una pareja Class pocos equipos en Europa te va marejadilla de aspirar luchar por por todo claro si después los otros jugadores no pierden el sitio de la compostura estamos hablando de nuevo de de un candidato a pelear luego pelear lo claro que puede pelear la Liga cuando llegue esta gente en enero

Voz 1375 12:42 eh me versión minutito pero un minutito eh no hay más remedio un minutito

Voz 1375 15:02 bueno con Álvaro Benito con Kiko Narváez y Santi

Voz 1 15:05 y quería preguntaros por el Madrid también y sobre todo

Voz 1375 15:08 por otro debate quiero que no es bueno y Kiko y Cañete juega más vertical el Madrid sin Isco vamos a ver es que llevamos yo te lo digo llevamos tres meses desde que terminó la temporada pasada diciendo que discos el mejor del Madrid porque lo es empezar la temporada y hemos visto todos a lo mejor el Madrid porque lo es pero últimamente me está llegando ese run run de varios madridistas pero esa sí fue cuando no estés con Madrid es más vertical

Voz 0104 15:37 a ver hay una cosa que es cierta en fútbol que al final la las cualidades de los futbolistas que ponerse en el campo condiciona tu manera jugar a decir que el Real Madrid es más vertical o mejor porque bueno eso ya no digo mejor otro bueno yo yo estoy en desacuerdo yo creo que el otro día el Madrid fue bética al por el partido que se planteó para la situación de partido que vimos en el campo Un Sevilla yendo apretar arriba hombre a hombre encima te pones con el marcador en contra prácticamente al comienzo del partido un Sevilla valiente alegre a la hora de dejar espacio desde sus delanteros hasta los los defensas entonces allí el Madrid pudo correr y encima de maravilla se dio el día que que Asensio estuvo iluminado que Christian estuvo iluminado que que Modric Kroos que hacía tiempo que no estaban también lanzando pues esos pase esos ataques a nivel de concepto por lo hicieron de una manera perfecta

Voz 1337 16:30 qué Isco es un jugador que que a lo más

Voz 0104 16:32 no no es de esas cualidades como la de Lucas hora de Asensio donde el otro día sí pudieron correr por banda pues claro que sí pero es que el noventa por ciento de los partidos que juega el Real Madrid lo juega en otras circunstancias los juega en espacio muy reducido donde jugadores por ejemplo cuando hemos que lo que hemos dicho de Theo cuando ha jugado que no tenía espacio para correr que tampoco tenía espacio para corre

Voz 1375 16:53 el rival muy metido atrás y muy pocos espacios

Voz 0104 16:56 pues ahí lo que necesitas es magia ese es un jugador que sin veinte pasen una baldosa que sea capaz de atraer a dos o tres cuatro contrario jornada conducción y sacar el balón de zona encontraba jugador libre pues de jugadores Isco que sin duda y estoy de acuerdo contigo que ha sido el mejor jugador de lo que de todo lo que llevamos de campeonato del Real Madrid entonces bueno que para cada partido si Zidane realmente el otro día viendo al Sevilla comprendió que iba a tener espacio e impuso un once un poco más vertical por así decirlo con jugadores sobre todo por los costados que donde suele poder correr más pues acertó de lleno que yo creo que lo tenían previsto pero pero es que es que el debate no es pues pues ya este por donde va la gente muchas veces que es el Madrid y que Isco Sarre tiene más la pelota size cuesta un fenómeno mosaico en el campo siempre y luego si cada partido pues te pide un un tipo de juego el Real Madrid siempre que ha podido correr lo ha hecho de maravilla por pueblos cualidades de de sus jugadores no pero es decir que que con que sin Isco el Real Madrid puede ganar en un once sin Isco puede ser mejor que con Isco son mayores para mi hijo siempre eh oye cuando voy la tabla ibais séptimo al Getafe octavo Leganés noveno al Girona con veinte puntos los tres uno de Europa y ahí siguen quince jornadas después

Voz 1337 18:07 yo lo primero que digo esto digo esto tienen que tener entrenador veinte minutos los es que claro esto porque yo creo que el entrenador yo lo antes los lo estaba hablando con con Raúl Ruiz yo creo que el entrenadores como la tierra no existe habláramos de Agricultura el enterado es la tierra ya tierra buena tierra fértil llego a tierra pues que no es tan buena muchas veces entonces tú le pones una buena semilla la tierra evidentemente va a crecer de una buena eximía crece siempre no crece lo mismo con una tierra mala que con una tierra buena a veces semillas que no que no valen mucho que no hay grandes equipos que no son tan fuertes con un gran entrenador acaban siendo siempre competitivos si están ahí esos equipos es porque tienen entrenador cuando digo entrenador entienden

Voz 1375 18:52 es un buen todos

Voz 1337 18:54 tienen un buen entrenador los tres casos tienen un buen entraron que conocen perfectamente el equipo que tienen que les saben exprimir que saben competir y que vuelvo a repetir más vistosos menos vistosos pero no le regalan nada a nadie

Voz 0104 19:07 están un punto de Europa los tres Kiko sí

Voz 1266 19:10 que soy de los que creo mucho en lo que es el entrenador sí lo comentaba ahora Cañete si es que cuando llevas tal cantidad de de partido fíjate que comentábamos El Levante que llevaba ese camino ese Nos ha caído

Voz 1 19:24 porque con Muñiz y el equipo ahora hay récord

Voz 1266 19:26 CIU le con esa sensación que la euforia del ascenso le duró un par de meses si hice está cayendo poco a poco no pero hablar de del Getafe le gané a mí me viene Bordalás y Garitano lo primero que devienen en la mente sin quitarle un ápice de mérito lo que es los jugadores no que después lo llevan en el campo no pero me parecen equipo con las ideas muy muy clara y que después te pueden complicar en cualquier Mo momento de de lo que es el partido no entonces le doy mucho porque eso mucha gente dice las entrenador lo importante solo los jugadores si fuese muy importante los jugadores alentador tuviese un uno por ciento como dijo un día Marcelino los entrenadores cobrarían cinco mil euros al mes no cobrarían dos Treo cuatro cinco millones porque tienen muchísima importancia ir realmente me está sorprendiendo muchísimo la forma de jugar el Getafe no tanto lo de Garitano en Leganés y me sigue sorprendiendo el de Girona

Voz 1375 20:22 sí pero ahora con ese esquema esa forma de dejo

Voz 1266 20:25 jugar no pasa español esta noche pero

Voz 1375 20:27 no del minuto uno al noventa Olli el último quería preguntaros se me gustaría conocer vuestra opinión del Betis sobre el Betis de Setién que empezó haciendo buen fútbol y buenos resultados pero también se ha caído desde el veintiuno de octubre que no ganan y entra en barrena con cómo está siendo este Betis están los béticos el seis de enero siete de enero hay derbi en Sevilla

Voz 1 20:46 pero cómo voy al Betis lo veo con muchas dudas lo que yo digo que que lo veo

Voz 1266 20:55 a lo mejor habrá del Real Betis Balompié habla con Adán oye qué sensaciones tiene la portería a la manera la forma de jugar y querer llevar el protagonismo en campo contrario el el tener suponía numérica abrir los laterales mucho al campo no tener pérdida de balón porque siempre te coge de paz y te crea mucho problema equipo que tienen gente rara ya son esquemas y trabajo laborioso lo cual tienes que afinar mucho y que todos te súper coordinado y en cuanto baje es un poco lo que es el físico o no termine de tener precisión en los pases interiores te vuelves en un equipo vulnerable quiere decir que asumes mucho riesgo y lo hemos podido ver cuando la Real Sociedad parecía que lo tenía todo a tono y estaba físicamente de categoría I todo era maravilloso viéndolo y de repente se caen el aspecto físico Manu y en doce sería pierde cuatro partido de esa maneras asumen mucho más riesgo tienes que tiene que eso es todo sin embargo con Garitano Bordalás

Voz 1 21:55 pues ahí seguro deben cuando salgo pero sí

Voz 1266 22:00 no está bien coordinado

Voz 1 22:02 eso le pasó igual con Las Palmas eh muy parecida el año pasado

Voz 0104 22:06 lo que pasa en en fútbol es mucho más fácil destruir que construir a jugar a esa propuesta es una prueba está muy atrás muy atractiva muy bonita para el espectador incluso para el futbolista intentar tener la pelota siempre intentar ser protagonista siempre pero es que construir es muy es muy complicado y mucho más si no tienes futbolistas del nivel de Real Madrid Barcelona que sí que son capaces de asumir ese porcentaje balón tan alto y realmente someter a los rivales y crear muchas situaciones de gol hoy en día a los equipos que que se aunque guardan la ropa que se protegen y que son capaces de encontrar tus debilidades a la mínima que tengan pues suelen sacar más puntos no digo que lo que dice Kiko ya yo creo que ha dado en el clavo perfectamente que son son sistemas que necesitas es que el jugador lo entienda muy bien que el que el espacio esté muy bien ocupado incluso que tener días finos no porque equipos Real Madrid Barcelona con esa propuesta el día que no tienes fino con balón y tienen muchas pérdidas en el fútbol de elite te matan

Voz 1337 23:05 juegas en paracaídas no no es una propuesta muy valiente es una propuesta que generar muchas dudas muchas veces a los propios futbolistas porque tienen que hacer un partido el partido que hacen bueno realmente es extraordinario porque como es un fútbol vistoso y además ganas el partido pues dice es una maravilla disfrutado hoy viendo un equipo de ese decir esa es la realidad ahora bien cuando solamente del juega de esa forma quiere decir que ese estilo pues amigo es complicado llevar a cabo y es difícil de que tenga éxito no siempre te da el rédito que que la posesión Ike control del juego o pretende no insisto juega sin paracaídas porque además yo creo que hay muy pocos jugadores concienciados de que eso le puede llevar al éxito qué pasa cuando el Betis le hacen un gol caen una desconfianza brutal por qué porque realmente confiamos en lo que estamos haciendo Nos dicen que lo hagamos cuando no sale bien disfrutamos pero amigo qué es tan difícil hacerlo es que dejamos tantos huecos sí claro te crea muchas dudas no yo para mí y en mi opinión es un entrenador muy atractivo para nuestra Liga pero amigo cuando solamente uno juega así que a lo mejor no es lo mejor

Voz 1375 24:17 bueno dicho lo dicho estar sí no la verdad que dicho lo dicho iba iba añadir solo apostillar que están a tres puntos de Europa a pesar de que no ganan desde el veintiuno de octubre han partido Europa pero es verdad que llevan una racha muy muy que son seis partidos sin ganar XXI octubre pues pocos cursos hay en este país donde aprendas de fútbol gratis este este no es uno de ellos