De la calle a la escuela, pasando por el fútbol

Voz 1806 00:15 efectivamente efectivamente y lo que te voy a contar ahora también es espectacular sobre todo siempre se hablando un poco el corazón cuando llegan estas fechas navideñas y tal de cooperación de voluntariado de ayuda a los demás cuando hay gente que lo está haciendo durante todo el año y durante muchos años durante casi toda su vida cuando llega Navidad también está bien pero hay gente que gafe claro todo el año eso es como hay que apoyar al equipo no en las grandes ocasiones sino todo el año no pues esto esto es lo mismo no que va aquí y además no a desde desde Bombay a Zaragoza van a estar unidas estas dos estas dos ciudades de la India de España no vamos a hablar con el coordinador el director de de Cooperación Internacional de La Rioja hay Zaragoza que se le ocurrió estos proyectos no sobre todo estoy aquí porque esos pero van en torno al balón que sacar chicos de la calle proponerles casi obligarle si quieren jugar a fútbol a estudiar y además a trabajos sociales ayudar a los demás se llama Pedro Herráiz eh

Voz 1375 01:15 esta es el director de esta ONG Cooperación Internacional de Zaragoza La Rioja hola don Pedro buenas noches

Voz 3 01:21 qué tal muy buenas noches mano gracias por estar en el Larguero hombre gracias a vosotros por la invitación bueno para noches Pedro al contrario Un placer tenerte para paladar

Voz 1375 01:30 a conocer este proyecto que se inició en el barrio de San Pablo de Zaragoza popularmente llamado el ala en un proyecto que se llama liderazgo social que comenzó como

Voz 0581 01:39 y cuando Pedro pues todo lo empezamos hace ocho años empezamos echando una mano en en el en el único gol eso público de este barrio

Voz 1806 01:49 bueno yo que yo me gustaría antes que describe esa describiera en el barrio

Voz 0581 01:54 vale pues a ver es un barrio que está en el casco antiguo de la ciudad Saragoza entonces con buenos con unas infraviviendas y entonces hay mucha población de origen inmigrante la verdad es que es una es muy extensa pero bueno también bastante consumo y tráfico de droga bueno prostitución hago delincuencia y la verdad es que este es un poco el ambiente

Voz 1806 02:15 por si si las cosas familiar

Voz 0581 02:18 las familias desestructuradas con un nivel de estudios pues más bien bajo ahí bueno y entonces

Voz 1375 02:27 a eso de las que eso de los que van a clase habrá muchos que no vayan a clase y entonces intentéis coger a chavales a menores adolescentes en riesgo de exclusión social a través del balón implicando en este proyecto no

Voz 0581 02:39 eso es totalmente de las piezas claves el deporte es el balón que es lo que levanta pasiones no y también ilusión y es un poco el eje no que vertebra todo el proyecto y luego le añadimos empezamos con el fútbol y luego le añadimos el estudio de tal forma que cualquier chaval quiere jugar en el club tiene que estudiar al menos dos tardes entrenan ya hacemos un sí seguimiento también de notas académico que bueno luego ya tiempo después a la tercera pata del proyecto que es la lealtad es de voluntariado y entonces porque vimos que eran chavales que bueno que recibía distintas cosas no el Ayuntamiento de del propio Colegio de otras asociaciones y que que veíamos que era muy importante también que se acostumbrará nada

Voz 0581 03:19 a exigirles que son chavales que bueno que tiene menos oportunidades que otras pero que al final todas las personas tenemos posibilidad de dedicar tiempo no intentar ayudar a gente que bueno pues que lo pasa mal aquí tienes soledad con discapacidad esa fue la tercera pata del proyecto ya lo que configura el programa de liderazgo social a través del deporte d'Estudis del Voluntariado

Voz 1806 03:42 claro fíjate esto es lo que cogen a los chavales como tú bien decías quince dieciséis catorce

Voz 0581 03:50 empezamos con diez años si estamos ya está a los dieciocho años hay gente juvenil

Voz 1806 03:55 hay gente que ha conseguido que ya esté en primero de carrera que haya llegado a la universidad

Voz 0581 04:00 esto es esto es este año el primer chaval marroquí que ha empezado la universidad ingeniería

Voz 1806 04:04 es que bueno encarna entonces a mí me me me me llama mucho la atención porque suena así como palabrería pero yo lo estoy yo lo he visto no me propios ojos Soto es es es que incluso si tú eres el mejor del equipo que eso me contaba Luis el entrenador porque éstos compiten de forma federada de repente igual pueden ganar el campeonato dice oye mira que estos tres chicos no han venido a estudiar esta semana son los tres mejores del equipo no juegan bien juegan no quiero poco porque él Pohang Morgana

Voz 1375 04:33 pero claro si sacan malas notas que te viene uno coma malas notas les pedirlas nota si hay malas notas no

Voz 0581 04:38 juegan correcto esto es así esto es así porque es verdad que que has fácil que estos chavales pues se pierdan el fondo habitualmente no porel por la situación que tienen peso nosotros somos muy claros con nuestros objetivos a veces nos da pena lógicamente porque al final bueno pues es una ONG tenemos un objetivo educativo pero también queremos ganar no queremos hacer daño a nadie cuando un chaval omite sexo o no pues el partido por sabes que le va a gustar mucho jugar quitarle eso pues es un castigo pero aquí es importante bueno osea serios y tener una visión a largo plazo algunos chavales de estos que ya no lo han entendido pues con el tiempo pues han cambiado claro han cambiado el a esas nuestra responsabilidad nos también

Voz 1806 05:20 a mí pero es lo que decía estas tres patas estudio que puede ser el la cabeza el cuerpo es el deporte pero viene la parte del corazón que la parte corazones el trabajo social que hay que ver a estos niños a los más pequeños ir a un centro de la tercera edad y hacer compañía a los ancianos jugar al bingo con ellos o a otros las discapacitados darles de comer por la noche los un poco más mayores hacen operación cajero que la operación cajero la vista es dura porque hay que ir todas las noches no explica lo que es la operación cajero porque

Voz 0581 05:53 esto lo que decías vamos a todos los lunes y todos los jueves después del estudio hay unos chavales que tenía entrenamiento con otros chavales lo que hacemos es ir a ganar a personas con discapacidad jugar al bingo con personas mayores que que no nos están esperando con una ilusión tremenda también llamas tenemos lista de espera de los chavales proyectos aquellos secunden voluntarios tenemos que seleccionar porque están deseando no hay tiempo y luego por las noches lo que hacemos es sobre todo un poco los mayores pues es a partir de las muy ella la noche Agra sobre todo pues a otoño invierno es decir a los hace una ruta de cajeros que bueno la gente que no tiene no tiene casa no los sin techo pues ir a darles un poco de compañía ya afecto llevarles chocolate caliente algo de comida son escenas pues increíbles en el sentido esas hondura lógicamente pero para estos chavales están en esa situación que como muy pocos no se corrijan el futuro va a ser bastante incierto con claro encontrar a gente de esta que les cuentan su historia que pertenecen los propios las propias personas que están en el cajero pues a chavales de catorce quince años no deben que son posthumanos hijo argelinos rumanos y que están allí para porque saben que están una situación complicada de tiro esa noche irá verles pues es que vamos te dan una lección de de lo que no debes hace que bueno no acabará aquí les ayuda mucho

Voz 1375 07:12 es espectacular bueno todo este proyecto que no está contando Pedro Herráiz el director de la ONG Cooperación Internacional de Zaragoza y La Rioja

Voz 1375 07:21 esto está yendo bastante bien y se ha extendido y sea exportado como decía antes Raúl a la India en Bombay se llama fútbol Life y el objetivo es el mismo educar a través del deporte allí allí el problema es la pobreza

Voz 0581 07:32 se se se estremecen no nos terrible es otra otro nivel de pobreza Ivano sabía lo que era lo que la gente haces intenta sobrevivir no en el día a día que luego pues ya lo que también Nelson Mandela no el poder que tiene el deporte también por qué no con el balón post vamos ahí todos los veranos con voluntarios de Zaragoza ya hemos conseguido Montana más una academia de fútbol hacen funcionar todos los sábados hemos conseguido también formar a voluntarios locales de ahí voluntarios indios para que tengan mucha más continuidad lo mismo o ves es la ilusión que tienen estos críos no los niños y las niñas cuando los venenos otros vestidos además con los colores de Atlético de Madrid y colabora a través de la fundación

Voz 1806 08:10 no se limite el proyecto sí

Voz 0581 08:12 están encantados encantados O'Shea bueno como como se esfuerzan no todo es el trabajo en equipo ves un poco el entorno que viven de dices bueno ha valido la pena simplemente con un solo día no

Voz 1806 08:24 de tres horas se han olvidado de su situación una situación

Voz 0581 08:26 bueno pues son son pandas de chabolas nos bajamos os slams que vive en un vertedero tienen pues no tienen agua potable tienen un solo año por cada mil habitantes los colegiados pues tiene miles de estudiantes miles de alumnos bueno ya ahí pues hacemos un poco lo que podemos ponemos mucha mucho cariño mucha intensidad y mucho fútbol

Voz 1806 08:49 y mucho me sale mucho fútbol Pedro a mí lo que me diga lo que me hablar de proyecto porque éste el objetivo sea está muy bien sacar a los chavales de la calle pero se cierra el círculo cuando esos chavales que son beneficiarios se convierten en voluntarios Ike

Voz 2 09:04 mal día mañana puedan ir a la India

Voz 1806 09:06 ayudar a los demás porque la pobreza que que o lo que lo que hay aquí nada tiene que ver con lo que allí son otros peligros de otras cosas pero ellos propios los propios chavales quieren ir a ayudar eso lo bueno de la

Voz 0581 09:19 bueno no sé si estamos consiguiendo crear una escuela de Voluntariado y luego los voluntarios que están en el proyecto de Zaragoza a ellos muchos de ellos son los que luego vienen conmigo la India entonces los chavales de riesgo o exclusión social del proyecto de Zaragoza son plenamente conscientes saben que luego verano en me dice vacaciones durante el año están ayudando pero ya en junio a la India hay tres semanas bueno pues adelgazan varios varios hilos

Voz 1806 09:43 no yo era eso etcétera yo he prometido hoy también para adelgazar para quitar

Voz 3 09:50 bueno esperamos invitado perfecto yo acepto acepto la invitación

Voz 1806 09:56 a ver Pedro un placer estaría bien hacer un larguero estaría muy bien pero hacerlo en Bombay

Voz 0581 10:01 pues venga pongamos fecha

Voz 1806 10:04 Pedro un abrazo gracias gracias Javi Gracia

Voz 1375 10:06 di por lo que estáis haciendo en esa ONG espectacular

Voz 1375 10:11 ayuda a todos esos chavales no