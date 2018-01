Voz 0020 00:00 lo dice así rechace la vida que me esperaba rechace una vida dedicada a una casa aún marido a unos hijos rechace la vida que llevó a mi madre y también la que llevaba mi hermana mayor había mi familia mucho de tradición y de modos de comportamiento de la época pero también es cierto que mi padre siendo él un terrateniente un hombre bien rico creía firmemente que también las mujeres debían recibir educación y fue precisamente él quien me enseñó italiano latín griego Filosofía e Historia e incluso Literatura y Matemáticas convirtiéndose así en una mujer inusual para la época en la que las mujeres de nuestra clase social no iban a la universidad ni tampoco pretendían carrera profesional alguna más allá del matrimonio y de la crianza y en eso yo no entré no porque me faltarán candidatos que obviamente dadas las circunstancias de Mi vida hay de mi familia lo sabía pero es que mi decisión de dedicar la vida a otros fue casi como una llamada espiritual de alguna manera fue Dios quién me conectó con la vocación puede tener que ver la moralidad victoriana que era la que me rodeaba la que me hizo mantenerme sin relación alguna hasta el final aunque yo lo achacaba más a las pocas ganas de complicarse la vida de tener que dejar de emplear tiempo mis pacientes y a mi vocación de ayuda tuve muchas amistades tanto con hombres influyentes que me ayudaron a llevar a cabo mis tareas como con grandes mujeres que se convirtieron en apoyo fundamental fui yo quién se definió en ocasiones como un hombre de negocios y un hombre de acción es al menos lo que pretendía ser cuando decidí dedicarme a la enfermería era entonces el año mil ochocientos cuarenta y cuatro aprendí tras los estudios una serie de viajes que me hicieron conocer realidades necesarias Grecia Egipto Alemania volviendo a Londres con un cargo de superintendente en el Instituto para el cuidado de señoras enfermas gracias a la ayuda económica que me seguía brindando mi padre pude siempre vivir bien y continuar aprendiendo mi carrera a medida que iban llegando a Gran Bretaña reportes de lo que sucedía en Crimea sentí que algo se debía hacer allí gracias a mis contactos pudimos un grupo de enfermeras entre las que me encontraba trasladarnos a la zona de conflicto

Voz 0020 02:18 y aquí es donde se inicia uno de mis pesares el que alguno cree que me llevó a las posteriores depresiones que padecía y es que en estos hospitales de guerra durante la campaña no me di cuenta de que la falta de higiene era una de las principales causas de muerte y me centré en la mala nutrición en la falta de suministros médicos y en el agotamiento de los hombres como causas de esta alta mortalidad fue el volver a Londres reuniendo pruebas de lo vivido cuando percibe que los soldados fallecían en realidad por las malas condiciones de vida en el hospital y así empezó mi verdadera carrera abogando por la importancia de mejorar las condiciones sanitarias en los hospitales entonces sí entonces se redujo el número de muertes en el Ejército en tiempos de paz diseñamos de manera correcta los Oscar

Voz 0020 03:03 tuve también una actitud que a mí me parecía lógica pero que no estaba todavía extendida que era visitar a los enfermos durante las noches me gustaba acercarme a ellos y charlar un rato porque además de darme datos que necesitaba para avanzar en mis investigaciones sobre las necesidades reales de los hospitales creía firmemente en que aquellas conversaciones les hacían mucho Bin para no molestar y por la época en la que me tocó vivir me acercaba a ellos con una pequeña lámpara se inició aquella historia que se cuenta todavía de la Dama de la lámpara a la vuelta de la guerra se reunieron fondos para homenaje que quisieron hacerme y la suerte y la alegría fue que se reunió un fondo con el que pude montar una escuela de entrenamiento que todavía existe y que enseña enfermería partiría y que forma todavía parte del King's College de Londres en mil ochocientos cincuenta y nueve Se publicaron notas sobre enfermería que es que no es un pequeño libro que sirvió como base del programa de estudios de la Escuela de otras escuelas de enfermería que siguieron el mismo modelo a pesar de haber sido escrito como guía para quienes hace ejercían Cuidados de Enfermería

Voz 0020 04:13 se celebra en el aniversario del nacimiento el Día Internacional de concienciación de las enfermedades neurológicas e inmunológicas crónicas debido a que se considera que los síntomas de enfermedad coinciden con un trastorno neurológico dure noventa años a pesar de todo no lo Iceta aún más Henry Dunant manifestó a pesar de que soy conocido como el fundador de la Cruz Roja es a una dama que todo el honores debido lo que me inspiró a viajar a Italia fue trabajo de Florence Ratings él en Crimea tenemos el nombre Florence Night Minguell enfermera inglesa pionera de la enfermería profesional moderna y obviamente más conocida por sus contribuciones en la enfermería la hora en dating Gill también constituye un importante eslabón en el estudio del feminismo inglés y es que a finales de la primera mitad del siglo XIX luchó como contaba por su autodeterminación y en contra de las expectativas familiares de un matrimonio de conveniencia fundaciones diversas llevan su nombre existe un museo que muestra su legado así como diversas estatuas ha sido protagonista de obras de teatro de series de televisión y de películas de cine que han querido destacar su figura antes de que muriera a los noventa años Florence fue la primera mujer en recibir la orden de mérito de Reino Unido el juramento Night in Gale sigue siendo efectuado por los enfermeros al graduar sí fue creado en su honor en el año mil ochocientos noventa y tres también el Día Internacional de la Enfermería se celebra en la fecha de su cumpleaños

