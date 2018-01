Antonio: "Hace nueve años que mantengo una relación con una mujer que no conozco físicamente"

Voz 1 00:00 hola Antonio buenas noches buenas noches y adelante desde Málaga al escuchamos

Voz 3 00:06 bueno mi historia un poco un poco particular supongo que que habrá muchas personas que si no está en mi misma situación fue una en una situación similar o parecida quiero decir que no ha sido un poco en casa me quedé un poco sorprendido me ha cogido el el teléfono a la primera intentó tratar de llevo mucho daño o escuchaba cuando trabajaba

Voz 4 00:40 en Madrid con conectado hace aquí el recuerdo una noche

Voz 3 00:49 supongo que hará recordar ahí

Voz 4 00:51 qué fue

Voz 3 00:54 creo que fue la fatídica de 11M

Voz 1 00:58 ya bueno la verdad que en en el equipo no estábamos nadie del equipo estaba esa madrugada entonces bueno todo lo que sabemos es de oídas Antonio usted nos ha acompañado muchísimas madrugada yo le estoy muy agradecida pero me gustaría que nos contara hoy exactamente qué nos quiere contar de qué nos quiere hablar qué es lo que había leído que le apetece compartir

Voz 3 01:21 pues bien lo que quería comentar

Voz 1 01:24 sin

Voz 3 01:27 eh que relata básicamente Mi historia ahí habrá miles de historia igual y osea recién divorciado conocido una chica

Voz 4 01:42 si lo dice por porque

Voz 3 01:46 que él no cuando comenzaba Louis todas las redes sociales que no tenía ánimo para para entabla una relación iba a día de hoy pues son son nueve años

Voz 1 02:03 se conocieron a través de una bueno entonces una herramienta

Voz 3 02:09 una página que se llamaba a agregan agredir algo así luego vaya alguien no es Facebook vino sino todo lo que hoy con esto es como la radiación

Voz 1 02:23 sí vamos a Antonio que fueron ustedes unos precursores lo que ahora se hace con soltura a ustedes pues imagino que les costó primero dar el paso segundo aprender a moverse en un lenguaje diferente con una herramienta desconocida muchas veces incluso Antonio criticada sí porque ahora es todo más natural pero hace nueve años no tanto

Voz 3 02:48 exacto y bueno pues quizá no este motivo motivo principal yo en el dos dormí catorce sufrir sufrido infarto es la Academia cuando fui y para poder conducir hace lo quisieron divorciado infarto y las dos cosas me tocaron a mí

Voz 1 03:17 vaya entonces

Voz 3 03:22 yo estaba en una línea que no podía trabajar cosas y trabajaba me moría de hambre literalmente desea tendría que cartera cartera fueron tres años en el dos mil catorce en dos mil diecisiete a través de un perrito médico cuán Trujillo el mejor de España para mí el Málaga Comisiones Obreras hay en fin a través de de abogado médico dedicó a través de un juez me dieron la razón el peligro que entrañaría llevaron

Voz 4 04:09 eh

Voz 3 04:10 en mi condición podía daban mareo me podía da un cinco probar

Voz 1 04:15 entiendo

Voz 3 04:17 entonces alpinos me dieron la razón Wi Fi ya se pensionista hasta no conseguir esta meta yo no podría dar el paso para para marcar adecuada

Voz 4 04:29 bueno pues he aprendido mucho de ese país de su cultura son son ahora de diferencia en Madrid

Voz 3 04:42 sé que hay muchísimos ecuatorianos posiblemente haya algún uno a algún compañero taxista que esté echándome

Voz 4 04:52 no sé cómo pero a ellos no

Voz 3 04:56 no adoran a todos los españoles debemos mucho a ello

Voz 4 05:01 muchísimo y no sé cómo

Voz 3 05:08 no sé cómo ha sido pero pero es la realidad y ha pasado así

Voz 4 05:14 mi meta eh

Voz 3 05:17 tengo un ferrum pasado menos negro precioso

Voz 4 05:21 muy mal de mí mafia amigos y trato de trato de de poder intenté por mensajería pero

Voz 3 05:34 pues hubiera fracasado un estudio de la embajada de

Voz 4 05:39 eh

Voz 3 05:40 en la calle verdad que el embajador de Ecuador en el consulado en el consulado de Málaga intentando recaba información para ahora

Voz 2 05:52 sí

Voz 4 05:53 sí sí sí

Voz 3 05:56 estamos

Voz 4 05:57 la lucha ahí pero con mucha ilusión muy muchísima fe el poder estar con con esta mujer que es que me sorprende cómo ha podido

Voz 3 06:14 cómo ha podido está relacionada tanto tanto

Voz 1 06:18 tantos años tanto años

Voz 3 06:20 hemos visto poco antes era porque estuve con un con una chica Un tiempo pero no no funcionaban

Voz 4 06:27 no no no funciona no

Voz 3 06:31 solamente está ella ella soy yo yo y ella ella para mí yo a ella hizo muchísima hora de diferencia y casi casi tengo sueños porque en mi época trabajaba en el turno de noche

Voz 4 06:48 sí por lo que por lo que más o menos

Voz 3 06:53 pero son mucho empezamos agua cederá vamos a decir hola tres cuatro de la tarde

Voz 4 07:02 sí ahora mismo hace unos minutos estoy

Voz 3 07:07 la hablando con ella sí

Voz 1 07:09 ha dicho usted nueve años

Voz 3 07:12 nueve años más desde el recién

Voz 1 07:15 cómo se lleva una relación a distancia de esa manera cuántas veces se han visto que no se han visto nunca

Voz 3 07:23 nunca no hemos visto que la veo a diario o casi a diario poco a poco la aplicación se olvide cuando tenemos buena conexión una ella no tiene

Voz 1 07:46 no entiendo no no claro claro es que tienen ustedes un mérito tremendo

Voz 3 07:51 sí luego estuve

Voz 5 07:53 eh

Voz 3 07:54 y en cuando me indemnizar pues no encontraba no encontraba un una vivienda un alquiler estuvo una una trifulca con con mi padre

Voz 4 08:07 eh

Voz 3 08:08 prácticamente me me puso en la calle me puse a viajar en coches trataba de que para despojar de toda mi de de sea lo que los enseres de una casa intentado vender yo he regional no ahí estuvo la Alpujarra tuvo financiera para

Voz 4 08:37 pero estoy comiendo

Voz 3 08:41 estoy conmigo es un sitio que no conocía a la única provincia de Andalucía que no

Voz 4 08:46 lo que no conocía Hay

Voz 3 08:50 tuve bueno tuvo una muchísima experiencia

Voz 4 08:54 aquí pues a veces me me me llena

Voz 3 09:04 estuve en incluso estuvo en Un

Voz 2 09:06 sí

Voz 3 09:07 en Un estuve a aloja a eh

Voz 4 09:14 a mi pero estuvo

Voz 3 09:17 en una protectora porque sufrió un golpe de calor estuvo estuvo a punto de golpe de calor deshidratación casé tuvo prácticamente estuvo viajando por toda España

Voz 4 09:32 si trataba de

Voz 3 09:36 como dinero tenía hace el viaje lo podía haber hecho

Voz 1 09:39 ya

Voz 3 09:40 pero las circunstancias no me lo permitía porque no quería dejar como algo atrás como algo abandonado sin dejar las cosas bien hechas ha dejado las cosas

Voz 4 09:53 necesito hacer todo que bueno pues ni me está digamos que mi en mi situación pues ya vitalicia no vamos a decir eh

Voz 1 10:07 tiene usted una pensión y ahora puede manejarse no de otra manera y entonces su idea es ir a Ecuador a conocer a a su pareja

Voz 3 10:16 E incluso a quedar nunca

Voz 4 10:18 eso me quedaría a vivir allí o ella vendría

Voz 1 10:22 sí me imagino que en nueve años han hecho planes de todo tipo no algunos más constructivos y otros menos

Voz 3 10:28 en un principio le decía que que viniera que viniera Hay fueron ella estuvo en Roma tuvo en Roma estuvo en Barcelona en Murcia si no se conoce España con doce habla perfectamente que yo lo aprendí con ella aprende a la a la élite Mariano once adoro adoro Italia

Voz 1 10:54 sí Antonio pues muchísima suerte con esos planes a ver si por fin después de nueve años de mantener una relación a distancia pueden conocerse pueden iniciar una vida juntos estamos muy pendientes mantengan informados de acuerdo

Voz 3 11:09 no les quepa la menor duda de miel