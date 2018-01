SER Historia 464: Valerio Massimo Manfredi

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Ares descubre todo lo que nunca imaginas de la historia en la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 0772 00:32 el último invitado del VI Certamen de novela histórica de la Ciudad de Úbeda fue quizás el más esperado sin hacer de menos no al resto de ponentes al resto de de autores entre los que yo mismo me encontraba pero la figura de Valerio Massimo Manfredi es para muchos de nosotros no solamente un referente en la novela histórica sino también un referente en un modo muy particular de escribir novelas de escribir literatura iba a hacer en definitiva algo que todos los que nos sentimos atraídos por por la escritura nos ha cautivado a lo largo de las últimas décadas Valerio Massimo Manfredi es conocido por la trilogía de Alejandro que publicó hace diecisiete años en el año dos mil creo que fue publicada en Italia en el año noventa y ocho la Legión perdida Tutto Burgo la última novela son trabajos ambientados en la en la Antigüedad sin embargo él también ha escrito pues eh dice no que más de la mitad de su obra está a ambientada en en momentos de la historia que nada tienen que ver con el mundo antiguo incluso con el presente con momentos contemporáneos lo que hace incluso para él más difícil la investigación y el hecho de la documentación porque si bien es cierto que para escribir una novela antigua ambientada pues hace dos mil tres mil años necesitas fuentes arqueológicas son fuentes escritas de autores clásicos es el caso de del mundo de de Grecia de Roma que son en definitiva fuentes muy breves Si quieres ambientar algo en la década de mil novecientos setenta como les vamos a escuchar explicando en Oslo eh pues necesitas conocer los periódicos las referencias en los medios de comunicación cómo funcionaban las instituciones que había en aquella época a la sociedad el pálpito de la gente todo ello ha quedado eh plasmado de una manera muy viva en infinidad de textos de libros de fuentes que hay que conocer para poder describir perfectamente el entorno de esa época contemporánea sin embargo la novela histórica que podríamos definirla de mil maneras pero que bueno siempre sea dado por por entendido no que hace referencia al mundo medieval o a la Edad Moderna incluso yendo más atrás a la antigua la Prehistoria es el el momento en el que Valerio Massimo Manfredi pues quizá es más conocido internacionalmente sus obras han sido traducidas a infinidad de idiomas con un éxito que todos tenemos en la cabeza tuve la oportunidad de estar con él durante varios días comiendo cenando compartiendo momentos intensos caminando por la CIA edad de de Úbeda también delante de la grabadora para compartir con todos vosotros con todos ustedes su pasión por la literatura y darnos a conocer una faceta que seguro muchos de de nuestros oyentes desconocen porque realmente Valerio Massimo Manfredi es arqueólogo a el profesor de universidad compagina sus publicaciones científicas con la obra literaria no solamente la novela histórica sino en la obra literaria no les robó más tiempo esto es lo que nos ha contado Valerio Massimo Manfredi sobre su experiencia vital alrededor de la novela histórica hay en definitiva alrededor de la literatura

Voz 2 04:16 Valerio Massimo Manfredi bienvenido a Ser Historia placer encontrar los escuchan Dolores desde Radio el placer de de conocer esta ciudad magnífica que uno conoce a eh no puedes conocer todo

Voz 0772 04:31 tú eres arqueólogo e imagino que eh tu profesión te ha ayudado mucho a recrear los escenarios que tú hagas ha puesto en tus novelas

Voz 2 04:41 sí claro que sí pero recuerda vámonos que Chávez siempre Press de la publicación de la trilogía de Alexandros me han como decir casilla encasillado en en en la novela histórica cuando la mitad de mis obras son una se se ambienta en un pasado muy reciente o en el presente también en el futuro para no hablar de la narración breve es en todas las en todos lugares en todas edades

Voz 0772 05:14 pero en la trilogía de Alejandro y lo otras obras que has publicado en relación al mundo de de Roma del Mundo antiguo general claro en este tipo de

Voz 2 05:23 pues bien también como historiador también como conocedor de las fuentes literarias no es evidente digamos que cuando escribes una o cuando otean bien tras una una agenda una una historia en en un período bastante lejos de unos otro es claro que la ambientación tiene que ser impecable no claro que no puedes plantar plátanos en el jardín de julio Seth dar Noone hacerlo comer

Voz 0490 05:59 tomates o patatas papas no

Voz 2 06:03 porque no no habían este es elemental esto es alimentar pero no olvidamos que lo que crea un nombre o

Voz 3 06:12 un historiador o un electo

Voz 2 06:15 tú a lo que sea un escritor es la capacidad de comunicar emociones no de de de hacer vivir al lector una aventuras situaciones que su destino personal no le habría concedido es la la la capacidad de vivir vidas paralelas virtuales no

Voz 0490 06:43 sí

Voz 2 06:43 son vidas virtuales que nosotros tú eres un autor también que nosotros construimos Ia Allen interior de esta aventura la gente se reconoce chut es hoy seguro que tú te acuerdas muy bien cuando era un niño Se se iba al cine no como es estaba fue guerras inmediatamente te te comenzaban el de los niños comenzaban a jugar no pam Pampa meses muerto no eres tú porque porque se identificaban con le Rue de de la película no esto es la narración la narración se presenta E S manifesta hay muchos diferentes medios no en el cine en la televisión en la ópera lírica en el Teatro piensa a los antiguos griegos que inventaron el teatro al al empezaron con un actor después dos actores es eh pues en el periodo helenístico con efectos especiales con manifestaciones impresionantes de la

Voz 4 07:53 la de la de de de de

Voz 2 07:56 máquina escenográfica

Voz 4 07:58 la etcétera etcétera

Voz 2 08:00 esta es la Ivy la necesidad fortísima del ser humano

Voz 0490 08:05 no de vivir otras vidas más vidas y más vidas

Voz 0772 08:12 lo mencionabas ahora las fuentes sobre todas las fuentes clásicas hablando de de novela histórica ambientada en el mundo de la antigüedad son quizá la la referencia más importante no ayer cenando contigo me preguntaba si yo había leído en latín alguno de los de los autores no que a ti te han servido para para para para ilustrar esas esas novelas yo lamentablemente pues no no domino también el latín pero sin lugar a dudas las fuentes no insisto es quizá ese referente más importante más válido

Voz 2 08:44 claro claro pero las fuentes la necesitas siempre mira si yo ponemos que yo soy un director de cine no quiero ambientar una historia en el período de la de la de pimientos se dice de Aldo Moro no por las Brigadas Rojas así su eliminación física es un filme en costumbre como Cleopatra igual estamos en los años setenta se vestían diferente los zapatos eran diferente las corbatas eran diferentes las los coches eran diferentes a las las los los moto ciclos eran diferente es una una película en costumbre como si Sierra Cleopatra igual yo en fin yo he justo

Voz 5 09:36 ha terminado la la la la

Voz 0490 09:39 eh

Voz 2 09:40 la la la escritura de mi última novela se llama el quinto mandamiento el quinto mandamiento no no matar es la es la historia de una millonario italiano Javeriana no que en los años mil novecientos sesenta mil novecientos sesenta y seis al mando de una de una grupo de cincuenta y dos mercenarios liberó líbero mil quinientos ochenta y dos rehenes la gran parte padres Simancas pero también muchísimos eran siempre vence europeos no pero él en en este caso es la fuente de esta aventura for formidable increíble pero al mismo tiempo hay fuentes moderna tienes que conocerlas tienes que leer los los periódicos del tiempo quieres que leer los relatos políticos internacionales la el comportamiento de las de los grandes poderes como Rusia como Unión Soviética EEUU es muy complicado es más complicado que conocer las fuentes antiguas que no se salvaron todos no

Voz 6 11:04 pero hijo de Melandri el gran soldado a las órdenes de mi padre aún llora la muerte de tu hermano adagio del valiente que murió en caso de una familia muy honorable lucha hoy por ellos todos vosotros hacéis sonora vuestro país ya vuestros antepasados ahora estamos aquí en este apartado lugar de Asia como veis frente a nosotros Darío han logrado Reus

Voz 0772 11:46 Valerio Massimo Manfredi acabamos de escuchar un corte de la película Alejandro Magno ayer me decías que escribir la novela Alejandro hace diecisiete años un poco más casi veinte te cambió la vida

Voz 2 11:59 sí me cambió la vida porque cuando tú públicas un libro que ese que se difunde en setenta tres países en veintinueve idiomas claro que te cambia la vida no te cambia la vida profundamente

Voz 0490 12:15 pero hace hizo todo lo posible

Voz 2 12:20 para mantener mi mi actividad científica para continuar ello me consideró hoy día sigo siendo un arqueólogo militante en mi producción científica digamos que es Se mantiene digna digna

Voz 0772 12:39 en España hay muchos profesores de universidad que son reacios que no les gusta que ellos son sus compañeros escriban novela histórica que no

Voz 2 12:49 Dean que pronto la espada es donde está el problema

Voz 0772 12:53 dicen que no es una publicación científica que eso es

Voz 2 12:56 el público señalética que el señor ante el hombre

Voz 0490 13:00 no comprende nada no

Voz 2 13:02 no sabe cuál es la diferencia entre tu Sidi de Homero es un escándalo un hombre que habla en este subsidio de también dijo

Voz 5 13:16 dijo no no no le

Voz 2 13:19 los poetas ellos componen para el placer del público lo que digo yo es la verdad bueno pero a que el tiempo no conocían las diferencia es Tucídides que pone la diferencia no trazan la línea roja que separa la épica de la Historia pero la historia es el tentativa de la humanidad de construir una memoria común

Voz 0490 13:45 sino con divisa pero común

Voz 2 13:48 la literatura es otra cosa es le pos es la épica de hoy día de ayer y es diferentes totalmente cifra es libre primero puede crear Vidas imaginarias y paralelas ir virtuales y la creación de estas vidas paralelas es necesaria por la gente se tenemos necesitadas de sueña ar en la noche Pierro sino también también el día una vida sin emociones no vale la pena ser vivida en los las que los académico que dicen no vale porque no es no es científica no han comprado seco comprendido nada esto significa eso niños errantes que no conocen la diferencia entre le Pos eh lector son fundamentales In Sil historia se convierte en memoria en la memoria se convierte en identidad Hypo resto es necesaria y es necesaria nadie puede vivir sin memoria nadie puede vivir vivir sin identidad esto no es la historia pero de la otra parte nadie puede vivir sin emociones una vida sin emociones siempre la misma cada día gris inmutable crea una depresión fatal en los seres humanos así que la ciudad tiene que tener remoción

Voz 6 15:21 tienes tu fama bien merecida hispano no creo que haya existido un gladiador como tu este jovencito insiste en que el efecto reencarnado

Voz 8 15:28 o Hércules

Voz 6 15:31 por qué el héroe no se descubre no revela su nombre

Voz 9 15:37 tras su nombre a nombre de la ciudad cómo osas Carmen la espalda estrago

Voz 6 15:50 bueno que te descubran imaginas tu nombre

Voz 9 15:57 el máximo X me Lirio comandante de los ejércitos del norte general de las legiones venimos leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio el marido de una mujer asesinada en esta vida o en la otra

Voz 0772 16:21 lo que la película Gladiator hace practicamente quince años eh mucha gente descubrió otra faceta de la Historia de Roma más allá de la península Itálica en tu novela auto Burgo acerca también ese aspecto más humano de de personajes que están imbricados unidos al mundo de Roma sin haber nacido no en en la en la ciudad en la Ciudad Imperial esta novela nueva como digo aporta muchos aunque sea la historia casi de una de una derrota no es sea aporta muchos elementos para conocer ese otro lado de la historia de Roma más desconocida en esas

Voz 2 16:59 no no creo que es una cuestión de conocimiento es una cuestión muy fuerte porque la Bota de tu Burgo fue un punto crucial de la historia es el misterio de la historia porque Augusto había concebido un programa perfecto

Voz 0490 17:19 Roma analizar la Germania

Voz 2 17:22 no habría sido bueno la la la la Unión Europea ya estaba fue el punto no haber no habría sido invasiones básicas porque no podían invadir esos mismos una vez que se se sentía en Roma no

Voz 0490 17:39 los como todos fíjate qué

Voz 2 17:43 cuarenta años después de la conquista de la Galia habían cuarenta Senna Torres de Galia en el Senado de Roma esto es la grandeza de Roma Éste es la fantástica capacidad de planificar el futuro

Voz 0490 18:01 Augusto lo puede Far pero su idea de enviar un administrativo no un soldado como par por lanzar un señal de normalización eran mucho mucho demasiado temprana tal vez porque él se sentía viejo aquel tiempo un hombre de setenta y cinco años se sentía Viesgo y él quiere a confluir no construir carreteras

Voz 2 18:41 construir termas construir bibliotecas

Voz 0490 18:44 en Germania

Voz 3 18:48 un enorme un enorme

Voz 2 18:50 el plan de civilización lo que pasó fue terrible porque fue a Augusto no era imposible vencer no errar no era imposible germánico seis años después venció controlar niño encontró al lo los los que románicos a las batallas de aviso

Voz 0490 19:15 fue un triunfo el problema el problema se creó fue que que se creó fue que le emperador no crea más

Voz 2 19:28 en la posibilidad de humanizar a la Herman

Voz 0490 19:32 ya

Voz 2 19:32 pero el futuro de Europa habría sido totalmente diferente un grande historiador dice dijo después de este auto Burgo Roma perder la Germania pero la Germania Upper Room

Voz 0772 19:48 muy buena frase como última pregunta Valerio Massimo Manfredi con qué te quedarías con la literatura

Voz 0490 19:56 con la

Voz 0772 19:57 a esa faceta más científica más de trabajo de campo en el mundo de la arqueología no es más

Voz 2 20:05 el es claro que no no puedes hacer una investigación sin una investigación de campo esto es normal no

Voz 0490 20:14 es un es otra cosa es otra cosa todo todo lo que

Voz 2 20:18 que yo voy a estar en una en una obra literaria claro se funda sobre todo la verdad es que sean acertadas esto es obligatorio también en una obra de de de literatura Si piensas a los grandes de loto ciento no

Voz 0490 20:36 no

Voz 2 20:37 a tal estoy con Guerra y paz es impecable El históricamente impecable

Voz 0490 20:45 eh pero es un cabo de la obra de literatura es otro es otra cosa así que

Voz 2 20:55 son dos actividad sería como decir preferirías la la investigación científica o el tenis son dos cosas totalmente diferente de mi tiempo libre yo hago lo que quiero no se me gusta el tenis me gusta el tenis me me gusta la literatura me gustaba vicerrectora no es menos nobles de la tierra de la investigación científica

Voz 0772 21:17 muy bien Valerio Massimo Manfredi autor de esta última novela teutón Burgo muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia con tus novelas sus trabajos e insisto todo un honor estar ante un maestro de la novela histórica como

Voz 2 21:33 de nada un placer muchas gracias a todos los amigos que nos han escuchado