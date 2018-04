Accidentes de tráfico

Voz 1 00:00 claro

ese convencidos de que la actualidad debe ser vista desde distintos prismas posible con distintos ojos por eso todos los martes convocamos a dos cronistas capaces de hacer eso con distancia y precisión

Sergio del Molino buenos días hola buenos días

Nacho Carretero que está en Madrid con un hacha buenos días hola buenos días

que en Valencia muy bien eh hay un está muy bien situado muy hay muchos chiringuitos aquí al lado está muy viven bien aquí en la en la Cadena Ser

suelen estar muy céntricas una estar muy bien ubicada Si son sitios populares es verdad es que la gente conoce

qué tal todo todo muy bien todo muy bien ya que te llevaba Valencia Sergio pues tuvimos ayer a Celia

Voz 6 01:59 Brando conmemorando el ochenta aniversario del Congreso de Intelectuales Antifascistas que se hizo en en Valencia en plena guerra civil en el año treinta y siete la Generalitat Valenciana para conmemorar el aniversario ha convocado unas jornadas de debate entre intelectuales estuve ayer tenía de una una conversación muy grata con con Espido Freire y luego estuvo también aquí Elvira Lindo o Muñoz Molina estoy mostrando todo si lo pasamos mucho mejor que el público yo creo

Voz 2 02:25 ahora además tenéis la

Voz 6 02:27 si vas al teatro no sé el qué te pasa Sergio mañana voy al teatro sí sí esto se llama diversificar no diversificó empresarialmente mañana tenemos una cosita que se llama diario vivo que creo que esta manidas todas las entradas que hacemos la primera función en España que son un experimento que ya funciona muy bien en Francia y en y en Estados Unidos y que es un grupo de periodistas y de contadores de historias que nos subimos a un escenario a contar en primera persona una historia de nuestra carrera que nos ha impactado que nos ha movido la contamos en en formato monólogo enfrascado en un monólogo diez quince minutitos y bueno pues mañana es la el estreno en el Palacio de la Prensa pues con entre otros Alfonso Armada Paul Gallego Díaz Miguel Mora

Voz 8 03:11 a un montón de gente muy bueno

Voz 6 03:14 hoy voy a abrir yo les espectáculos que te gente que están empezando a todos son gente que apenas acaban de darse apenas Bekaa becarios yo el más veterano yo

Voz 2 03:25 empecé periodismo bueno queremos compartir con nosotros un dato más

Voz 9 03:29 el dato terrible acabamos de ver

Voz 2 03:31 de las españolas parece que lo el tráfico era un problema que íbamos superando poco a poco con cifras cada vez más optimistas pero este año nos hemos vuelto a dar de golpe hizo con la pared las cifras son terribles las cifras globales son peores que las del año pasado en estas fechas pero más allá de la dureza de lo que significa más allá de de lo tremendo de esos datos que el músculo hacer las causas porque no parece lógico ir para atrás en algo que es lo que supuestamente Nacho Sergio ya estábamos sensibilizados ya teníamos todos la idea de que conducir requería de una serie de habilidades de una atención muy precisa de un de un Estado tanto en coche como de las carreteras óptimo

Voz 10 04:09 vamos hacia atrás Nacho parecía parecía estábamos hablando ahora fuera de antena Tomillo que que sí que parece que hay un repunte de todas formas os acordaréis perfectamente de lo que era los accidentes de la Fico hace sólo diez quince años antes del carné de puntos en España que eso era unas cifras no se parece un genocidio aquello era tremendo cada fin de semana cientos y cientos de muertos que ahora es inasumible esas cifras es verdad que hay un repunte pero bueno con una visión pero no sé más global quiero pensar que estamos en una dinámica de mejora por mayor despliegue mayor vigilancia mejores infraestructuras mejores carreteras o sea hay que decir también que siempre digo mejor es que bueno

Voz 6 04:51 es que ahora te has de España son entre los mejores pero pero el salto cualitativo vino cuando empezó la mano dura cuando empezó Carmen por puntos y cuando se copió el modelo de mano dura francesa que a finales de los noventa también hubo una enorme preocupación por la altísima mortalidad en las carreteras francesas desde la presidencia de la República se hizo un compromiso de Estado decir bueno esto no puede seguir así ir empezó una política de tolerancia cero y de mano dura represión directamente a los a los conductores y a los infractores que fue muy impopular pero que tuvo unos resultados tremendos en cuanto a de este eso de la siniestralidad esa esa política políticas empieza a copiar a partir de dos mil cinco en España dándole unas una prerrogativa muy importante políticamente a la Dirección General de Tráfico y creo que nos hemos relajado en los últimos tiempos creo que nos hemos empezado a relajar

Voz 0353 05:39 si hace hace unos meses estuve en bueno ir no sé si lo conocéis lo habéis pasado para

Voz 8 05:44 si hay un tramo entre Burgos y Miranda de Ebro y de la Nacional I en el cual eh

Voz 0353 05:52 me acerqué para hacer un reportaje porque me llamaba la atención la cantidad de muertos que hay entre entre entre estas dos localidades en esta Nacional uno que son ciento diecisiete en los últimos quince años que es uno de los tramos con mayor siniestralidad España sino el más de hecho allí le llaman el corredor de la muerte y ocurre que en ese tramo de A P I hay peaje se cobran once con ochenta y cinco euros entonces los vehículos optan a coger la nacional en esos setenta kilómetros también los camiones y entonces nos encontramos hay un problema unos diez mil vehículos pasan al día por esta carretera que es de un carril por sentido y la mayoría de ellos son camiones para hacer el reportaje pues acompañado de vecinos se lo recorrimos en coche yo conducía la verdad es que no sé si gestionado o también porque la realidad allí es muy dura es una experiencia muy ingrata y son caravanas de camiones a noventa a cien kilómetros por ahora cualquier desvío que quieras hacer al cualquier pueblo que esté alrededor de la carretera son giros de noventa grados con los camiones y pisándole los talones muy rápido Yves por la cuneta constantemente restos de carrocería flores cruces marcas de frenazos

Voz 8 07:02 aquí no hay no hay pueblo me decían no hay pueblo donde no

Voz 0353 07:07 tengan las familias alguien muerto en esa carretera yo creo que que eso es una de las explicaciones de de también de estos repuntes esos puntos negros que siguen desatendidos por el Estado

Voz 2 07:16 esas flores en la carretera hiela la sangre pero cuando vas por la carretera Yves decía Jaume que un accidente de tráfico sirve para conducir con precaución los próximos veinte kilómetros al XXI ya te has olvidado de lo que has visto pero cuando vas por la carretera Nacho Sergio ves ese esa manta metálica como de papel de aluminio amarilla tapando algo que no es es es tremendo lo que pasa es que se te olvida enseguida te olvida en enseguida lo lo frágil que es tu vida en la carretera enseguida se te pasa

Voz 6 07:47 seguidas que vamos en en el coche el coche los coches modernos prácticamente van solos más basen en un entorno como aislado climatizado vas muy a gusto escuchando tu música y creo que es muy fácil perder la conciencia de de que estás en un en un torpedo que se puede estrellar en cualquier momento y que puede provocar un un desastre es muy fácil perder esa noción y yo creo que está bien que tengamos la dosis de adrenalina alta no deberíamos tener ahí ahí algunos fabricantes de coches que que dicen que la conducción es demasiado fácil y que deberían complicar un poco más la la la el manejo de los coches para que para que vayamos más atentos no para que vayamos más más conscientes de que estamos como conduciendo una vivimos además en un mundo donde la publicidad de los vehículos pues es muy

Voz 8 08:31 la muy grata donde se vende un confort donde

Voz 6 08:35 yo creo que es muy fácil que perdamos esa perspectiva de del riesgo y digo lo que implica

Voz 2 08:40 eso Sergio completamente acuerdo pero el sonido

Voz 6 08:43 antes los coches Subías vibraba

Voz 2 08:45 sonaban ahora incluso estudian la forma en la que el sonido te produzca una sensación de confortabilidad no de Riesgo no de velocidad a tú vas a doscientos por hora y no no es consciente de la velocidad porque no se oye no

Voz 0353 08:57 sí relax lleva también a los dichosos móviles que es que ahora es la campaña no de tráfico de los móviles

Voz 2 09:03 tenemos minar justo ya que ese es vamos a escuchar la campaña que se fija en eso en esos momentos de desatención

Voz 12 09:15 sí al volante miras el móvil de vez en cuando solo es la carretera

Voz 2 09:19 es decir cuando alguien la campaña de la Dirección General de Tráfico vamos a hablar con Antonio Lucas que es doctor en Seguridad Vial Antonio buenos días hola qué tal buenos días Antonio porque hay un repunte en unas cifras en un asunto que hablábamos antes de las terribles cifras de hace diez quince años un asunto que pensábamos todos que empezábamos a pasar página por más que siguen en este fin de semana este puente veintidós muertos en la carretera pensábamos que los datos eran optimistas porque vamos para atrás

Voz 13 09:45 bueno la sociedad evoluciona Hay ya conduce como vive hace diez años la erupción de la telefonía móvil de de todos los sistemas de comunicación a través de redes sociales de más no nos hacía depender tanto de del teléfono yo creo que las sociedades evolucionan hacia la comunicación y hacia la movilidad no yo creo que cuando estábamos hablando de infracciones al volante y pensamos en el móvil todo el mundo somos culpables en algún momento de haberlos son vistas

Voz 6 10:10 bueno pues esas son las reflexiones

Voz 13 10:11 tenemos que hacer antes bueno pues escuchaba

Voz 14 10:14 ya a tus compañeros hablar

Voz 13 10:16 poco de las mejora de las carreteras pero también es cierto que en los últimos años tenemos un déficit en infraestructuras los sea según las asociaciones de carreteras se estimaba en más de seis mil seiscientos millones de euros lo que hemos dejado de invertir en infraestructuras de seguimos teniendo tramo de concentración de accidentes o puntos negros dependiendo de la institución que que los que los gestione eso significa que todavía hay sitios donde muchos conductores tienen un mayor riesgo de tener un accidente por lo tanto hay un elemento que en Europa hay desde el año dos mil cuatro que fue el gran boom en concreto es siete de abril del dos mil cuatro fue el Grand un hacia el objetivo de reducir los accidentes de tráfico creando la Fiscalía de Seguridad vía a las asociaciones de víctimas el papel de al Congreso de Diputados que es el concepto de responsabilidad compartida en lugar de buscar el conductor que también es el que más es el culpable en muchos casos pero también es el que más ha hecho por reducir estos accidentes el que más hemos intentado o el que más hemos ayudado a conseguir estas cifras históricas que tenemos en España no sólo conductores el responsable también están las instituciones están los ayuntamientos no hay que olvidar que en la mayor subida de mortalidad del año dos mil dieciséis se produjo precisamente en entornos urbanos yo les invito a que me digas qué campañas de seguridad vial reciben ustedes en zona urbana no vamos a que tenemos que pensar también nuevos usuarios vulnerables en el RACE estamos muy procedencias con los ciclistas pero hay que dotarles también de infraestructuras en definitiva la seguridad vial debe ser una prioridad una prioridad a todos los niveles

Voz 2 11:46 ya Antonio déjame preguntarte porque todavía en el año dos mil diecisiete Las cifras hablan de que no todo el mundo por ejemplo usa el cinturón de seguridad es posible creer que haya alguien en su sano juicio en el año dos mil diecisiete que prefiera ir sin cinturón de seguridad

Voz 13 12:01 absolutamente uno de cada cuatro fallecidos en un accidente de tráfico no lleva al centro donde seguridad eh

Voz 2 12:06 sea lo digo porque en ese reconocería compartida de la que hablas está Vianés y yo debemos hacer campañas pero que alguien en el dos mil diecisiete no se ponga cinturón suena un poco marciano

Voz 13 12:15 claro lo que pasa es que muchas veces pensamos que en los precisamente en los entornos urbanos hay menor nivel de riesgo en muchas veces no sabemos que un adulto de setenta kilos a cincuenta kilómetros por horas y no lleva el cinturón de seguridad recibe una fuerza de impacto equivalente a tres mil quinientos kilos que sería como tirarnos al vacío desde un cuarto piso entonces falta mucha labor pedagógica no no tenemos que llevar un policía ha sentado de copiloto constantemente ni sembrar de de radares yo creo que lo que hay que concienciar al usuario yo muchas veces en las charlas que que que doy pongo el ejemplo de tabaco no yo todavía no conozco a nadie que la han puesto una multa por fumar ni siquiera en lugares ni tampoco recuerdo ni siquiera en la época de mi padre he visto nunca a fumar a nadie en una iglesia cuando no está expresamente prohibido hay una cosa que tenemos que trabajar más que es la concienciación para mí el gran el gran salto que hemos tenido en los últimos años ha sido precisamente el papel de los medios de comunicación no estamos relajando ya no se habla tanto de seguridad vial por lo tanto les detuvo en mi enhorabuena habla ABC teme que no se escucharon millones de de Usuarios pero ya no se habla tanto de seguridad vial no se plantea como un problema ya no es una prioridad

Voz 2 13:19 pues esta semana Antonio este fin de semana veintidós personas que ha dejado la vida en una cuneta que es de las muertes más terribles sin pensar en el entorno que dejan de devastación cuando alguien muere la carretera es tremendo Antonio veía seguiremos dando de seguridad vial Nos preocupa y contaremos con usted Antonio Lucas doctor en seguridad vial muchísimas gracias bueno enseguida vamos a cambiar de tema quiero hacer una pregunta Nacho Sergio vosotros no fuma es verdad no hay poco que os conozco

