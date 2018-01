Be OK: La magia del pan y los cambios de vida (16/12/2017)

Voz 1 00:00 eh

Voz 3 00:21 bienvenidos a Be OK un espacio el que nos encontramos cada sábado para hablar de salud de nutrición de deporte de libros todo lo que nos valga para cuidarnos y para sentirnos mejor con nosotros mismos ya está por aquí Isabel Bolaños buenos días hola buenos días Angela cómo estás pues muy bien la verdad que si hoy tenemos un programa muy chulo además me apetece mucho

Voz 0187 00:40 así que muy bien empezando el sábado con energía

Voz 3 00:43 esta semana hemos metido varios ingredientes muy diferentes

Voz 0187 00:46 él era el resultado va a ser bueno veremos a ver cómo sabe porque es muy variado que vamos a hablar de uno de los alimentos más básicos de la dieta el pan pero no sólo del pan en sí sino de todo lo que envuelve al pan los oradores de toda la vida el oficio del panadero los negocios familiares no que hay en torno al pan esa cultura el pan que tenemos en España tenemos también a Raquel a Raquel Calonge que nos hablará de cambios que cambios te preguntas pues eso no lo vamos a desvelar porque como siempre me gusta guardar algo de sorpresa ya sabes

Voz 3 01:16 qué miedo me das bueno suena programa de invierno a quedarse en casa con mantita además yo hoy con el trancazo que tengo creo que me va a venir venal más éxito chino Mantilla escuchar la radio y a escuchar la radio pues empezamos por ello

Voz 3 01:57 según varios estudios nueve de cada diez españoles comen pan a diario y lo hacen simplemente porque les gusta y otro dato más interesante es que el siete por ciento que no consumen pan a diario es porque siguen una alimentación que no se lo permite

Voz 6 02:09 tomarlo

Voz 3 02:10 es decir que el pan en nuestra dieta es un elemento indispensable y solemos tomarlo bueno acompañando cualquier cosa en el desayuno con tostadas para merendar en un bocadillo siempre tenemos en la mesa un trocito de pan

Voz 0187 02:23 totalmente por desgracia esta joya gastronómica porque yo creo que podemos llamarla así porque sobre todo nuestra cultura culinaria nunca falta es lo que tu dices pues en muchos sitios pues se cuida se está perdiendo un poco es curioso que por un lado cada vez estén pues eso más de moda las panaderías que apuestan por el pan de calidad de masa madre con ingredientes no murales de muchos cereales por ejemplo que ya no sólo se hace el pan de trigo no que es el que siempre más ha visto pero al mismo tiempo pasa que la calidad general del pan que encuentras en cualquier sitio en en cualquier establecimiento donde se pueda comprar pues va tirando a ser como poco mediocre no yo creo que aquí estamos todos de acuerdo viene por no hablar de los pobladores de toda la vida que como todos los negocios locales pues se van perdiendo no iban iban cerrando cada vez más pues de todo esto queremos hablar hoy de lo que hay detrás del PAN de de este oficio de esta cultura aquí lo vamos a hacer con la mejor persona que podríamos hablar de esto que es Iban Yarza él es un auténtico referente en el mundo del PAN es periodista is último libro se titula pan de pueblo en el hace un recorrido por los panes de toda la geografía española nos está escuchando ahora mismo Ángela desde Radio Ibiza

Voz 3 03:33 Ibán Yarza buenos días el subtítulo del libro es recetas de historias de los panes y las panaderías de España que el lugar en el que te ha sorprendido más

Voz 6 03:43 pues es muy difícil porque piensa que España es muy grande de las cincuenta provincias evidentemente no podía estar en todos los pueblos

Voz 3 03:51 verás están casi todo eh recorrió veinticinco mil

Voz 6 03:53 Home contara sólo de conducción veinticinco mil kilómetros de coches es es muy difícil no realmente hay a mí tal vez lo que me ha sorprendido es lo que habéis comentado que es como se está perdiendo el aprecio y mucha parte de la tradición pero por el contrario he visto cosas que yo pensaba que sólo había sólo quedaban los libros de historia o de antropología pues en La Mancha o en el interior de Alicante esa hacen todavía panes sin fermentación panes máximos que se dice y se hacen sobre brasas cómo se pueden haber hecho hace siete mil años lo cual estás viendo delante de ti realmente el Neolítico y esto es muy bonito es una cosa que te que te un poco te une

Voz 3 04:33 de este recorrido nacen aproximadamente como unas trescientas recetas que son las que tú reúne en este libro cómo es posible que haya tantas maneras de hacer pan sea como algo que no todo el mundo dice pan pues el pan es el pan no como hay tantas maneras de elaborar

Voz 6 04:46 yo creo que la magia del PAN es que es harina y agua por ejemplo yo ahora mismo estoy en Ibiza en las Baleares igual que en el interior de Albacete o en el Cam de Alicante perdón o en sitios de Italia el pan no tiene Saldra entonces te quitas un ingrediente entonces estamos dando de harina el agua esto es una gran pureza entonces como los ingredientes son tan pocos las variables son infinitas y ahí es donde viene la magia en el libro yo por cada una de las cincuenta provincias del país sacó una receta típica de de cada zona por decirlo así pero sí que recojo yo he contado más de trescientos cincuenta variedad es realmente hay muchísimas más y entonces lo bonito es que hay pequeños matices no ens no sólo entre regiones sino a veces entre pueblos y entre familias por ejemplo el recuerdo en Compostela en Galicia hay ese pan que tiene un moño encima allí les dicen el Pinocho entonces por mar el monolito ese pan gallego atípico seis de luchar pues por ejemplo recuerdo en Santiago de Compostela como una familia y me decía no no aquí Empire echamos al modo de esta familia

Voz 7 05:47 Galatto sabía su manera de hacer exactamente que en la panadería

Voz 6 05:51 no sé exactamente igual esto es entonces imagínate no trescientas cincuenta es que habrá bastantes cientos más de de sutiles variaciones que es lo bonito

Voz 3 06:01 que bueno podrías hacer una diferencia clara por ejemplo entre el pan quizás en el norte y el pan que se hacen en el sur

Voz 6 06:07 se podría hablar de zonas por decirlo así en unos casos por en los cereales que te dan en esas zonas o en otros en otros sitios porque cuestión cultural por decirlo así el pan más extendido de España es el pan de miga dura de miga blanda hay Prieta Se conoce con muchos nombres lo hay desde desde Álava hasta Cádiz y desde Extremadura hasta dentro de Valencia sea mal Candeal sobrado bregado pan de miga dura pan de máquina fresado hay mil nombres es ocuparía todo el grueso de la península en el norte por ejemplo hay mucho maíz en yo soy del País Vasco pues en el País Vasco están los tal

Voz 8 06:47 los la la borrón alertó a igual

Voz 6 06:50 que en Cantabria en Asturias en Galicia donde también se mezcló con el centeno en cambio en el sur en Andalucía en el Mediterráneo queda algo se ha dado tradicionalmente el trigo duro que es el trigo amarilla junto con el que se hace la pasta entonces ahí los panes son un poco distintos tú te vas a Málaga o Cádiz que hay unos panes de trigo duro que son dulces que es una maravilla dos sí que es increíble igual que con otras cosas pues con los arroces o con otros platos en cada zona el pan es muy distinto

Voz 3 07:20 crees que es está poniendo también en peligro el pan de calidad porque por ejemplo aquí en Madrid encuentras muchos muchos tipos de panes pues a cualquier hora puedes comprar pan pero realmente pan de calidad lo tienes que buscar

Voz 6 07:32 pero eso es exactamente lo mismo dice la gente que nos está escuchando piensa en los tomates se han perdido o los tomates no pero es más fácil

Voz 9 07:40 encontraban tomate muy malo lo encuentras en cualquier lado a cualquier hora

Voz 6 07:44 que tiene que hacer buscar un buen tomate acaso no hay buenos tomates sí que lo hay pero son pocos ya hay que buscarlos con el pan pasa exactamente igual por ejemplo en Madrid y esto vale para casi todas las otras grandes capitales en realidad yo soy muy optimista porque en los últimos años sólo en Madrid en los últimos tres años pues se han salido seis siete ocho nueve diez nuevas panaderías y sería muy buen pan es verdad yo vivía en Madrid hace seis siete años era bastante más árido el paisaje lo ves puedo decir de Bilbao que es la ciudad donde os hoy pasaba exactamente igual entonces se está cerrando muchas panaderías el nivel del PAN en general está cayendo y eso es así pero es que pasa igual con el tomate de la leche tenemos mucha suerte porque somos capaces de producir comida muy barata pero esa comida muchas veces no es la mejor claro siempre

Voz 0187 08:28 que si viniera del siglo XVIII diría

Voz 6 08:31 pues que afortunados que podéis comprar mucha comida barata eso está bien pero también hace falta fijar un poco en la calidad de esa comida

Voz 3 08:38 claro y ahora está también pueden ser muy muy de moda lo de hacer pan en casa no yo reconozco a veces

Voz 6 08:42 hago

Voz 3 08:42 tú crees que es difícil hacer pan en casa o que meterte a poner cada vez más de moda y la gente yo creo que es muy fácil las una vez me resulta relativamente fácil acertar

Voz 6 08:50 es muy fácil básicamente hace años que me gano la vida enseñando a la gente a hacer pan en casa en todo el país me invitan a escuelas desde Sevilla a Bilbao a Valencia o yo enseño la gente hace ponen en casa por el placer la gente se acuerda todavía hay memoria viva de cuando la abuela hacía falta casa por necesidad hoy la gente que hacemos pan en casa yo hago casi todo el puente como lo hago porque es que es hacer el proceso es un disfrute totales gran momento cuando lo habrás experimentado cuando pones tú más a este eje y luego las formas con delicadeza para no perderlos a ese es meter al horno y es algo que realmente con el horno que tienes en casa con tus manos y con un bol es que de verdad es muy sencillo hacer algo digno otra cosa es que quieras hacer yo qué sé un Panettone con cruasán bueno claro exactamente pero yo me dedico a eso de hecho mi anterior libro lo hice con que sí que ha sido invitada puesta con alma Obregón se llamaba hacemos pan ya un libro muy sencillo pues con ese buen humor que pone alma en el tema del pan escaso energía gente se animara ya antes hace cuatro años dice uno que se llama pan casero este ya va por la edición dieciséis este has ido en China y todo es un manual también para que la gente se anime el yo de verdad animo a cualquiera ahora en invierno que apetece que estás en casa te pones ahí con la más hay tal y es que es un placer

Voz 3 10:12 es verdad que el bueno el pan más común siempre ha sido de de trigo mero

Voz 7 10:17 porque tiene porque depende de no puedes hacer nada pero ahora es verdad que encontramos de otros cereales pero es que ha sido así siempre siempre ha sido claro estamos como antes ahora hacemos

Voz 6 10:29 por por ocio gusto por ejemplo tú hablas con un abuelo en el Pirineo y te dice no antes aquí el pan de centeno

Voz 3 10:37 claro porque lo que teníamos lo que había

Voz 6 10:39 claro si hablas en las Baleares habían muchas variedades de trigo duro hoy están perdiendo casi todas hablas en Asturias en el norte en el norte de Navarra los panes de trigo tenían la torta fina decir con la torta media digo de maíz quería decir tenía una tarta fina de maíz una torta media de maíz una torta de maíz como somos una sociedad muy rica podemos tener harina de trigo muy fina blanca que es que es más cara y tal pero siempre ha sido así ahora por placer yo creo que si nos podemos permitir mezclar cereales au semillas o poner cosas en el pan que antiguamente no suponían tanto o si se ponían era una cosa de fiesta

Voz 3 11:14 estos secos también no

Voz 6 11:17 es muy caro en realidad no era lo ya lo hacían no no es novedad eh esto lo hacían desde los su medio lo Babylon los egipcios los griegos siempre han puesto cosas especiales no recuerdo documentándome para el libro este he leído muchos de la historia del de España y cosas que nos creemos que somos lo más modernos en Al Andalus se hacía todo tutele es los los panes que hacían para los reyes del andaluz con leche de almendras aceitunas y miel y tú dices Anda Kerry perros y esto no lo acababan de ponen en la panadería en la esquina que es muy moderna lo hacían en Al Andalus

Voz 3 11:48 pero bueno detrás de la cultura del pan hay mil historias y tú en tu peaje me imagino que habrás conocido muchísimas de ellas como Juan te quedas cuál es la que más te ha

Voz 6 11:56 es es que es tu piensa que el pan hoy en día estamos pero

Voz 10 11:59 viéndolo en la cultura del PAN el libro es un llamamiento yo no maneja la cultura del pan

Voz 6 12:05 no que muchos panaderos mandó su receta pero lo que Mendo sobretodo son sus recuerdos pues desde me acuerdo en un pueblo en Badajoz que el panadero me contaba que en el franquismo

Voz 9 12:15 era de las pocos sitios en el pueblo donde vía radio iban los vecinos de noche a escuchar las semillas

Voz 6 12:20 bueno sí ilegales de Radio Pirenaica otro me contaba que él muchas veces el la furgoneta reparto lo había utilizado de ambulancia en el pueblo hoy en día es usted una pena mucho mucha panaderías rural el libro sobre todo tratar de los planes de polo de los pueblos en la gente mayor se está muriendo mientras muchos panaderos dicen mira yo hace unos años allí este pueblo llevaba veinte cazas dice ahora llevo una para la señora Paquita dice no pagan la gasolina pero lo sigue haciendo casi como una ONG te cuentan que cuando va esa aldea que hay dos señoras pues tienen que arreglar la tele cuando es la tele se estropea ponerlas a tiene algo que la señora no llega entonces hay muchos panaderos viene en España que están realizando una labor que va más allá de lo que es la mera panadería también que siempre ha sido así los panaderos mayores te cuentan que siempre se ha fiado a todo

Voz 10 13:07 el Mondo en Toledo por ejemplo o en en

Voz 6 13:10 ya escasas me contaba un panadero que allí a la al quince de agosto a la Virgen Se llamaba la Virgen tramposa porque en castellano antiguo las deudas que ibas contrayéndose llaman las trampas cuando se pagaba el panadero cuando la cosecha en La Virgen de las trampas la Virgen de las deudas mientras hay sepan hacer otra ya ponían a cero muchos sitios de Castilla todavía se la gente de más de sesenta recuerdo un palo que sea mala Tarajal en la Taha cada el panadero hacían muescas una por cada hogaza cuando se cobraba la cosecha la mujer iba con el palo con las moscas el panadero legal avaló este gas que se debía Kezman hechos imagínate sobre todo lo que intentó recordó recorrer recoger en el libro son estas historias no que es parte del patrimonio que en realidad yo podido hacer humildemente lo que me ha dado tiempo pero serían las instituciones en parte quiénes tendrían que recoger este patrimonio inmaterial que dentro de quince veinte años todos yo lo haremos porque hay una señora pactista como en aquellas en las que hacía no es triste pero es así

Voz 3 14:09 y para terminar tengo que hacerte la gran pregunta Iván se puede congelar el pan

Voz 6 14:13 no no no la congelación es un mito es como tú haces una buena salvo las congela cómo son esas albóndigas buenas si entonces el pan es un mito que sea malo yo hago han posiblemente el setenta por ciento el parque como es congelado era un gran pan antes de congelarlo Ibon gran pan después de comer darlo sin más lejos el siguiente de Can Roca el mejor del mundo da pan cocido congelado como muchos otros tres estrellas porque la materia prima

Voz 3 14:41 buena es un gran claro

Voz 6 14:44 Alan si tú precoces con perdón una mierda de parte del congelan una mierda el pan no tiene que ver con la calidad con la congelación un buen pan congelado es un buen pan o un mal pan congelado mal pan el pan congelado no es malo pues se congelado es malo porque es malo

Voz 3 15:01 Iban Yarza muchas gracias por habernos acompañado gracias para Bretzels este libro tan bonitos sobre el

Voz 6 15:06 muchísimas gracias a vosotros y ahora las

Voz 3 15:08 el seña de Isabel Bolaños

Voz 0187 15:13 los galenos iba a decir que habría más de trescientas formas de hacer el pan tan sólo en nuestro país pues si no se les ha contado desde Ibiza nuestro invitado de hoy Iban Yarza periodista y experto en panes tanto en su historia como en su técnica y la verdad es que se nota porque se lo sabe todo sobre este ingrediente tan básico como indispensable en nuestra mesa sus componentes son pocos infinitos al mismo tiempo harina agua y muchas historias en el libro panes de pueblo iban ser recorre decenas de localidades de la geografía española para conocer los pobladores de toda la vida y las diferentes variedades de pan que se hacen en cada uno de ellos el piropo de Galicia el paquete de Carlsen Jaén como somos según el pan que hacemos pues en general España debemos ser gente de carácter porque el pan más común en nuestro país es el pan de miga dura eso sí se conoce por muchísimos nombres diferentes Candeal su Bao bregado pan de máquina pan fresado y las variedades pues también depende mucho de los cereales que hayan cada lugar en el norte predominan los planes de maíz según nos acercamos a Cantabria Asturias y Galicia este cereal se mezcla también a menudo con el centeno en Andalucía Levante por el contrario se lleva el trigo duro es el mismo trigo amarillento con el que se hace la pasta pero lo que más ha sorprendido a Iban Yarza durante su viaje es como se está perdiendo el aprecio al pan y la tradición de hacerlo bien y con cariño ya no es fácil encontrar buen pan en cualquier sitio Nos vamos acostumbrando por desgracia a comer cualquier cosa Nos animado por eso hacerlo en casa una tarea nada difícil que además nuestra salud agradecerá ha desmontado también en algunos mitos como ese que dice que es un sacrilegio congelar el Papa nada más lejos de la realidad Si el pan es de calidad al descongelar lo no habrá perdido ni olor ni sabor ni nutrientes hasta los grandes chefs con estrellas Michelin ponen en sus restaurantes panes que han sido congelados total que nos ha encantado tu visita Iván y nos quedamos con ganas de más nos apuntamos también muchas cosas que poner en practica para cuando vuelva sabía ok prometemos tener los deberes

Voz 15 17:42 hola buenos días Raquel buenos días

Voz 11 17:46 cómo estás muy bien pues hoy me voy a llevar yo iba a ser decana mira yo te propongo un tema que tiene parece haber suelta a cambiar de vida empezar de cero pero pero en qué momento cualquiera de repente decir lo que hago no me gusta no me gusta lo que tengo no no soy feliz y quiero empezar de cero por ejemplo quiero cambiar de profesión no me quiero ir a vivir a otra ciudad nada o no me gustan los amigos que tengo quiero empezar por ejemplo pobres amigo no vale porque la gente cambia de vida sea porque la gente hace este tipo de cosas pues mira no sabría decirte

Voz 1292 18:23 el tanto por ciento de personas que vienen a mi consulta con con ese con ese requisito requerimiento no pero es bastante elevado hay muchas personas entre yo diría a los treinta y los cuarenta hay poco la crisis de los cuarenta

Voz 11 18:39 pues bueno pero a los treinta kilos cada vez llegado más pronto ya lo estrenaron tenías crisis

Voz 1292 18:45 muchas personas que vienen a la consulta y me dice Raquel

Voz 11 18:48 no no me vine a Madrid al final los porque prueba que la vida que están viviendo no les gusta quizá porque es una vida que que bueno qué es la vida que esperan los demás a veces no si eso es uno de los motivos no podría ser una de las sí sí podría ser una de hay tantas razones como personas pero de manera general eh

Voz 1292 19:09 mitades por deseos escondidos que tenemos en el cajón bien porque tu familia te dijo que estudiará las otra cosa el cambio de profesional no o bien porque tuviste es una pareja una temprana edad crecido juntos si no ha habido un momento en el que para arte a pensar si podías tener otro otro tipo de amor son muchas las razones eh pero sí que hay voces también que por el miedo el riesgo o no de los seguro que nos encanta tenerlo todo aparentemente controlado ya sabes que el control absoluto monjes

Voz 11 19:39 no existe pero nos gusta pensarlo entonces

Voz 1292 19:42 las razones son muchas y muy variadas pero si hay mucha gente que viene con ese esa sensación de quiero cambiar de vida porque no lo soportó ese algo que sí

Voz 11 19:51 de repente hoy salgo que la gente va mascando poco a poco y mal mejor no lo balizas pero de repente me ha me levanto y digo hasta aquí te cuál es el programa este las películas que estamos a día de furia si ella era un cambio de repente era como hasta aquí he llegado sabes este momento os suele ser algo más de algo que tengo ahí rumiando rumiando y que al final bueno a mí me todo también pero

Voz 1292 20:14 sí que es cierto que eso que le pasó a Michael Douglas también un poco porque él no era consciente día a día de lo que le pasaba interiormente por eso yo digo chequearon cómo estáis qué pasa por dentro no porque nos hacemos los locos hasta que un día eso sale sale como una bomba sí que es cierto que puede ser poco a poco o de golpe pero te diría me atrevería decir que con la experiencia que tengo es algo que siempre hemos sabido pero que por alguna razón pensamos que no puede ser o que ni ni siquiera hemos verbalizado a lo mejor en ningún momento sí sí porque lo damos por perdido y como que es un no sé si yo lo vemos como un sueño algo inhabitual justo y en tu caso cómo fue

Voz 11 20:55 porque yo sé que tú que te conozca hace muchos años cambiará de vida de manera radical

Voz 3 21:02 daba al diseño me dedicaba

Voz 1292 21:05 decoraciones y hacía estilismos en revistas de decoración yo era muy feliz iba muy bien si me iba muy bien y la verdad es que fueron unos años estupendos que además nunca he dejado del todo porque a mí me encanta el tema de la decoración el diseño y a veces sí que chocó para diseñadores y tal pero sí que es cierto que yo tenía el coche como un hobby en un momento dado la balanza se tuvo que incluyen aspira a ganar fue casi sin darme cuenta fue sin darme cuenta porque tenía que hacer unas prácticas para obtener un título y entonces pues manda el típico mil amigos de haber conejillo de indias quien quiere

Voz 11 21:41 y sorprendentemente se presentó mucha gente a lo más que llegó es que me me suena no

Voz 1292 21:51 la verdad es que hubo un momento que me que me sentía tan feliz con haciendo esto que lo otro simplemente fue poco a poco desapareciendo y tú crees que la vida realmente hay que planificar la hay que decir a los veinte la carrera los Veinticinco la terminal los treinta me caso a los XXXV tengo un hijo tú crees que eso es un poco bueno lo puedes hacer pero es que casi Waco

Voz 11 22:15 si quieres hacerlo calculando todo el rato no todo el rato

Voz 1292 22:18 que recalcular

Voz 11 22:20 sí que es cierto que está bien saberlo que queremos como objetivos pero de verdad

Voz 1292 22:23 que sí que hay que ser flexibles porque eso yo creo que alguna vez también lo hemos contado no que cuando la gente viene a la consulta me dice Raquel quiero esto obviamente para el coche hay que tener una objetivo hasta que te pasa qué dices hombre ya pero eso

Voz 11 22:36 a mí también me gustaría pero tengo los donó fíjate hay una del

Voz 1292 22:42 las partes en coaching que se llama que el objetivo que que desea Hall y que sea ecológico ecológico quiere decir que sea bueno para ti y para tu entorno para tu familia muchas veces deseamos cosas que no les conoce

Voz 11 22:53 tampoco pueden pasar antes del pleno cómo es eso de cuidado con lo que desea

Voz 1292 22:58 claro pues algo así pero sí sí hay que tener un objetivo pero luego hay que ser flexible porque eso es mi vida claro bueno yo por ahora no me voy a plantear cambios en mi vida porque estás contenta entre tanta me gusta pero ahora todo pero bueno esto tiene que seguir siendo emocionante si no lo que tiene que seguir es cambiando esa cosa que decimos a veces de estamos estancados au no nada cosas nuevas parece que estás viendo una peli pasa que no tiene nada que ver contigo los días se vuelven iguales allí son señales de no de hacer el Michael Douglas

Voz 11 23:33 pero sí de un toque

Voz 1292 23:34 la atención de qué pasa que me estoy agobiada estoy aburrido o todo lo contrario estoy estresado porque tenemos que meter nuevos ingredientes nuevos protagonistas en nuestra vida porque si no es que bueno que quizá a principio de año como estamos ahora sea una buena idea buscar estos nuevos Singer es para nuestra vida no sí sí se enero después de las vacaciones que ya lo hemos hablado también otras veces sí son son fechas que para nosotros son marcada así que dices bueno ahora me pongo a ello no bueno pues te parece si les planteamos que cojan un cuaderno un boli

Voz 3 24:07 sí que escriban hay unas cuantas ideas para mira concluir este año

Voz 1292 24:12 lo que antes te parecía que en asumir riesgos y no lo hacíamos por por miedo después con los años descubres que eso de la felicidad claro entonces que escribe en una hoja todo lo que te apetezca pero desde ahí desde lo básico de me apetezca no me apetece me gusta no me gusta escribe todo lo que puede pasar todo lo que te dé miedo entonces hace tres preguntas podría superarlo lo peor que pudiera pasar podrías sobre ello crees que puedes aprender algo de esta cosa de de ese tema lo tercero si es divertido crees que podría ser divertido y responder a las tres que si lo tienes no se bueno pues Jo Raquel muchas gracias Nos vemos en un par de semanas cuando quieras ya sabes que yo feliz de venir besa a Raquel me gracias chao

Voz 0187 25:15 Abel hemos llegado al final cada vez sacaban más rápido eh si a mi se me pasa volando totalmente pero bueno volvemos el sábado al todo o sea en Cadena Ser punto com y mientras tanto di tú todos los sitios donde los pueden encontrar ni Vox Benito

Voz 3 25:28 en la app de la Cadena SER bueno que pueden

Voz 0187 25:30 escribirnos también no al Mail del programa Vioque y arroba Cadena Ser punto com a Facebook a Twitter y bueno en todos sitios la verdad que quien quiera encontrar no será por cierto que encontrarnos pues nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene hasta luego adiós

Voz 14 25:55 es