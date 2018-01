‘Pan de pueblo’, historias del pan en España

Voz 3 00:00 según varios estudios nueve de cada diez españoles comen pan a diario y lo hacen simplemente porque les gusta y otro dato más interesante es que el siete por ciento que no consumen pan a diario es porque siguen una alimentación que no se lo permite

Voz 4 00:40 tomarlo

Voz 3 00:40 es decir que el pan en nuestra dieta es un elemento indispensable y solemos tomarlo bueno acompañando cualquier cosa en el desayuno con tostadas para merendar en un bocadillo siempre tenemos en la mesa un trocito de pan

Voz 0187 00:53 totalmente por desgracia esta joya gastronómica porque yo creo que podemos llamarla así porque sobre todo nuestra cultura culinaria nunca falta es lo que tu dices pues en muchos sitios pues se cuida se está perdiendo un poco es curioso que por un lado cada vez estén pues eso más de moda las panaderías que apuestan por el pan de calidad además madre con ingredientes mató la Ales de muchos cereales por ejemplo que ya no sólo se hace el pan de trigo no que es el que siempre ha visto pero al mismo tiempo pasa que la calidad general del pan que encuentras en cualquier sitio en cualquier establecimiento donde se pueda comprar pues va tirando a ser como poco mediocre no vuelva aquí estamos dos de acuerdo viene por no hablar de los pobladores de toda la vida que como todos los negocios locales pues se van perdiendo no iban iban cerrando cada vez más pues de todo esto queremos hablar hoy de lo que hay detrás del PAN de de este oficio de esta cultura aquí lo vamos a hacer con la mejor persona que podríamos hablar de esto que es Iban Yarza él es un auténtico referente en el mundo del PAN es periodista is último libro se titula pan de pueblo en el hace un recorrido por los panes de toda la geografía española nos está escuchando ahora mismo Ángela desde Radio Ibiza

Voz 3 02:04 Ibán Yarza buenos días el subtítulo del libro es recetas de historias de los panes y las panaderías de España que el lugar en el que te ha sorprendido más

Voz 4 02:13 pues es muy difícil porque piensa que España es muy grande de las cincuenta provincias evidentemente no podía estar en todos los pueblos

Voz 3 02:21 verás están casi todo de recorrió veinticinco mil

Voz 4 02:24 Hoffmann contara sólo de conducción veinticinco mil kilómetros de coches es es muy difícil no realmente hay a mí tal vez lo que me ha sorprendido es lo que habéis comentado que es como se está perdiendo el aprecio y mucha parte de la tradición pero por el contrario he visto cosas que yo pensaba que sólo había que sólo queda daban los libros de historia o de antropología pues en La Mancha o en el interior de Alicante esa hacen todavía panes sin fermentación panes máximos que se dice y se hacen sobre brasas cómo se pueden haber hecho hace siete mil años lo cual estás viendo delante de ti realmente el Neolítico y esto es muy bonito es una cosa que te que te un poco te une con el pan

Voz 3 03:03 de este recorrido nacen aproximadamente como unas trescientas recetas que son las que tú reúne en este libro cómo es posible que haya tantas maneras de hacer pan sea como algo que nos dice pan pues el pan es el pan no como hay tantas maneras de elaborar

Voz 4 03:16 pero yo creo que la magia del PAN es que es harina y agua por ejemplo yo ahora mismo estoy en Ibiza en las Baleares igual que en el interior de Albacete o en Alicante perdón o en sitios de Italia el pan no tiene sale entonces te quitas un ingrediente entonces estamos dando de harina y agua esto es una gran pureza entonces como los ingredientes son tan pocos las variables son infinitas y ahí es donde viene la magia en el libro yo por cada una de las cincuenta provincias del país sacó una receta típica de de cada zona por decirlo así pero si te recojo yo contado más de trescientos cincuenta variedades adelante hay muchísimas más y entonces lo bonito es que hay pequeños matices no no sólo entre regiones sino a veces entre pueblos y entre familias por ejemplo el recuerdo en Compostela en Galicia ahí ese pan que tiene un moño encima allí les dicen el Pinocho entonces por mar el monolito ese del pan gallego atípico seis de luchar pues por ejemplo recuerdan en Santiago de Compostela como una familia y me decía no no aquí Empire echamos al modo de esta familia

Voz 3 04:17 a cada tema a su manera de hacerles exactamente que en la panadería

Voz 4 04:22 la lucha exactamente igual estos entonces imagínate no trescientas cincuenta es que habrá bastantes cientos más de de sutiles variaciones que es lo bonito

Voz 3 04:31 que bueno podrías hacer una diferencia clara por ejemplo entre el pan quizás en el norte y el pan que sea tener sur sí

Voz 4 04:38 se podría hablar de zonas por decirlo así en unos casos por en los cereales que se dan en esas zonas o en otros en otros sitios por cuestión cultural por decirlo así el pan más extendido de España es el pan de miga dura de miga blanda hay Prieta se conoce con muchos nombres lo hay desde desde Álava hasta Cádiz ir desde Extremadura hasta dentro de Valencia sea mal Candeal sobrado bregado pan de miga dura plan de máquina fresado hay mil nombres eso ocuparía todo el grueso de la península en el norte por ejemplo hay mucho maíz en yo soy del País Vasco pues en el País Vasco están los tal los la labor Ona alertó a igual que en Cantabria en Asturias en Galicia donde también se mezcla con el centeno en cambio en el sur en Andalucía en el Mediterráneo queda algo sido tradicionalmente el trigo duro que es el trigo amarillenta junto con el que se hace la pasta entonces ahí los panes son un poco distintos tú te vas a Málaga o Cádiz que hay unos planes de trigo duro que son dulces que es una maravilla dos sí que es increíble igual que con otras cosas pues con los arroces o con otros platos en cada zona el pan es muy distinto

Voz 3 05:50 crees que es está poniendo también en peligro el pan de calidad porque por ejemplo aquí en Madrid encuentras muchos muchos tipos de panes pues a cualquier hora puedes comprar pan pero realmente pan de calidad lo tienes que buscar

Voz 4 06:02 pero eso es exactamente lo mismo dice la gente que nos está escuchando piensa en los tomates sean perdido o los tomates no pero es más fría

Voz 5 06:10 el encontraban tomate muy malo lo encuentras en cualquier lado a cualquier hora corcho que tiene que hacer buscar un buen tomate

Voz 4 06:17 eso no hay buenos tomates sí que lo hay pero son pocos ya hay que buscarlos con el pan pasa exactamente igual por ejemplo en Madrid y esto vale para casi todas las otras grandes capitales en realidad yo soy muy optimista porque en los últimos años sólo en Madrid en los últimos tres años pues se han salido seis siete ocho nueve diez nuevas panaderías y muy buen pan eh yo vivía en Madrid hace seis siete años era bastante más árido el paisaje lo puedo decir de Bilbao que es la ciudad donde os hoy pasaba exactamente igual entonces se está cerrando en muchas panaderías el nivel del PAN en general está cayendo y eso es así pero es que pasa igual con el tomate la leche tenemos mucha suerte porque somos capaces de producir comida muy barata pero esa comida muchas veces no es la mejor claro siempre que si viniera alguien del siglo XVIII diría Hawk es que afortunados que podéis comprar mucha comida barata eso está bien pero también hace falta fijar un poco en la calidad de esa comida

Voz 3 07:08 claro y ahora está también producen muy muy de moda lo de hacer pan en casa no yo argot para decirlo

Voz 4 07:12 hago

Voz 3 07:13 tú crees que es difícil hacer pan en casa o que meterse a poner cada vez más de moda y la gente yo creo que es muy fácil una vez me resulta relativamente fácil hacer pan

Voz 4 07:21 es muy fácil yo básicamente hace años que me gano la vida enseñando a la gente a hacer pan en casa viajo por todo el país me invitan a escuelas desde Sevilla a Bilbao a Valencia yo enseño la gente hace ponen en casa por el placer la gente se acuerda todavía hay memoria viva de cuando la abuela hacía casa por necesidad hoy a gente que hacemos pan en casa yo hago casi todo el cante como lo hago porque es que es hacer el proceso es un disfrute totales gran bueno cuando lo has experimentado cuando pones tú masa fermentado es que crece y luego las formas con delicadeza para no perderlos a ese es meter al horno y es algo que realmente con el horno que tienes en casa con tus manos ICO rumbo es que suena de verdad es muy sencillo hacer algo no otra cosa es que quieras hacer yo qué sé Panettone con cruasán bueno claro exactamente pero yo me dedico a eso de hecho mi anterior libro lo hice con que se que ha sido invitada puesta con alma Obregón llamaba hacemos pan a un libro muy sencillo pues con ese buen humor que pone alma en el tema del pan la gente se animara ya antes hace cuatro años dice uno que se llama pan casero este ya va por la edición dieciséis este has ido en China y todo es un manual también para que la gente se anime el yo de verdad animo a cualquiera ahora en invierno que apetece que estás en casa te pones ahí con la más hay tal y es que es un placer

Voz 3 08:42 es verdad que el bueno el pan más común siempre ha sido de de trigo pero bueno porque no tiene porque depende de él pero ahora es verdad que encontramos de otros cereales pero es que ha sido así siempre siempre has iba claro está

Voz 4 08:58 hemos como antes ahora hacemos pasan por ocio gusto por ejemplo tú hablas con un abuelo en el Pirineo y te dice no antes aquel Panera del centeno claro que porque había

Voz 3 09:08 lo que teníamos que había claro si hablas

Voz 4 09:11 eres habían muchas variedades de trigo duro hoy están perdiendo casi todas hablas en Asturias en el norte en el norte de Navarra los panes de trigo tenían la torta fina es decir con la torta media digo de maíz quería decir tenía una tarta fina de maíz una torta media de maíz una torta de maíz como somos una sociedad muy rica podemos tener harina de trigo muy fina blanca que es que es más cara y tal pero siempre ha sido así ahora por placer yo creo que si nos podemos permitir mezclar cereales au semillas o poner cosas en el pan que antiguamente no suponían tanto o si se ponían era una cosa de fiesta

Voz 3 09:45 Tito secos también no pasa eso sí

Voz 4 09:47 es muy caro en realidad no era ya lo hacían no no es novedad eh esto lo hacían desde los su medio lo Babylon los egipcios los griegos siempre han puesto cosas especiales no recuerdo documentándome para el libro este he leído mucho de la historia del de España y cosas que nos creemos que somos los más modernos en Al Andalus se hacía todo tutele es los los panes que hacían para los reyes del andaluz con leche de almendras aceitunas y miel y tú dices Anda Kerry pero si esto no lo acababan de ponen en la panadería en la esquina que es muy moderna es no ya lo hacían en Al Andalus

Voz 3 10:18 pero bueno ir detrás de la cultura del pan hay mil historias y en tu peaje me imagino que habrás conocido muchísimas de ellas Juan con cuál te quedas cuál es la más Tea

Voz 4 10:27 no es es que es tu piensas que el pan hoy en día estamos

Voz 6 10:30 viéndolo en la cultura del PAN el libro es un llamamiento yo no maneja la cultura del pan

Voz 4 10:35 tengo la suerte de que muchos panaderos mandó su receta pero lo que Mendo sobretodo son sus recuerdos pues desde me acuerdo en un pueblo en Badajoz que el panadero me contaba que en el franquismo

Voz 5 10:46 sí era de las poco pocos sitios en el pueblo donde vía radio iban los vecinos de noche a escuchar las semis

Voz 4 10:51 con ilegales de Radio Pirenaica otro me contaba que el muchas veces la furgoneta reparto lo había utilizado de ambulancia en el pueblo hoy en día es usted una pena mucho mucha panaderías rural el libro sobre todo trata de los planes de de los pueblos en la gente mayor se está muriendo entonces muchos panaderos te dicen mira yo hace unos años allí este pueblo llevaba veinte plazas dice ahora llevo una para la señora Paquita dice no pagan la gasolina pero lo sigue haciendo casi como una ONG te cuentan que cuando va esa aldea que hay dos señoras pues tienen que arreglar la tele cuando es la tele se estropea ponerlas que la señora no llega entonces hay muchos panaderos hoy en día en España que están realizando una labor que va más allá de lo que es la mera panadería también que siempre ha sido así los panaderos mayores te cuentan que siempre se ha fiado

Voz 6 11:37 del mondo en Toledo por ejemplo o en en

Voz 4 11:40 ya escasos me contaba un panadero que allí a la al quince de agosto a la Virgen Se llamaba la Virgen tramposa porque en castellano antiguo las deudas que ibas contrayéndose llaman las trampas y cuando se pagaba el panadero cuando se la cosecha en La Virgen de las trampas de las deudas mientras hay se podían hacer otra ponían a cero en muchos sitios de Castilla todavía se la gente de más de sesenta recuerdo un palo que sea mala trabaja en la Taha cada el panadero hacían muescas una por cada hogaza cuando se cobraba la cosecha la mujer iba con el palo con las moscas el panadero legal lo es tras lo que se temía que más imagínate sobre todo lo que intentó recordó recorrer recoger en el libro son estas historias no que es parte del patrimonio que en realidad yo he podido hacer humildemente lo que me ha dado tiempo pero serían las instituciones en parte quiénes tendrían que recoger este patrimonio inmaterial que dentro de quince veinte años todos yo hablaremos porque hay una señora pactista como en aquellas en las que hacía eso es triste pero es así

Voz 3 12:39 y para terminar tengo que hacerte la gran pregunta Iván se puede congelar el pan

Voz 4 12:43 no no no la congelación es un mito es como tú haces una buena salvo las congela cómo son esas albóndigas buenas si entonces el pan es un mito que sea malo yo hago han posiblemente el setenta por ciento el pan que como es congelado era un gran pan antes de congelarlo Ibon gran pan después de congelarlo sin más lejos el seguir de Can Roca el mejor del mundo da cocido congelado como muchos otros tres estrellas

Voz 3 13:10 no porque la materia prima que buena es un drama

Voz 4 13:13 la precaución y congelan in tú precoces con perdón una mierda de pan del congelan una mierda pan no tiene que ver con la calidad con la congelación un buen pan congelado es un buen pan o el pan congelado mal pan el pan congelado no es malo pues se congelado es malo poner porque es malo

Voz 3 13:31 Iban Yarza muchas gracias por habernos acompañado gracias para Bretzels este libro tan bonitos sobre el PAL