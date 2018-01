No perdamos la cultura del buen pan

Voz 1

00:00

te paso paso a paso moto iba a decir que habría más de trescientas formas de hacer el pan tan sólo en nuestro país pues si no se les ha contado desde Ibiza nuestro invitado de hoy Ibán Yarza periodista y experto en panes tanto en su historia como en su técnica y la verdad es que se nota porque se lo sabe todo sobre este ingrediente tan básico como indispensable nuestra mesa sus componentes son pocos infinitos al mismo tiempo harina agua y muchas historias en el libro panes de pueblo iban ser recorre decenas de localidades de la geografía española para conocer los cobradores de toda la vida y las diferentes variedades de pan que se hacen en cada uno de ellos el Pirulí de Galicia el paquete de Carlsen Jaén como son según el pan que hacemos pues en general en España debemos ser gente de carácter porque el pan más común en nuestro país es el pan de miga dura eso sí se conoce por muchísimos nombres diferentes Candeal su Bao bregado pan de máquina pan fresado y las variedades pues también depende mucho de los cereales que hayan cada lugar en el norte predomina en los planes de maíz según nos acercamos a Cantabria Asturias y Galicia este cereal se mezclaba también a menudo con el centeno en Andalucía Levante por el contrario se lleva el trigo duro es el mismo trigo amarillento con el que se hace la pasta pero lo que más ha sorprendido Iban Yarza durante su viaje es como se está perdiendo el aprecio al pan y la tradición de hacerlo bien y con Karim ya no es fácil encontrar buen pan en cualquier sitio y nos vamos acostumbrando por desgracia a comer cualquier cosa Nos animado por eso hacerlo en casa una tarea nada difícil que además nuestra salud agradecerá ha desmontado también en algunos mitos como ese que dice que es un sacrilegio congelar el Papa nada más lejos de la realidad Si el pan es de calidad al descongelar lo no habrá perdido ni olor ni sabor ni nutrientes hasta los grandes chefs con estrellas Michelin ponen en sus restaurantes panes que han sido congelados total que nos ha encantado tu visita Iván y nos quedamos con ganas de más nos apuntamos también muchas cosas que poner en practica para cuando vuelva sabio Kay prometemos tener los deberes