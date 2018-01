¿Has pensado en cambiar radicalmente de vida?

Voz 1 00:00 además canta Alice

Voz 2 00:29 buenos días Raquel buenos días

Voz 3 00:31 estás muy bien pues hoy me voy a llevar ya hay va a haber decano da mira yo te propongo un tema que me parece haber suelta a cambiar de vida empezar de cero pero pero en qué momento cualquiera de repente decir lo que hago no me gusta no me gusta lo que tengo no no soy feliz y quiero empezar de cero por ejemplo quiero cambiar de profesión no me quiero ir a vivir a otra ciudad o no me gusta lo amigos que tengo quiero empezar de ejemplares jóvenes amigo no vale porque la gente cambia de vida San porque la gente hace este tipo de cosas pues mira no sabría decir

Voz 1292 01:09 el tanto por ciento de personas que vienen a mi consulta con con ese con ese requisito requerimiento no pero es bastante elevado hay muchas personas entre yo diría a los treinta y los cuarenta hay poco la crisis de los cuarenta

Voz 3 01:24 pues bueno pero a los treinta tras cada vez llegado más pronto ya lo estrenaron tenías crisis

Voz 1292 01:31 hay muchas personas que vienen a la consulta y me dicen

Voz 3 01:34 aquel no me cambiar de media Madrid al final los porque puso la que la vida que están viviendo no les gusta quizá porque es una vida que que bueno qué es la vida que esperan los demás a veces no si eso es uno de los motivos no podría hacer una de las podría ser una hay tantas razones como personas pero de manera general eh

Voz 1292 01:55 la mitad por deseos escondidos que tenemos en el cajón bien porque tu familia te dijo que estudiará las otra cosa si es el cambio de profesional no o bien porque tuviste es una pareja una temprana edad crecido juntos Si no ha habido un momento en el que para arte a pensar si podías tener otro otro tipo de amor son muchas las razones eh pero sí que hay veces también que por el miedo el riesgo no de los seguro que nos encanta tenerlo todo aparentemente controlado ya sabes que un control absoluto no existe pero nos gusta pensarlo entonces y las razones son muchas y muy variadas pero si hay mucha gente que viene con ese esa sensación de quiero cambiar de vida porque

Voz 3 02:35 vale no lo soportó y es algo que sucede de repente hoy salgo que la gente va mascando poco a poco y mal mejor no lo validan pero de repente me me levanto y digo hasta aquí te cuál es el programa este las películas que estamos a día de furia si eso era un cambio de repente era como hasta aquí he llegado sabes estoy muy momento os suele ser algo más de algo que tengo ahí tú rumiando rumiando y que al final bueno a mí me todo también pero

Voz 1292 02:59 sí que es cierto que eso que le pasó a Michael Douglas también un poco porque él no era consciente día a día de lo que le pasaba interiormente por eso yo digo chequearon cómo estáis qué pasa por dentro no porque nos hacemos los locos hasta que un día eso sale sale como una bomba sí que es cierto que puede ser poco a poco o de golpe pero te diría me atrevería decir que con la experiencia que tengo es algo que siempre hemos sabido pero que por alguna razón pensamos que no puede ser o Kenny ni siquiera hemos verbalizado a lo mejor en ningún momento

Voz 3 03:31 sí sí porque lo damos por perdido y cómo que no soy yo lo vemos como un sueño algo inabarcable justo y en tu caso con fue porque yo sé que tú que te conozcan de muchos años este de vida de manera radical sí sí yo me debe

Voz 4 03:47 daba al diseño me dedicaba

Voz 1292 03:50 decoraciones y hacía estilismos en revistas de decoración ya era muy felices iba muy bien si me iba muy bien y la verdad es que fueron unos años estupendos que además nunca he dejado del todo porque a mí me encanta el tema de la decoración el diseño y a veces sí que chocó para diseñadores y tal pero sí que es cierto que yo tenía el coche como un hobby en un momento dado la balanza se tuvo que inclinarse a ganar fue casi sin darme cuenta fue sin darme cuenta porque tenía que hacer unas prácticas para obtener un título y entonces pues mandó el típico mil amigos de haber conejillo de Indias quién quiere ir sorprendentemente se presentó mucha gente sí

Voz 3 04:29 vale llegó ese me me suena nada

Voz 1292 04:36 la verdad es que hubo un momento que me que me sentía tan feliz con haciendo esto que lo otro simplemente fue poco a poco desapareciendo bueno no tú crees que la vida realmente hay que planificar la hay que decir a los veinte la carrera a los Veinticinco la terminal los treinta me caso a los treinta y cinco tengo un hijo tú crees que son es un poco bueno lo puedes hacer pero es que casi Waco

Voz 3 05:00 si quieres hacerlo entre calculando todo el rato no

Voz 1292 05:03 todo el rato hay que recalcular

Voz 3 05:05 sí que es cierto que es también saber lo que queremos como objetivos pero de verdad

Voz 1292 05:09 que sí que hay que ser flexibles porque eso yo creo que alguna vez también lo hemos contado no que cuando la gente viene a la consulta me dice Raquel quiero esto obviamente para el coche hay que tener una objetivo hasta Almería que te pasa qué dices hombre ya pero eso no

Voz 3 05:21 a mí también me gustaría pero tengo claro no fíjate ahí

Voz 1292 05:28 las partes en coaching que se llama que el objetivo que que de cereal y que sea ecológico ecológico quiere decir que sea bueno para ti y para tu entorno para tu familia hay muchas veces deseamos cosas que no les con

Voz 3 05:38 que te pueden pasar antes del pleno cómo es de cuidado con lo que desean

Voz 1292 05:43 pues algo así pero si si os ha hay que tener un objetivo pero luego hay que ser flexible porque eso es vivir claro entonces vivir

Voz 3 05:51 bueno yo por ahora no me voy a plantea un cambio en mi vida porque

Voz 1292 05:55 estás contenta que estoy contenta me gusta por ahora todo pero bueno esto tiene que seguir siendo emocionante si no lo que tiene que seguir es cambiando esa cosa que decimos a veces de estamos estancados au no pasa ha nueva parece que estás viendo una peli pasar no y que no tiene nada que ver contigo los días se vuelven iguales hay son señales de no de hacer el Michael Douglas pero sí de un toque de atención de qué pasa que me estoy agobiada estoy aburrido o todo lo contrario estoy estresado porque tenemos que meter nuevos ingredientes nuevos protagonistas en nuestra vida porque si no es que y quizá a principio de año como estamos ahora sea una buena idea buscar estos nuevos ingredientes para nuestra vida no sí sí se enero después de las vacaciones tienes que ya lo hemos hablado también otras veces sí son son fechas que para nosotros son marcada así que dices bueno ahora me pongo a ello no bueno pues

Voz 3 06:50 te parece si les planteamos que cojan un cuaderno

Voz 1292 06:52 no un boli sí que escriban ahí

Voz 4 06:55 hay unas cuantas ideas para mira este año