¿Hace bien Fernando Torres al quedarse en el Atlético de Madrid?

Voz 1 00:08 bueno buenas noches pues ya contábamos a Quique

Voz 1375 00:12 Torres tenía ofertas y que la sigue teniendo unas cuantas y además no me extraña que quieran en Estados Unidos en China hay en algunos equipos más que en la cabeza de Fernando Torres estaba muy claro que sí había una oferta que le hacía tilín y que le convencía en lo económico y lo deportivo aunque sea en la recta final de su carrera

Voz 2 00:29 se iba a marchar por una razón muy sencilla porque no juega porque no se siente lo importante que les gustaría porque el año pasado apretó los dientes si hizo el esfuerzo que le pidieron pero este año no entiende haber quedado tan en segundo plano o tercero porque además su relación con el Cholo como ya hemos contado aquí

Voz 3 00:47 no es la mejor

Voz 1375 00:49 Zilina hay cero

Voz 2 00:52 pero Fernando Torres está dispuesto a a

Voz 1375 00:55 va a desechar esos ofertas ya seguir en el Atlético de Madrid a partir del uno de febrero que es cuando acaba el mercado de invierno tala

Voz 1576 01:03 sí apretar los dientes no en uno de los actos del cincuenta aniversario del diario uno de los actos era la visita de Fernando lo hizo ayer a la redacción de de los compañeros del periódico Il como tú bien dices repasó la historia del Atlético de Madrid de Champions un montón de cosas lateral de Diego Costa pero también su futuro yo creo que al final bueno pues él la despojada Margarita ha sido un hombre que siempre se lo ha currado todo mucho lo ha peleado todo mucho ya decidido también va a pelear por minutos independientemente de quién tiene en el mercado de invierno que en el caso del ataque va a ser evidentemente Diego Costa

Voz 4 01:37 esto decía a los compañeros de las marcado un gol ya son muchos más así que ojalá pueda tenga la oportunidad de marcar más puedes Sucre de alguno de ellos y a ver hasta dónde llega para superar a los grandes

Voz 5 01:49 de seguir mucho tiempo y eso debe ser el objetivo sin duda eso va a estar vivo siempre tiene contrato y ojalá no sea sólo un sean muchas más es un hito

Voz 4 02:00 el objetivo y mi única motivación y eso no ha cambiado

Voz 1576 02:03 no va a cambiar es mi nuevo objetivo médica motivación ojalá sea más temporada yo sinceramente no creo que va a haber más temporadas pero si después de lo que le dijo ayer los compañeros de las Manu en eso que contabas que va a hacer unas cuantas noches yo creo que a deshojar la margarita y a pesar de los cantos de Sanidad que venían de otra parte del mundo yo creo que Fernando va a terminar su temporada con el Atlético de Madrid con la camiseta que él tanto quiere independientemente de Quinbaya venir o quince vaya queda

Voz 1375 02:29 a esas ofertas venían sobre todo de China donde se ha producido negociaciones y donde oferta hay donde ha habido un tira y afloja en algún momento de esas conversaciones pero finalmente no le ha convencido esa propuesta a Fernando Torres que prefiere seguir en el Atlético de Madrid está por ahí Kiko Narváez Kiko muy buenas o muy buenas tiempo sin abrirte hombre la verdad es que me estoy acostumbrando parecido pero notaba mucho estamos empujando otra la vida la vida está por ahí Pablo Pinto todo lo contrario Pablo Pinto está despierto todas las no sí claro ya jugando con los favoritos fresca hablar bajito hablar el Atlético eso no han salido lo que de momento no saben ni lo sabe pero lo que no me va a sacar de pobre ya te digo que soy del Atlético de Madrid

Voz 1 03:17 sí bueno os parece

Voz 1375 03:20 acertada la decisión de Torres teniendo en cuenta lo que está jugando el papel que está desempeñando en el en el Atlético del Cholo Simeone esta temporada Kiko

Voz 6 03:29 a mí la decisión que tomen Fernando me va aparece la la más justa porque va a anteponer los intereses del club del propio Isi es un futbolista me cuesta Manu ser objetivo ya sabe que le tengo mucho cariño Ilha admirado se convirtió en un mirador hace mucho tiempo de de Fernando no lo que haga él bien hecho está sobre todo porque va a los interese del Atlético de Madrid deportivamente yo he echado en falta que Fernando Torres pudiese jugar cuatro cinco partido seguido en el que tuviese confianza físicamente lo veo bien y que pueda aportar a favor del creo que si la edad media hora en en cuál el partido pues no voy a ver no mucha veces la actitud no así de a lo mejor de de Gameiro o de de Vietto que le cuesta entrar no es algo en lo que yo haría mucho hincapié a la hora de convencerlos yo a Fernando pues será de pelo delantero que que mercadería porque ya te digo que sí tiene media hora se lo va a dejar absolutamente todo tuve mis dudas día del Chelsea en Londre cuando lo cambiaron cuando marcó el Atlético de Madrid y el gol que iba a cambiar a mí eso sí Illes Vico la cara ese día no vi fuera hoy no sé por qué digo y que cara al niño lo visto nunca nunca si me consta que ha estado gesto tanto y sí de contrariado y él digo hoy lo veo me consta que están a la cabeza que estuvo en su momento más el entorno de convencerlo ayer pero es cierto que yo deportivamente echó en falta esos cuatro partido y que me gustaría de cara al futuro una vez que llegue Diego Costa de que Fernando sea ese futbolista es su segundo punta en el que pueda tener media hora que se va a dejar absolutamente todos lo siguiente

Voz 1375 05:10 a Pablo hoy tal a creéis que acierta Torres teniendo en cuenta su relación con el Cholo y lo que está jugando hasta ahora la es una decisión difícil es decir me arriesgo a seguir a una a una riesgo valga la redundancia de que siga siendo el cuarto delantero

Voz 6 05:22 sí bueno lo primero que hay que decir es que si Torres se quedas porque era

Voz 7 05:26 pero la puerta no ha llegado nada que le haya convencido en todo a hacer la maleta abierto estaba marcharse pero

Voz 1375 05:34 es verdad que uno negocias con alguien sino para la cabeza la posibilidad eso está claro si acabamos

Voz 7 05:39 pero la negociación dices yo no me muevo hoy claro ya

Voz 1375 05:42 a Javi por ejemplo Gabi del que ya hemos contado que ha llevado un acuerdo no negocia con otro club porque sabe que siguen al Atlético Madrid sí claro exacto un tira afloja con el club pues venga un año esta cantidad alguna pero no negocias con otros clubes en en el caso de Torres eso estaba ahí encima de la mesa

Voz 7 05:56 claro entonces yo me pongo en la cabeza de Torres entiendo perfectamente las dos posturas entiendo que se quiera ir porque él en el día a día lo ven los futbolistas y lo sabe Kiko oí dice joe que Vietto Gameiro están por delante de mí si no están haciendo ningún mérito entiendo que el que el diga me quiero ir porque se está siendo injusto conmigo o residió titular en un partido de quince de la Liga solo y si no tenemos feeling con el míster ni ni parece que vaya a mejorar la situación y aparte es que ahora viene Diego Costa entonces hijo a poco hasta ahora entiendo perfectamente que diga que se quiere marchar pero por otro lado es que tiene una espina clavada muy gorda que es la de no haber ganado ningún título Atlético Madrid entonces el niño de la ganado todo ha ganado la Liga nada ha ganado la la Champions la Europa League el Mundial la Eurocopa lo ha ganado todo salvo el Athletic que bueno joe me voy a esperar por lo menos a Mayo a ver si rascar algo porque el panorama ha cambiado en las últimas semanas el Atleti Savolta enganchado a la Liga que hasta hace nada parecía imposible ahí de repente ahí hay una puerta que se abre en el panorama en la Copa también se despeja un poquito ir en la Europa League es más fácil ganar la que que la Champions demente entonces entiendo que haya recapacitar ya he dicho bueno me voy a quedar puede aguantar cinco meses que como dice Kiko para media hora perfectamente en un momento para revolucionar un partido además sigo estando al mismo nivel que que Gameiro Vietto entonces dando por hecho que Diego Costa ser el titular oye para rato para Copa además aquí estoy

Voz 2 07:19 a tú cómo lo ves crees que a cierta el niño quedándose

Voz 1576 07:22 pues mira yo parto mano de una premisa que creo que Fernando y teniendo por supuesto el recelo todos futbolistas yo creo que no supo dista normal dentro del club y creo que se ha ganado el derecho por lo que ha representado en la primera etapa la segunda hay siempre por lo que ha sido incluso cuando no ha vestido la camiseta de Atlético de Madrid para los atléticos el elegir su futuro yo creo que como ha dicho Kiko lo que elija está bien yo creo que lo que más no sé si la para verse asustar pero sí lo que más frustrado a Fernando es quedarse sólo por ser icono él cree que todavía puede ser a ratos en competiciones como sea el puede ser todavía eficaz para el Atlético de Madrid y de hecho en las dos últimas temporadas donde empecé una quizá no tan radical como como este año pero donde empezó perdiendo a titulados jugando muy poco terminó practicamente siempre siendo el que más jugaba diciéndole ante el titular en la recta final y marcando goles importantes ya han supuesto cosas importantes al equipo tanto él yo creo que en esa guerra interna sobre irse para para no quedarse simplemente porque es el el nueve del Atlético de Madrid y el emblema casi casi el oso del escudo

Voz 8 08:26 sí que irse

Voz 1576 08:28 para para no sufrir eso o quedarse pues en esa lucha interna yo creo que ha ganado la posibilidad de que todavía puede pelear lo que él se viene los entrenamientos cualquiera que se acerque el cerro bebé el tío parece un juvenil se deja el alma piensa que la llega de Diego Costa incluso le motiva

Voz 6 08:44 y que puede ser todavía más positivo para

Voz 1576 08:46 el Atlético de Madrid y eso que decía Kiko exacta

Voz 1 08:48 la que LB después del partido del Chelsea ese gesto torcido y esos demonios que internamente te dicen

Voz 1375 08:54 una cosa pero otros te dicen que no no te vayas en ese momento que ha pasado Torres cuando cuando hoy contamos en El Larguero el tiene decidido marcharse porque no quiere seguir así esta situación no la soporta Fernando Torres porque quiere tanto al Atlético y él se siente tan del Atlético de Madrid que lo lo que no quieres ver que es un jugador pues eso que no aporta nada que no le importa a practicamente al cuerpo técnico que no cuentan con no va a ser

Voz 6 09:15 antes de la exactamente claro emancipada Isabel yo aquí no voy a estar claro a base por mucho que te pido es que por mucho que quiera parte entrecomilla dice oye oye estoy echando un cable a mi club no es un problema que yo me quedé porque soy Fernando Torres también es importante la hora de buscar salida Vietto y Gameiro Manu yo creo que si saliese los dos o tienen oferta y cabe la posibilidad de que puedan salir eso a él seguramente de mayor confianza de imagínate que no viene vez pues una oferta interesante que se queda Gameiro ya esto que que con Gameiro en el campo ha tenido más minutos del francés que bueno si él no solamente lo ha visto es que ha huido a Simeone es decir que el que mejor juega al lado de Griezmann Gameiro ya he dicho Simeone no lo digo yo lo dicen los números y el que más le gusta es Vietto jugando con lo que es el balón el día la hora de asociarse todos le buscar salida se quedan los dogmas Diego Costa fíjate qué hago yo aquí voy a ser un lastre John el club de mi vida cuando hice claro caso pesado y la posibilidad de pegarse de pegarse el pero es cierto bueno que igual que pensase eso es que

Voz 7 10:20 el propio Torres mirada derecha vea Vietto que no ha metido un gol en toda la Liga vea la izquierda Gameiro que tampoco está rompiendo porque si además de que va a llegar hasta alguno de los dos llevará veinte goles dice Juan aquí lo tengo en chino no tengo imposible me voy a ir pero claro Bel de la competencia hice es que yo estoy al mismo nivel que ellos

Voz 1375 10:37 oye queréis la la última que hago creéis que el Cholo le ha empujado de alguna manera decir oye si te quieres ir con esa frase que muchos han dicho que era un mensaje aquí lo contamos en Carrusel en El Larguero que lo escuchamos cuando dijimos parece que el Cholo medio está abriendo la puerta diciendo no no el que mejor juega al lado de Griezmann es Gameiro y no lo digo yo lo dicen los números en cierto modo el Cholo le ha dicho oye si te quieres ir ahí está la puerta yo es que creo que tiene

Voz 6 10:59 me sorprendería así el Cholo no se sienta con él se lo comenta

Voz 1375 11:02 de momento no se sientan eh porque esto no pues ahora ya pero

Voz 6 11:05 jugó titular contra el Chelsea en Londre a un tío que le quiere abrir la puerta seguramente no lo ponga titular en un partido no que esa está jugando mucha mucha cosa pero es cierto que desconozco si está sentado deja de sentar au tienen una conexión o no conexión que he estado con el Cholo siempre me lo pone de ejemplo como década lo que es la la categoría inferior decir que cuando estás suplente en San Sebastián en un partido llegar al vestuario ideal primero vestido con la media por encima de la rodilla Fernando Torres que cuando está entrenando es el que se pega chocando con el travesaño se seguido es un auténtico ejemplo verlo esas son la frase y las palabra que yo siempre escuchado el Cholo cuando me habla de Fernando Torres después eso no se ha traducido en nada que ver yo he echado en falta cuatro cinco partido Manu de titular a ver qué es lo que pasa con Juan Fernando pero yo no lo he cogido fue una juego Cholo de Fernando Torres de cara al futuro te quiero decir una cosa y yo el Atlético Madrid yo estaría montando un despacho ya afirmando Torres Common tipo de duda

Voz 1375 12:06 eso sí que interpreta esas palabras mano

Voz 1576 12:09 o no tanto de de denostar en o de pujaba Fernando a irse como para intentar recuperar hasta que llegue Diego Costa Gameiro yo creo que él ha pensado que bien o para recuperarlo de cara a que pueda ofrecer cosas al equipo o bien para abrir una puerta a una posible oferta que pueda llegar que en el caso de Gameiro pues hay interés por varios clubes sobre todo en Italia también Vietto yo creo que ha sido más recuperarlos a ellos anímicamente que son joder mucho más frágiles que a Fernando Fernando tiene tiene algo en contra respecto a Vietto ya ya Gameiro Él conoce el club el Cholo le conoce sabe hasta dónde puede llegar saber el por qué no se va a venir abajo por más difícil que se lo ponga y creo que el sentido la edad menos cariño que al resto algo que no me parece justo

Voz 1375 12:53 yo creo que porque cree que lo merece

Voz 1576 12:55 qué cree que lo necesita menos que Gameiro Vietto

Voz 7 12:59 como decía Atala Manu no es un jugador cualquiera no lo es para bien no lo escogió mal entonces también el día en el que se produzca la salida de Fernando Torres quién le pone el cascabel al gato quién quién da ese empujón que lotería decirme ese es Torres el que dice me voy es el Cholo que dice te vas no es fácil tampoco poner ese broche al a la salida ya definitiva de de Fernán

Voz 1375 13:20 no lo va a hacer nada yo creo que eso no lo tampoco yo creo que no voy a dejar que sea él el que decida no Fernando

Voz 6 13:26 que lo va da si lo diese Manu porque lo que no quiere dejar una bombilla en el Metropolitano de dar ópera

Voz 7 13:34 ha dicho lo acabamos de escuchar a Fernando acaba este verano pero si por él fuera seguiría entonces al final hay una situación

Voz 6 13:41 ahí en la que nadie quiere ser el malo de la película Pablo si se tiene que ir Montero el plural de barrido de lo que tu dices Kaká verso lo va a poner Fernando celebrado no sólo va a hacer

Voz 1375 13:54 Antón tiene yo creo que tanto tanto quiere y tanto quiere Torres al Athletic como el Atleti a Torres lo que pasó en medio está déjame acabar

Voz 2 14:02 tal a lo que pasa es que está en medio el Cholo Simeone que por las razones que sean que hay que respetar las porque es el entrenador pues no cuenta tanto como le gustaría Fernando pero la relación de Torres con el Atlético y el Atlético con Torres es como debe ser elegirá Torre su futuro cuando le dé la gana como le dé la gana pero que no juega lo que le gustaría jugar al niño tala

Voz 1576 14:20 no iba a decir que Fernando Si algo ha sido algo a toda su carrera en los equipos Alcazaba sin una persona honesta y desde luego yo creo que el cuando vea que no va que no va a hacer absolutamente nadaba el que se va a ir