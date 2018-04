Voz 1224 00:00 pues mira según la Organización Mundial de la Salud y las vacunas previenen cada año entre dos y tres

Voz 1 00:09 millones de muertes entre dos y tres millones

Voz 1224 00:12 que podrían ser muchos más si si mejorará además la cobertura mundial cada dólar invertido en vacunas supone un ahorro de hasta cuarenta y cuatro dólares en poste

Voz 1 00:20 yo es gastos sanitarios eso

Voz 1224 00:22 sí estoy el tenemos cálculos concretos de cuánto ahorraríamos sino pagamos el sueldo a políticos irresponsables

Voz 2 00:29 sí porque esta semana la postura de eurodiputada gallega ha reabierto una polémica de largo

Voz 1224 00:36 corrido de enormes implicaciones tanto económicas como sobre la salud de la ciudadanía idea Senra Se puesto asimismo en el ojo de huracán al elevar una consulta a la Comisión Europea para revisar la obligatoriedad de las vacunas y la que ponía en duda su seguridad tras recibir un aluvión de críticas la eurodiputada se ha ratificado en su planteamiento en un portal gallegos adoleciendo Senra ya sido desautorizada proyecciones científicas por partidos como Izquierda Unida en María o nueva que son los mismos que impulsaron su designación pero ahora se enfrenta a dos enemigos que no esperaba Luis Alfonso Gámez y José Miguel Mulet dos de las mentes más lúcidas de este país y los hombres con porque con los que esa presión de no creo abierto más puertas así que Gámez Moulay muy buenos días buenos días buenas ideas qué tal nos vemos en la obligación una vez más de hablar el tema de las vacunas no sé cuántas veces tendremos que hacer esto pero Music pareció parece

Voz 3 01:27 qué obligatorio hacer las que hagan falta y habrá que hacerlo siempre porque estamos ante uno de las grandes armas que tiene el ser humano para defenderse de la enfermedad narra se entiende algo que lo que de lo que dice esta mujer

Voz 1224 01:42 porque vamos a situarnos en el contexto cuál es la situación de España en España son obligatorias las vacunas

Voz 0228 01:48 no no son obligatorias desgraciadamente no son obligatorias la paradoja es que en España es obligatorio vacunar al perro pero no al niño es decir son obligatorias para animales para ganado pero no para niños

Voz 3 01:59 por fortuna ayer estuve me sacaron datos estamos muy bien en cobertura vacunal en España frente al Francia que está cayendo bastante por debajo de de lo recomendable e Italia donde hay mucho sarampión ya en Francia Italia es decir nosotros estamos muy bien con afirmaciones así peticiones así lo que estamos

Voz 0228 02:19 jugando con fuego sí que genera duda entre la gente que lo oye y la gente que lo oye que no tienen unas ideas claras piense así una diputada pide que lo prohiban iguales que es malo

Voz 3 02:29 esto hemos caído además en el error de pensar que porque los políticos hablen de vacunas de cambio climático y digan tonterías sobre vacunas y cambio climático como son políticos pueden tener razón

Voz 1224 02:38 pero por ejemplo esta mujer además con un argumento muy manido dice que las farmacéuticas manipula las investigaciones efectos positivos vacunas para favorecer sus propios intereses

Voz 3 02:47 vale vamos vamos por partes primero es posible que las farmacéuticas manipulen como casi todos como los constructores de fabricantes de automóviles pero existe un control externo las farmacéuticas existen controles externos es decir una vacuna no sale porque una marca porque Merkel las saque sino porque la FDA hola os la Agencia Europea correspondiente la tesis tan hasta demostrar que esa vacuna funciona como es debido y luego dice lo del gran negocio hay para las va a esta señora decir que algo es un gran negocio es automáticamente demonizar lo en la sociedad actual es un gran negocio las mascotas son un gran negocio los colchones los biberones los coches los alimentos la edición de libros

Voz 0228 03:27 pero las alternativas a las vacunas Lasquetty basado en la gente que la Liga para la libertad de la vacunación que existe el presidente es un Homeópatas la Homeópatas la homeopatía también

Voz 3 03:36 es un gran negocio que algo sea un gran negocio no es por sí malo eh y además las vacunas pueden ser un gran negocio pero no tergiversa la realidad diciendo que es un gran negocio pero cuál es su negocio pero sólo el dos o tres por ciento de todo el negocio farmacéutico pero Mulet cuáles son los argumentos para tener claras cuáles son los argumentos más habituales de la gente ante

Voz 0228 03:54 vacunas los argumentos de la gente anti vacunas es que como no vemos a gente que tenga sarampión rubeola o cómo no vemos a gente coja por la polio Melilla o como no tenemos muertes infantiles pones por estas enfermedades es que las vacunas ya no hacen falta ya no son necesarias porque estas enfermedades no existen lo que no se dan cuenta es que si no vemos a niños cojos por la polio es porque estamos todos vacunados porque estamos todos vacunado estrenamos esta enfermedad pero si dejamos de vacunar nos esta enfermedad rebrota qué es lo que ya está pasando en Francia en Italia hay en Rumanía y en otros países donde han caído la vacunación pero es decir no como no lo veo no existe los oyentes que tengan ahora setenta años recordarán que en su colegio iba gente con muletas por la pole

Voz 3 04:38 oye que yo no tengo setenta años y tenía un compañero que iba con con hierros en las piernas buena perdona he calculado mal no pero te quiero decir pero las más cool las vacunas han son víctimas de su éxito en Occidente en el mundo pobre en el mundo pobre no van a decir no me vacunan contra la polio en India o en Pakistán

Voz 0228 04:57 no ahí están luchando contra las vacunas y hay médicos que están haciendo todo lo posible para llegar las vacunas a los sitios más recónditos viene hijos una señora con un mega sueldo de diputado europeo para decir que todo esto es mentira belga por favor un respeto para la gente que ha luchado por llevarán las vacunas a los sitios más recónditos del planeta

Voz 3 05:16 a mí me hace mucha gracia porque dice que ella pasó el sarampión como si pasar el sarampión fuera algo bueno no lo que está en el fondo es que el pasado parece ser mejor leches en el pasado morían niños de sarampión en España

Voz 0228 05:28 el lema es que ya no sabrá muerto sarampión por estar vacunada porque hay que recordar que toda la gente anti vacunas

Voz 4 05:34 está vacunada y hay que recordar que por culpa de esta moda se murió un niño de difteria en Olot hace un año o un año y medio cuando esa enfermedad en treinta años

Voz 3 05:47 no sabía muerto nadie en España gracias a las vacunas pero sí por unos padres

Voz 0228 05:51 anti vacunados volvimos a tener una tragedia

Voz 3 05:54 y aquí volvemos a abrir una puerta al debate es decir si yo no vacuno a mi hijo lo estoy maltratando podría ser hasta un delito porque sino les pongo el cinturón de seguridad cuando va en el coche no no estoy jugando con la vida de mi hijo sino lo pongo la sillita si no le enseño a una piscina pues cuando la escolariza entonces con cuando dignos unas obligaciones con tu hijo de protegerlo

Voz 0228 06:16 Carlo de darle alimento de darle vestido no vacunarlo es incumplir tus obligaciones como padre

Voz 5 06:22 pero si hablamos desde este debate no es un debate que se ha dejado de ser sensato es que es que es muy polarizado de todos demonizado por un lado al otro decir tolva vacunas aquí no hay ningún problema o vacunas todos son malos aquí como en todo hay matices hay padres que ha medido experiencia con sus propio hijos ellos hay en comprobar que la calidad la vacuna no era como estar lo aprendido algo no puede ser tan extreme el problema es la percepción subjetiva

Voz 3 06:52 que tienen los que te podemos tener todos cuando sea vinculado erróneamente y no hay ninguna prueba la vacuna con por ejemplo el autismo sea sea sea vinculado falsamente y luego se ha hecho pues algunos padres lo creen porque es cuando se dan las vacunas es más o menos la misma época en la que se puede diagnosticar el autismo entonces por esa coincidencia temporal hay muchos padres que yo yo la semana pasada un catarro terrible no me había vacunado contra la gripe semanas antes y amigos me daban y me decían eso por la vacuna era de risa esa coincidencia temporal nos hace pensar a los humanos que hay relación causa efecto pero los análisis que se hacen los estudios en grandes grupos de población durante décadas por ejemplo con el virus del papiloma humano con la vacuna demuestran que no hay efectos secundarios graves como todo medicamento puede haber efectos secundarios para una porción de la población pero volviendo al

Voz 1224 07:41 el tema que nos ocupa es el de esta diputada gallega que visitaba esa bueno esa idea en la comisión ella asegura que todos aquellos que la critican lo hacen porque ven peligrar sus intereses en el negocio del que por tranquilizar a la audiencia

Voz 0228 07:56 ya tiene pruebas cuáles son vuestros sin tener

Voz 1224 07:58 ese es el económicos el intruso no estoy esperando llevo años esperando el Che

Voz 0228 08:03 que yo yo también que se aclare en porque a mí unos días me paga la forma industria otros días me pagan Monsanto y otros días me paga al Opus Dei por favor que se aclaren pongan en cola

Voz 3 08:13 cobrando de los tres Hamdi pagan mejor quién pagaba si me han acusado de quién me paga el lobby anti cambio climático tambalea oye si me faltaba a todo esto sepan quién es

Voz 0228 08:25 sin pruebas porque a mí me hace mucha gracia es como si yo digo que ustedes una política corrupta sin ninguna prueba digo yo que si quiero decirlo tendría que aportar las pruebas porque a mí me están acusando de una cosa muy grave a ver yo soy funcionario yo no puedo tener ingresos que no sepa Hacienda que los tengo

Voz 3 08:41 Nick ni tú ni nadie que a ver es

Voz 0228 08:45 sí me acusan de algo por favor póngame las pruebas porque está muy feo acusar sin pruebas

Voz 1224 08:49 qué os parece ejemplos doy un dato en Australia equinos no inmuniza en a sus hijos en Australia no tienen derecho beneficios fiscales que se aplican hasta que los menores cumplen cinco años por ejemplo en California aprobó en dos mil quince una ley que prohibe la escolarización de los niños que no estoy

Voz 3 09:03 vacunado es fantástico pero hay que hay que cortar porque el problema con con los no vacunados y los vacunados es que todos nos beneficiamos de una cosa que se llama la inmunidad de grupo inmunidad de rebaño al estar muchos muy va muchos vacunados las enfermedades no pasan cuando creas bolsas de gente no vacunada lo que crea seis reservorios para los bichos por decirlo vulgarmente reservorios para el sarampión si en una escuela una en un en un coche en una preescolar hay un niño que no puede ser inmunizado porque tiene una enfermedad o por lo que sea metes niños que no están vacunados y que pueden llevar la enfermedad ese estás jugando con la vida de ese otro niño

Voz 0228 09:39 es un niño no vacunado en un patio en contacto con niños que todavía no tienen en la edad para la vacuna ejemplo lo eso es una bomba de relojería es decir es que no solamente estas poniéndome en peligro a tu hijo sino a los que están en contacto con tu hijo o sí sí sí

Voz 3 09:52 acto un niño no vacunado con abuelos a ver

Voz 0228 09:54 sí es que es lógico una guardería de perros no acepta perros que no estén vacunados porque una guardería de niños aceptan niños que no estén vacunados

Voz 3 10:03 pues es más que es lo mismo es una de las terrible hay respondería de que alguien que se dice político y representante del pueblo hay algún día tenemos que hablar de cómo hay cierta izquierda cierta pseudo izquierda que que Santi científica marcadamente qué cree que lo natural es bueno y no lo naturales morirse también hay derecha yo no pero esa va por otro lado estaba pero sí es verdad que anti científico no creo que no hay ideología es objeto a una con no pero la derecha y la derecha suele ser

Voz 2 10:32 de Pilar Mulet Gámez un abrazo