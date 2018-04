Voz 1374 00:00 tamaño está siendo intensa desde luego podemos evitar bueno pues la vida es así no pues vas de glamour de Richard Gere ha

Voz 0509 00:19 pues tenemos una baja tenía pero ya veremos sale parece vine a ver comentó Antonio lo que pasa pues que tenemos aquí a Alberto con con anginas Si pobres para Radio vienen bastante mal pero hombre

Voz 1 00:35 muy bien Antonio M P llave de antaño

Voz 2 00:40 sí la verdad es que a él tampoco le avisaron las anginas entonces así

Voz 3 00:44 de toda vida pero al final tenemos Antonio Castelo qué tal Toni cómo estás encantada a ves como siempre duermo en el váter de la novena sigue cualquier cosa programa tiene un problema en Hablar por hablar me llaman mucho tú crees que esto va a funcionar

Voz 2 00:57 yo creo que sí porque al final yo creo que pensamos de manera parecida Hay y sobre todo que de cualquier cosa que diga

Voz 1374 01:03 eh responsabiliza a Alberta como como verde porque abierto casa a ver tampoco es que sea un tío muy popular bueno hombre a ver yo yo os Arés más famoso es más famoso el cover

Voz 0210 01:13 aquí no pero un momento el momento Alberto es una estrella en en el postureo y entonces tú sabes que ahora tengo un cover nuevo que Richard Gere que si me pongo malo vendrá Richard hace el pan

Voz 1374 01:26 sí sí sí han entrado en este estudio Richard ella ha dicho yo tengo puedo contar esto ya como un trabajo volvió al estudio vuelve hoy se buscará un mendigo bueno hoy vais a tratar un tema muy importante que afecta a todo el mundo es un tema social importante que son las

Voz 0509 01:46 las cenas de empresa pero es un tema que afecta a todo el mundo la mayoría sobre esta semana Hay va de hecho no se ha invitado a hacer en la vida de Hoy por hoy Toni no estoy con mi

Voz 1374 01:57 la limitada San invitado también Vitatene sí sí vale vale

Voz 0210 02:03 el caso es que creemos que es necesario prepara a la gente para que no se repita lo de cada año

Voz 0509 02:07 no saben si es que a lo largo de nuestra carrera pues al final hemos estado mucha las cenas de empresa una vez podemos tratar un tema con conocimiento de causa

Voz 0210 02:14 vale lo normal es que tratemos los temas de oídas pero de esto controlamos ya que decir que hay mucha gente que año tras año acaba haciendo el ridículo en las cenas esto es un clásico si queremos dar una serie consejos para evitar que esto ocurra

Voz 0509 02:25 como no resulta ridículo en la cena de empresa

Voz 4 02:27 eh

Voz 0509 02:30 no te comporte es como un paquete

Voz 0210 02:32 sabemos que hay mucha gente que no sale desde la cena de empresa del año pasado si eres uno de ellos pues hombre que parezca que ha estado en el mundo durante el dos mil

Voz 0509 02:39 dieciséis se intenta sorprender te portada vale evitar frases como cuanta gente hay yo nunca había aprobado la cerveza artesanal mira una mesa hecha con palés clásico parece no

Voz 0210 02:49 el Pito de Jagger veo no bebas vale pero no preguntes que es muy fuerte muy flojo o en mi época vivíamos Anish queda muy mal

Voz 0509 02:57 sí en primer lugar porque realmente nadie sabe lo que es el Jagger y en segundo que se llevas todo el año pidiendo clara su Aquarius cuando es algo después del curro pues seguramente pues si te sentará mal pero no es culpa del Jagger exculpa de tu hígado que cree que eres un niño

Voz 0210 03:10 importante asume el barrio en el que estáis vale

Voz 0509 03:12 exacto sí te llaman de copas a María de modernos no le pidas al Dj que ponga bachata insiste llevaban uno de pijos pues no le pidas Trapp en un aunque deja cantar a los demás

Voz 0210 03:21 es muy importante punto dos en la UCI

Voz 0509 03:24 a lo que tu trabajo sea el Lamb

Voz 0210 03:26 bajada en la cena en palacio no va el lover tres nos deparen arreglando

Voz 0509 03:30 pues sí pero sabemos que quiere ser guapo pero recuerda al mismo tiempo que eres un adulto la cena de empresa no tu graduación de vestido normal lo agradecerán cuando estés luego en los bares con la gente no pues no te mirará como estuvieras no se perdido de una boda o comunión Isabel original que hay mucha gente que en estos eventos quiere aprovechar para destacar Se presenta con pajarita de colorines con corbatas con renos pintados mejor seguir siendo invisible que será el tío al que miraron una vez

Voz 0210 03:59 muy importante el restaurante vale con respecto al restaurante en el que se celebrará cena pues pueden pasar dos cosas que lo elija la empresa si os organizan la cena o que lo eligió entre los compañeros

Voz 0509 04:10 sí sí lo deja la empresa pues evita leer la carta con sarcasmo si aparecen expresiones como huevo a baja temperatura o foie con reduciendo por todos y sobre todo evitar rematar la frase con donde esté un buen chuletón

Voz 0210 04:21 sí aunque parezca mentira pues hay mucha gente que su comida favorita no es un buen chuletón ballet le gusta pues probar cosas nuevas y vivir la vida

Voz 0509 04:28 sí sí el restaurante pues lo elegí entre los compañeros del curro y tú quieres proponer uno adelante pero que el criterio no sea ponen todas la sangría que quieras ni que sea tampoco cuando sino el café deja la botella de orujo en la mesa salvo que tus compañeros sean guiris en Benidorm claro

Voz 0210 04:42 el siguiente punto muy importante el amigo invisible si estás pensando en proponer hacer un amigo invisible en la respuesta es no vale no lo hagas el gustan los regalos que les hacen es

Voz 0509 04:51 a Ron luego cargar con los regalos toda la noche malo sacar tiempo para comprarlos si siente trabajo El día de la madre nazis postales de felicitación con Marta de macarrones ni disfraces con bolsas de basura en carnavales ni ninguna otra actividad de niños tampoco tiene sentido que hagáis el amigo invisible

Voz 0210 05:08 sí de hecho si alguien propone hacerlo si de verdad quieres destacar digno Xavi no contó no sé si es busca es adulto infantil en la que lo has dicho sabes quiénes en la oficina bien no me ocupado vale por ejemplo cuando el escribiendo su carta a los Reyes vale al de ver que ya no tenéis esa chorrada no ahí

Voz 0509 05:26 más cositas importantes los grupos de guasa no no haga de para la cena no recuerda que trabajáis juntos

Voz 0210 05:34 hay que ese mismo día vais a veros en la oficina seguramente tengáis alguna forma de quedar sin tener que crear otro puñetazo en el grupo D

Voz 0509 05:41 si que hay gente que tiene muy poca vida ahí estaré muchos grupos de Whatsapp te hace creer que tiene una vida sociedad siempre activa

Voz 0210 05:46 vale no tengan y esa optimismo no te las trampas al solitario revisan los grupos en los que sí pero se que es el que más escribe sobre todo si ves que la mayoría de los miembros contesta con monosílabos o emoticonos de risa asume lo que eres eres tú el brazos Ch

Voz 0509 06:01 además no no hacer un grupo de guasa pues te vendrá bien para no escribir cosas las cinco de la mañana das que te puedas arrepentir como Carla te quiero o quien quiera mandan a que me de treinta euros además lotería cosa que puede definir pero si yo no voy a esas es decir lo que sea no

Voz 1374 06:20 se nos acaba el tiempo así que tenemos que ir a las conclusiones

Voz 0509 06:23 bueno pues vamos con ellas vamos con las conclusiones teniendo en cuenta todos estos comportamientos que saca el tema ligar en las cenas de empresa pasamos a evaluar las cenas de empresa como plan

Voz 0210 06:34 diversión

Voz 0509 06:35 bien calidad de la comida normal amistad falsa frecuencia suficiente

Voz 0210 06:40 Nivel de vergüenza ajena alto muy alto precio te invitan ratón da Fundación total de Robben

Voz 0509 06:46 cinco mejor que una cena con los de Crosby te dan mucha gente nada contó Viggo azul hoy