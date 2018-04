El Larguero: La victoria del Real Madrid, el VAR y Carolina Marín (13/12/2017)

Voz 1 00:00 trabajaba

Voz 1375 00:46 muy buenas noches el próximo sábado a las seis de la tarde contaremos en el Carrusel con Dani Garrido y con toda nuestra Banda el Real Madrid se juega el lo que puede ser su quinto título de este año dos mil diecisiete más de ganar la Liga ganar la Champions ganar la Supercopa de Europa ganar la Supercopa de España el sábado a las seis de la tarde en Abu Dhabi jugará esa final del Mundial de Clubes frente al Gremio de Porto Alegre que ganó ayer la primera semifinal después de que hoy con susto gordo incluido le haya ganado al equipo de Abu Dabi al Al Yazira uno dos con un muy mal partido del Real Madrid lo contaba Ana en Carrusel y hoy hacía tiempo que no se veía tan disgustado a Zidane motivos le han dado los futbolistas porque no es que hubieran ido de vacaciones Saber Abu Dhabi pero pero nos entendía muy bien la la la imagen del equipo en esos primeros cuarenta y cinco minutos en buena parte de los cuarenta y cinco segundos y el Real Madrid como digo eh ha sufrido y ha dado mala imagen pero lo importante es que se ha metido en esa final del Mundial de Clubes han ido perdiendo uno cero le han anulado el segundo gol empezando la segunda parte al equipo de Abu Dabi al Al Yazira le entró el pánico en el en el cuerpo a todos los madridistas cuando vieron que en ese contragolpe plantaban dos solos delante de de Keylor Navas desde la línea de medio campo ganando la espalda al Real Madrid de manera incomprensible pero ese balón que entraba dentro al final eh lo anuló el otro el otro gran protagonista del día en Mar de lo que pudo ser el dos cero se quedó en uno cero en la remontada del Real Madrid con gol incluido de Gareth Bale que salió a jugar el último ratito partido que arregló el desaguisado que se podía intuir en ese partido como digo el otro gran protagonista el bar ahora le preguntaremos a Iturralde González pero si de verdad se han inventado para esto lo que va a hacer es echarle más leña al fuego y crear más polémica en la ya de por sí polémica que suele haber habitualmente en el fútbol no sé si es que los árbitros hemos visto en el Mundialito y que ya vimos en el Mundialito del año pasado no están preparados para usar esta tecnología pero desde luego vaya lío hoy en el minuto treinta cuando marca Casemiro y parece que lo dan por válido pero lo anulan porque ha habido una falta y luego resulta que no están dos minutos sin saber muy bien qué decir los del bar hasta que tiene que ir al árbitro principal de campo a la banda consultarlo in situ a través del monitor que tiene allí en la banda y lo que acaba diciendo es que no es ni que fuera falta de Casemiro o que no fuera falta Casemiro sino que había fuera de juego de Benzema que al parecer es lo que estaban diciendo también desde arriba de un Benzema que no participaba en la jugada ni remata ese balón de Casemiro bueno luego le preguntaremos a a Iturralde porque también ha habido luego en un contragolpe de libro en se plantó delante de Keylor las pero en lugar de rematar repaso a su compañero que estaba ligeramente adelantado en ese caso sí se utilizó bien el el bar porque después de que lo a medio estadio durante dos minutos qué le dijeron al árbitro que no que había fuera de juego y así ha sido bueno polémica mal juego el bar discutido de nuevo ahora estaremos con Romero con Mario Torrejón y con Javi Herráez en Abu Dabi y luego se incorporarán al Sanedrín también Jesús Gallego Julio Pulido para hablar el Real Madrid Al Yazira para hablar de otro de los titulares de del día la noticia quedaban hoy los compañeros en Portugal los compañeros del diario A Bola sobre el futuro de Iker Casillas bueno tampoco es nada nuevo en realidad lo que vienen a decir es que la salida de Iker parece inminente y que el portero le habría comunicado al Oporto que su salida va a ser inminente a las noticias que tenemos nosotros no son tan inminentes pero es verdad eh secreto que todo el mundo conoce secreto a voces como se suele decir que la situación de Iker no es la que él pensaba cuando comenzó la temporada y que si esto sigue así lo que quiere hacer y que es marcharse en el del Oporto adonde pues eso es lo que ahora mismo está en la cabeza de Casillas qué hacer una vez que tome la decisión de irse del Oporto que ya la tiene tomada lo que no sabes cuando no sé si va a ser tan inminente como dicen hoy en Portugal pero está claro que Iker no quieres seguir siendo carne de banquillo se ha encontrado con otro caso parecido al de Mourinho y Sergio Conceiçao otra vez por un tema que parece más personal que deportivo porque quiere empezó rindiendo la temporada de manera sensacional tanto en la Liga como como en la Champions siendo titular pero algo ha pasado hay que ha hecho que se haya roto la relación entre el entrenador y el portero parece claro que Iker no va a jugar más en el Oporto Iker tiene claro que de aquí a junio queda mucha temporada para seguir estando en el banquillo ni él se lo merece Ny ni su carrera todavía probablemente a llega haya llegado al final como para estar allí seis meses calentando banquillo en el Oporto luego contaremos la última hora de algún dato más qué ofertas tiene conocedores de cómo es su situación de cuál es su situación en Portugal ofertas tiene alguna de España pero en la cabeza de Iker está la posibilidad de venir a España no lo sabemos la posibilidad de irse a Estados Unidos pues probablemente sea más cercana a la realidad pero en cualquier caso repito no parece que sea tan inminente la salida de Iker como dicen hoy hola aunque yo tampoco pondría la mano en el fuego para decir que va a aguantar toda la temporada en el Oporto creo que eso lo tenemos claro todos y el primero el el portero con el que creo que en general se ha sido bastante injusto aunque en algunos momentos no haya gestionado del todo bien alguna decisión pues probablemente como todos nos hemos equivocado pero que se está siendo injusto con Iker Casillas y que cuando pase un tiempo ese retiren nos daremos cuenta seguro muchos más también es verdad bueno son algunos de los titulares de hoy en el que quitando el fútbol el nombre propio es el de Chris Froome en la noticia nos sacudía esta mañana amaneciendo enero contábamos con Pepa Bueno a las nueve de la mañana el positivo que ha dado el último ganador de la Vuelta Ciclista a España Chris Froome positivo por salbutamol en la decimoctava etapa de la Vuelta Ciclista España es un bronco y Matador que se utiliza para aliviar los síntomas de la ESMA pero si se utiliza en exceso puede considerarse dopaje eh luego vamos a intentar explicarte qué es exactamente el salbutamol quién lo utiliza y que puede ocurrir si se utiliza en exceso el salbutamol vamos a hablar con con alguien que te va a explicar muy bien lo que puede suponer todo este asunto para para Chris fueron que además de la última Vuelta a España ha ganado cuatro Tour de Francia estamos hablando del ciclista número uno mundial con este deporte otra vez manchado hoy sacudido por la sombra de del dopaje y hablaremos también con el director de la Vuelta Ciclista a España que a la de hoy a esta hora ha dicho que habrá que esperar a que se haga todo oficial para tomar una decisión definitiva luego nos iremos a Barcelona Iniesta ha hablado hoy de muchas cosas entre otras de Neymar al que no le gustaría ver de blanco en el Real Madrid pero ha dicho que todo es posible Jordi Alba dijo que ni Begoña hace unos días lo escuchamos alguien pero pero dice Iniesta que todo es posible tratándose de Neymar en San Sebastián Jokin Aperribay ha sido reelegido como presidente en la junta general de accionistas que se ha celebrado hoy y ojo que el presidente ha dicho que en el altercado que tuvo lugar con los radicales del Cenit en el último partido de la Europa League dentro de Anoeta estaba implicado el propio club el Zenit de San Petersburgo lo ha dicho el presidente de la Real que que ayudó a sus seguidores a meter las bengalas y los petardos en el estadio y así se lo ha hecho saber a la UEFA lo anunciado repito el que hoy ha sido reelegido presidente de la Real Jokin Aperribay le no estaremos con Bruno Alemany para que nos cuente cómo han ido los partidos interno Canales que ha habido muchos habido ligan en Inglaterra en la Premier ha ganado el City de Guardiola cero cuatro al son si con dos de David Silva también hagan al United así que siguen las distancias de once puntos a favor de los de Guardiola le ganó al United uno cero al Dortmund y también ha jugado el Arsenal y el Liverpool que han empataba a cero en sus respectivos partidos en Alemania ganado el Bayern uno cero en la Bundesliga al Colonia y el PSD sin Neymar que lo ha dejado fuera de la lista Emery después de su viaje a Brasil ha ganado a domicilio dos cuatro al Estrasburgo por cierto ha habido copa en Italia y en el calentamiento del Milan tres Verona cero es uno de los goles ha sido el Espanyol Suso los hinchas del Milan han cantado y han coreado Don abruma pedazo de mierda tal cual por los fuertes rumores que hay sobre su posible salida del club no va a ser una situación fácil para para el joven gran portero donaron y en Serbia había una pelea increíble de ultras del Partizán ir el Estrella Roja que es tremendas en la las imágenes están puestas en la cuenta de Twitter del Larguero es una guerra una auténtica guerra dentro de un estadio de fútbol hay diecisiete heridos tenemos que dar gracias luego nos iremos también Aranda de Duero donde hoy la titular del Juzgado Instrucción número uno de Aranda de Duero ha decretado ingreso en prisión provisional y sin fianza Revilla prisión sin fianza para los tres jugadores del equipo burgalés de Tercera División que están acusados de un presunto delito de agresión sexual sobre una menor de quince años El teléfono de El Larguero te lo recuerdo como cada noche para que opinen por lo que quieras el partido del Madrid qué te ha parecido hoy lo del partido el Real Madrid que te parece lo de Casillas te imaginas hay que jugando en España o jugando donde crees que debería irse del Oporto ya Neymar te lo imaginas de blanco de lo que hoy hablaba Andrés Iniesta tus opiniones las que quieras en él seis cuatro ocho cuarenta y siete treinta y siete sesenta mandarnos a tu nota de Bozal pasar del Larguero y luego ponemos sus opiniones son las doce menos veinte una menos en Canarias cogemos un coche que nos lleva directamente desde Madrid desde Gran Vía XXXII hasta Abu Dhabi por cierto luego voy a estar un ratito con Carolina Marín con la que hoy jugó al bádminton y tengo agujetas convertirse no te digo todo casi un espectáculo del que dado yo eh pero de lo mal que juega con Carolina Marín pero esa visita nos la devuelve ya han larguero así que en un ratito estaremos también con nuestra campeonísimo el coche Nos vamos a Abu Dhabi

Voz 3 10:41 por supuesto el infierno existe otra vez que no existe

Voz 0514 11:03 no

Voz 1375 11:11 bueno probablemente uno de los peores partidos desde que está Zidane en el en el banquillo se pocas veces he visto tan cabreada Zidane que no celebrar ninguno de los dos goles y que estaba diciendo no me lo puedo creer no me lo anoche teníamos aquí a a Manuel Almunia el preparador de porteros de Al Yazira le preguntábamos cuántas tienes tiene que tu equipo de Canarias un poco de risa buen hombre yo que sé pues milagro siempre han existido bueno el Al Jazira ha tenido contra las cuerdas al Real Madrid sino es por el bar un por esa tecnología que se ha inventado para el mundo del fútbol y que ya veremos cómo acaba ahí donde acaba hoy en la que se ponía dos cero eh con con con ese gol que le Ana la dejó que repito estaba bien anulado después de ver la imagen pero hoy el Madrid ha jugado con fuego al final eh lo han arreglado y se meten en la final de él del sábado pero buen resultado mal partido del Real Madrid está por ahí Antonio Romero que ha contado en el carrusel está Javi Herráez también Mario Torrejón a los tres Romero qué tal muy buenas

Voz 0239 12:01 qué tal Carreño muy buenas a todos

Voz 1375 12:03 buenas noches pues no ha sido el mejor día eh buenas noches a los tres no ha sido el mejor

Voz 6 12:07 ya la ciudad lo notaba en la cara eh

Voz 0239 12:10 sí hombre yo creo que cuando tú no te tomas en serio un partido aunque rivales tan inferior como lo era veía te puede pasar lo que lo que ha pasado no es si el Real Madrid hoy se ha encontrado con un rival con un poquito más de de colmillo con un poquito más de calidad con un poquito más de físico pues seguramente estaríamos hablando de una cosa bien diferente sí que es verdad Manu para ser honesto

Voz 0298 12:29 los con lo que pasa en el partido que durante los primeros veinte minutos aparecido la figura de un euro

Voz 0239 12:33 eh que se llama ALCA Safe Iker es el portero titular hasta que sea lesionado de de El Al Yazira Hay en condiciones normales en esos veinte primeros minutos el Real Madrid tendría que haber decidido el partido pero luego un chico una falta de de ganas de de de de ambición por por cerrar el partido por conseguir la final ha hecho que los tres de arriba porque era era el portero los tres de arriba para hayan estado a punto de de complicar la vida hay bueno el bar te ha quitado un gol y luego acertado aunque luego se lo discutimos

Voz 1375 13:02 sí es algo que que está haciendo

Voz 0239 13:05 de momento tal y como se aplica está haciendo daño era espectáculo pero lo cierto es que al Real Madrid hoy le ha librado en la segunda parte del cero dos que hubiera sido prácticamente la sentencia el partido

Voz 1375 13:16 es verdad que el portero estaba pagando ha hecho tres cuatro o cinco seguidas que dicho madre mía el Madrid que está buscando por si al final se va a llevar a este pero pero es verdad que que que no ha sido un buen día y luego los protagonistas que dijeron Javi al final del partido bueno pues la verdad es que

Voz 6 13:32 la parte positiva de todo esto es que Marco Asensio se eleve con muy muy bueno brotes verdes en los últimos partidos Manu desde el partido ante el Dortmund el ratito lo del Sevilla y hoy salió hoy bueno la banda izquierda revolución un poquito el el equipo estaba con ganas de meter su gol sabes que siempre que juega o que inicia una competición consigue hacer diana le faltaba el Mundial de Clubes casi ha estado a punto de hacerlo en esa falta Gareth Bale Gareth Bale que ha salido ha sido bueno pues salir de besar el santo no

Voz 1375 14:01 si el para el galés bueno a tocar a dos balones uno ha ido dentro porque salta Cristiano Ronaldo encima pero no llega tocarlo en el segundo ha pegado una chilena digo madre mía si mete esa también os dos balones que ha tocado la liado eso es porque

Voz 6 14:14 el el resto pero ha solucionado lo que era el esperpento no porque partido veíamos a Zidane luego en la sala de prensa es un artista sonríe da la mano a a Tin Keita al Cate el técnico de del equipo de la irá cambio atentamente sus hubo rumbo pero será visto mosqueados en la visto mosqueado a hacen Marín Zidane esto decía Gareth Bale en la zona mixta entiende perfectamente pero prefiere expresarse en inglés contento con su gol y su aportación a al Real Madrid pues pero deja puede tenía

Voz 1284 14:44 los suerte pero estas cosas pasan en las carreras de los jugadores necesito adaptarme y volver lo antes posible para mí es importante volver otra vez marcaron gol y cambiar el partido es momento para ponerme en forma recuperar la confianza tratar de ayudar al equipo lo que necesito ahora es recuperar la forma es el primer día después de la lesión necesito tomarme mi tiempo es bueno haber vuelto hoy pero tengo que tener paciencia es una temporada larga y lo que quiero es jugar el resto de partidos de la temporada sin problema

Voz 6 15:11 la diputada Bruce pues es lo que quiere Zidane mano porque le gusta la ciudad no sea él piensa piensa francés que esto es un futbolista diferente que le aporta velocidad que le viene muy bien al equipo y con las ataca los partidos lo lo puede solucionar la verdad es que fíjate el día de Fuenlabrada poesía dio una asistencia para que el Madrid y con con Borja Mayoral también en solucionar otros esperpentos que el Madrid lleva este año unos cuantos eh es un equipo que que desaparece del terreno de juego que le llegan fácilmente que no bajan como te decía Romero un equipo que no baja Yves Le preguntamos también esto a Casemiro no sobre este este tema el decía que es verdad que Marib ha merecido la primer parte hacer hacer gol pero el portero Chico es que las ha parado esto decía Casemiro también en la zona mixta

Voz 7 15:51 hemos teniendo un veinte oportunidades si es eso es fútbol el diésel que lo entrada está pasando eso pero pero creo que que que nunca he visto una que un equipo con tanta mala suerte como es el Barthe anulado un gol

Voz 1375 16:03 como futbolista el respeto la opinión

Voz 7 16:06 de lado otros precisó para mí Karim no no interfiere pero respeto la opinión pero el problema es que está no está tardando mucho eso está tardando mucho y entonces eso para nosotros en el fútbol lo que tú has dicho no es que celebra después no celebra entonces a que eso yo creo que está bien pero hay que ser un pelín más rápido porque tres cuatro mil ocho minutos dentro del campo no hay que ser porque he tomado ratios

Voz 6 16:29 pues es evidente que que es que eso es un cacao osea que es verdad que ha hecho justicia lo que el segundo gol de de Al Yazira no era justo pero que es un cacao que la gente lo celebra que el futbolista seguro de loco que la afición piensa que es el segundo luego resulta que no entra a Casemiro en la primera parte lo mismo bueno pues lo cuenta Iturralde perfectamente en Carrusel pero falta mucho para que esto se acople al fútbol que haga justicia así es importante pero también hace falta que sea dinámico porque sino no sería no sería fútbol hielo exactamente deportivo si me quedo con la cara de los futbolistas creo que lo más importante de este partido Manu pueden decir lo que quieran pueden decir misa pero su cara es de preocupación en el terreno de juego ellos no disfrutan el Madrid no se lo pasa bien hoy era un partido para ganarlo fácil muy fácil verdad que portero Se ha salido es verdad que el equipo ha merecido más y cada muchos palos pero es el Madrid es el campeón del mundo tiene que venir aquí a hacer otro tipo de fútbol y al Madrid este año le pasan muchas cosas algunas de ellas porque el equipo se desenganche a desaparece el rival le coge la matrícula le coge la contra el Madrid sufre en el terreno de

Voz 1375 17:31 ahora no realizamos se con con Romero y con con vosotros también y con Gallego con Pulido pero también hablado Cristiano no Mario Torrejón

Voz 1501 17:40 sí porque bueno da va pasando por la zona mixta muy rápido el Real Madrid directamente al hotel de concentración a descansar pero cuando ha pasado por delante de la zona de las teles ha pasado primero por por delante de la radio de la prensa escrita para venir a las teles con derecho si es pues yo estaba ahí con con nuestro compañero de de cuatro Alba Montero Iggy bueno iban pasando los futbolistas como el el tema estrella sin ningún género de dudas ha sido el bar no va aparte de lo marca el Barça ahorra al marido de bueno casi el esperpento como decía Javi que estaba a punto de suceder en este partido le preguntamos Un poco por las sensaciones que tienen con el bar por ejemplo Modric al que no le pongo a escuchar porque ha sido tan tan breve o Tánger bueno sido ha sido más televisivo que radiofónico porque se encogió de hombros ahí ha dicho como bueno yo ya lo dije el año pasado que a mí esto del bar no me gustaba no iremos a Cristiano muy fugazmente son sonido muy rápido pero creo que merece la pena para ver qué hay algunos que lo comprenden como es el caso de de Casemiro también es el caso de Cristiano Ronaldo y otros que no como es el caso de Luka Modric esto es lo que decía Cristiano fugazmente al pasar lista

Voz 1284 18:37 el bar un poco raro no aquel entendemos

Voz 1501 18:43 hay que entenderlo decía se muestra convencido Cristiano Ronaldo al Real Madrid que hoy le ha ido bien pero la verdad que sí no termina de gustar a todos a Zinedine Zidane que cuando han preguntado en la sala de prensa ha dicho que no quería entrar en detalles pero sí que es verdad que cuando hasta tres o cuatro minutos ha dicho literalmente para tomar una decisión no es agradable que tienen que sacar lo bueno de estas cosas intenta desechar lo negativo pero que sí es verdad que si si es una cosa rápida que que pitas y juegas que está muy bien pero que si pasan cuatro minutos es algo raro por cierto a mano también ha dicho Zinedine Zidane porque han insistido mucho pero el delantero sobre todo por Karim Benzema que no ha pedido ni va a pedir a ningún delantero que hoy ha visto a Karim Benzema muy bien y que cree que pues eso que ha hecho un buen partido Iker Guinea más que suficiente para tirar el resto del año y que no repito no va a pedir a ningún delantero y que en la primera parte ha sido muy ahora de lo más raro que recuerda en no haber marcado un gol después de tantas ocasiones pero que afortunadamente estuvieron los segundos cuarenta y cinco minutos para cambiarlo

Voz 1375 19:36 ha dicho no va a pedir un delantero pero no ha dicho que no vaya a un portero no

Voz 8 19:40 no es que eso es imposible que lo diga quién sabe si cumplir del Real Madrid

Voz 1501 19:44 ah bueno entonces que no lo diga porque esa esa palabra no

Voz 8 19:47 el Congreso digo es evidente que el Real Madrid está

Voz 1501 19:49 detrás de Kepa es que no hay eso no es ningún secreto creo que la decisión está prácticamente tomada de que venga ya en enero y creo que lo vamos a ver muy pronto en Madrid insisten desde el Real Madrid que el entorno de de Kepa les dice que pese Llesta muy pujante pero vamos estos blancos

Voz 1375 20:05 hoy día ayer preguntaba precisamente nuestro compañero cuatro Álvaro Montero por el tema de que Pay ponía cara de hoy por favor no me preguntes por esto ya idea Zidane hay pocas cosas que le irrita en una rueda de prensa que es porque sabe que ese tema está ahí pero hoy es curioso ha dicho no vamos a tarea ningún delantero pero no ha dicho no vamos a tener ningún fichaje ha matizado ningún delantero pero del portero no ha querido decir nada Zidane ni antes ni después del partido bueno estampó

Voz 9 20:27 ahí es Jesús Gallego o la Gaye muy

Voz 1375 20:29 buenas palabras buenas noches estatales Julio Pulido hola Julio

Voz 1005 20:32 qué tal buenas noches

Voz 1375 20:34 eh vamos a hablar del partido enseguida os pregunto por lo que ha hecho Bale por lo que desapareció el papel del Real Madrid que ha estado en un momento que no sabía muy bien qué pasaba en la lona contra este desconocido así ira pero antes quería preguntaros por lo del bar que si no recuerdo mal hace un año de hacíamos un Larguero con en el Mundial de clubes donde también hubo una iba a decir garita con verdad y otro error al final me gustaría preguntaros un año después como estáis viendo esto del pero antes Iturralde González está por ahí nuestro árbitro en La Ser hola y muy buena

Voz 0514 21:08 hola buenas noches pues él

Voz 1375 21:10 Marsé ha hecho para ayudar al fútbol y para para que un partido se concede un gol que que sea concedido en fuera de juego pues mira que se pueda revisar la imagen que que se ha sido ilegal pues que no subió al marcador y a mí me parece bien lo dije en su momento y lo sigo diciendo hoy claro que nos gusta más a todos la rapidez del ojo de halcón porque eso es matemática pura y eso es ojo puro y no hay nada que discutir eso es au sí o no se ve no hay nada más que hacer nos gusta más el ojo del con el bar pues es más discutible también me gusta que haya barrio yo estoy a favor del bar ahora cómo se utilice el bar es la clave en todo esto porque si el Barbas ser lo que lo que decía Casemiro es que hasta o Romero narrando el gol el segundo de la Al Yazira minuto y medio contando cómo estaba la granada costaba al campo lo Juan todavía no saben qué ha pasado en los árbitro claro eso no puede ser así eh ahora entramos en el funcionamiento del bar Iturralde cómo lo ves tú siete convence que cambiaría es que no cambiarían pero recordamos las dos jugadas en el minuto treinta qué pasa exactamente con ese gol de Casemiro no

Voz 0514 22:07 te explico el pita falta porque si hubiese pitado fuera de juego lo primero que hace es cuando pitas de fuera de juego es levantar el brazo para indicar indirecto que es la diferencia entre un fuera de juego y una falta el no levanta el brazo en ningún momento por lo que pita falta al pitar falta los del bar le dice jugador en fuera de juego como no es objetivo te explico no es objetivo porque es una acción de interpretativa las acciones interpretativas como los penaltis el bar no puedo decir sí o no simplemente decirle al árbitro que puede revisar la acción como él pita falta el fuera de juego el decide ir al bar a verlo la jugada a ver ese fuera de juego el bar no lo dice que es fuera de juego o que sí o que no Elba y mira la acción que pasa que para pitar fuera de juego aparte de ser una posición tienes que ganar ventaja de esa posición ganar ventaja que es que te un rechace del portero del poste Ésta es esta acción no es que que interfiera en el juego que es interponer el juego pues estando en pos de donde fue dB de fuera de juego rematar esa tampoco es ya es la tercera hindú

Voz 1375 23:09 es un centro desde la banda izquierda es un centro de banda izquierda que remata Casemiro limpiamente Benzema es verdad que está por allí pero no participa montó una jugada y es verdad que está adelantado pero eso no lo pitan en momento el árbitro

Voz 0514 23:19 eso sí la tercera que lo que te decía para pitar fuera de juego que tienes que ser interferir en el juego y aquí es la clave que es interferir en el juego y esto ya no ese opinión esto es reglamento puro y duro la interferencia en el juego eh es impedir que un adversario juegue o pueda jugar el balón obstruyendo claramente el campo visual del adversario el disputando el balón y como es interpretativo el árbitro después de ver la jugada repetida interpreta que interfieren en el contrario por lo tanto todas estas jugadas van a seguir siendo polémicas para mí para mí y para muchos Árbitro no es fuera de juego porque no hay nada malo prueba conlleva interferir claro

Voz 1375 23:59 pues es un poco pero no va a interferir como una interferencia

Voz 0514 24:02 jugador que está por detrás de la jugada

Voz 1375 24:05 qué pasa que mañana pero déjame déjame déjame pero vamos a ver qué pinta el bar claro si el árbitro pita falta para que el arbitro tiene que ir a ver

Voz 0239 24:16 un presunto fuera de juego porque tiene que consultar el árbitro un presunto fuera de juego del bar Si él anula la jugada por una falta de Casemiro

Voz 1375 24:24 claro es que esto esto es una jugada

Voz 0239 24:27 no para que tiene que ir a ver si está Benzema en fuera juego no

Voz 1375 24:30 esta falta de Casemiro lo que los oyentes tienen dudas e Iturralde es llevar esta para llevar es a aclarar las dudas es que tenga el árbitro sobre lo que he visto el árbitro horas y encima lo dice no es que te has visto una cosa veinte Paca que el partido puede durar tres días

Voz 0514 24:46 no pero haber es para lo lo objetiva es decir para los goles una vez de que acaba el balón en que acaba el balón en gol el apetito había falta pero el balón había acabado en gol entonces el bar como el balón el balón está parado es uno de los casos donde le dice oye tú has pitado falta lo que sea pero hay un fuera de juego anterior lo quiere revisar ligar como el árbitro no el asistente no levanta el fuera de juego el pita falta dice mostrar pues igual estaba el que remata porque él no sabe el igual piensa o el bar piensa que el que remata es el que está en fuera de juego entonces por eso él va a revisarla

Voz 0239 25:15 jugada revisar la jugada ve que el que está pero qué qué ventajas tiene que ser la jugada sigue la jugada ya está anulada si el gol no hubiera subido en ningún caso al marcador porque él pita falta del tío que remata qué ventaja tiene el bar en esa jugada para el fútbol para el espectáculo para no tiene ninguna así esté o no esté en fuera de juego hubiera sido peor que al final el decida que Benzema no están fuera juego porque se come

Voz 1375 25:37 falta que a mitad o sea en esta jugada que el árbitro

Voz 0239 25:39 que es el que manda en el partido por encima del bar entiende que la jugada ya está anulada para que tiene que el bar decirle o no para que tiene que consultar si la jugada está anulada anuladas entre o no la pelota

Voz 0514 25:50 bien te explico por qué porque como acaba en gol si el árbitro ve que no es fuera de juego al ver por las imágenes que no hay falta hubiese tenido que dar el gol podemos algo

Voz 1375 26:04 sí sí

Voz 10 26:05 tiene mental a falta el fuera de juego

Voz 1375 26:08 los que preguntara os quiero preguntar a todos os quiero ir a todos a hablar sobre el bar sobre lo que ha pasado hoy sobre el bar en general pero por terminar con Itu Bonnin y seguir con tu pero dio por terminar con las dos jugadas en el otro sí que acierta el bar digo porque el que sube al marcador lo anulan por fuera de juego que sí que era

Voz 0514 26:24 perfecto el otro le acierta porque no suponen una raya pero también os quiero decir que esa imagen no sale del bar El es ahí por esa imagen esas raya de la realización de televisores por eso yo he lo he dicho en Carrusel y lo vuelvo a decir tanta transparencia que queremos en el mundo del fútbol que facil sería que los espectadores los millones de espectadores viesen las mismas imágenes que ven los del bar is acabaría con toda duda porque esa raya y esa imagen una igual lo muy parecida así tendrán los pero esa no lo ha puesto el bar los tienen un tipo de imágenes de circuito cerrado

Voz 1375 27:01 Nos vamos al tiempo de opinión sanedrín pero sólo una pregunta los que han montado el tinglado del bar Itu tú crees que están contentos satisfechos hasta ahora con lo que está dando el al fútbol

Voz 0514 27:10 no están satisfechos en cuanto a la rapidez eso ya te eso ya Tel puede decidió que no es opinion esa información pero claro qué pasa que que no saben cómo co co cómo aligerar las cosas porque porque el bar tiene que ver todo el tipo de imágenes es decir en la falta esta o en el penalti en todo lo que sea no te vale con una imagen tienes que visionar tres cuatro cinco imágenes y una vez debería esas cinco imágenes si la jugada no es objetiva es subjetiva todos los subjetivo prima el árbitro y al primar el árbitro ves primero esas cinco imágenes las tienes que editar y una vez debilitadas eso ya tenis más vosotros Se las tienes que mandar al árbitro para que las vea pues ahora explica me me a mí cómo se va a hacer eso en menos de dos minutos yo no yo

Voz 1375 27:51 Televisión vosotros trabajáis hay a ser el vamos a verlo enseguida hablamos empieza el tiempo el sanedrín el partido del Madrid y el bar con Romero Gallego Pulido con Torrejón con Herráez con Iturralde González aquí en El Larguero vámonos

Voz 10 32:53 la compartida en primera persona

Voz 25 32:58 hablarporhablar la noche amparan la confidencia

Voz 3 33:01 sabe que a partir de este momento dejamos que la madrugada no habla

Voz 25 33:04 que nos hable de lo que quiera háblenos Éstas son las noches de criticable

Voz 3 33:09 desde las dos de la madrugada una hora menos en Canarias con Macarena Berlín

Voz 10 33:15 cadena SER

Voz 26 33:20 El Larguero con Manu Carreño

Voz 1375 33:33 las doce y cuatro en Canarias tres más que en Abu Dhabi donde está el enviado el equipo de enviados especiales de la Cadena SER ha contado esa semifinal Al Yazira uno Real Madrid dos enseguida hablamos del fútbol pero con Gallego con Romero con Pulido con Torrejón Israel de González ese bar que aquí en España quiere hemos instalar en seis meses y que ya se lleva aprobando en otros países y en otras ligas pues año y medio dos años aquí en seis meses ya queremos ponerlo en práctica viendo cómo está saliendo por ahí eh ya veremos lo que pasa en nuestro país cuando instaure pero eh un un año después Romero Gallego bueno Romero lo tengo claro porque el escuchan Carrusel no te convence el bar ni de coña Antonio

Voz 0239 34:12 no a mí no no me convence del bar así porque yo creo que ni ni lo mio como decía Iturralde es que yo creo que los árbitros tienen muy claro cuando tienen que ir cuando tienen que parar cuando tienen que dejar de ir entonces yo el primero que quieren fútbol justo eso yo pero lo que sea

Voz 6 34:24 estoy en el campo es un esperpento a el

Voz 0239 34:27 el porcentaje es por ejemplo el porque el segundo estado más claro pero el gol de el gol anulado Casemiro lo ha dado lo ha anulado o lo anulado lo ha dado y lo ha vuelto a anular tres veces en treinta segundos sea la gente lo celebra lo deja de celebrar el lo narra el concejal de narrar bueno eso ya lo de menos porque nosotros pintamos poco pero pero pero yo creo que sinceramente el espectáculo se ve seriamente dañado con esta manera de aplicar el bar luego el debate de fondo que es con la que tú empezabas El Larguero todos queremos un fútbol más justo como no vamos a querer todos que un gol que estén en fuera de juego no su al marcador pero a mi me parece que repito aplicando lo así lo que da el bar El fútbol es menos de lo que el equipo

Voz 0514 35:08 ETA

Voz 0239 35:09 bueno eh

Voz 1005 35:11 lo que es muy difícil es comprensible que que sea difícil aplicarlo pero es que

Voz 0919 35:15 vamos a mirar lo que está pasando esta semana en Alemania

Voz 0514 35:18 ya

Voz 0919 35:19 voy a recordar que ha habido un árbitro que ha expulsado a un jugador del Eintracht de Frankfurt y a los tres minutos han ido al vestuario para decirle que volviera por qué revisada la jugada no le parecía arroja al árbitro

Voz 8 35:32 si no contamos en El Larguero el el lunes pero en el domingo

Voz 1005 35:35 pues minas de de que estamos hablando ayer bien y tal

Voz 0919 35:38 día en en un partido entre el Lazio y el Torino el el Nacho reclama un penalti por mano del Torino Iron se empiezan a los jugadores el árbitro va a revisar la jugada y cuando todo el mundo cree que ha pitado el penalti vuelve expulsa inmóviles porque ha visto en en otra cámara que la protesta se había encarado y había llegado a la cara a tocar cabeza con cabeza

Voz 1375 36:01 es un jugador y les saca tarjeta roja bueno el Torino ha hecho unas declaraciones de parte

Voz 0919 36:04 sí diciendo que una que es la tercera vez que el bar les perjudica y que como siga si se plantan esto es muy peligroso porque con yo creo que está desnaturalizado el fútbol que el fútbol tenía siempre un error puede ser pero una cosa es que un gol entre Hinault entre otras cosas un gol en fuera de juego por un metro y luego hay otras cien mil

Voz 1005 36:23 cosas que el bar no va a solucionar

Voz 1501 36:26 bueno yo creo sinceramente que el término de Justicia perdona Julio he tenido de justicia esto no estaremos hablando de esto yo creo en en dos años quiero decir que el fuego se va a volver más justo que las decisiones mala contentar a la gente bueno o por lo menos a los a los protagonistas de este tinglado del negocio que que está muy profesionalizado que solamente piensan en ganar pero que si te ven miramos en términos de espectáculo yo creo que espectáculo se resiente mucho porque lo de hoy seguramente en la tele sea más llevadero el porque ves imagen mientras tanto te ponen repeticiones incluso si como dice y tú en algún momento ponen las mismas imágenes de las que están revisando los del bar pues fue entretenido pero en el campo hoy se ha hecho pesa décimo en los futbolistas estaba muy despistados aparte de la sensación de ridículo cuando celebran un gol tanto es así que cuando ha ha marcado Cristiano Ronaldo ha mirado durante

Voz 8 37:12 cinco seis segundos seguidos hay ni como diciendo ahora habéis o no sé si

Voz 1501 37:17 exacto para para no caer en el ridículo de celebrar un gol del empate que que tanto necesitaba el Real Madrid y me parece que eso efectivamente de naturaleza sobre todo el espectáculo no el fútbol porque el fútbol que está muy como digo muy profesionalizado seguramente para los que tiene intereses sobre todo económicos en esto le va a venir muy bien que el resultado sea

Voz 1375 37:34 hiper justo igualmente al aficionado al final también

Voz 8 37:36 si gana o si le va bien a su equipo

Voz 1501 37:39 pero yo creo que el espectáculo que también dejó esto está para que la gente lo ponga la televisión para que vaya al campo y pague yo creo que de espectáculos

Voz 8 37:45 qué tal

Voz 1005 37:46 yo recuerdo este debate hace justo un año dije que no me gustaba el bar un año después me gusta menos todavía

Voz 1375 37:55 y hoy este van

Voz 1005 37:57 concreto no me gusta absolutamente nada porque no hacen más que meternos en un lío porque a esta hora después de escuchar a Iturralde yo sinceramente no sé qué arbitral bar o que deja de arbitrar el bar sinceramente no lo sé lo que también tengo claro es que lo que no se puede hacer es parar el fútbol de la manera que se ha parado hoy un partido que corta el ritmo que no sabemos qué sucede etcétera hoy el bar arrea arbitrado una decisión del árbitro pero ha arbitrado no lo que ha pitado el árbitro sino algo que ha visto posteriormente alguien en una pantalla que es un fuera de juego entonces yo pregunto a partir de este momento todo lo que vean en esa pantalla los señores del bar se lo van a comunicar al árbitro iban a parar los partidos porque estamos hablando de arbitrar ciento seiscientos descargadas llegará Iturralde me va a decir que no que eso no es así Segur me lo va a decir pero lo cierto es que hoy ha sucedido sea lo que Iturralde es lleva diciendo tiempo y es que sólo son casos en concreto

Voz 1375 38:55 sí son supuestos así pues hoy eso no

Voz 1005 38:58 ha sucedido porque el árbitro pitó falta y lo que ha arbitrado el bar es un fuera de juego es imposible esa no sabemos sinceramente el que pita que no pita en qué situaciones pueden entrar sea yo creo que esto está perjudicando muchísimo al al futuro

Voz 8 39:14 no acaba con la solemnidad murió no no va a venir a todos no igual añadió al año además

Voz 1375 39:18 polémica Javi pues esto va a ser más solamente

Voz 8 39:21 dime deciros que la vida no es perfecta haya fútbol perfecto sea que no se puede arreglar el fuego la hora de repente en en dos años con con el VAR

Voz 6 39:28 en los que note en el bar no tenemos en España queremos elevar hablo en general los que lo tienen Alemania Italia ahora no lo quieren osea que algo aquí está fallando no sería más sencillo no sería más sencillo que cuando el árbitro tenga una duda se acerque a la mesa no como la mesa de baloncesto que vea la tele diga pues para mí que soy el árbitro decido esto no sería más sencillo que no el montaje este que tienen yo qué sé a doscientos metros las cámaras los realizadores otros árbitros no sé claro sencillo que cuando escucho tenga una duda Sacyr que a una mesa a una mesa al banquillo y diga voy a haberla foie yo me siento la veo durante diez segundos

Voz 1375 40:08 mira decisiones esta hice acabó es más sencillo no es que es que la pregunta Itu yo me pongo en en la piel del árbitro que estaba hoy pitando sea el jazz y el Real Madrid puedo tener duda de la falta de Casemiro vale me puedo equivocar o no pero si de repente me decís tres o cuatro por el pinganillo oye Manu es que creo que hay hora de juego además de la falta coño me estás me estás metiendo el mí

Voz 1284 40:27 con el cordobés traiciona pero pero creando viene otro viene otro te dice por el pinganillo

Voz 8 40:31 no hostio Manu es que no has visto el codazo que la pega otros que no te bueno ve la jugada entonces al final es un circo ruso al que pie a que los jugadores Piran

Voz 1501 40:41 todo lo que va da un codazo que me empujaba

Voz 8 40:44 esa pregunta los amigos de la tele entonces soy tu eso quedan tres minutos por eso va a ser ya por saber ya ya sabemos lo

Voz 1375 40:51 qué pasa hoy pero el Barça aplica o mal hoy entonces porque lo que decía Julio dos Si hay otra cosa que el árbitro no avisa esto es obligación del bar advertir sólo al árbitro solos en esos cuatro casos silbaron acaben

Voz 0514 41:03 a gol

Voz 1375 41:04 si hay una agresión que el árbitro no ha visto

Voz 0514 41:07 cuando te equivocas un fuera de juego

Voz 1375 41:09 que acaba en gol y cuando cuando las

Voz 0514 41:11 jamón estaban jugador cuando te equivocas de jugador que amonestó