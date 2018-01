Jose: "Con mis hijos he usado la autoridad y el reproche. A mis nietos, los trato de igual a igual"

Voz 1 00:00 consejo para sufridores padres el de Salvà en la cuenta en Twitter si el Ratón Pérez no pasa retiraron diente no es que ese despiste es por exceso de trabajo esa noche añade que cuela Ikeda fe

Voz 2 00:16 NPD ISIS Roncero veintiún vi veo me examen mimas nada

Voz 4 00:36 en Almería Nos espera Jose hola buenas noches

Voz 5 00:39 buenas noches Macarena adelante le escucho

Voz 6 00:41 vamos

Voz 5 00:42 no puedo hacer una iba con voy ha contado neto pudo hacer unas reflexiones también claro bueno ante todo darle mi reconocimiento oí a esta persona que trabajan con estas personas chiquititas como si hay colectivos de legislador ahí eso porque con un acto tan pequeño dándoles esta persona amor haciéndolo con amor y cariño pues la verdad que lo hace lo hacemos muy feliz le estas pequeñas personas son experto en sentimiento ido agradece de todo corazón y los cuesta muy poco hacer esos pequeños detalles bueno me escucha Macarena con mucha tensión bueno pues te teníamos mi nieto me dice bueno esto el Papa nuez de los Reyes Magos les ratoncito Pérez es la primera vez

Voz 6 01:42 ahora sí que se ha colado Mossad

Voz 5 01:46 pero son muy pillo yo creo que es pues ya lo hacen por interés mi nieto en la Navidad de su otro abuelo Marcos evite de Paco no es ella con cinco años me dijo Abu Papa no le parece al algún Marco

Voz 6 02:07 sí sí

Voz 5 02:08 sí bueno pero en fin los padres verdaderos vuelos pues para estas situaciones porque tenemos mucha saliva pero yo tengo una anécdota con mi hijo que ya pasar mucho años pero ella tiene treinta y cinco cuando que yo tenía unos siete años diera que me preguntaban que tiene la electricidad porque yo le le recriminaba que los Chu fue incluso le ponía los que estaban bajo protección y la verdad que yo no soy especialista en ciudades no pues no sabía explicárselo

Voz 8 02:47 sí

Voz 5 02:49 sí claro cuando hay hacer una pregunta cuando somos padre para ellos muy importante pero los padres a veces pues cuando vimos es diferente ya se abuelos

Voz 7 03:00 sí

Voz 5 03:01 y cuando eres padre pues opta por el yo te digo que no toque no porque claro yo ahora como abuelo pienso que me podía haber cogido una pila pequeña petaca jugar voy a lo he dicho esto la ciudad Perona cayó entonces con hacerle un reproche misiles no aquí no se toca porque es muy muy peligroso pero no sabía cómo explicárselo si un día una noche fuimos a cenar a casa y si mi primo tenía que ser puesto de mala manera por allí ya estaba por allí pues pues la casa correteando cuando veo que viene hacia mí con la carrito hablan me dice papá digo qué te pasa Jose difería hacerlo que se quedara

Voz 9 03:57 no le había dado una descarga al pobre hay venía muy angustiado venía de hecho no dé por fin haber comprobado pobre sus

Voz 7 04:20 qué tal

Voz 5 04:23 ahora que ciudad abuelo lo veo que cuando somos padres no les prestamos la debida atención los los hijos estamos por por el mandato por la autoridad

Voz 7 04:32 ya

Voz 9 04:34 claro claro claro quizá hay menos tiempo no

Voz 5 04:37 si eres diferente lo mismo te lo hijo es diferente yo a mi nieto lo trato de igual a igual igual cuando hablo poner Iker lo hijo no con lo hijos lo tratas como hijo no sé quizás por miedo a que les pase algo portal una educación pienso que será por eso ya con el nieto no se lo trató como una persona doy el mismo valor que a mí mismo no no intento de Chile tu Carlos pero no con la autoridad sino simplemente con del igual igual ir quiere aprender de mis consejos claro si te estoy hablando de un metro pequeñito eres entonces hay años

Voz 4 05:24 sí sí sí es muy interesante esto que dice José muy interesante lo de tratar de igual a igual igual molestarse más en en aplicar la la pedagogía

Voz 5 05:36 claro es que cuando los cuando nos toca lo hijos cuando lo tenemos pues no nos ponemos de nuestra parte como autoridad y a ellos pues no nos damos la importancia de que a ellos cuando hace una pregunta o te preguntan papá esto otro para ellos importante aquí nosotros siempre con la con la autoridad le reproche ir hombre pues no es diferente por lo menos me está pasando en mi vida que lo veo que es totalmente diferente quizá estaba un poquito equivocado conmigo

Voz 9 06:17 una reflexión que algunos no se lo ve muy bueno o no estaba tan equivocado Jose lo que pasa es que

Voz 4 06:23 la vida cambian los tiempos cambian cambiamos nosotros Si las relaciones son diferentes claro no es lo mismo educar a un hijo que educar a un nieto de cualquier manera Jose es muy interesante lo que ha planteado muchísimas gracias

Voz 5 06:35 para ustedes es muy cariñosa hace

Voz 6 06:38 a mí

Voz 10 06:48 eh

Voz 5 06:51 no