Doncic, en El Larguero: "Ahora estoy en el mejor sitio posible en el que puedo estar, no pienso demasiado en el futuro"

Voz 2 00:00 bueno enseguida estoy con Paco voy con Xavi Saisó Victoria importante para el Madrid y aunque sigue octavo en la Euroliga derrota muy dolorosa para el Barça que no levanta cabeza no remonta el vuelo este irregular Barça que haya caído en Madrid pero

Voz 1375 00:25 desenterrar en lo que ha sido ese partido el protagonista del día está en el micrófono de Marta Casas está por ahí muy bien acompañada hola Marta qué tal

Voz 3 00:32 qué tal mano muy buenas noches yo creo que mejor acompañado a la verdad que no puedo estar con el gran protagonista de la victoria del Real Madrid una victoria importantísima ochenta y siete setenta y cinco contra el Barcelona con un jugador que ha hecho dieciséis puntos que ha dado siete asistencias que ha cogido seis rebotes y que un día más ha sumado más de veinte de valoración veintiséis ya son números a los que nos tiene acostumbrados Luka Doncic dieciocho añitos la perla del Real Madrid ha perla del baloncesto europeo y que ya te está escuchando en El Larguero humanos

Voz 1375 00:59 que que que que que placer qué lujo tener Luka Doncic en el Larguero hola Luca buenas noches hola qué tal pues enhorabuena hombre gracias secan Ashton que te ha salido a lo a lo Llull lo lo ensaya mucho no es por quitarle el sitio a Llull

Voz 0105 01:12 bueno la verdad que bueno les enseñamos algunas veces el entreno pero desde medio campo no come competimos pero la verdad que ha sido mucha suerte

Voz 1375 01:19 sí mucha suerte bueno bueno intentarlo y luego en la siguiente jugada esa te has marcado hay un dos para uno con un dos más uno con mate incluido también está bien no

Voz 0105 01:27 sí la verdad que bueno está bien verdad que todo el partido el equipo ha estado muy bien y muy contento de poder sumar esta victoria ganada

Voz 1375 01:35 Barça siempre es especial no

Voz 0105 01:37 raro la verdad que bueno el Barça es el interno el rival interno interno así que si así que bueno siempre es especial no y al final la verdad que les damos esta victoria

Voz 1375 01:50 de todas formas Luca lleváis a pesar de ganar hoy al Barça ocho siete siete cinco estáis ahí octavos seis victorias seis derrotas no está siendo fácil la temporada en Europa e no hombre claro cualquiera equipo

Voz 0105 02:01 te puedo ganar no la verdad es que hemos hemos tenido una racha irregular era que estábamos esa victoria no subir y subir como he dicho quedasen entre los ocho primeros Il bueno la verdad que queda mucho que como cuatro meses de competición y yo creo que eso es eso una empezar

Voz 1375 02:18 quedan todavía creo que dieciocho partidos y no me equivoco preferirías Luca que el Barça estuviera entre los ocho primeros o que quedara fuera

Voz 0105 02:26 bueno eso a mí no larga que eso no no me me da igual no me da igual que se quede fuera bueno no a mi me da igual lo mismo están dentro siempre siempre es especial jugar el clásico no es siempre cualquier jugador le gustaría jugarlo pero bueno hay muchos equipos que pueden entrar que no el central va a ser muy difícil

Voz 1375 02:49 hay un nivelazo bueno mandando de momento está el CSKA de Moscú del Chacho Rodríguez ahí con no estáis a tres partidos de ellos no

Voz 0105 02:56 sí la verdad que bueno es como he dicho antes hemos tenido una una racha muy irregular oí bueno ese partido nos ha venido bien creo que estamos recuperando situaciones así que a seguir así

Voz 1375 03:08 os lleváis a este calendario de locos de jornada o jornadas de Euroliga entre semana ahora el fin de semana Obradoiro os espera ya en la Liga ACB es difícil este calendario Luca

Voz 0105 03:18 bueno es difícil no pero al final nosotros estamos aquí por jugar al baloncesto en la verdad que eso es lo lo que me gusta hacer no al final siempre quieres jugar partidos así que por mí bueno esto partido me vale si hubiera más pues jugaría más

Voz 1375 03:33 a te preparando porque en la NBA son más partidos dado ese ese saber eso ya veremos no pero pero no te debe quedar mucho no poder Payá

Voz 0105 03:42 bueno no sé yo creo que ahora estoy en el mejor sitio posible que que pueda estar y la verdad que no piense mucho la verdad que no estarías concentrado aquí no estaría no haría bueno partido así que estoy muy concentrado aquí ya veremos sobre el puerto

Voz 4 03:58 Marta dicen que es muy calladito pero pero muy tímido

Voz 1375 04:01 cancha ya vemos que no pero me dicen Luca que lo de lo de cantar se te da bien no sé si es verdad no no te digo que cante se pero dicen que se te da bien eso

Voz 5 04:08 a mí sí bueno a mí sí sí eso es cantante también podría ser cantante serio sí pero de qué tipo canciones no no estoy del todo de todo un poco pero más mi música de música

Voz 1375 04:22 vais así cual dime un grupo que sea bueno yo di de Eslovenia

Voz 0105 04:25 hay muchos hay muchos cantantes que bueno

Voz 1375 04:28 igual uno que te guste

Voz 0105 04:29 bueno yo que sé Se Behring a eso

Voz 1375 04:32 me poner andantes pues me pondré algo que pasar cuanto antes es buena no merece la pena no oye decir te tienes que anoche al larguero eh que desde estamos aquí esperando una noche para hablar un rato largo de perfecta vale pues nada Luca que vaya bien la temporada eh gracias un abrazo Luka Doncic también el larguero en esta victoria del Real Madrid contra contra el Barça es verdad que habla poquito es un hombre de pocas palabras pero le das el balón Marta se transforman

Voz 3 04:56 se nada centro de la cancha es puro descaro puro talento pura magia es a lo que los aficionados del Real Madrid están acostumbrándose pero ya te digo Manu le preguntaba por el futuro Él dice que ahora mismo no lo está pensando pero en Estados Unidos hablan de que puede ser un top tres todo el mundo leve casi como número uno del próximo draft así que disfrutémoslo el tiempo que le queda aquí en España en el Real Madrid no

Voz 2 05:17 además de verdad vamos a disfrutarla el tiempo que nos queda hasta luego Marta un beso he estado Pacojó Francisco José Delgado hola qué tal hola buenas noches y en Barcelona a Xavi Saisó o la Xavi qué tal

Voz 1982 05:28 hola mano buenas noches

Voz 1375 05:30 Pacojó marcando diferencias una vez más Doncic pero gran partido también de Reyes y cuanto más años cumple ahí está al pie los días eh

Voz 6 05:38 yo creo que ha habido tres en el Real Madrid Tom Collins que lleva dos partidos bastante buenos seguidos el otro día fue el artífice de Granada o Murcia en la prórroga Felipe Reyes que ya bueno pues apelando al Real Madrid que siempre está al nivel que se espera el nivel que esperada de Felipe Reyes es altísimo y luego está vale este sábado dieciocho dieciocho años que para mí eso es salvavidas del Real Madrid en esta temporada en una temporada plagada de lesiones de bajas el Real Madrid tenía que agarrarse algún sitio hasta que recupera jugadores como Llull como Randolph como Ayón que le van a llegar a partir del mes de febrero del mes de marzo hizo agarrado pero como una lapa Luka Doncic Luka Doncic no decepciona Oiza marcaba un partidazo contra el Fútbol Club Barcelona ya no sólo por la canasta a esta de su casa en el final de cuarto después de una acción sobre Víctor Claver que le ha roto los dos tobillos es verdad que a lo mejor también el parque de Palacio de los Deportes resbalaba en esa jugada pero yo creo que es una una jugada que van a ver más que la canasta incluso los ojeadores de la NBA sí tengo una temporada brutal pero no por lo insisto ahora mismo es el envío de la Euroliga yo creo que se lo puede discutir sólo jugador del CSKA y por lo que estamos viendo ir para que no todo nos fijemos en los puntos en las distancias Si yo no estoy equivocado hasta esta jornada al sexto máximo reboteador de la Euroliga y estamos hablando de un jugador que en teorías base pero que en la práctica ya es un todo

Voz 1375 07:09 es un espectáculo cada cada día en la cancha a eso

Voz 7 07:12 agarra el Madrid y el Barça que se agarra a Xavi porque no

Voz 1375 07:15 no vemos a qué agarrarse

Voz 1982 07:18 no no no el Barça mano es un equipo que está tocado en este momento preocupado diría yo la verdad es que los jugadores no no no tienen un rol claro no hay una dirección clara de equipo no hay identidad ha perdido es la garra que tenía al principio de temporada y bueno yo creo que este resultado vamos a ver eh podría precipitar algún acontecimiento relacionado con la posición de base del Barcelona porque el Barça bueno pues no no no no acaba de funcionar Heurtel impreso aunque lo estaba defendiendo hoy es obligación Sito Alonso pero no hay no hay manera voy a dar un dato que yo creo que es demoledor mano eh el Barcelona no gana fuera del Palau desde el veintitrés de febrero ya eso es diecisiete de de dieciséis partidos consecutivos y así lógicamente pocas cosas se pueden hacer

Voz 1375 08:08 no es raro ver así al Barça Pacojo eh que ahora mismo está repito con cuatro victorias y ocho derrotas complicándose Le bastante

Voz 4 08:14 lo de el tema de la Euroliga pero es que lo tiene complicado en general todo el año por lo que llevamos de temporada

Voz 6 08:19 no es que puede acabar la jornada en la posición de colista de la Euroliga igualado con los que están más abajo quiero decir y además yo creo que hay una lectura que es importante con respecto ahora mismo en las comparaciones éstas que son odiosas que a lo largo de la temporada en el Real Madrid el Fútbol Club Barcelona si Xavi no me corrige ahora mismo la plantilla del Barça está prácticamente completo y la del Real Madrid está renqueante en todos los sitios quiero decir que sabía un momento para pillar al Real Madrid tocado a este pagarle una estocada que a la vez hiciera que el Fútbol Club Barcelona se viniera arriba pero es que ni por esas el Barça no da síntomas de mejoría como dice Xavi fuera de casa y en muchas ocasiones en casa en la Euroliga tampoco con lo cual el otro día en Play Basket creo que también daba un dato demoledor que era el que decía que el año pasado se criticaba bar Socas al entrenador el Fútbol Club Barcelona pero ahora mismo Sito Alonso ya un balance peor que tocas con lo cual está claro como dice Xavi el Barça seguramente va a tomar medidas de cara a reforzar el equipo de alguna

Voz 1982 09:18 menos

Voz 7 09:19 pues nada chavales y en el clásico de él

Voz 1375 09:22 basket se lo ha llevado el Real Madrid ocho siete siete cinco sabéis quiénes esta que suena por cierto femenina correcto no me digas no me digas que también te gusta si vecina

Voz 8 09:31 no no te juro que según estaba escuchando estaba buscando en el móvil por si acaso pero bueno ya

Voz 1375 09:37 cómo te conozco digo pues ahí está Severino la cantante la música le gusta dosis que dice que se le da bien cantar pero de momento sin nada mucho mejor enchufarles en la cancha de básquet