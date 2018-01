mecomprounaobra

Voz 0020 00:00 una compañía especial y diferente la que tenemos esta madrugada en Hablar por Maribel López subdirectora de Arco muy buenas noches

Voz 1 00:06 hola buenas noches

Voz 0020 00:08 buenas noches y muchas gracias por atendernos a estas horas intempestiva

Voz 2 00:11 las nada encantada aunque el arte tampoco duerme

Voz 3 00:16 el arte no duerme nunca claro que no

Voz 0020 00:20 estamos aquí sentadas charlando esta madrugada porque hay una iniciativa que ha comenzado justamente hoy día catorce estará catorce quince y dieciséis de diciembre la iniciativa se titula tiene un hashtag me compro una obra en qué consiste Maribel me compró una obra

Voz 1 00:37 así es me compró una obra es una iniciativa de Fundación Arco que es una parte de la feria Arco nuestra idea es que queremos ampliar la gente que me interesa el arte queremos acercarnos a más gente creemos que más personas se ilusión en el arte contemporáneo porque pensamos que es nuestro patrimonio nuestro futuro nuestra construcción cultural pensamos que acercarse al arte a través de las obras a través de la posibilidad de tener una de esas obras en tu vida dice ir con ella y crecer con ella es algo muy precioso queríamos explicar que no todo el arte es tan caro como a veces pensamos que hay maneras acercarse desde hay obras de ciento cincuenta euros disponibles hasta dos mil dieciocho que precio máximo esa era un poco la idea no cortar romper un poco esas barreras entre las ansiedades y el arte contemporáneo

Voz 0020 01:34 claro digamos que es acercar el arte contemporáneo no tanto a un nuevo público porque el público está ahí no sino a un público que que considere que el arte también puede estar a su alcance

Voz 1 01:44 claro eso es es el público se hay muchas personas interesadas en arte pero también es importante que quién pierdan el miedo a ser a entrar en comprarlo no puede comprarse puede hablar con las galerías se puede decir mira voy a pagar en parte pueden hacer muchas cosas que puedes no ha muy humana entre dos personas que vivir con una obra es algo muy importante entonces queremos ayudar a dar ese paso a personas que llamen el arte la cultura que amen las cosas preciosas también no hay muchas maneras de pensarlo

Voz 0020 02:17 hay muchos modos de hacerlo Ésta es una manera muy concreta decíamos catorce quince y dieciséis de diciembre en Madrid las galerías que participan son las que participan obviamente en ARCO también el precio como decías Maribel tiene que ser inferior a dos mil dieciocho euros todo esto se ha hecho con con un gesto muy curioso que es con personas digamos de notoriedad pública llamémosle así llamemosle influencer vale yo me quedo con la palabra en castellano con personas con con cierta relevancia que son ellas cada una de esas personas las que de alguna manera han sido seleccionadas por cada una de las galerías son las que proponen

Voz 1 02:53 sí así es también tenemos somos muy conscientes de que el mundo del arte es algo que se tacha muy a menudo endogámico y queríamos explicar que al alcance de todos desde muchas maneras de verlo y entonces pensamos en esta idea no personas con notoriedad pública otros perfiles personas relevantes de la sociedad de Diseñadores de Moda escritoras personas Fletcher científicos cineasta es decir todo tipo de perfiles personas interesantes sociedad que decidía que eligieron estas habérselas señalaran no fueran una galería dijeron a estas piezas de desde precio me parecen estas interesante y eso es lo que estamos compartiendo las galerías lo preparan para que las personas vayan a verlo

Voz 0020 03:41 y las galerías lo preparan como decimos también en en colaboración con estas personas a las que te referías bueno hay muchos nombres no entre ellos Ana Locking Lorenzo Caprile Charo Izquierdo López Il de lo que hablábamos también Maribel y que lo que no resultaba curioso era ese tope esa cantidad que se había puesto supongo que para señalar efectivamente que el arte tiene muchos precios y que no todo es a veces lo que leemos y lo que escuchamos en los medios de comunicación que nos quedamos como con los precios de esas subastas gigantes es un cambio de concepto de alguna manera porque sí que es cierto que que hoy en día el público medio la el tipo de público digamos al que puede ir dirigido a una iniciativa como esta sí que somos muy capaces de gastarnos dos mil euros en un ordenador mil euros en un teléfono móvil por qué no mil euros dos mil euros en un en una obra de arte en sí efectivamente sea es un poco la idea no

Voz 1 04:29 tenemos como la posibilidad eso de gastar en un ordenador en un teléfono móvil en un viaje son cosas que pasan allí no es por nuestra vida y que tiene además cantidad precisamente no podemos ir a cenar a un lugar que no podemos hacer todo esto en cambio de lo que estamos lo que estamos abogando es por algo que te puede acompañar en su historia no por el mismo precio pero es una experiencia superior eso eso qué entendemos por eso queríamos pues hacer todo este ejercicio y explica este dos mil dieciocho Un límite muy real hay quizá hay cien piezas disponibles hay más pero los los no las personas elegidas han elegido esas pero agrarias tienen más por ese precio de que si pensamos que hay una oferta suficiente para que cada persona encuentre sin lugar sus amores sus emociones esa es un poco la idea para aquí

Voz 2 05:20 que el arte de alguna manera se ha visto

Voz 0020 05:22 con los ojos con los que debe verse no que es como un reflejo de la cultura como un reflejo de la historia como lo que no se nos permite siempre avanzar e ir conociendo no no a la lo largo de del del orden cronológico que nos que nos da la vida

Voz 1 05:36 totalmente sí justo eso de no entender quién somos el niño no es el momento de la historia aquí entramos en nuestro Vicente quién Podemos en nuestro futuro pensábamos que en el arte en esto tiene mucho que ver no podemos dejarlo de lado porque es algo complicado porque es complicado también sencilla también es bonito también también es emocional que tiene muchísimas facetas como tantas otras cosas de nuestra cultura contemporánea no queríamos es eso hace a abrir esa puerta no de algún modo

Voz 0020 06:02 crees Maribel que que falta mucho para que se entienda realmente no sé si tanto el papel del arte en concreto o en global sino el papel de las galerías en el mundo de la cultura falta mucho para que las personas sepan que la galería son un lugar abierto que es un lugar al que puede acudir sin un acceso sin unos honorarios de entrada teniendo delante a personas con las que puedes hablar de lo que estás viendo quiero decir empieza a verse que que la galería es un lugar del cuento de encuentro para el público medio para todo el mundo

Voz 1 06:30 sí yo creo que si de algún modo no también desde Arco desde la feria lo vemos una cantidad de público que viene a ARCO y Arcos una representación de las galerías en un espacio limitados no hay ninguna diferencia entre un stand de una galería en la realidad entonces yo creo que sí también desde Arco como tenemos esta idea siempre de que las gente vaya a las galerías que no vengan solas la feria que el arte pasan las galerías que se construye hacemos esta iniciativa en septiembre en enero que son los Sarko Gallery Word juntar más de trescientas personas se yo creo que sí pero sabemos que aún falta entonces siempre pensamos maneras de no de de de seguir ampliando los horizontes ir ayudará a perder ese miedo no porque claro que se nuestra cultura esas es nuestro presente como lo es el cine como la literatura pasan los museos pero también pasan las galerías que son auténticamente presenta unos que recogen la obra del artista ofrezca salida del estudio y en ese momento estos términos dialogó con otro igual aquí en un lugar que te ves que te facilita ese encuentro no

Voz 0020 07:33 así que Maribel entendemos que esta es una acción pero va a haber más iniciativas similares a me compro uno

Voz 1 07:40 ya claro es este es un primer arranque es un poner en marcha esta apertura Hay con la idea de seguir de todas las personas que se interesen que vayan a las galerías que hagan colas galerías tengan ya un rol también en la feria estén presentes bueno ya está aquí empezar Tsartas iniciativas que también estaremos atentos a cuáles de respuesta para adaptarla a las siguientes ciudad

Voz 0020 08:05 Maribel López subdirectora de Arco Nos vemos en las galerías este fin de semana en concreto