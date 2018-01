Rubén Martínez: "Si viene Casillas seguiré luchando"

Voz 1 00:00 hola muy buenas noches se lleva igual de bien la semana del Barça o

Voz 2 00:05 es especial aunque sólo sea por tu pasado allí en can Barça

Voz 3 00:09 va día a día es prácticamente igual lo que pasa que bueno llegar allí con cuentas con mucha gente son muchos años allí siempre es especial siempre en especial a la que qué difícil porque visitaron un campo como es un caso

Voz 2 00:25 claro salida al Camp Nou a todo el mundo le impresiona pero tú has estado allí llegaste a jugar incluso creo que un par de partidos oficiales no con el Barça

Voz 3 00:33 sí lleve a a jugar un par de partidos oficiales Si la verdad que es un campo espectacular y bueno la verdad que jugar de rivales complicado porque sufres mucho para sacar algo se tienen que dar muchas circunstancias todas positivas hacia Haití para para sacar algo pero bueno hace especial siempre es casa cuando juegas bonito

Voz 4 01:00 y cuando juega de visitante también pero igual igual

Voz 2 01:03 a tener enfrente a Messi es especial también

Voz 1 01:06 te gustaría no tenerlo pues bueno es eh

Voz 3 01:12 difícil a la par que bonito Damián porque es el mejor jugador de la historia

Voz 5 01:18 todo el mundo tiene enfrentados hacia hacia

Voz 3 01:22 a sus jugadores no es difícil pero pero muy complicado muy complicado porque no sabes cómo pararlo tampoco te pues Arenal porque todos los jugadores que tienes una gran sino calidad

Voz 2 01:34 cómo te escuche cristianos que contigo has dicho que el mejor de la historia es Messi y él dijo que lo mejor de la historia Cell

Voz 3 01:40 bueno esto se trata también de de opiniones personales no he yo por mi gusto porque he estado con él como es para mí en el mejor de la historia es él pero con todo el respeto hacia Cristiano para mí es otro de los mejores de la historia y aparte creo que es un tío que se lo curra día a día Hay merece todo el respeto a todo el mundo

Voz 2 02:02 oye te fuiste cedido en enero al Anderlecht regresasen verano ya has empezado jugando con Pepe Mel ha habido cambio entrenador si jugando con con Cristóbal al margen de los apuros que estáis ahí pasándose en esa zona un poco peligrosa pero qué balance hace de de lo que lleva de temporada Rubén en el Depor

Voz 3 02:20 bueno yo vine aquí el año pasado ya circunstancia difícil porque no estaba jugando decidí irme a Alain Anderlecht me dio una una muy buena oportunidad aparte de jugar Europa volvía aquí conseguí es jugar hubo estuve lesionado dos meses dos meses es poco también por por una rotura de ligamento un vulgar y otra vez volver a empezar de cero coger la confianza en el entrenador y bueno está siendo complicado pero dicen que todo lo que

Voz 4 02:48 claro que merece la pena cuesta esfuerzo así que estoy muy muy ilusionado así debe ser así debe ser

Voz 2 02:54 yo en el objetivo de quedarse en Primera que es el sitio que le corresponde a este Depor no

Voz 3 02:59 sí yo creo que por afición por por la historia que lo tiene

Voz 2 03:04 la leche Rubén eh es que el reactor no falla nunca estéis en segunda Stacey en Primera depure la la afición es algo que lo falla eh

Voz 3 03:12 sí es digna de admirar que cuando el Depor cobró por desgracia bajó a Segunda A parte de la historia reciente pues el club se volcó la ficción incluso exactamente pero normalmente pierden aquí al revés

Voz 4 03:31 entonces eso sí la verdad que nunca falla ahí está ocular eh

Voz 2 03:39 el partido contra el Barça muy importante el empate se firma en en la situación en la que estáis puntuar allí en el Camp Nou

Voz 3 03:49 el un pues es una está claro que sería positivo no a mí no me gusta firmar nada que no sea la victoria qué sería sería positivo pero no podemos salir a empatar porque salir a empatar es prácticamente tenemos que buscar nuestras opciones como sea para hacerles daño oí intentar ganar luego pues un empate au puede ser una derrota pero tendremos que salir a ganar

Voz 2 04:15 que aprenda allí en Barcelona que tú saliste de la cantera del Barça que que que que es lo que la principal enseñanza que dijeras con esto me quedé lo que aprendí en Barcelona

Voz 3 04:24 bueno pasé por muchos entrenadores un pase allí diez años son muchos entrenadores y ex entrenador de porteros también entonces vas cogiendo pues de todos no todos los entrenadores por los que por los que has pasado por Protos entrenador de porteros cuando iba a ser el primer equipo pues es algo diferente también entonces yo he intentado siempre aprende o quedarme con con cosas de de todo el mundo ha conseguido oí a veces no pero bueno son diez años son muchas cosas prácticamente todo

Voz 2 04:57 Jorge ya te digo diez años ahí te da para aprender un montón de cosas tu portero referencia quién ha sido Rubén en el que has dicho oeste Seur igual hay más de uno no pero en el que tú siempre te has fijado

Voz 3 05:09 bueno yo me acuerdo de lo primero al cuando empezaba el Deportivo Super Depor con con Bebeto y el portero la Liaño otra parte creo que fue Zamora varias veces

Voz 4 05:20 sí señor aquí yo estoy aquí en lo que

Voz 3 05:23 lo que más se escucha es hablar del portero además escuchaba luego también con con Zubizarreta Vitor Bahia luego comparte serenamente la calidad que tiene ahora mismo para mí es el mejor del mundo como te digo yo intento fijarme y lo que reírse

Voz 4 05:44 en todos los porteros pues cada uno tiene su momento y Casillas te parece bueno

Voz 5 05:51 así nombre Casillas y me parece muy

Voz 3 05:55 bueno tiene tiene sus fortalezas como como todos los tenemos una cosa más fuertes pero otras

Voz 4 06:02 pero vamos cuando cuando estaban en Madrid lo ha ganado todo Chapo no hay no hay nada que decir eso sobre

Voz 2 06:10 ayer sabían Portugal la noticia que decían los compañeros de A Bola que su salida del Oporto es inminente ya no encontrábamos en El Larguero que ofertas no le iban a faltar alguna brilla por ahí fuera y que alguna hay del fútbol español no sé si has visto hoy los compañeros del Mundo Deportivo que dicen ofertar el Depor a Iker Casillas te imaginas a Iker ahí en el Depor contigo

Voz 3 06:30 pues no no no haga no lo había visto en la primera noticia que tengo bueno pues siempre siempre se en el mercado de en verano se dijo que quería firmar

Voz 4 06:41 ex portero aquí de por sí

Voz 3 06:45 yo dije que que por mí no hay problema siempre que venga lo principal para mí es el colectivo de siempre que vengan a aportar al equipo pues para mí perfecto y si tenemos la oportunidad de de compartir vestuario con Casillas que es que es la dentro de unos años son una leyenda pues por mí perfecto seguiré compitiendo igual no porque sea el castillos otro voy a dejar de competir y entrenar ahí y el puesto pero para mí ya te digo lo principal es en el colectivo y si viene a ayudar pues bienvenido sea

Voz 2 07:20 bueno veremos a ver qué ocurre con Iker su futuro de momento suenan mil equipos uno de ellos repito es el que contaba en Hoy los compañeros de Mundo Deportivo oferta del Depor para para Iker pero de momento el portero del Depor es un tío de Coruña de A Coruña Rubén Iván Martínez Andrade domingo vuelve a casa a la que fue su casa el Camp Nou durante unos cuantos años así que nada que vaya muy bien el partido contra el Barça Rubén y que vaya bien el esta temporada que el objetivo además de hacer un buen papel en Barcelona es sobre todo salvarse eso es eso lo tenía en la cabeza a todos no

Voz 3 07:51 sí por supuesto por supuesto ahora mismo aparte en la posición que estamos es lo principal ojala podramos podamos ganar en Barcelona porque sería espectacular para nosotros sí muchas gracias a vosotros