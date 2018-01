Armando: "Han pasado 52 años y sigo pensando en la chica que me gustaba entonces"

Voz 1 00:00 al novecientos cien ochocientos Armando desde Elche buenas noches o la Armando hola buenas noches qué tal buenas tardes

Voz 2 00:14 la feminidad como daños

Voz 1 00:19 y qué tal se puede Mervyn Elche si yo tampoco he visto ha visto una está el el cielo un poco cubierto estampas tan penoso suele verlas la suele ver todos los años suele ver usted las las Gemini das cada año poco tomamos me entiendo bien a ver si me oye armando un poquito mejor ahora me ahora Armando ahora sí ahora sí vale le preguntaba yo si cada año tiene la costumbre de de pararse haberlas Gemini

Voz 2 01:03 sí hay ahí tras habérselo daño que hay que hubiera estrella de yo estoy en espanto a verlo si no las veo no puedo dormir el Cope no soy soy muy

Voz 1 01:16 pues no es aficionado de modo de telescopio así quedo aficionado de verdad

Voz 3 01:21 sí tengo una primate colas aunque yo estoy que vernos nada

Voz 1 01:28 pero con el telescopio imagino que se ve un poquito mejor

Voz 2 01:31 no no lo sé porque hay que no sabe dónde va a ocurrir entonces copia estado alumna pero los planetas

Voz 1 01:39 claro porque esto es algún movimiento

Voz 3 01:42 claro que esto no puedas

Voz 1 01:45 sabes dónde me aburren así que esa es aficionado a la astronomía

Voz 3 01:51 sí sí mucho desde hace ya porque toda la vida yo años dibujó bien a la astronomía y hacer senderismo eh

Voz 4 02:04 cosas así

Voz 3 02:07 bueno es que a mí me ocurre una una cosa el años si conociera chica bueno yo entonces pues no pensaba en Mi novia es yo tenía diecisiete dieciocho años veíamos amigos que a mí me gustaba

Voz 2 02:26 yo

Voz 3 02:27 yo me gustó ninguno de momento te hundían centro de mi casa amigo mío ir arriba un piso día suprima su entrada por por la misma puerta idea algunos y la amiga le suprima poderme Meré me quedo embobado beber de verlo lo están guapas eran muy elegantes hubiera aquellos tiempos no se vestía bien yo digo eso lo que me gusta total de un día yo cada vez que lo hagas pero yo no me atrevía a estilo ir todavía lo y que llevo ya cuarenta años casado pero bueno yo un día asumida ese oye incluso a veces no muy sus nombres a las que está te te gusta ver que les gusta a mí sí y también otros es bueno pues vamos a vivir yo no sé si eso es bueno yo lo supe negarme no lo sabía me quedé de piedra

Voz 1 03:43 no es un sueño hecho realidad no es un sueño hecho realidad

Voz 3 03:49 pues yo no sólo ver el caso es que a él se lo sabíamos de Isabel han como amigos pero yo no veía la forma que bueno si eso chica como como lo digo que sí los lo sabía cómo se como como le digo que haya que me gusta y cada vez estaba estaba yo pero no estaba angustiado día lo desea es oye que pudiera ser otra cosa que yo he tenido rollo

Voz 1 04:21 como le dijo que tenía novio

Voz 3 04:23 sí que había tenido lo obvio se separan para que lo sepas pues bueno pues vamos a ir en fin pasan los días y eso eso es amigo yo toda la vida me sigo pensando sigo igual los años que ahora mismo una mujer ha pasado a mí no me interesa me interesa el día que que la conozco y de ahí p'alante como ocurrió con mi mujer y yo digo cuarenta años casado oí de acuerdo lo mismo yo lo he preguntado a ella me lo dices tú igual

Voz 1 05:05 claro que importa dice que no queda desde que se compartir algo

Voz 3 05:09 estaban yo qué sé lo que que que era muy guapa para mí y yo digo esto indica deje de verla un día pueblo corso amiga de oye qué pasa que no vas yo no me dejaba estar

Voz 2 05:30 cincuenta años lo mismo pueblo yo no he visto nunca

Voz 1 05:33 no la ha vuelto a ver

Voz 3 05:35 para ver hace cincuenta años de esta historia cincuenta años entonces eso sí fíjate yo lo tengo sesenta nueve

Voz 1 05:42 nunca la volvió a ver Illa sigue pensando

Voz 3 05:46 pues no lo hemos hablado la cabeza no es porque resulta que estos días amiga

Voz 4 05:52 sí

Voz 3 05:54 yo lo veo muy tarde siete ocho años lo he visto cuatro veces por el médico de verdad que vamos a cómo te bien era el día treinta agosto lo había salido supermercados según bien pero me estoy casado me llevo la mar de bien OIM mujeres cuarenta años que llevo casado no tienen ni una bronca yo le he comido poco pues fulanito me ha dado recuerdos posible

Voz 1 06:27 enseguida

Voz 3 06:29 yo lo recuerdo y también ya en agosto quién te quiero encontrabas amiga sin duda oye que que yo deje de en hora porque no me quiere nada o sea que a mí me gustaban montón simplemente porque yo estaba estaba angustiada de ver una chica tan guapa aquel que quieren me dijo que que me gustaba así por medio de diga yo estaba bueno que que que no me lo creía ir yo estaba algo de eso no es muy bien pero nada más

Voz 1 07:07 cuando cuando su amiga le dio recuerdos para usted usted no no se le ocurrió preguntarle más por ellas a saber

Voz 2 07:13 es que no me atrevo es que soy tímido yo no me atrevo

Voz 1 07:17 pero ni siquiera sodomía

Voz 3 07:20 yo digo eso me pregunto yo qué es arriba que hace tiempo que no en el mismo pueblo eh bueno estoy muy grande tenían eso tiene doscientos treinta mil habitantes pero que no nos consolida no sólo sonora para decirme eso que que yo no lo sé porque no me gusta sino porque Dios me encontraba angustiada porque yo no soy muy guapo yo tampoco pero pero claro vemos una chica guapa pues no no lo no me encontraba yo

Voz 2 07:55 nuevo ya intente ir con con Chicago que no que no lo guapas

Voz 3 07:59 y no había manera yo hemos porque me gusta ya estás guapa y no había manera sin embargo me casaba con el que tengo ahora que que que era guapísima digo bueno pues los complejos ya no se puede digo bueno si yo les puedo

Voz 1 08:19 es que el físico al final sí que es verdad que el físico al final

Voz 3 08:25 cada yo antes me iba me importan se a eso pero no

Voz 1 08:30 también la juventud hace mucho no

Voz 3 08:33 son cosas de jóvenes yo verdad

Voz 2 08:35 yo que el sonido algún día Don tocarme todo hago por padres y eso que que que yo lo que quería

Voz 3 08:43 eso es lo que yo estaba angustiado y nadie

Voz 1 08:46 de de que les diríamos muy estable tendría ganas de verla para contarle esto para decirle que usted

Voz 2 08:54 claro que no es todo lo que me dijo que tenía novia porque a lo mejor se figura eso cómo lo que me dijo que tenía novio soy yo dos cosas figuran que eso yo yo no soy así

Voz 1 09:07 bueno pues nada eso era pues si alguna vez se encuentra con esta chica se vuelve a encontrar con

Voz 5 09:13 venga Armando hoy habla conmigo

Voz 1 09:15 ya menos

Voz 2 09:17 esto es la la primera cosa que yo lo oculto mi mujer y a lo mejor eso es lo ahora me lo la Altadis estrella que si no lo puedo dormir

Voz 3 09:25 a mujer Eric tú yo y también es la primera vez que se puede decir que los engaños

Voz 1 09:34 porque no se lo ha contado

Voz 2 09:36 no lo he dicho que yo no lo lo pregunto cuando conozco una mujer no pregunto

Voz 3 09:43 qué tal lo que les gusta espero

Voz 1 09:45 yo

Voz 2 09:48 porque claro cada uno tenemos los ocurren cosas

Voz 4 09:52 claro

Voz 2 09:55 no puedes vivir desierto yo no te quiero porque esto son tonterías

Voz 1 10:00 de otra época a estos vecinos una última pregunta Armando esas cosas Gemini que ha visto les ha pedido una suma ha pedido algún de sí sí sí

Voz 3 10:15 de momento ya ha pedido una

Voz 1 10:17 o no le gusta esto de los deseos eso yo no quiero

Voz 2 10:19 a esas cosas yo soy soy ateo cosas de eso no no no eso es una mota de polvo que que tú lo pero no se oye nada lo saben

Voz 1 10:35 pues bueno voy a seguir mirando Armando pues siga mirando a ver si de alguna alguna este llamas

Voz 2 10:40 a ver si vengo luego otra perfecto