Las elecciones en Cataluña

Voz 1 00:00 a veces los regalos de Reyes pues Roque seas adelantan yo he debido de ser este año terriblemente mala persona a juzgar por los pedazos de carbones que me han dejado Álvaro Carmona hito más fuentes

Voz 2 00:12 ha dicho que hará Crack Garbo nada que dar golpes e a dar voz movido buenos días cómo estáis muy bien

Voz 3 00:22 aliviar aliviar una cosa no nos ha llegado el lote de Navidad lo que ha pasado pues pues sí pues estará llegando

Voz 4 00:31 bueno pues hay paletilla

Voz 2 00:34 hay todo un lomo Tata

Voz 4 00:36 a ver

Voz 5 00:37 había visto pues mira también te dejamos un lote de regalos gourmet en forma de repaso semanal empieza la semana en un ratito

Voz 3 00:51 bueno en seis días a celebran las selecciones de Cataluña iba a diferencia de Mujeres hombres y viceversa se presentan muchas no

Voz 5 00:58 estás como en todas la Ángeles sí sí sí tiene muy fino también podemos hacerlo de vez en cuando como en todas las elecciones los candidatos están hasta en la sopa bueno hoy hoy una paloma me ha dicho que votar al Partido Animalista y luego se me ha cagado encima le auguro una buena trayectoria en política

Voz 3 01:17 bueno desde esta humilde sección que haremos como siempre dar voz a los partidos minoritario que también se presentan no tienen espacio electoral en los medios partidos como el el P de el partido desinformado no sé si sabéis seguro que no porque lo alegando ninguna valla pues vamos a ceder unos segundos para escuchar las propuestas del partido desinformado

Voz 6 01:40 el próximo veintiuno de diciembre vota por el partido de sin momento para para para

Voz 7 01:47 el XXI también jueves no cómo va a ser una selecciones un jueves o a lo mejor es un viernes el veinti no no es un jueves segura porque yo me todo un bautizo el XXIII que es sábado bueno o era el XXIV igual era el domingo aún no no serían pero semana muy raro que yo juraría que dijera el veintiuno jueves ayer perdona cuánto tiempo nos queda de anuncios porque ellos

Voz 3 02:10 bueno se les acaba el tiempo

Voz 2 02:12 sí yo lo conoce como tendencia política pero no como para entonces si era más más social en genérica que político sí

Voz 3 02:20 se han quitado la careta iban a política también mucha suerte a su candidato a José Joaquín o Vicente su jefe de prensa no no ha sabido decir nada

Voz 5 02:27 el forma se ven a la comunidad latina en Cataluña cada vez es más grande y como no podía ser de otra forma ha nacido un partido político que defiende sus intereses prometen más abro sufra más o menos ya tú sabes ir vamos a escuchar su anuncio electoral

Voz 8 02:46 me vuelve creéis pueblos impartí el tal la capa

Voz 5 03:02 a partir de y me encanta hombre sería más divertido todo hombre huir el primer por favor silenció sí sí la canción desde luego es pegadiza aunque no es el primer reggaeton político Rajoy ya utilizó el despacito para inspirarse en tu forma de hacer

Voz 2 03:23 por por más

Voz 5 03:27 y hablando de Partido Popular

Voz 3 03:30 la corrupción es un tema que preocupa mucho a los ciudadanos por eso hay un partido minoritario que aborda este tema cogiendo el toro por los cuernos vamos a escuchar que proponen

Voz 0307 03:39 este veintiuno de diciembre vota al partido corrupto héroe único partido sincero que queda

Voz 9 03:46 porque nosotros robada como todos pero al menos el dinero de las pensiones por aquí el presupuesto para Sanidad ya lo he visto los fondos públicos buscaron a ver si los encuentras las vamos a fundir todo en Jaguar es Yates tiempo atrás porque somos corruptos pero no mentirosos vale

Voz 2 04:09 bueno bien tienen mi voto eh si es verdad que la sinceridad se exponen no es que

Voz 3 04:15 yo este partido te quito disgustos luego

Voz 2 04:18 sí pero ya claro eso la empresa no engañan a nadie eso sí sí

Voz 5 04:25 si bien la la pugna electoral catalán está muy marcada como sabéis por el bloque constitucionalista que le llaman el independentista lo que pasa es que estos últimos han acaparado mucho el tema de la independencia hay otros partidos muchos más ex mucho más extremos es el caso de la coalición pro independencia interestelar porque hay algunos que también queremos irnos de la Vía Láctea y nadie nos hace caso

Voz 0307 04:48 vamos a escuchar eran o XXI Cuba galaxias se enfrenta a un día muy importante vota por la coalición pro independencia interestelar ya basta de sufrir el desprecio de este sistema solar Júpiter no roba vinieron y agredieron a nuestros Dinosaurios con sus meteoritos llevamos millones de años pidiendo diálogo nada ya está bien queremos o a independencia no necesita

Voz 2 05:14 el mismo oxígeno ni sus leyes injustas como la de la gravedad

Voz 10 05:21 no no no compañeros sobre

Voz 0307 05:24 pero Sarmiento

Voz 2 05:27 hay

Voz 5 05:29 es decir que la independencia no me de los de Júpiter porque bueno acabamos

Voz 2 05:37 a mí el gentilicio que muy fuerte muy muy bien

Voz 3 05:41 bueno acabamos con con el último partido minoritario que es mi favorito hay quien acusa al partido de ser demasiado antiguas de estar desactualizado yo digo que tiene eso de malo

Voz 5 05:50 sí esto es también lo es el eslogan del partido desactualizado vamos a escuchar su anuncio

Voz 11 05:55 eh tú infladas hoy no sabes a quién votar en la fiesta de la democracia pero que presta container vota al candidato macho Pirulí a mí al dar nuestro programa espacial impar alucina vecina mes corre condiciones laborales efectivo y Wonder subir los impuestos tiren plásticas mar presupuestos defensas lo llevas clarinetes Totana tras los hilos pasará expiraba

Voz 2 06:20 me encanta mi hijo a mi favorito ojalá que podría votar ahí en ese entraban Álvaro

Voz 1 06:27 dando luz a esa gente que no la tiene otras partes pero aquí nadie siempre la gente va a encontrar siempre bueno