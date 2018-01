SER Aventureros: Estatua Miguel de la Quadra-Salcedo (16/12/2017)

Voz 1 00:00 comienza la cadena SER SER

Voz 1025 00:04 aventureros José Antonio

Voz 1 00:06 Ponseti

Voz 1025 00:35 qué tal aventureros como está muy buenos días hoy desde Miami estamos generando pero también desde Cantabria desde la peluquería donde está Chema desde un montón de rincones de que os vamos a llevar estaremos en Australia Convit P por cierto dejadme que hoy aparte agradecer a ti todos los que os estáis levantando a estas horas que nos estáis escuchando a través de la Cadena SER tanto en la Península como en Canarias y a todos los que nos escucháis a través de Radio Caracol de la voz en sesenta la costa este de los Estados Unidos me llevó a una grata sorpresa de que a nosotros en escucha todos los domingos por la tarde en en EEUU sí que tenemos ya un montón de fans y me anoche hablando con con la gente en un restaurante escuchaban ser aventurero los la verdad es que me me arrancaron una sonrisa porque no siempre es consciente de que en Estados Unidos lógicamente el programas escucha y que y que hay mucha gente que le gusta las locuras que hacemos toda la tropa pero bueno vamos al turrón que estamos en Navidad y que hay que ir a lo que hay que el tengo en Cantabria entera de la nieve y el frío a mi querido el colina hola qué tal estás buenos días buenos y a todo muy bien la verdad que bueno me

Voz 0181 01:49 trasladado desde la Cantabria Profunda hasta el estudio aquí en en la Cadena Ser con una vista espectacular de los Salesianos el colegio donde por cierto estudié de chiquitín a mí estoy encantado de la vida hemos tenido nieve la semana pasada mucha lluvia muchos vientos ahora ya la cosa se tranquilizó un poquito pero la verdad que es una maravilla es una pena que tenga que volver allí al estudio haberlos a vosotros pero bueno vamos a hacer

Voz 1025 02:12 pues mientras tengo es verdad mientras está Ángel Colina in Cantabria disfrutando de sus últimas horas en la peluquería es cuna me lo creo que tiene miedo pero Chema me ha dicho textual que estaba en la peluquería un peluquero que está haciendo viendo

Voz 6 02:32 bueno me estoy arreglarlo las rastas estoy da ahora en la peluquería a la misma hora que el programa

Voz 7 02:37 a entonces puedes ya de aquí

Voz 8 02:41 y eso que no habrá eh

Voz 6 02:44 quieres que te diga de dónde me va como me manda colgar las rastas

Voz 1025 02:46 de no sé si lo quiero saber entonces si la escena aventureros se me da información a estas horas de la mañana te gusta

Voz 0181 02:55 Chema atrás que hasta yo que no es peluquero más que rastas no

Voz 7 02:59 lo al lado del peluquero no

Voz 6 03:02 pero lo que ya hace tiempo que no que que que lo deje abandonadas no no de me estoy me estoy hacerle me estoy da zona arrastras postizas

Voz 7 03:08 que has dicho es donde claro claro nada

Voz 1025 03:11 y el otro no

Voz 7 03:13 favor del Rollo inglés porque

Voz 1025 03:15 que ya sabes que se cree vosotros dos hay gente Oscar Cate hizo una excepción vosotros Chema

Voz 0181 03:23 mhm sabes que hay gente que en vez de ponerse rastas ahí a veces se ponen piedras colgando o sea que poco a él en la India asesina que por cierto tendrán tendrás alguno por ahí alguno de estos

Voz 7 03:35 me he enterado de la sección nueva claro claro claro claro vamos a empezar por parte es una de las grandes no

Voz 1025 03:42 es antes en aventureros es cómo funciona el equipo cómo trabajamos en conjunto como todos nos apoyamos como producción a pesar de ser producción low cost invierte en el panorama más en las pocas veces las pocas horas

Voz 0181 03:56 qué tipo de Beiras Teruel un día hay volver y hacer el programa

Voz 1025 04:02 de yendo con coches a pedales bueno entonces Soria pero bueno todo eso ya lo tenemos planteado Chema antes de que arranque sí que no se vayan sacando a todo esto aparte de la peluquería Starace un sitio vas a poder hablar porque hoy vas a tener que seguir con tu sección eres consciente de todo esto no

Voz 6 04:18 sí sí pues he sido conmiseración estaría que darlas más estoy muy bien acompañado porque tengo a los hermanos cabezudos Sánchez Cabezudo a Jorge y Alberto son los creadores de la de la serie la zona los tengo aquí la peluquería conmigo estamos los tres esperando turno para que para que nos toque

Voz 7 04:32 claro porque Jorge te voy a contar si me vengo que te voy a contar la diferencia la diferencia

Voz 1025 04:39 Enter tu y ellos es que ellos han ganado dinero por la serie de la zona y llevas haciendo series por las que no gana dinero porque también el low cost desde hace tiempo

Voz 6 04:47 sí señor esa es una de las diferencias que tenemos para más nivel a nivel de pelo estamos muy similares Alberto Alberto a bien servido

Voz 7 04:54 pero ello no así que igual

Voz 6 04:58 la pregunta ahora si y Jorge Mira te lo voy presenta había Jorge Sánchez Cabezudo

Voz 1025 05:03 gracias a este tal Jorge como estaba de saludarte oye qué tal la zona todo bien todo le digo para que el enseñanza Chema hacer un poquito de series porque el chaval no no levanta cabeza es que hacer Chema es un sufridor entonces

Voz 7 05:17 no es un buen creador también tiene un súper ahí oye

Voz 6 05:24 le llevamos por el por el buen camino entiende las series pues bueno ahí andamos con la zona que se emite el último capítulo

Voz 0181 05:31 si vuelve me tienes nervioso tío estoy en el capítulo siete hay esperando ahí ahí con el teléfono fíjate que estoy en el pueblo aquí en la Vega de Pas en la ronda Easyjet como una pequeña conexión ahí la veo a través de del teléfono el último capítulo y me falta el ocho no son mucho al final cuando esto

Voz 6 05:47 no es justo cerramos en el siete dimos hay una conclusión final a toda esta trama y cerramos en el ocho Si nada esperamos que guste y animar a la gente que ahora que está colgada entera bajo demanda la suma del tirón que yo creo que también

Voz 1025 06:01 yo yo yo a mis que me mola más yo soy de los que yo te reconozco no ha visto ningún no pero porque yo soy de los que necesito sentarme venga a devorar todo de tirón

Voz 0181 06:10 pero pues muy bien pero para mí también Ponseti pero fíjate que empecé a ver el primer capítulo por curiosidad porque yo no soy muy amante y lo digo sinceramente de de las series españolas Llesta empecé a ver a mí me enganchó el primero ya el segundo Gianni ya ya no puede aguantar cada semana tengo que estar ahí porque te deja ahí con la intriga tal luego pues hay muchas cosas que han hecho muy bien que no no voy a citar ahora aquí ahora mismo porque no es el lugar pero han hecho muchas cosas que está hay cosas que está muy modestas en esto

Voz 1025 06:36 sí es la fotografía que viene la iluminación

Voz 0181 06:39 no cómo es el ritmo no en serio te lo digo de verdad

Voz 1025 06:42 hola oye a hay otro futuro quiero decir estáis preparando algo nuevo o no se puede decir estas cosas que tendrá

Voz 7 06:48 bueno pues

Voz 6 06:51 pocos si no la idea es plantear una segunda temporada ya estamos un poco pendientes con la cadena de de ponernos de acuerdo hoy de ahí de arrancar claro esta vez que la serie

Voz 1025 07:00 no siempre

Voz 7 07:00 la segunda temporada esto puede tener una segunda temporada dos años después con lo cual ya ahí ya vamos tarde ya vamos

Voz 1025 07:09 la ya

Voz 7 07:13 bien si hay un abrazo grande un abrazo enorme gracias por acompañarnos un rato

Voz 1025 07:19 basándonos a a este hombre afectado

Voz 7 07:21 mira también en la que tengo aquí en la peluquería venga

Voz 1025 07:24 se ha ido hasta luego chao bueno pues señoras y señores después de este invitado de lujo que hemos tenido en el arranque Chema hasta preparan

Voz 7 07:33 pero aquí estoy venga listo para vivir

Voz 1025 07:37 voy a vamos allá tres dos uno cabecea Ditroi

Voz 10 07:45 viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 1025 08:00 ahora ahora empata

Voz 7 08:02 bueno bueno bueno impresionante la cabecera el público dejó un poquito demasiado Faus entre viajeros has Testino con Chema Rodríguez y todo su equipo dos Gemma tienes tu equipo quiénes muy bien

Voz 1025 08:15 claro es que sí

Voz 7 08:17 claro

Voz 8 08:19 tiene su ese equipo que le pasa si si no tenemos dinero aquí

Voz 7 08:24 claro que a mi equipo no de pagar la Cadena SER quién lo paga tiene una pregunta por lo pagó muy bueno hago yo pero pero pero no voy a desvelar cómo no voy a desvelar quiénes me equipo unir como cubra

Voz 1025 08:36 muy bien ya hecho hecho muy bueno tengo que agradecer a superar de ser aventurero

Voz 7 08:43 para a la cabecera de los casos de las claves en las que la cabecera va a estar muy por encima de la sección

Voz 1025 08:48 es tú tú cada cual a ver el otro día vi cómo se hace

Voz 7 08:56 el Capítulo Cero de la selección

Voz 6 08:58 y dejamos empezábamos expuso hablando del asesino de brujos de Iquitos nos recordaba aquí todo es que es una de las a capitales de la Amazonía peruana una ciudad que de cuatrocientos mil habitantes en medio de las desde en medio de la selva amazónica

Voz 7 09:16 Ike bueno empezamos a padecer hace hace unos años los cadáveres de de de

Voz 6 09:24 personas por por los ríos y estas personas fueron descubriendo que eran brujos que es lo que tenían en común cada una de estas muertes es que eran eran chamanes aparecieron catorce cuerpos

Voz 7 09:37 mi catorce catorce y ya no quedan chamanes

Voz 0181 09:40 el eso ha encargado todo

Voz 7 09:43 estaba en liquidación de chamanes

Voz 1025 09:46 trabajo riesgo

Voz 6 09:49 el paso cuando los niños diga qué quiere ser de mayor pues que lo hagan pensar Domenech

Voz 7 09:53 antes de decidir y en él

Voz 6 09:56 el pues bueno pues el caso es que cuando comentaron investigar vinieron vinieron investigadores desde desde Lima y terminaron averiguando que el o los asesinos de los chamanes era estaba relacionado con una iglesia evangélica la Iglesia la agencia evangélica donde estamos dirigida por el alcalde de un pueblo y su hermano para Ci terminaron fue en esa investigación fue mucho más allá y terminaron rompiendo que detrás de ellos había toda una trama de delimitación de los chamanes por culpa de que eso no era una población de fundamental ente de indígena de indios amazónicos allí y que había una hay una creencia por la cual la enfermedad llega cualquier tipo de da llega por medio de la acción de los de los chamanes a los evangelistas lo que creían era que eliminando a estos chamanes y es decir que son los que la enfermedad y los que están en el demonio eliminando a los chamanes se eliminaban las promesas y el de mono

Voz 7 11:07 yo no sé si esto

Voz 6 11:11 sin estas poblaciones en estos en estos aldeas consideraban que los chamanes normalmente los que los que inoculado en la enfermedad normalmente no eran eran Chamba eh chamanes muy reconocido muy conocidos sino que casi siempre terminaba recayendo ser responsabilidad sobre niños y sobre personas con algún tipo de discapacidad con lo cual qué ocurría que en las aldeas estaban matando a niños y a personas con discapacidad acusar dos de de brujería ir de ir hecha mismo los evangélicos lo que hicieron de alguna manera fue cargárselo chamanes para que a su vez la población dejarse dejase de cargarse a los niños y a los

Voz 1025 11:59 pero pero que entonces entonces en esta historia que hemos empezado pensando que el alcalde y suero de los evangélicos eran los malos hombre bueno no son pero pero es que los chamanes eran un desastre también eran tan malos como ellos

Voz 0181 12:14 pero claro también hay que tener en cuenta Novi Chema que aquí hay una situación de gente de creencias de digamos que que nada de religión y sé que hay una mezcla ID entre las no entre los chamanes

Voz 7 12:28 no no es una historia de buenos y malos

Voz 6 12:30 sólo pero no los malos sino que verdaderamente hay una tradición una tradición por la cual la enfermedad como digo no surge no surge como consecuencia de una acción natural sino que es acción esa acción la da llega a través de la acción de los chamanes aquí a los niños y las personas con discapacidad los que se convierten en vehículos de esa enfermedad como consecuencia de eso matan niños pero eso presos

Voz 11 12:54 no ha ocurrido durante

Voz 6 12:58 siempre siempre ocurridos de que que que que que eso no es algo que está ocurriendo ahora la novedad entre comillas es que aparezcan una especie de vengadores de de vengadores de de de

Voz 7 13:10 de niño un encarnados en figura

Voz 6 13:13 tras de la iglesia evangélica que a su vez

Voz 7 13:16 he la labor que hace en en en el pues se de muy también muy criticable no en todo eso lo bueno eso de Historia

Voz 1025 13:26 a la Ángel no que por cierto se me está ocurriendo una cosa cerraremos la sección otra vez con la cabecera para ponerse a punto lo ha a la historia

Voz 0181 13:40 el Chema se hace falta de consulta con tu equipo no pasa nada el tema es el siguiente cómo llega la enfermedad osea que manera tienen los chamanes de traer la enfermedad que enfermedades yo pensaba que la enfermedad siempre al hombre blanco el que deba la enfermedad

Voz 6 13:53 no no no la enfermedad de hecho es un trabajo que hacen los chamanes muchas veces por petición de otra persona de la enfermedad Ayesa porque hay quien va un chamán a pedirle que necesita que le alguna enfermedad en otra la la enfermedades como siempre consecuencia de una tradición o de una venganza eso es lo que piensan ellos entonces ahí ahí ahí ahí hay ahí juegos todas día mucho más complejo y muchos más perverso

Voz 7 14:16 esto lo podríamos aplicar a seriamente frente a nuestro equipo por ejemplo por supuesto los lazos

Voz 1025 14:21 cuando cuando se ponen

Voz 7 14:24 gripe el jefe ya soy porque él

Voz 8 14:26 claro claro porque hay algún mal rollo lo de Boyer también entonces

Voz 1025 14:31 Juan María sexto tuvo avanzarán por ejemplo ahora nos avanzará la semana que viene hondo o eso es un misterio cómo no porque la sección

Voz 6 14:39 no porque sobre todo hablar con mi equipo de que lleva ahora la para para la sección de la semana que viene tengo que reunirme con equipo tenemos que ver qué hacia donde pero vamos

Voz 7 14:48 lo que sí puede haber son peticiones por ejemplo imagínate yo creo que la semana que viene imagínate yo viene la sección se desarrolle en la India por ejemplo que se desarrolla en Rusia o que se desarrolle

Voz 6 15:01 en Kenia es apoyo bateo hablo con mi equipo y entonces desarrollamos una oportunidad sabes que si no encuentro nada pues directamente me lo invento

Voz 1025 15:08 oye preguntar si todos lo no

Voz 0181 15:11 no con los indígenas hubo represalias digo chamanes sólo los evangelistas

Voz 1025 15:14 no claro los evangelistas y todo eso cómo terminó

Voz 7 15:19 pues terminaron en la cárcel es fiel el alcalde el alcalde y su hermano terminaron en la cárcel si al día a día de hoy están en la cárcel Piqué que acabó con ellos en la cárcel y con Isco ahora vamos a ver la tradición de que la enfermedad

Voz 6 15:34 inocula a través de de los chamanes de venganza

Voz 7 15:37 así de esa eso sí que cuando asistido

Voz 6 15:40 siempre en el en la Amazonía

Voz 0181 15:42 mirad exigiendo hace mucho tiempo por eso Chema que fue hace mucho

Voz 7 15:46 esto es decir los hechos lo último

Voz 6 15:49 la abre a los cada vez que va ofreciendo varios años pero la condena a ellos este hace tres años algo así aproximada

Voz 1025 15:55 o sea que es una cosa reciente muy bien pues hasta aquí la sección de Chema hoy desde la peluquería la semana que viene más nos descubrió y probablemente otro mundo sino en otro rincón del planeta Tierra he querido Chema muchas gracias te despido y voy a exponer como te decía la cabecera para cierre de tu sección

Voz 7 16:15 hacerme esto muy bien muchas de sus encantado elegir porque yo no puedo dormir pues yo

Voz 6 16:20 trasladamos un abrazo y los hermanos Cabezudo sentados aquí al lado mio también

Voz 1025 16:25 te da un abrazo muy fuerte con beso adiós adiós hasta aquí este tema

Voz 10 16:36 viajeros asesinos con Chema Rodríguez y todo su equipo

Voz 1025 16:50 bueno pues ya está aquí la sección de Chema hoy tendremos más historias que traerlos estaremos intentaremos estar en la India con José Luis Angulo estaremos como decía en Australia con John Bisbe no sé exactamente da Carlos Barrabés pero estará también con nosotros y una serie de invitados que desde Miami a estas horas no sé si hemos alguno de ellos esto me da serie de invitados que os iremos sumando a lo largo de del programa invitados que tiene mucho que ver ya lo veréis con Ángel Colina porque les un poco la la la punta de referencia de nuestros invitados hoy a la mesa dicho eso te vuelve ya para la semana que viene no

Voz 0181 17:35 en Madrid ya lo que sí sí sí yo ya

Voz 1025 17:41 en Madrid mañana muy bien muy bien oye en Miguel Calvo y Cuéntame un poco porque porque conoces bien

Voz 0181 17:49 bueno a mí Miguel Calvo se ha metido en un proyecto en nos va a contar ahora de que se trata de un proyecto que está recaudando fondos para una escultura para Miguel de la Quadra Salcedo

Voz 12 18:01 a qué bonito tú sabes que Miguel Miguel

Voz 0181 18:05 tuvo una relación muy grande con el deporte con el ciclismo que fue olímpico

Voz 1025 18:10 su puesto etc etc bueno pues todo todo

Voz 0181 18:12 tiene que ver con eso yo quiero que lo cuente mejor Miguel que es el el que está gestionando parte de todo esto que está trabajando como loco para porque ellos no quieren que que dentro de de la financiación de este proyecto en tren entre políticos no si usted quiere que quede sea cero uno Un pues de ellos para que no sea así vamos si es sea sea organizado de estos días entonces están intentando recaudar el dinero necesario entre bueno entre todo el que quiera participar antiguos ruteros gente del deporte de la Federación fin harán va la contar él igual que mejor conoce esto por supuesto Miguel buena no estar digo perdón

Voz 8 18:50 hola Miguel cómo está el mundo de As cómo va todo

Voz 1025 18:53 cual Cuéntame un poco co cómo es este proyecto y que es lo que queréis hacer IPI por cierto donde queréis situar esa escultura homenaje a Miguel de la Quadra Salcedo

Voz 13 19:02 es un poco lo que estaba contando Ángel sobre todo el espíritu del proyecto ese juntarnos todos todos los que venimos de de los distintos ámbitos de los que participo Miguel de la Quadra Salcedo durante toda su larguísima vida juntarnos todos como un movimiento popular que que que venga del homenaje desde abajo oí en ese sentido la el vino la suscripción popular creíamos que era el método más más oportuno para que fuera más popular como decía Ángel fuera aunque las opciones están trabajando en paralelo o incluso están se están volcando detrás de nosotros pero que en homenaje venga pues de de todos nosotros de todos los que no se escuchando de toda la gente

Voz 1025 19:39 es aquí donde donde esa estatua perdona dónde queda ese monumento homenaje a mí

Voz 13 19:45 si el lugar que hemos pensado es muy cerquita del centro de Madrid en las viejas pista de atletismo que están en la Ciudad Universitaria de la Universidad Complutense la universidad es una de las partes del proyecto oí sitio unos encantos en principio por lo ligado siempre a Miguel en cuanto vino a Madrid en su faceta de atleta universitario en los años cincuenta era donde pasaba todas sus tardes entrenando jugando con sus amigos compitiendo

Voz 7 20:08 incluso luego fue fue fue

Voz 13 20:10 jugar muy importante en su trayectoria incluso liga con el principio de la Ruta Quetzal cuando se quedaban los primeros colegios universitarios Miguel utilizar las propias pizzas para para llevar ayer chicos

Voz 8 20:20 claro

Voz 1025 20:20 sí esto es dificil a perdón lo mejor no es díficil querer colocar en algún rincón

Voz 8 20:29 que una ciudad como Madrid que me imagino que debe ser el mismo lío que meterla en Barcelona en Sevilla en Bilbao sabes tú en Cáceres me me quedo

Voz 7 20:38 me ha costado

Voz 13 20:40 éxito y eso que era un proyecto que que como decíamos queríamos que viniera de suscripción popular sea sólo decíamos queremos el sitio para colocar la la escultura todo todo lo que venga hay a la Complutense hemos estado que hace un año trabajando con ellos presentando el proyecto discutiendo lo viendo la forma pero al final sobre todo gracias a María Nagore que es una vieja conocida de la ruta ahí ex vicerrector ahora mismo de Extensión Universitaria cultura de de la Complutense nos abrió todos los caminos

Voz 0181 21:04 bueno luego Miguel hay que decir también que la escultura no es de cualquier escultor sino que eso es de un crack como Víctor Ochoa

Voz 14 21:10 desde entonces sino también también hay que hay que remar

Voz 0181 21:13 Carlo no es exacto Vitor como amigo personal

Voz 13 21:15 de Miguel fue uno de los primeros que se no se unió al proyecto hoy ha presentado un diseño que lo podéis ver en la web esa otra activismo un una gran esculturas como una gran esfera para que nos entendamos sobre un metro ochenta una esfera que representa un poco el mundo global de Miguel Sanz de su rostro como si fuera un puesto Víctor Ochoa

Voz 8 21:35 me di me la web ya que estamos que así lo miramos

Voz 13 21:38 perfecto de la plataforma de crowdfunding Camí se puede ver en V km punto es barra Quadra Salcedo

Voz 1025 21:46 Quadra Salcedo muy bien ahí sabemos sí que siguen perdona

Voz 13 21:49 no no no no al contrario Víctor ha hecho el diseño de la escultura lo ha cedido todos sus derechos por amistad personal con Miguel y para hacerlo un poco más participativo la la idea que se nos ocurre desde principios que el propio proyecto lo lo ejecuten unos alumnos unos estudiantes de la Facultad de Bellas Artes en este caso sería un convenio con la Universidad de Granada o a través de unos alumnos de Granada mejor dicho

Voz 14 22:10 proyecto tocar diseño Víctor

Voz 1025 22:13 que que bueno iraquí oye si si todo va bien vamos a comprar madera para cuando podría estar esto terminado este este esta historia o cuando cuando podríamos ver esa estatua puesta

Voz 13 22:24 de momento no sacan quince días para cerrar lo que es la campaña de recaudación de fondos que vamos un poco apurados con lo cual invita a todos los que deseen participar en estas dos semanas que nos queda y si conseguimos la financiación empezarían a trabajar dentro de la lo los propios alumnos en un plazo de dos meses y medio tres estaría lista está contando que empezaran para enero a finales de abril las cultura estaría lista

Voz 0181 22:44 a repetir por favor la dirección donde tienen que enviar el dinero

Voz 13 22:48 sí claro que sí

Voz 1025 22:51 yo creo que hay gente que me lo debe de billetes donde todo el dinero que tenemos aquí muchas donde hay que mandarlo eh

Voz 13 23:00 es por repetir la plataforma Camí hay puede V km punto es barra Quadra Salcedo en la dirección web directa sino poniendo en Google es cultura Quadra Salcedo ver Quadra Salcedo en seguida

Voz 8 23:15 claro referencias muy bien

Voz 1025 23:17 pues oye felicidades por el proyecto Djehuty por por el cariño y la amistad que tenemos con con Miguel estamos encantados de la vida y ojalá consiga llevarlo hacia adelante y lo tengamos ahí a Miguel

Voz 0181 23:30 presente yo creo que sale hacia la va a salir va a salir y además me parece muy bonito

Voz 15 23:35 gracias a votar por el interés sí

Voz 13 23:37 Iker poder Acero partícipe de este proyecto

Voz 15 23:40 muchas gracias pues un placer Miguel Miguel Calvo

Voz 1025 23:43 un abrazo enorme un abrazo te Becky pasa hasta luego pues ya habéis esta historia ya para atender para seguir teniendo presente a Miguel de la Quadra Salcedo para que no lo olvidemos nunca porque insisto son de esas personas que hay que llevar en la memoria en nuestra pequeño en nuestro pequeño chip de memoria llevarle ahí con nosotros porque es alguien que sobretodo nos enseñó

Voz 0181 24:05 muchas cosas tu yo seguro que no eh eh que tuyo yo seguro que no nos olvidaremos a Miguel

Voz 8 24:11 Nos olvidamos dónde dónde estás ya lo llevamos

Voz 1025 24:13 hay tatuado a fuego vuelve a que ahora volvemos qué hacemos una mínima pausa Mini más mínima ahí vamos con más historias en Ser aventureros

Voz 16 24:21 ya

Voz 17 24:31 estaba mirando estos dibujos grabados sobre la piedra te refieres a los jeroglíficos puede leerse No Mi querido Jean François que has dicho que yo lo elegí yo descifrar los jeroglíficos egipcios

Voz 10 24:46 SER Historia con Nacho Ares descubre todo lo que nunca imaginas tener la historia en la madrugada del sábado al domingo en la Cadena SER

Voz 18 24:59 quiero que conocéis a mi amigo a mi mejor amigo hoy como se llama triquiñuelas tanto a gusto el gusto es suyo

Voz 19 25:17 ser aventurero se está en Twitter Facebook y en Twitter arroba Ser aventureros Facebook busca nuevos por ser aventurero

Voz 20 25:30 muy

Voz 1025 25:37 bueno pues seguimos en esta mañana en Ser aventureros insisto es especial porque estamos todo el equipo repartido como es habitual y cómodo Anta a lo largo y ancho del planeta os estamos en la India estamos en la peluquería con Chema en Cantabria con tan Hell oye es que te voy a decir una cosa que a mí me decía

Voz 0181 25:57 mejorado mucho la música eh pero mucho

Voz 1025 26:00 en serio pero eso va semanas ya sabes que la producción low cost la semana que penden sí ahorrado un poco más dinero hizo tenemos mejor semana muy guay es aún muy Wade todo porque teníamos algo de dinerito ahorrado pero bueno comentaros que como siempre vamos a estar durante todas las navidades a pesar de que muchos de vosotros estéis disfrutando de las merecidas vacaciones nosotros vamos a seguir acompañando vais a tener la oportunidad si queréis de hombre a través del podcast de escucharnos en cualquier momento a la hora que sea que absolutamente espectacular insisto a estas horas la conexión no sé en qué condiciones pero la colección nos va a llevar a Australia del de Miami desde Cantabria a ver cómo hacemos esto si apretamos bien los cables surge y sale todo el mundo voy a decir las palabras mágicas de hola qué tal estás pues no no está ya a estas horas se íbamos a hacer la conexión mágica pero no hay conexión mágica bueno la recuperamos en unos instantes

Voz 21 27:06 no voy a la que habían dado esta semana sabes porqué en otro en el tema fueron con el tema del rugby los niños ya sabes todas esas cosas que a él le apasionan iraquí de vez en cuando me me llama por Whats App y bueno va conmigo un poquito Haditha enceres aprovecha para para convertirse

Voz 1025 27:23 de ahí en tu mar de lágrimas no sé si es mar de lágrimas eso

Voz 0181 27:27 ha sido fuerte pero bueno vamos a ver

Voz 1025 27:30 canolas notó que el ni el niño sigue pensando

Voz 0181 27:33 que el fútbol es mejor que el rookie si no es no es es que él ya sabes es un apasionado bueno apasionado el rugby por cierto lo tengo te voy comentarle porque no te estoy estudiando un partido de Rudy aquí en Cantabria y uno del delegado de la Federación me mandó recuerdos para él hizo por favor darle obispo sí sí sí dice porque es que pero por qué

Voz 1025 27:53 que lo con lo que en su momento como a osea que le conocía no no no es una cuestión de no

Voz 0181 28:01 la de comentarista en Canal Plus cuando el comentaba el rugby y el está muy metió en el mundo de rugby ha dicho que ya estaba con nosotros también por supuesto hijo entonces era dentro del mundo lo hubiese es conocido obispo porque fue es yo te digo sinceramente ahora no nos escucha es seguramente el mejor o uno de los grandes narradores en este país eh

Voz 1025 28:18 no no sin ninguna duda si fue una pena cuando en su momento Canal Plus quedó Movistar Plus decidiendo seguir contando con él realmente bueno qué le vamos a hacer pero víspera un auténtico entonces bueno un

Voz 0181 28:34 de aquel que está delegado de la Federación el partido de este que te comento con el Independiente de aquí de Santander pues resulta de que en su momento víspera me dice se portó muy bien con nosotros porque yo estaba pues con un equipo en esa época Italia

Voz 22 28:47 el nos hizo unos unos vídeos si unos documentales sí

Voz 0181 28:51 a olvidaré mandarle recuerdos por favor de parte Darío creo que no no lo tengo que comentar

Voz 1025 28:57 venga vamos a ir hacia la última frontera como diría el bueno de Javier Gregori que ya lo tenemos con nosotros ahí estamos la sección de queremos no

Voz 1 29:07 el espacio la última frontera

Voz 24 29:13 hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido ya

Voz 1025 29:24 espacio que está más de moda que nunca esta semana ahora con el nuevo estreno de otro capítulo más de la saga Star Wars que cada vez que sucede eso sabéis que se produce honda conmoción en la fuerza liderada entonces se vuelve loca se vuelve loca durante unas semanas

Voz 25 29:41 a haber de Gregory a dónde nos lleva hola Javier qué tal está el mundo de la buenos días pues mira siguiendo la estela de Star jugador sabéis que en esta labor salen naves de muchos tipos pero que suelen ser alargadas no ir

Voz 0882 29:53 esto es lo que se temen fíjate lo que estoy diciendo es lo que se temen que podría haber sido ahora luego diré que no ha sido pero que podría haber sido este asteroide que por primera vez ha visitado el Sistema Solar proveniente de fuera del sistema solar entonces él tiene una forma tan rara es decir tan estirada que parece una nave espacial y de hecho en la NASA solado matan en serio como que han tenido que con un telescopio han estado estudiando este esta roca con forma digamos de puro de nave espacial no para que la gente se haga una idea no como platillo volante no redondo sino como el crucero espacial de Star Wars no es como alargada sí

Voz 1025 30:30 sí sí sí que han estado

Voz 0882 30:33 dejando la roca por si había algún tipo de señal de radio esta terrestre con un enorme telescopio ha utilizado la NASA un telescopio tan grande que podría haber detectado fíjate el sonido de un transistor que estuviera en esta roca época al final ha sido una roca no era ninguna nave un transistor que hubiera estado allí el sonido un transistor a que está a millones de kilómetros de la Tierra lo hubieran capta

Voz 1025 30:58 la noticia hombre oye o que no han captado no nada claro pero la duda la duda que que les ha provocado la duda la forma de la forman

Voz 0882 31:07 sobre todo que es la primera vez que un objeto de fuera del sistema solar ingresa en el Sistema Solar hayamos detectado eso les ha mosqueado a más de uno decir bueno a ver si esto es un regalo digamos o es una señal de una civilización extraterrestre Aline que no está mandando una señal no es como una botella por ejemplo tirada al mar no he tú tienes una voz calmar la botella va flotando flotando a finales a donde llega no con un mensaje dentro porque esto ha sido lo mismo es una forma primeros un objeto tan raro y una forma tan rara que han dicho hombre a ver si hay algo hay alguna señal radioeléctricas alguna inscripción algo que que nos diga que esto nos la han mandado a desde algún sitio no la buena noticia la mala noticia o la noticia regular es que no han encontrado absolutamente nada es decir que Roca es una pura roca es un puro Asteroide lo único es eso que es una vida de primero etiquetado desde fuera al sistema solar pero hay un multimillonario que no Safja o de la sí eh y que él mismo ha utilizado su propio telescopio un radio telescopio bastante potentes Yamaha Allen que se está financiando con fondos este multimillonario norteamericano que están haciendo un nuevo barrido por si la NASA se ha equivocado que seguro que no pero bueno el multimillonario se ve que no tiene le gusta mucho el espacio no saben qué gastarse el dinero bueno están haciendo un segundo barrido hubiera por supuesto seguiremos informando pero ya te digo poco aunque sólo que alguien hubiera puesto un pequeño transistor en esa enorme roca que está a millones de kilómetros ya lo hubiéramos detectado fíjate lo fino

Voz 0181 32:37 en que son los telescopios terrestres puede hacer una pregunta

Voz 0882 32:39 a Javi realidad venga dale una pregunta que yo

Voz 1025 32:42 de hacerlo otra para cerrar lo sabe qué qué opina estudia

Voz 22 32:44 de de los proyectos que tiene este Donald Trump ahora mismo

Voz 0181 32:48 sobre el espacio pues yo creo que por un lado es es positiva

Voz 0882 32:51 creemos que Estados Unidos gaste el dinero en un programa lunar Hinault en guerras no ni en bombas Ny ni misiles yo creo que esa a la a la buena noticia Inti el lado menos positivo es que Trump lo único que ha hecho es lo que ya hizo Bush en su día y lo que hizo Obama que no ha cumplido con lo cual yo creo que no lo acaban de creer esas es una auténtica pena es que no lo acaban de creer no yo creo que a construir una base lunar debería de estar ya construida y que ya deberíamos estar haciendo preparando el viaje a Marte no pero claro en la promesa de la declaración de Trump es como la de Bush como la de Obama no hay dinero añadido no hay calendario con lo cual yo creo que al final pues desgraciadamente las guerras van a desviar otra vez la atención pero ojalá que se gastarán el dinero en esto en puestos de trabajo en aparatos para para llegar ahí hay una astrónoma italiana me decía perdona argentina me decía esta semana que tienen que descubrió una galaxia le pusieron su nombre fíjate qué qué bonito me dijo que el el wifi e los desarrollaron unos astrofísicos para darse datos entre unos y otros fíjate no tema espacial que luego fíjate están todas las casas

Voz 1025 33:57 lo que ha supuesto caro oye para terminar y sólo un minuto en que acabado toda la locura esa del tío que quería despegar una nave para comprobar que la tierra en la cura

Voz 0882 34:07 sí es esa sábana del del cohete osea que D

Voz 8 34:11 pero claro sí que vamos

Voz 0882 34:14 eso es que hay algunos medios que hacemos caso a todos los lunáticos que hay en la Tierra yo creo que

Voz 1025 34:20 no

Voz 0882 34:21 que no no cabría sitio en la pagan lo que había que hacer un periódico de dos millones

Voz 1025 34:26 que me parece bien Javier Gregory la semana que viene más un abrazo muy fuerte feliz Navidad claro

Voz 1 34:37 en

Voz 1025 34:39 consiguió enganchar como Dios manda pero sí a través del teléfono a John en Australia hola qué tal estás

Voz 16 34:46 qué tal se me estoy bien

Voz 1025 34:49 ahí estamos ahí estamos ahí está un poco experto que está todo hemos resuelto el tema del fútbol ya que había mucha preocupación no no

Voz 14 35:02 básicamente no pero bueno

Voz 16 35:06 pasé calor aquí he

Voz 14 35:09 ser un calor ya no es bueno pues aquí estamos llegamos tarde ellos

Voz 8 35:21 ya ya ya ya ya no sabe mal

Voz 14 35:26 seguidamente a entrenar porque es que no puede ser no puede ser es que cada día más tarde me temo es más tarde cada día

Voz 8 35:34 ya ya ya que lo que quiera es de ahí ahora no veo de la caja B de madrugada pero pero

Voz 1025 35:42 no pero escúchame estaría haciendo algo positivo estarían leyendo un libro o viendo cada la cocina es por ciento estamos buscando al al Espanyol a ver si te lo podemos meter en el programa tío

Voz 14 35:55 claro eso hace un llamamiento a la gente de Murcia decíais que era de Murcia no Miguel Maestre

Voz 0181 36:02 lo decir que sigue a él si si no que ya sí sí sí

Voz 14 36:05 ya Many que en datos de cómo localizarle porque yo no voy a eso ya te no

Voz 8 36:13 no te de verdad pero no te preocupes pero nosotros que la producción low cost estamos estamos ahí está en ello

Voz 14 36:22 antes los oyentes de Murcia que nos digan cómo cómo se puede localizar a Miguel

Voz 8 36:30 yo no sé yo no sé si es buena idea ahora meter a los oyentes de Murcia en un jaleo de esta magnitud a Wert Iván P porque igual hay veinte Miguel Maestre a todo esto

Voz 14 36:40 no pero el cocinero de Murcia de Pesquera no dijiste es que

Voz 8 36:45 no te diste por ahí pues ahí vamos

Voz 14 36:50 que que que sea famoso aquí en Australia que que que que está en el en el sur echado aquí en Australia viendo programas

Voz 8 37:00 sí sí le de cocina son hola pues habrá debe Ana sitios eso sí no dime dime no

Voz 0181 37:08 no que podemos preguntar poner es decir oye el cocinero del que vísperas desde hace dos o tres semanas seguro que es más fácil que sepan quiénes

Voz 1025 37:15 no que seguro que se que seguro

Voz 8 37:18 es decir por cierto me me debe

Voz 16 37:23 he Barrabés

Voz 14 37:26 Barrabés dijo algo sobre mí qué tal Burque antes de colgar llevo escuchando lo que le he preguntado oiga o a través Illes quiero corregir la quiero corregir

Voz 8 37:40 a Barrabés tú vas a corregir estaba ya

Voz 14 37:44 ha puesto puesto puesto que sí le déjame corregir el yo sé que Barrabés me aprecia y que no dijo las cosas en un sentido despreciativo hacia mí

Voz 8 37:59 no no para nada para nada un montón de es verdad

Voz 14 38:04 yo sólo sé pero le quiero corregir pero no estoy de acuerdo con lo que dijo

Voz 8 38:12 dijo de qué estamos hablando

Voz 14 38:16 yo yo yo sí me acuerdo yo sí me acuerdo ahora más ahora me quedan allá que me voy a acordar

Voz 1025 38:24 a Juan Pablo II con con el proceso retos

Voz 8 38:28 vamos a ver de qué hablo

Voz 1025 38:30 la te juro que llega

Voz 14 38:32 Barrabés de lo que queda de comentado vista tal

Voz 8 38:35 víspera hijo dijo bueno

Voz 14 38:38 no es una pena que la crisis se haya llevado tanta gente

Voz 8 38:43 claro claro

Voz 14 38:46 habló de la crisis en ar yo digo como Empar como si hubiera haya pasado la crisis como si todavía estuviera crisis allí me entiende

Voz 8 38:59 los Salobre estamos estamos en menos

Voz 0181 39:02 crisis de nervios está no no

Voz 8 39:05 más sí

Voz 14 39:07 ya dais lo ya es como normal lo sueldos que hay el trato que hayan extrabajadores el poco cuidado que la gente ya creéis que ya es normal pero la crisis no ha pasado la crisis está en vosotros y no sólo en España en Italia en el sur de Europa Grecia en Portugal y hablaba de la crisis como como que ya como pasado yo decía pesó estrenos ha enterado que que la crisis sigue insta instaurada en los sueldos bajísimos que hay todavía en España y el maltrato que hay a la gente trabajadora brutal brutalmente ir decía como el pasado digo yo yo fui palo luego dijo no que yo tenía nivel Lillo yo no voy a decir no voy a decir vive Lillo en mi trabajo

Voz 1025 39:59 no pero eso no no espera espera déjame déjame que te digan que te gusta no

Voz 14 40:05 ver que algo

Voz 8 40:07 sí no no no no no para nada para nada pero es que

Voz 1025 40:10 me acabo de acordar dejó dijo quieren IVE Lillo porque probablemente ya ese es el trozo probablemente es el mejor cámara que tenemos a nivel mundial internacional nosotros en España no sé si te acuerdas de eso

Voz 14 40:24 de todo lo añadió ahí mira yo no voy a verlo ni me preocupa ni me

Voz 13 40:38 ni da igual

Voz 14 40:40 bueno o malo da igual sí pero no

Voz 0181 40:44 pero yo creo que conociendo a Barrabés conocía de he visto conociendo a Barrabés decir Live Lillo se refiere a decir nivel porque así se lo ha dicho despertó no

Voz 8 40:56 burdo pero puntualizó eso me meto yo no

Voz 14 41:00 me meto en eso sí a mi me da igual si a mí yo me río el sé que lo dijo con cariño pero que hay mucha gente que habla de del nivel que pueda tener uno u otro sin realmente saber cuál cuál es porque es no está metido en mi gremio mía se lo que a mi ni ni sabes lo

Voz 8 41:24 si hago yo eso no es bueno lo de que eres bueno sabe quiénes bueno no no no no lo sabes pero viste al mismo

Voz 14 41:31 de la misma forma que yo no sé el nivel que pueda tener en lo suyo que viendo un poco las su trayectoria pues me imagino que es grande porque hay mucha gente que haya conseguido lo que ha conseguido a pero que yo no me meto en el inmenso gracia porque luego dijo hay que de entrar volver que esta gente vuelva vital

Voz 8 41:51 sí

Voz 14 41:52 yo yo pensé vamos vamos es que yo no hubo en España pero ni de broma por qué porque yo no voy a dejar en manos de gente no es el caso de Barrabés si no eres

Voz 16 42:06 de que trabaja en mi gremio en España

Voz 14 42:08 dejar que ellos decidan cuál es mi nivel como profesional porque en mi opinión esa gente que está en mi gremio y que supuestamente va a decidir qué nivel tengo yo

Voz 0181 42:22 esta justamente en esa gente no tiene

Voz 14 42:24 me ni idea estoy contigo

Voz 8 42:27 el cien por cien contigo te te el nivel oye déjame que te di

Voz 1025 42:31 era una cosa no corte antes de dado

Voz 8 42:34 no yo no voy a dejar

Voz 16 42:36 el impar que tampoco tiene vale lo cual cantera

Voz 0181 42:43 sí Dabo bueno ya me ahora ya no lo voy a decir lo que lo que es la noticia que tenía pero si haces bien yo no voy a dejar

Voz 16 42:49 en España que trabajen bien gremio decida por sus santos bemoles ya él qué qué tengo yo que no lugar pero porque es en mi opinión ellos no saben absolutamente nada lo comprobado ser lo que darlo porque yo ya he pasado Morales que no hubo ni no voy a volver a pasar eso te lo garantiza en dobles

Voz 1 43:15 qué puedo decir

Voz 16 43:19 pues yo sé que ven Ike pero me hizo gracia la reflexión que a bote pronto a más tú lo sabido lo todavía

Voz 1025 43:29 ahí lo tienes porque tú le preo

Voz 16 43:31 da entonces yo le pregunta pregunta

Voz 1025 43:35 no has ido de mal en ello

Voz 16 43:37 defendió un poco raro de una manera que tampoco lo tenía él pensado lo entiendo y no sé que me aprecia pero yo lo que quiero responder de manera educada decirles cuál es mi forma de pensar o cuál es la forma de pensar de la gente que nos hemos visto obligados a salir de España para buscarnos un futuro no son unos sino para mis hijos un futuro mucho más justo del que les espera a Melilla Mis hijos hispano

Voz 1025 44:09 Chico fenómeno que me tengo que ir a otros temas

Voz 16 44:13 me Leiva liar pero me has convencido por Whatsapp el día antes tanta Cometa donde no hacerlo

Voz 1025 44:19 déjame déjame que te manden recados Quispe rápido ante eh con Juan Angel que lo despido y a ver si hoy es que el otro día estuve viendo el partido

Voz 12 44:28 entre el Independiente de Santander y el Quesos Entrepinares de Valladolid de rugby

Voz 0181 44:32 quién Cantabria estábamos delegados de la de la Federación Horacio y me dijo me mandó recuerdos para Haití que dijo

Voz 1025 44:39 pero muchos de viste déjame hablar claro se ha hablado mucho

Voz 0181 44:42 ya hoy tú eh el de recuerdos para Take me dijo dices me acuerdo en su momento como me ayudó como hizo unos vídeos para promocionar a mi equipo oí me ayudó mucho y eso nunca lo olvidaré para que es que yo no soy yo aunque no tengo ni puta idea como tú dices que soy rencorosa no soy el acoso final

Voz 1025 44:58 he estado queréis juego ahora ahí os quedáis claro que todos vamos a dar publicidad al hace va que viene hablamos contigo adiós Bescansa rodeado

Voz 0181 45:12 era pinturero dos en Twitter arroba

Voz 19 45:15 era aventureros

Voz 27 45:17 unicidad transparente sin intimidad ni rico

Voz 4 45:21 quisiera ver sitio guerra

Voz 27 45:26 ha provocado un traslado masivo de población hay que empezar de nuevo pero no todos

Voz 28 45:32 transparente sólo irán los que estén libres de esos

Voz 27 45:36 un futuro protegido en una ciudad transparente donde todo es de dominio público y extrañamente alegre pero dentro cada hace dos

Voz 4 45:45 hombre cabe dentro de Ray Loriga vigésimo Premio Alfaguara de Novela con tres

Voz 10 45:55 están Ulloa Leonor Watling Imanol rendición ya dispone de un podcast

Voz 18 46:02 será mejor que te diga la verdad a medio verdad ahí todo menos la verdad

Voz 4 46:10 B

Voz 29 46:12 a mí B

Voz 1025 46:25 bueno recta final de esta locura que tenemos montada la ser aventureros hoy insisto eh desde un montón de sitio desde América desde Europa de de Oceanía vamos a Panticosa antes de irnos a la India que cerrará el programa José Luis Angulo porque en Panticosa tengo por ahí Alfonso Ojea que me imagino que ya debe estar disfrutando en y me acá con Porro hola Alfonso

Voz 30 46:47 qué tal porque efectivamente no os podéis imaginar

Voz 1025 46:49 el paquete el Pirineo normalmente

Voz 30 46:52 aquí la la borrasca a nada

Voz 31 46:54 borrasca que atravesó la Península Ibérica el pasado fin de semana ya hemos estado en Boí Taüll Ponseti resto de compañeros ya luego no hemos venido a través del Eje pirenaico más vaquillas a Panticosa concretamente al balneario de Panticosa porque el el el el esquiador luego tiene que relajarse con espada unos baños y es donde estamos ahora mismo

Voz 8 47:13 Juan como los ricos el tío jugadores bueno

Voz 31 47:19 cero simplemente que hay unos espesores Ponseti impresionantes ayer estuvimos haciendo fuera de pista en el Puig Falcó dos mil setecientos cincuenta metros de altura en Boí Taüll ir a verdad que la nieve calidad crema era impresionante el panorama que ha dejado en cuanto a las precipitaciones y Ana y lo ha hecho

Voz 8 47:40 entonces las Navidades salvadas qué

Voz 31 47:42 pues por lo que parece sí pero es que cuidado es que ahora mismo cuando estamos nos están escuchando ya está formándose otra borrasca que va a descargar no con la intensidad de Ana pero bastante más es bastante menos nieve pero bares cargar nieve en las próximas jornadas y así van a estar visitando no eso dice la proyección meteorológica en los próximos quince días era bastante habitual todas las borrascas que entren por por el Atlántico lo cual es magnífico paran esquí pero coincide conmigo que realmente lo que es magníficos para nuestros embalses para esta España seca que lleva muchos meses demasiado tiempo ya metida en una tremenda sequía bueno después de todo la nieve aunque sólida es agua cuando se funde es el Laporte para rellenar los los los embalses que en esta zona del Pirineo cuando pasas dan bastante pena porque también están totalmente consumidos

Voz 6 48:33 no hay casi agua pero

Voz 31 48:35 luego creerme que la estar precipitaciones van a ser buenas y también para la temporada por cierto me darnos un dato en en Baqueira Beret del pasado puente de la Constitución Baqueira Beret que tiene ciento treinta kilómetros operativo de de pistas ha metido a setenta mil personas han logrado que setenta mil esquiadores pasen esquiadores no esquiadores pero pasen por sus instalaciones lo cual yo creo que también es positivo hay mucha gente que come de este negocio y sobre todo mucha gente que disfruta como en mi caso IED deciros que que está el Pirineo está ideal también Sierra Nevada eh pero el Pirineo está en una posición ahora mismo ideal para afrontar como tú decías ese desafío que lo es en vacaciones todas las tonalidades próximas en diez días

Voz 1025 49:20 usó sobre todo porque ahí va la primera

Voz 8 49:22 la gran parte de la temporada Armando económico para todos estas zonas ahí está

Voz 31 49:27 entonces ávido lleno total en contra de la Constitución ya no existen nos han dicho los operadores que ha habido muchísima gente que cuando se marchaba ya el va va otra semana más de cara a las Navidades porque las condiciones como os digo son óptimas así que hay que felicitarnos por ello porque hace un mes estábamos todos lo hablábamos en el programa muy preocupadas por la por la falta de precipitaciones pero bueno parece que esa tendencia está cambiando esperemos que se mantenga desde luego las Navidades las tenemos aseguradas

Voz 1025 49:56 por eso son buenas noticias insisto es sobre todo por dos razones no sólo para que la gente disfrute tenga vacaciones pueda esquiar sino por la otra parte importantísima eh que estábamos apuntando lo que era simplemente rematar con toda el agua que necesitamos y que no había caído hasta ahora eh

Voz 31 50:16 no no no es desde luego aquí la pulsión le quedan muchos meses para que se produzca esa función de primavera claro que empiece arrellenarse los pantanos pero la la tendencia parece ser de nieve no tanto de líquido pero sí de nieve va a continuar en las próximas semanas así que a esperar a disfrutar y animar a través de Ser aventureros que bueno que estaban muy secas ya lo están lo están algo menos siguen estando Le quitamos mucha más nieve pero parece ser esa tendencia

Voz 7 50:46 se ha invertido

Voz 31 50:49 lo que os digo luego el panorama de disfrute como esquiador es impresionante de lo que lo que lo que hemos vivido en las últimas horas lo que nos queda todavía por vivir antes de regresar a casa de regresar

Voz 8 51:00 muy bien dicho amigo cuidada te mucho un avión muerto un abrazo hasta luego

Voz 1025 51:06 punto final no nos sale el hombre de la India que va en un tren dando sale Enrique Córdoba y no sé si por Colombia pero sale carros llenos de dónde anda hola carros

Voz 0322 51:14 qué tal estás muy buenas cómo está aquí muy bien

Voz 1025 51:18 para poder el punto final a esta historia

Voz 0322 51:20 pues nada yo creo que este este año que ya está empezando acabas eh pues está convirtiendo en el de la montaña rusa del tiempo cosas realmente la gente que está llamando que se ha ido a a la Tino América los Andes a todos sitios dice que es como un año super extraño de de clima y que realmente pues estamos con una metió estas brutales que tan pronto es una sequía enorme como tienes básicamente que no todas las expediciones que