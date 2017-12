Las Noches de Ortega - Bolero

Voz 1 00:00 las noches

Voz 4 00:16 soy un plan muy buenas noches oyentes se va a ser una noche muy especial la de hoy la verdad es que estoy un poco nervioso

Voz 1174 00:31 un poco de corte porque pues voy a presentar algo muy íntimo un trabajo creativo que me ha costado muchísimo tiempo llevara a cabo pero qué bueno ha salido está calentito calentito para para que todos y todas lo lo pueda disfrutar es un disco disco que hecho especialmente para para vosotras las mujeres se titula precisamente mi mujer sí bueno recojo una serie de boleros de clásicos nuestros españoles que que espero que os gusten no estoy de verdad muy nervioso porque jo es es importante para mí no iniciar me en este mundo de la canción que que bueno es nuevo para mí pero que me está dando muchas satisfacciones hemos estado en Londres encerrados durante un mes por eso durante un tiempo no he podido hacer el programa hay otros sustitutos han se han encargado de ello no pero bueno aquí está el trabajo no para ti mujer un disco de boleros que esta noche se presenta bueno suena así

Voz 5 01:48 déjate canta a mujer en su disco de boleros titulado

Voz 6 01:52 tu mujer corazón en sólo te suele

Voz 5 02:02 un recorrido sentimental por los boleros más románticos

Voz 6 02:06 aprendí

Voz 3 02:09 pero del otro lado

Voz 5 02:14 mi mujer una joya musical de Juan Carlos Ortega

Voz 6 02:19 es la historia de un campo no hay otros Ecuador que me compré todo el mal

Voz 1174 02:38 bueno pues este es el trabajo que os dedico a a todas vosotras por por estar ahí al otro lado de de la radio un un homenaje al mundo

Voz 7 02:47 la mujer a vuestra mundo

Voz 1174 02:50 todo más precioso empezar

Voz 5 02:57 si quieres hablar con Ortega marca los teléfonos seis programa el te escucharán

Voz 8 03:03 eso es

Voz 3 03:06 siete ascensión

Voz 1174 03:08 las noches para que nos es querida amiga

Voz 9 03:12 bueno en primer lugar pedazo de disco

Voz 7 03:16 te ha gustado pues esto

Voz 1174 03:19 dedicado a Ci por por ser mujer aquí yo todas las de tu género

Voz 10 03:24 es que había me conoce el alma femenina patrón que habían conoce nuestra esencia

Voz 7 03:31 la mujer es lo más hermoso del mundo de verdad

Voz 10 03:34 aunque malas Villa o ir te llevas puesto con camisa color color color morado horas me gusta me gustaría que me lo destrozara tus malos

Voz 1174 03:47 te voy a poner una canción debe de mi último disco si te para

Voz 11 03:50 sí bolero bolero si precioso pero lo canto sólo escucho

Voz 1174 03:57 quién punto Disfruta

Voz 1 04:01 es que tú llevas está bien

Voz 12 04:12 a mí quemadas

Voz 1174 04:16 estás sola en casa ascensión

Voz 9 04:19 estoy en la cama con con mi marido casta rock anglo mira escucha tomarnos

Voz 13 04:25 qué horror que por fuerza lo tienes ya

Voz 7 04:35 esta canción Ascensión quitando cabe gracias por llamarnos querida querida amiga

Voz 9 04:41 gracias a este portal salen nosotros es una joya

Voz 7 04:46 buenas noches Princesa

Voz 6 04:53 esta noche es especial no solo

Voz 1174 04:56 porque estemos presentando mi disco de boleros sino también porque presento mi libro de poemas titulado mujer hermosa os voy a leer uno de mis poemas dedicados a vosotras creación de Dios que nos da felicidad mirando ten no pasa el tiempo contigo es eternidad todo momento vivido por siempre recordado porque jamás y olvidado tu sonrisa y tu bondad

Voz 7 05:29 Aurelia buenas noches buenas noches

Voz 9 05:31 como con las bragas en la mano te lo digo va a dejar las cosas claras ya desde el principio poner los puntos sobre las íes

Voz 1174 05:40 te te está gustando me disco de boleros Si mi mi poemario

Voz 9 05:45 me cago no te digo que tengo las bragas en la mano de qué color son de color carne

Voz 1174 05:51 voy a improvisar un poema sobre las bragas color

Voz 7 05:54 más adelante y macho con bragas de color carne con de color carne

Voz 1174 06:00 hagas hagas lo que tú hagas nunca podrás estorbar

Voz 9 06:06 que maravilla por la mole ya que maravilla

Voz 7 06:09 no no no no es mérito mío sino vuestro de la mujer mérito del universo femenino que que me inspira para la mujer todo

Voz 1174 06:20 todo para mí la mujer lo ves todo

Voz 9 06:23 venga POM un pulmón bolero de tu último disco

Voz 1174 06:25 pues partí esté Bolero que enseguida sonará gracias por tu llamada

Voz 9 06:30 sí sí por hacernos volar con la imaginación al asunto

Voz 6 06:35 lo que es por qué lo que no

Voz 1174 06:46 un ramillete de canciones dedicadas a tu mujer Itu precisamente tu mujer eres la que hoy estoy esperando

Voz 3 06:57 no es que está llama

Voz 1174 07:02 no quiero oír tu voz quiero leer mis poemas quiero que escuches mercancías

Voz 5 07:09 tú

Voz 1174 07:11 me esta noche como todas las noches mediría aquí y solo

Voz 14 07:18 el Rey no te tu por Ten bici

Voz 6 07:30 ella es la es tres fuera

Voz 1174 07:36 Virginia desde luego buenas noches como éstas princesa

Voz 9 07:41 pues estoy como si estuviera en el cielo oyéndote

Voz 7 07:44 gracias como puedas tener tanta

Voz 9 07:47 libertad para con nosotras las suyas

Voz 1174 07:49 no no tengo sensibilidad mi sensibilidad no es más que un reflejo de la vuestra tan sólo unos calzoncillos

Voz 9 07:56 de qué color rojo como uña de arriba pues tu torso desnudo si arriba mi torso desnudo tú a mi pectoral mucho mucho músculo estamos hablando de estamos con los muchísimo Virginia muchísimo el golpeo tu mano con músculo para oir el reto humanos sobre pectoral mira mira escucha la madre que parió mira si en grado

Voz 11 08:24 qué llevas puesto Virginia nada nada estás desnudo

Voz 9 08:29 bueno una palabra muy gorda

Voz 1174 08:34 no una mujer nunca es gorda flaca una mujer siempre es perfecta

Voz 9 08:40 cuando un bolero de tu último disco Dime aunque sea mentira que lo cantaste pensando en mí

Voz 1174 08:45 claro que sí esté bolero Virginia lo canté en pensando en di

Voz 3 08:54 pues hecho

Voz 9 08:57 ya lo sabrán

Voz 3 09:01 si fuera esta noche

Voz 12 09:04 no hubo más

Voz 14 09:08 eh no no no no puedo irme a Lugo

Voz 1174 09:12 que son muchos lugares de España donde donde estáis no puedo decantar me por ninguna de vosotras

Voz 9 09:20 no no no te has te haría mi cama acataría cama con cadenas Córdoba y no lo mío fuera

Voz 7 09:28 ya

Voz 3 09:30 P E

Voz 15 09:38 eso

Voz 7 09:40 Sada Virginia

Voz 9 09:41 sí estoy casada con un hombre que ya tengamos claro

Voz 7 09:46 te valora ella no no me valor ánimo

Voz 9 09:48 escuchan y me cuida a mí me atiende

Voz 1174 09:51 que todos los hombres desconocen que el amor Virginia es una planta que hay que ir regando

Voz 7 09:59 no quiero ser real terrible y riego

Voz 3 10:04 este otro adiós eh eh

Voz 1174 10:19 voy a arqueros Un poema de mi libro mujer hermosa nada más bonito que un cuerpo de mujer que como una guitarra tocaría de no debía hasta incluso envejecer nada más divino que tus curvas tan hermosas debiendo yo un buen vino

Voz 6 10:40 los llenaría de rosas está haría con far forza

Voz 5 10:57 la centralita se llena con vuestros llamadas mujeres

Voz 6 11:03 está Arilla

Voz 7 11:07 María Antonia no buenas noches que no tienes miga veintiocho ciento veintiocho

Voz 6 11:16 no me canso de decirte es una cría

Voz 7 11:22 así que ella no

Voz 9 11:24 pelea aunque ya están al caer los ciento veintinueve velocidad

Voz 7 11:30 pero por dentro gordito no Igor también lo veinte años estás casada

Voz 9 11:35 llevo setenta años viuda de yo ya setenta años quería pedir que algo adelante demostraría que que viniera a casa ojalá ojalá

Voz 7 11:49 era pero escucha dime

Voz 9 11:52 yo creo que venga a casa por favor pudiera G que me pusiera fresa con nata en los pechos

Voz 7 12:03 esas con nata en los pechos

Voz 9 12:06 Love los potaje pero eso es lo que diga Pacho mucho gazpacho en mi monte bueno muchos posible sino que es inconveniente no es pues otro día tengo prisa

Voz 1174 12:24 sabes lo que pasa es que yo yo iría yo vivía a tu casa sin duda hay te pondría el

Voz 7 12:30 es lo que pasa es que ya se lo comentaba a nuestra amiga oyente anterior sois tantas aunque tengo mucho amor para daros tiempo el tiempo no no no me da para todas

Voz 9 12:49 a mí ya voy yo me das todo ello ahí

Voz 1174 12:55 ya pero no las cañas tuya

Voz 9 12:58 a apuntarse al un papel voy yo a cosa que no me deje quede un sueño pudiera hacerlo

Voz 7 13:08 bueno Tutu

Voz 1174 13:10 teléfono dejas tu teléfono ahora los compañeros de producción y cuando termine el programa

Voz 10 13:14 te llamo de acuerdo

Voz 7 13:18 claro que sí te pongo un un bolero de mi de mi disco Un beso muy grande de verdad hay que sepa una cosa princesa aunque no te conozca te quiero te quiero

Voz 1174 13:37 pero nuestra amiga para todas las amigas una música que llega directamente al alma porque sale del alma Son Dos gardenias pero podrían ser

Voz 5 13:51 dos micrófonos for the floor

Voz 6 13:55 Dos gardenias para con ellas quiero decir

Voz 5 14:03 no tan alineada

Voz 1174 14:10 atención porque

Voz 6 14:12 en tu corazón

Voz 1174 14:18 Gemma Susana muy buenas noches y Susana voy a ver si dígame Caballero

Voz 16 14:27 soy el marido de Susana que no que no que pone se negó a quiénes ponen se Susana

Voz 7 14:33 no le da vergüenza Susana no quiere ponerse bueno no pasa nada

Voz 16 14:43 con con las bragas en la mano también pero bueno

Voz 1174 14:48 bueno no no no no no pasa nada no nos vamos

Voz 16 14:50 venga va tenía ganas de hablar con usted si quiere yo le digo yo el el color de sus bragas y eso lo digo porque como ella no quiere hablar pues se lo se lo voy diciendo yo no hablar con mi habla con ella a través de mi de forma Beccaria no pero me pregunte me explica que los tiene yo que dice hombre usted me me que me preguntes de qué color tiene la camiseta

Voz 7 15:13 que no que no voy a hacer eso da gusto que no en serio eso de qué color tiene las bragas su señora rosas rosas muy bien pues

Voz 16 15:22 llegadas siga ahí sigan en en en en su espiral de delirio llega yo yo yo le voy diciendo todo lo que me pregunto

Voz 1174 15:31 es que me sabe mal con con usted ahí en medio que no no

Voz 18 15:34 no lo entiendo no entiendo no entiendo no lo entiendo hombre pero no lo entiendo

Voz 1174 15:40 pero cómo que no lo entiende esa está usted delante yo no puedo decirlo

Voz 7 15:43 cosas a su mujer a su

Voz 16 15:46 hombre yo lo veo muy claro qué feo me está haciendo a mí ya no

Voz 1174 15:51 no entienda me sea está usted delante es el marido

Voz 16 15:53 lo vimos yo te voy viendo yo las cosas

Voz 7 15:56 pero que me sabe muy mal por la mujer al el pongo un bolero buenas noches venga este

Voz 6 16:06 esposa de nuestro comunica que te diga que por tener algo con qué bien canta verdad es que a mí

Voz 1174 16:26 para hacer justicia hay que decir que los responsables de que mi voz suene tan bien como está sonando son los técnicos de de Londres donde grabamos a todos ellos les agradezco muchísimo lo que lo que han hecho trabajó duro duro duro para que mi voz suene tan bonita tan entonada como en estas canciones

Voz 6 16:50 eh

Voz 1174 16:54 en los compañeros que ahora sí Susana quiere hablar con nosotros a ver si tenemos suerte y se atreve Susana buenas noches

Voz 7 17:03 a ver si si no se quiere poner si no se quiere

Voz 10 17:12 a ver ellos están dando

Voz 1174 17:15 el caballeros y su mujer a ver si si su mujer no quiere hablar con nosotros no instamos no pasa nada Caballero

Voz 16 17:22 que no sé quién pone chip pues no pasa nada que la tengo Callas bueno está bloqueado de la vergüenza

Voz 1174 17:28 bueno a veces pasa eso pero usted no se preocupen no no no insista más no hay que olvidar dígame no hay que obligar a nadie

Voz 16 17:34 no

Voz 7 17:35 que no hay que obligaran

Voz 10 17:39 perdón

Voz 1174 17:41 como que no existe tal Susana que me que me está diciendo Caballero

Voz 16 17:45 me lo he inventado lo decimos he inventado que contigo para hablar conmigo me moría de ganas de que que me dijera las cosas con China y entonces yo yo

Voz 7 17:57 de qué

Voz 16 18:00 esta triquiñuela a través de mi mujer una mujer ficticia como hizo lo pasan llamadas de mujeres pues sí

Voz 1174 18:06 pero vamos a ver si usted quería hablar conmigo

Voz 16 18:09 la pregunta me el color tenga no venga vamos con una pregunta

Voz 18 18:19 solo

Voz 16 18:20 que no bom bom Belloch dolor tengo los casos

Voz 18 18:26 bueno vamos a dejar esto lo el foro

Voz 1174 18:29 quién no no le voy a preguntar el color de sus calzoncillos de verdad Caballero entienda me y yo creo que ya ha hablado lo suficiente usted

Voz 16 18:37 yo oye son blancos son blancos bueno

Voz 1174 18:40 verdad que no no tiro corto

Voz 18 18:43 yo yo no yo lo llevo cartón de largo modernos con me tiro corto

Voz 7 18:49 muy bien Caballero gracias por su llamada

Voz 16 18:52 pero en las piernas muy bien yo soy peludo bastante peludo imagina perdón digo si teme imagina en la cama te pones un bolero no me hace el favor de Podemos estoy imaginando ahora que está aquí al lado en la trama conmigo muy bien ahí o me una poesía de esas tuya no

Voz 7 19:20 cómo se llama usted Ramón Ramón Ramón no me gusta

Voz 1174 19:25 cortar a los oyentes y no sé si usted es oyente habitual del

Voz 7 19:29 programa escucho siempre dijo que usted sabe que no me gusta cortar nadie

Voz 1174 19:35 y menos hoy que es un día especial para mi que estoy presentando un disco

Voz 16 19:38 no te estoy imaginando a mí yo creo que me veo obligado a cortar como es bueno hombre buena intuía

Voz 1174 19:48 Ramón Pérez perdón de verdad que no es nada en contra de usted pero yo no puedo leer una poesía imaginando que que está usted en unos unos calzoncillos de tiro corto blanco lo siento

Voz 16 19:57 ya no los tengo puesto

Voz 7 20:01 bueno Ramón M

Voz 1174 20:04 sí le imagino y ese es el problema Ramón

Voz 16 20:06 a lo mejor es que entrado muy brusco no se suele sombra que pase hay que ir poco a poco no es que no me interesan los lances como dices que quieres que te hablen francés no que no ninfa modélica sí por favor Ramón A José Ramón Moya buena Ramón y no me imagino yo soy gordo

Voz 7 20:32 si bien Ramón yo llevo puesto

Voz 16 20:34 no solamente los calcetines ahora mismo

Voz 7 20:37 muy bien Ramón pues muchas gracias por suya yo soy

Voz 16 20:40 taxista en Getafe muy bien soy está muy bien si algún día se opta por aquí yo te llevo enseño tuvo Getafe muy bien no pone momento Thaci del Barça ponemos ven ventanas que por fuera no no

Voz 10 20:56 sí

Voz 16 20:56 vino no pongo en el taxi metro y te te el seño Getafe de arriba abajo polígono hasta toda ciudad dormitorio no te lo enseño muy bien Ramón aparcamos en un en un sitio oí

Voz 10 21:12 yo no lo sé

Voz 16 21:15 tras largos ahí pues ponemos Bolero

Voz 10 21:20 hacemos el amor muy bien pues vale temas Gil trató de estoy prohibiendo unirlo debería ser una fiesta que sería una a otra

Voz 1174 21:36 pues que no sé si será su insistencia pero me está empezando a

Voz 18 21:43 a interesar la idea que verdad me auto diciendo que si no se pero no sé por qué permite que gustaría que pasáramos el tuyo es lo podemos soplar lo no se prevén se te cita esto que te ha enviado mira

Voz 7 22:07 sí sí me gusta mucho eso

Voz 16 22:11 que el uniéramos junto en la misma cama hasta que que ronco bastante

Voz 7 22:19 es eres ronca de situaría el sodio

Voz 16 22:22 mes ronquido me podía coger allí quién que ha abrazado viviendo

Voz 1174 22:28 siendo abraza Deacon bueno pasar un ratico

Voz 16 22:32 ya ya pero cada arrancada ahí venga lo que quería que nos pusiéramos pues la Roncalli

Voz 7 22:38 sí roncando ahí en Getafe es es exactamente exacto

Voz 12 22:58 Ramón

Voz 1174 23:03 Ramón Teja tu teléfono ahora fuera de antena

Voz 16 23:07 vale vale decidirá si te gusta el plan Thaçi yo ya voy tanto los

Voz 7 23:17 vale si el negro para que no vean es bonito hacer eso sí

Voz 16 23:21 claro pero podemos chiquillo tampoco voy cariño uno no

Voz 1174 23:25 lo que se nos ocurra hay que vivir la vida

Voz 16 23:28 la compré la menor estamos ustedes propuesto pero que sí luego estando juntos en Getafe porque es un tiró de ideas ahí en Getafe seguro que no Burriana ocurriera cualquier cosa alguna otra cosa improvisado

Voz 1174 23:43 exactamente improvisado porque la vida

Voz 16 23:46 ah yo he propuesto esto porque puede haber pero bueno lo importante es que acaba en la cama roncando antes lo importante acaba en la cama roncando no

Voz 1174 23:56 si el objetivo ha de ser ese que hagamos lo que hagamos durante durante el día en Getafe

Voz 16 24:01 lleve sea sea

Voz 1174 24:03 el món roncando en la cama

Voz 16 24:06 no voy a ver derivando derivando a tanto yo abrazado hasta el ronquido importa que yo sea muy no estoy hablando de noventa y cuatro kilos por sí

Voz 1174 24:22 ciento noventa y uno

Voz 16 24:25 lo hago porque chiquillo agujerito yo te quiero decir las cosas como que luego nos dieron vida pues imaginaba de otra manera ciento noventa ha dicho quién dio amor que bueno bueno ay cariño que somos los técnicos de la felicidad que me está dando trabajo

Voz 1174 24:52 que es que se ironía todo lo que te estoy diciendo eh como lo que con lo pesado que era digo voy a ser irónico para que el hombre que a ver si se da por aludido

Voz 16 25:01 cuento entonces la verdad no hombre no

Voz 1174 25:03 cómo voy a querer yo he contiguo y en Getafe hombre

Voz 16 25:09 a mí me gusta a lo mejor es que este problema

Voz 1174 25:16 que no haya sabido seducir me suena

Voz 16 25:18 era un Ramón que no nos nada no sufra se aceptó la derrota deportivamente muy bien Ramona noches buenas noches me me voy otra vez Valerie viste tú me voy vistiendo vale dejar que me vista bueno Vicente para tu rollo y lo déjame que me he hombre ya que me has rechazamos regala el último hombre

Voz 7 25:42 bueno viste T pero bueno ahí estás bueno que bueno me gustaría como la correa se Ponte en la correa Ramos muy bien bueno Ramón gracias fuerte abrazo me me parece que me dónde te va a Jorge

Voz 16 26:03 pero los rubricado buenas tengo que la gente está saliendo ahora claro equipo menos muy algo se te carrera ahí me y un poco

Voz 7 26:12 sus hombres si si haces un poquito de dinero entonces Carmel el disgusto que más vale vale bueno Ramón Paul compañeros bueno Ramón quieres hacer el favor de colgar el teléfono cuenta Ramón Ramón de verdad vamos a mí no dramón favor quiso el favor de colgar el teléfono de una santísima vez Ramón

Voz 16 26:35 mira que me gusta

Voz 7 26:40 bueno queridos oyentes me vio incapaz de cortar a este hombre

Voz 16 26:45 claro que llegaron saludar a la gente

Voz 1174 26:48 muy bien queridos oyentes espero que os haya gustado este en mi disco de boleros ha hecho especialmente para las mujeres para esas mujeres que son oyentes de Radio a los que les gusta este oficio y a las que yo he querido regalar este ramillete de buenas canciones un fuerte abrazo a todos volveré a estar aquí el el el viernes que viene adiós adiós

Voz 16 27:15 algo hago no voy

