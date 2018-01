Carles Riera: "Los procesos de lucha política tienen que resistir la violencia del estado"

Voz 0194 00:00 en las entrevistas electorales que estamos haciendo estos días en Hora veinticinco hoy es el turno del cabeza de lista de la CUP de Carles Riera muy buenas noches buenas noches como lleva la campaña que bueno ya casi no queda nada la verdad es que bien

Voz 1 00:11 hasta ahora muy bien si no está cansado

Voz 0194 00:14 mejor no tiene la voz y porque muchos de los que pasan por aquí tienen la voz

Voz 1 00:18 haga usted todavía no no no yo todo yo no la verdad es que me siento bienio informa y optimista más buen ánimo optimista

Voz 0194 00:26 te incluso con los resultados que dan las encuestas que así le pregunto por el tema de actualidad por lo que gira hoy todo que es son los datos de diferentes encuestas último día como decíamos antes que se podía publicar ya la CUP

Voz 1 00:36 todo el mundo todas las encuestas le dan que baja pues sí la verdad y es cierto que la mayor parte de las encuestas no exactamente todas pero a la mayoría de las encuestas anuncian un descenso de nuestro apoyo electoral en nuestros escaños de todos modos sinceramente y no es para escurrió el bulto en absoluto pero sabemos que desde hace años las encuestas se equivocan mucho en general por otra parte que en estas elecciones autonómicas concurren tantas variables nuevas de tantos factores de difícil previsión que probablemente es un escenario en el cual las encuestas se podían equivocar todavía más de lo que han hecho hasta ahora no con lo cual hay que ser muy cautos y muy prudentes ante el tema de las encuestas al menos otros lo que estamos haciendo es no mirar a las encuestas sino mirar a la campaña mirar a la gente a ser fieles a nuestro mensaje esperar que eso conlleve pues muy buen resultado para la CUP por otra parte hay que tener en cuenta también que todas las encuestas difieren tanto las que han salido en estas últimas jornadas como las que salen hoy sí es fácil adivinar además el sesgo que tiene cada una en función de quién la promueve osea que hay que tomárselo con mucha prudencia

Voz 0194 01:52 sí señor Riera sigue la tendencia parece hoy todas las marcan ese bueno ese tuya mía de Esquerra Republicana Ciudadanos incluso si tuya mía de lo que vamos a llamar independentista el bloque constitucionalista y en este sentido de que quería hacer una pregunta porque es verdad que cuando decimos suman no suman siempre sumamos que republicanas en Cataluña la CUP incondicionalmente la CUP sumaría en este bloque

Voz 1 02:16 bueno es cierto que hay un bloque de vocación y de compromiso republicano al menos inicialmente formado por la CUP por Cataluña pero Esquerra Republicana que hay un bloque constitucionalista formado por el Partido Popular Ciudadanos y el Partido Socialista y la ambigüedad la confusión una indeterminación de de los comunes y de ir de Podemos no esto es así nuestro objetivo como qu es obtener el mejor resultado posible para tener la mayor capacidad de incidencia de influencia en el Parlamento en favor de una mayoría republicana idea una mayoría de izquierdas lo cual nos permita hacer República construir institucionalidad legalidad republicana por una parte y por otra conseguir que esa legalidad republicana sea una legalidad pues a favor de las clases populares y ahí nos gustaría tener encontrar el apoyo de los comunes con los cuales tenemos muchas afinidades desde el punto de vista del programa social lo que pasa es que nosotros tenemos la convicción que esas leyes y esos procesos sociales solo los podremos lograría alcanzar en un marco republicano no en un marco estatutario y constitucional como ellos por ahora defienden habla de influido

Voz 0194 03:22 esta influencia para reconducir a Esquerra Republicana de Cataluña otra vez a la unilateralidad y se lo digo porque bueno parece que depende del día depende del interlocutor también es cierto se desmarcan de esa unilateralidad el otro día estuvo usted aquí en el debate de la Cadena SER y el fragmento además que pudimos escuchar a usted se oía de fondo cuando Esquerra Republicana renunciaba al unilateralidad es decir no no nosotros no nosotros no pero su influencia para volverle a reconducir hacia la unilateralidad

Voz 1 03:52 a responder con tres con tres a cuestiones a nosotros el diálogo nos parece fundamental como más diálogo entre más actores mejor es más tenemos en absoluto convencimiento que este conflicto político que tenemos con él Estado español se va a resolver en el tiempo en un dialogo no sólo bilateral sino multilateral y en un concierto internacional con lo cual hay que llegar a ese escenario desde luego no lo que pasa es que hoy por hoy en este momento actual pretender un diálogo con el Estado español con el Gobierno español para hablar de autodeterminación y República es absolutamente absurdo porque el Estado español y ha dejado claro esto no va a hablar nunca no incluso la posibilidad de un referéndum pactado etcétera es es algo que el Estado español ha descartado absolutamente con lo cual la única vía para seguir construyendo República para ser fieles al referéndum del uno de octubre ya la declaración de República del Parlamento catalán de veintisiete de octubre es la unilateralidad pero no porque lo queramos nosotros es porque al otro lado no hay nadie para hablar de esta cuestión esto me parece fundamental claro a pesar de que

Voz 0194 04:56 de que he visto los efectos que que que ha llevado la la unilateralidad

Voz 1 05:00 sí en la unilateralidad comportado un golpe de Estado una disolución de un Parlamento una suspensión de un Gobierno encarcelamiento de representantes políticos suspensión de las instituciones presencia de cuerpos de seguridad del Estado es decir todos los componentes de un golpe de Estado ahora lo que tenemos que hacer es reaccionar frente a este golpe de Estado defender la democracia republicana en Cataluña frente a este acto golpista del Estado por una parte desobedecer ciento cincuenta y cinco por otra parte construir República sabemos que eso conlleva un conflicto democrático sostenido continuado con el Estado porque tenemos el músculo del Movimiento Social Republicano más de setecientos ayuntamientos como lo decía esperamos poder conseguir una mayoría republicana en el Parlament

Voz 0194 05:41 pero señor Riera el Estado siempre reaccionará de la misma manera a la unilateralidad

Voz 1 05:46 no siempre en las luchas contra cualquier dictadura las revoluciones democráticas sociales todos los progresos sociales importantes que han cuestionado el statu quo y el poder establecido siempre han tenido que actuar desde la UNED la desobediencia a la movilización y sostener y soportar la represión de los Estados los que tener el poder y el dinero no no cede en gratis entonces hay que saber que eso se mueven una lógica de conflicto a nosotros desde la no violencia sabemos que el Estado lo hará con violencia pero precisamente ahí hay una clave de la resolución del conflicto cuando en un lado y no violencia yendo el otro de violencia al final la violencia Se gira en contra hay quién

Voz 0194 06:24 ejerce sólo un pequeño matiz a España no es una dictadura

Voz 1 06:29 desde el punto de vista de lo que está sucediendo en Cataluña lo es

Voz 0194 06:33 usted está en una radio usted señor Riera estoy en una radio exponiendo su punto de vista su opinión sus ambiciones políticas lo está contando con total libertad esto es una dictadura yo creo que sería imposible

Voz 1 06:43 usted sabe que el Tribunal Supremo ha abierto una causa general contra el independentismo por sedición rebelión subversión y las declaraciones que yo estoy haciendo ahora en la Cadena SER pueden formar parte perfectamente de ese delito

Voz 0194 06:56 bueno lo no lo sé no lo han sido hasta ahora no ha sido no lo han sido hasta ahora ahí en esta rabiosa han expresado esta misma mañana yo usted participó además también en el debate en el que había salido de la cárcel es decir nunca las declaraciones han sido han sido motivo de de enjuiciamiento déjame que que les reconduzca momentito lo que estábamos hablando de de los pactos una pregunta muy concreta la CUP pedirá exigirá a Esquerra Republicana a Cataluña la vía unilateral condicionará pondrá condiciones decir si queréis mis votos vamos por la vía unilateral

Voz 1 07:28 mire nosotros no vamos a entrar en el debate y en la disputa de nombres para presidió el Gobierno en la que están Jones per Catalunya Esquerra Republicana para nosotros lo importante es pactar un programa una agenda política así nos ponemos de acuerdo en una agenda política en un programa político la Cupe está dispuesta no sólo a investir un gobierno que cumpla ese programa sino incluso a participar en él a implicarse en él con todas las responsabilidades de todos los consecuencias nuestro programa el programa que nosotros vamos a poner sobre la mesa es un programa basado en la desobediencia del ciento cincuenta y cinco liberación de presos proceso constituyente ese proceso que tiene que lanzar el Parlamento de participación de toda la población del país para determinar qué país queremos Ike texto constitucional republicanos queremos dotar y empezar a legislar desde un punto de vista republicano leyes sociales de protección social de igualdad de lucha contra la desigualdad de protección de los derechos fundamentales que hoy por hoy a una gran parte de la población en situación de pobreza de precariedad de desigualdad no tiene acceso en condiciones de igualdad vivienda pobreza energética e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en definitiva todo aquello que hemos intentado legislar en la pasada legislatura todavía en el marco estatutario sí todas esas leyes una tras otra a instancias del Gobierno el Tribunal Constitucional las ha suspendido pues tendremos que ver las actualizar en un marco republicano

Voz 0194 08:50 hace dos años fueron los primeros en decir que no se había conseguido una mayoría de votos suficiente para vaciar a hacia la independencia lo dijo entonces el el candidato de la CUP si ahora a los independentistas tampoco tienen esa mayoría de votos estarían legitimados para seguir adelante

Voz 1 09:05 mire usted la mayoría de votos es imprescindible para un referéndum nosotros ya lo hicimos el referéndum el uno de octubre lo ganamos con una participación que muchos han cuestionado pero que es comparable a la de Exit en Inglaterra en el Reino Unido o la del propio Estatuto de Autonomía actualmente vigente según el Estado español antes del recorte del Tribunal Constitucional a eso pese cuentan votos en las elecciones en los parlamentos los triunfos horas derrotas se cuentan en escaños con lo cual quién tiene una mayoría de escaños es quién tiene la de aprobar el programa esas elecciones del veintisiete de septiembre hubo se debate entre mayoría de votos y de escaños porque se plantearon en términos de elecciones plebiscitarias eh no es el caso estas son unas elecciones desde nuestro punto de vista para constituir y estrés nuestro objetivo una mayoría republicana en escaños por supuesto sí la hay la legitimidad para aplicar el programa es indiscutible vamos creo yo

Voz 0194 10:02 una última cosa porque usted señalaba lo que ha hecho el Estado la respuesta del Estado y Esquerra Republicana de Catalunya o si como se llaman antes y no tienen ninguna crítica hacerle como proclaman la independencia hundía como no la implementan después es decir por esas horas posteriores a esa proclamación de independencia

Voz 1 10:22 claro mire nosotros pensamos que la responsabilidad fundamental que ser republicano se haya podido implementar es por lo que yo le decía que es el golpe de Estado del ciento cincuenta y cinco haber nosotros estamos acostumbrados a imaginar los golpes de Estado con tanques por las calles pero los los golpes de Estado constitucionales modernos serán a otro nivel eh ya vimos lo que pasó en Grecia por ejemplo no ah no no había tanques en las calles pero sí Setze pisó por ejemplo resultado referéndum popular en en Grecia no esto por una parte y por otra sí que es cierto que desde nuestro punto de vista y así lo dijimos ya siglo sostenemos el Gobierno Ayllón si cometieron un error de diagnóstico es decir ellos pensaban encontrar a delante de un Estado español más dialogante menos autoritario esperaban encontrar delante de sí una Unión Europea pues más dialogante menos de África menos implicada con el statu quo menos conservadora no ya habían previsto instrumentos de implementación republicana en un contexto de mayor distensión de no tanta violencia por parte del Estado yo creo que es un error de diagnóstico y así se lo dijimos no entre la presión del Estado la presión violenta del Estado la ausencia de instrumentos de implementación republicana para responder a la construcción de la República frente a ese violencia hubo una parálisis por la cual nosotros les hemos criticado Illes criticamos bueno ya sabemos dónde estamos ya sabemos quién tenemos delante a nivel del Estado español Isabel que nos viene por delante un periodo de lucha democrática que puede ser más o menos largo en el que tendremos que sostener esa violencia del Estado iba a resistir de forma no violenta desde la calle desde las instituciones para ir construyendo esa nueva institución era de republicana que tiene que suponer sin duda un salto adelante en materia de derechos sociales civiles y políticos respecto a los que hoy se pueden gozar en el marco constitucional

Voz 0194 12:13 me decía antes que no iba a entrar en la guerra de nombres sobre quién tiene que ser el presidente que tienen a Esquerra Republicana de Cataluña hizo Cataluña puede Carles Puigdemont tiene que ser segundos en Cataluña Oriol Junquera Si gana Esquerra Republicana piensa usted que lo lógico en cualquier caso sería que el president de la Generalitat fuera el cabeza de la lista más votada

Voz 1 12:32 mira insisto en lo que he dicho antes para nosotros lo fundamental es que hay un acuerdo de programa político de agenda política si es así nosotros investigamos ese gobierno participaremos en él obviamente todos los nombres que estén dispuestos a aplicar este programa son bienvenidos desde luego el presidente Puigdemont desde luego el vicepresidente Junqueras sólo faltaría e incluso nosotros también emplazamos a los Comunes entrara en esa lógica porque estamos convencidos que su programa social con el coincidimos en gran parte sólo se puede aplicar en ese marco republicano no en el marco estatutario constitucional por otra parte lo que también está claro que si de lo que se trata es de investir un gobierno que acate el ciento cincuenta y cinco que baje la cabeza ante el golpe de Estado que vuelva al marco estatutario y constitucional nosotros no le vamos a dar apoyo haya quién haya en ese gobierno pasaremos a la oposición del mito

Voz 2 13:22 todo obviamente que no contribuiremos

Voz 1 13:24 ni directa ni indirectamente investir ningún gobierno que esté formado por fuerzas unionistas constitucionalistas

Voz 0194 13:31 carrera muchísimas gracias suerte