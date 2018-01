Cristiano Ronaldo: "Me gustaría mucho retirarme en el Real Madrid"

Voz 0431

00:22

mira no tengo que hablar constantemente de mí mismo sabes no peleó por que daría que hablar ya hablé y sigo pensando lo mismo que habla atrás nuestra semanas cuando el premio Balón de Oro son vídeos toda una persona muy confiante como digo siempre los números no engañan los números hablan por sí mismo así que estoy muy feliz han sido motivado para seguir ganando cosas a nivel colectivo ánimos modo individual también pero que no Casquero es seguir así me siento bien distinto todavía con mucha fuerza para seguir mi trayectoria como futbolista de ganar trofeos es lo que más me gusta