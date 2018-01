El Larguero: El Real Madrid, campeón del mundo de clubes (16/12/2017)

Voz 1 00:00 jo jo jo

Voz 1991 00:46 que el Real Madrid se ha proclamado campeón del mundo de clubes después de derrotar en la final en Abu Dhabi al Gremio de Brasil con un gol de falta de Cristiano Ronaldo un Cristiano Ronaldo que envuelve a ser decisivo en la consecución de un un título de esta forma el Real Madrid suma su tercer mundialito de clubes sin olvidar por supuesto que anteriormente había ganado otras tres Copas Intercontinentales que era la competición que ha sustituido el actual formato en este torneo es decir que es su sexto título en este en este torneo en un instante vamos a estar en Abu Dhabi para escuchar a los protagonistas para analizar ese nuevo título del conjunto blanco el tercero desde que arrancó la temporada tras la consecución de la Supercopa de Europa y la Supercopa de España y sería el quinto En el año natural en el dos mil diecisiete si la añadimos la Liga y la Liga de Campeones así que espectacular el año que va a cerrar el conjunto blanco con estos cinco títulos grandes os cuento que han disputado tres partidos correspondientes a la décimo sexta jornada de Liga en Primera División y el último partido en común hubiera ha sido el del Wanda Metropolitano donde el Atlético de Madrid le ha ganado uno cero al Alavés con gol de Fernando Torres con Fernando Torres que había conseguido marcar esta temporada en Copa todavía no lo había hecho en Liga y hoy no solo ha marcado el primer gol sino que además la dado tres puntos importantísimos al conjunto rojiblanco el Atlético de Madrid se pone segundo en la clasificación treinta y seis puntos a tres del Barça pero eso sí a la espera de lo que hagan los Valverde en su partido de mañana el Alavés se queda en puestos de descenso es décimo octavo con doce puntos a tres de la permanencia además en el derbi vasco más emoción que juego en San Mamés en ese empate a cero entre el Athletic de Bilbao y la Real Sociedad la verdad es que ha sido un partido con pocas ocasiones y lo más justo ha sido ese empate es de reparto de puntos y además eh sin goles porque ninguno de los dos ha merecido nada más el Athletic no termina despegarse de la parte baja de la tabla se queda décimo tercero dieciocho puntos seis por encima del descenso y la Real Sociedad algo más cómoda es octava con veinte puntos a uno de los puestos europeos y en Ipurúa ha caído el Valencia que ha cosechado su segunda derrota de la temporada de hecho la segunda en las últimas tres jornadas de Liga se adelantaron los locales con tanto del japonés Inui Santi Mina empataba para los che en el tramo final Joan Jordán hacía el dos uno definitivo el equipo de Marcelino Se deja tres puntos pierde la segunda posición ahora es tercero con treinta y con treinta y cuatro puntos a dos del Atlético de Madrid ya cinco del Barcelona el Eibar sigue en gran momento suma trece puntos de los últimos quince en juego y se pone undécimo con diecinueve puntos la verdad es la situación ahora mismo es fantástica no diecinueve no tiene XXI tiene exactamente los mismos que el Villarreal en la lucha por los puestos europeos y el Villarreal es sexto y el Eibar es séptimo los dos con veintiún puntos es espectacular la temporada que está haciendo ahora mismo el conjunto eibarrés para mañana el resto de la jornada excepto en Málaga Betis que queda para el lunes ya sabéis además que el Leganés Real Madrid Se disputa el veinte o veintiuno de febrero por el porque el conjunto blanco ha ha disputado y ganado como hemos comentado el Mundialito de clubes a las nueve menos cuarto en el Camp Nou el Barcelona recibe al Deportivo de la Coruña y antes a las doce de la mañana en Montilivi Girona Getafe y a las cuatro y cuarto en Balaídos Celta de Vigo Villarreal y para las seis y media de la tarde Nos queda al ir partido a Gran Canaria entre Las Palmas y el español segunda división cinco resultados definitivos Osasuna dos Numancia dos Reus cero Granada cero Valladolid tres Lorca cero Almería uno Córdoba cero Albacete cero Zaragoza cero en natación buenas noticias las que nos llegan desde el Europeo de pista de piscina corta que se está celebrando en Copenhague porque Jessica Vall ha logrado la medalla de bronce y además con récord de España incluido en los cien metros braza ah y que nos en el vídeo que tan sólo tres días después de la carta de la FIFA advirtiendo a la Federación Española que se puede quedar fuera del Mundial sea intervención por parte del Gobierno en su funcionamiento hoy el ex presidente de la Federación Ángel María Villar ha convocado una rueda de prensa para el próximo lunes a mí me llama mucho la atención que Ángel María Villar eh ahora mismo en de alguna forma pida la ayuda a los medios de comunicación para transmitir el lo que quiera decir cuando él no hace mucho tiempo en los medios de comunicación e eran algo despreciado e ir considerado como enemigos eh un estaremos allí evidentemente porque porque nuestro trabajo es informar porque en los primeros que tienes que estar informados sois vosotros pero desde luego me llama la atención que Ángel María Villar que ha echado pestes durante tantos años de los medios de comunicación ahora se sirva de ellos hilos convoque cómo cambia la vida las doce cinco Nos vamos a Budavi

Voz 1991 06:15 esa proclamado campeón del Mundialito cambiados

Voz 3 06:18 el Mundial de Clubes después de derrotar uno cero al Gremio en la final con gol de Cristiano Ronaldo Antonio Romero qué tal buenas

Voz 1991 06:24 noches hola Yago qué tal muy buenas a todos ha gustado mucho el Real Madrid en la primera parte en el segundo tiempo ha bajado un poquito pero vamos es merecedor del título

Voz 0239 06:33 bueno yo creo que ha sido muy superior ante un equipo mucho más serio de lo que se encontró el Real Madrid en semifinales sí que es verdad que le faltaban jugadores importantes fundamentalmente Arthur que ha dicho Renato el humilde gaucho el entrenador en rueda de prensa que llevaban casi ochenta partidos en las piernas y que eso también las ha podido a pesar en la segunda parte cuando han tenido que lanzarse a empatar a totalmente incapaz practicamente de pasar del centro del campo pero yo creo que el Real Madrid ha dado una visión brillante en la primera parte estoy contigo eh sin ser el equipo por ejemplo que arrolló a la Juventus en sí que ha dado muestras de de estar en el buen camino en la segunda parte ha bajado un poco el rendimiento pero en el cómputo general del partido creo que a pesar de que sólo haya sido por un gol de Cristiano Ronaldo el Real Madrid así

Voz 1991 07:16 lo justo merecedor del título y creo que el resultado ha sido corto ahora te sigo preguntando pero es que tenemos que escuchar a los protagonistas Javier Herráez qué tal muy buenas hola qué tal muy buenas en cuestión empezando va decir yo creo que el gran protagonista que es Cristiano Ronaldo

Voz 6 07:30 pues sí señor Cristiano Ronaldo que ha hecho una conferencia Express y luego ha pasado por la zona mixta lleva a quince días de dulce ha conseguido su quinto Balón de Oro es el máximo anotador en esta competición en el Mundial de Clubes que se expresaba así eh en esa conferencia mini Conferencia como digo en la ceramista conferencia de prensa ante los medios de cooperación en este caso las radios de preguntábamos por todo por lo que se avecina una renovación en verano el club quiere que se quede Cristiano se va a quedar ir también por los fichajes recordarás lo que dijo Cristiano Ronaldo en Londres después de que Madrid perdiera dijo que aquella plantilla tenía menos experiencia lo dijo de buen tono pero luego Sergio Ramos en Larguero bueno pues rectificó

Voz 1991 08:18 digamos que puntualizó la palabra dada

Voz 6 08:20 Cristiano diciendo que era ventajista puesto que esa plantilla había conseguido en el mes de agosto la Supercopa de Europa y la Supercopa de España escuchamos a Cristiano Ronaldo en la zona mixta aquí en Abu Dhabi

Voz 0431 08:31 de mí lo que depende de mi ex me profesionalismo dormir mejor siempre eh lo que estoy haciendo desde que le haga el Madrid pero costes que no depende de mí a mi me gustaría si quieres que te sea sincero sí pero a cosas que no depende de mí se tienes que hacer esa pregunta los a quién manda en el club no no a mí yo simplemente he intentado hacer mi mejor siempre y demostró año que que Chris está ahí siempre es que no no tengo que demostrar nada más no te quiero decir a gente que manda ahí ya gente que tiene pues que decir algo oí hablar no depende de mí reforzaría es este Real Madrid que ha ganado dos Champions que dice que le falta gol vosotros monje torciendo lo que digo yo a hablar más de eso porque ha dado una aliada muy grande no quiero pasar otra vez por eso porque a lo mejor a gente que interpretó mal mis palabras la gente se queda contra a mí hay siempre dentro de lo que ha dicho ya está dicho y no lo que tenemos que hablar de este tributo que ganamos Si yo marqué una vez más por acaso está muy contento

Voz 1991 09:37 muy muy Cristiano Ronaldo hoy en Abu Dhabi después de conseguir este quinto título de la temporada desde luego es un año fantástico para el Real Madrid pues de conseguir Liga Liga de Campeones en el año natural dos mil dieciséis dos mil diecisiete en este dos mil diecisiete dos mil dieciocho las dos Supercopas la de España en la Europa ya al Mundialito de Clubes cinco títulos en el dos mil diecisiete de momento tres en lo que llevamos de temporada protagonista Cristiano Ronaldo protagonismo también para Modric mejor jugador del torneo

Voz 6 10:05 sí déjame que te punto dice una cosa fíjate que eso temporada perfecta para el Madrid cinco títulos salvo la Copa del Rey

Voz 7 10:11 pero si el Madrid no gana al Barça

Voz 6 10:13 o pierde en el Bernabéu contra el equipo blaugrana el año no se va a cerrar bien ya que fíjate lo que es el fútbol

Voz 1991 10:20 final verdad se esto OTAN es una tritura

Voz 6 10:22 adora este bueno iba a decir al Madrid el fútbol no lo grandes que si el Madrid pierde contra el Barça el día veintitrés la gente no va a decir oye que moderado cinco título no pasa nada que hemos perdido con el Barça no no la gente ese va a rebotar el club va a mover ficha osea quiero decirte que el fútbol no tiene memoria y fíjate qué temporada cinco títulos el año que que mejor bueno en la historia del Real Madrid fíjate como el Real Madrid es el mejor año en su en su dilatada historia en ciento dieciséis años que lleva existiendo como tú decías he también vamos a escuchar la Luka Modric no parecen son compañeros pero la verdad es que no tiene nada que ver nada la pose de uno con la de otro Cristiano es como es y quizá ha llegado donde está por ser así bueno pues esas declaraciones viendo que es el mejor de la historia de tal que para mí creo que se equivoca y el otro Luka Modric todo lo contrario modesto muy tranquilo tímido decía lo siguiente la zona mixta

Voz 0431 11:18 muy contento de poder

Voz 1991 11:20 otro trofeo que dentro de año o un año

Voz 8 11:23 ocho

Voz 0431 11:25 casi perfecto para nosotros es muy contentos muy contentos con lo que cuesta más legar en finales Si nosotros estamos ahí cuando estás en final sólo se recuerdan de ganadoras se intentábamos ganarse

Voz 1991 11:43 entre hoy y nuestras bien ojalá que siga así nada que ver Cristiano Ronaldo Di Luca Modric en zona mixta nada que ver dentro del campo nada que ver fuera es que él que tiene si tiene algo este equipo romeros que es una trituradora en las finales no pierde una sí o no

Voz 0239 12:01 he dicho no que la última que perdió fue en el dos mil trece la final de la Copa

Voz 7 12:04 las bandas de madre

Voz 0239 12:06 pero si es un equipo es el equipo más fiable del mundo en en finales lo es a lo largo de la historia hay hilo es que últimamente también que por eso yo entiendo que haya gente que podamos crear cuando cuando tú dices en una final el Real Madrid es claro favorito dice bueno en una final no es favorito para mí siempre que el Real Madrid juega una final y ante cualquier rival

Voz 7 12:27 es claro favorito por cierto déjame

Voz 0239 12:31 la enseñarte porque yo creo que la superiora del Real Madrid ha sido tan grande que no ha marcado el partido pero es verdad me lo recuerdan que ha habido una jugada polémica para mí un penalti claro de Sergio Ramos a un futbolista de de el Gremio de Porto Alegre e inmediatamente después ha venido en un contragolpe del Real Madrid y poco después el gol de Cristiano Ronaldo encierra el árbitro tenía que haber expulsado al capitán del gremio en la primera jugada que casi le revienta en el gemelo a Cristiano Ronaldo la entrada experimental comuna Andrés criminal yo estaba en la sala de prensa ahí aparecía Cristiano Ronaldo antes de que hablarlo con Herráez en esta extracto de desde Kanouté hizo que que hemos escuchado cristiano entonces estaba sin cambiar cuando Holanda el trofeo de mejor jugador del partido oí presentado con la FIFA a la sala de prensa llevaba como un arañazo de un tigre en el gemelo sea los tacos que perfectamente marcados en tres arañazos gigantes en el gemelo e Iván cojeando pero no va a tener ningún problema para el partido del sábado digo que se equivoca en eso es verdad que para mí también para Iturralde ha habido un penalti que no le pitan eh de Sergio Ramos por derribar a un futbolista del gremio pero repito la superioridad del Real Madrid ha sido tan evidente que me parece que ese error no ha marcado ni mucho menos el partido

Voz 1991 13:39 había en el partido

Voz 0239 13:42 siempre ya pero es a lo que voy quiero decir

Voz 1991 13:44 había Bart porque sino se utiliza para este tipo de cosas Cristiano Ronaldo te están enseñando el gemelo que lo tiene reventa miran el bar Si lo tienes clarísimo para eso es Ángel Árbitro el el bueno Iturralde ha dicho en Carrusel que los sudamericanos y los hábitos obligaron no son muy partidarios del variado pero habrá que aplicarlo todo el mundo no se hubiera dicho de una manera menos educada que se pasan por el forro efectivamente es lo que le han dicho

Voz 0239 14:05 pues eh puedes mirar esta jugada el árbitro ha estimado oportuno que no había que jugar que que mirar la jugada no sólo no le expulsó sino que no les sacaban y cartulina amarilla al central al capitán del Gremio de Porto Alegre

Voz 1991 14:17 en fin que a cada uno va a utilizar el bar cuando le dé la gana y como le de

Voz 0239 14:20 así lo puedo definir mejor

Voz 1991 14:23 en he Mario Torrejón muy buenas noches falta por escuchar a a otros actores protagonistas en el día de hoy el presidente Florentino Pérez que han dicho

Voz 1501 14:37 si te puedes imaginar que la parte más institucional y ciudadana

Voz 9 14:40 ha sido claro pero casi casi es el portavoz del club porque se que habla todos los días estamos felices felices por cómo ha conseguido el título por por cómo acabará al Real Madrid en el caso decía

Voz 1501 14:48 dan por cómo se ha interpretado el partido es lo que decía al principio de la rueda de prensa que que han estado fantásticos especialmente el primer tiempo con habiliten pero también a al inicio del segundo donde se adelantó al Real Madrid vi luego ya ha dormido poco más el partido ha dicho que el Madrid ha sido muy sólido ha hablado sobre que esta es la mejor manera de llegar al clásico que aquellas que hay que disfrutar ese momento volver a Madrid y demás pero que que es muy buena manera de afrontar el partido del próximo sábado no ha querido ha pasado de puntillas por lo del pasillo por lo de que el Barcelona hiciera pasillo dice que sólo quiere pensar en en el partido que sueña evidentemente que tiene la ilusión de que sucede al sex Tete algo que es posible todo no habrá bien encaminado aunque es cierto que la Liga está en clara desventaja pero pero por lo menos ya lleva tres de tres en esta temporada que que es muy importante y preguntado por la renovación de Cristiano Ronaldo por la le preguntaban al propio portugués en la en la mixta y ha dicho que que por supuesto que que la renovación que que es fundamental para el Real Madrid es fundamental que se quede toda la vida porque esta es su casa en su club ha dicho Ike nadie va a hacer lo que está haciendo él así que ojalá siga aquí ha dicho hasta su retirada y además le ha recordado que ya tiene más títulos que Del Bosque dice que tiene la admiración absoluta que que fue su entrenador y que tenemos títulos pues pues que lo hace mucha ilusión el te puedes imaginar que Florentino Pérez también estaba la muy muy feliz por la consecución del título por cómo se ha desarrollado al final también le han preguntado por Cristiano Ronaldo ya ha dicho que casi casi cuestiona la Cristiano es no sólo cuestionado el Madrid sino prácticamente al fútbol

Voz 0239 16:15 pero escuchamos en los micrófonos Televisión Española

Voz 1501 16:17 el presidente del Real Madrid feliz con el año que ha cerrado el conjunto blanco

Voz 3 16:20 bueno desde que yo estoy sí pero sobre todo como has dicho antes es que yo creo que todo el mundo reconocernos nuestros merecimientos para conseguirlos tanto la Liga como la Champions como la Supercopa de España en la de la de Europa Hay este Mundial de Clubes pues yo creo que hemos hecho nosotros decir la mejor versión en las finales que es verdad es que estamos acostumbrados al final

Voz 1991 16:49 las palabras de Florentino Pérez uno de los temas de los que se ha hablado o le han preguntado a Cristiano Ronaldo por el hecho de si se le gustaría retirarse en el Real Madrid ha dicho que no depende del hombre en Romero yo me imagino que no va haber ningún problema no colocado Cristiano Ronaldo al club en llegar a un acuerdo con con Florentino Pérez vamos creo que no hay ningún problema otra cosa es que luego ya Cristiano diga bueno pues yo me última temporada quiero volver a Portugal y jugar la allí eso es otra historia

Voz 0239 17:16 bueno esta es una historia ahorrando un contrato de larga duración

Voz 10 17:20 aquí la película ha cambiado porque

Voz 0239 17:23 Cristiano Ronaldo gana a menos de la mitad de lo que gana Leo Messi de lo que puede ganar eh Neymar en el Paris san Germain eh por eso cuando o Cristiano dice directamente a pregunta de en rueda de prensa esto no depende de mí depende quemando el que manda Florentino Pérez yo decir que es un pulso de Cristiano Ronaldo públicamente a Florentino Pérez a mí me parece exagerado pero que es evidente que aunque Cristiano Ronaldo hace no mucho ha dicho que él ya no quiere renovar más con el Real Madrid el ahora mismo una relación no sé si tirante pero no todo

Voz 1991 17:52 la localidad que tenían de Hong Florentino

Voz 0239 17:54 Pérez porque se ve que cobran mucho menos pasta de lo que él cree que merece para mí es una realidad luego retirar al máximo nivel en el Real Madrid o en cualquier otro club son muy complicado e la historia sería saber si Cristiano Ronaldo se va a retirar del fútbol de primer nivel en el Real Madrid todos creemos que se pero repito aquí nadie se inventa nada Cristiano Ronaldo hoy lo ha dicho clarísimo eso no depende de mí de quien depende pues depende del que manda el que manda es el presidente del Real Madrid Florentino Pérez tiene un contrato de larga duración pero Cristiano Ronaldo Sirera que y que su salario actualmente ha quedado desfasado nosotros podemos pensar que es una barbaridad y que el contrato está firmado hace seis meses lo que tú quieras pero Cristiano Ronaldo estima que su salario ha quedado desfasado en consideración con su

Voz 1991 18:40 el rival que es Leo Messi Rafa Alkorta qué tal buenas no

Voz 0239 18:43 a ustedes buenas noches los contratos de lo

Voz 1991 18:45 dos grandes cracks de primera división son como los móviles a los seis meses queda o viejos

Voz 11 18:49 qué bien qué suerte tienen ya te digo

Voz 1991 18:52 los Colo móviles y con los contratos

Voz 11 18:56 arte que es qué suerte tienen pero bueno esto es así el fútbol es así desde hace unos años todos los jugadores top como Cristiano Messi otra y otra cuadrilla buena pero bueno tienen esto no que hay que ir renovando les porque además van mejorando van haciendo muchas cosas por el club y son club que tiene mucho dinero a mi me parece muy bien sabe me parece muy bien que es el nueve que se el desde el dinero que ellos creen que que que se merecen ya si están todos contentos no no no no tengo ninguna ninguna queja lo contrario

Voz 1991 19:28 siempre con los que tú no tienes ninguna duda que el matrimonio cristiano Real Madrid va a seguir no

Voz 11 19:33 no no lo tienes dudas no no tengo ninguna duda pero bueno pero es que en el futuro hemos visto cosas diferentes ella o entonces yo creo que es el el lo vi algo ideal no Cristiano con el Madrid no creo que hay una relación más estrecha a parte de lo de Messi con el Barça de alguien con un club nuevo o el compromiso todo lo que él ha dado el club a él también porque claro todo esto lo consigue puede también está jugando en un club como el Madrid dentro me parece que no tiene porque rompe ser de ninguna manera

Voz 1991 20:04 bueno esperemos por el bien del Real Madrid el día de hoy que Cristiano Ronald bueno con el Balón de Oro aguerrida estamos hablando no al margen y es el quinto título en el dos mil diecisiete Rafael la temporada del Madrid el año natural mejor

Voz 12 20:20 es una pasada fue una pasada

Voz 11 20:22 y yo creo que este equipo no sabemos lo que va a pasar el el sábado non porque es verdad no sé si lo decía Javi va a Antonio que que hay cosas que se olvida muy rápida pero están ahí yo creo que ganar cinco títulos en una temporada de manera que lo han hecho además es espectacular hoy yo creo que era un título que algunos lo verán muy importante otros menores importante depende a cada uno por dónde le del agua pero a mi me parece que lo importante es que cuando gana las finales es muy difícil que fallen es un equipo muy muy fiable está muy preparado para eso y además yo creo que los demás equipos ya van pensando en eso no supo del te puede tocar cualquiera a ver si te tocan es todo el Madrid es difícil no porque no no suelen perdonar suelen hacer partidos buenos pero tanto en defensa como como una tara que aparecen de repente jugadores

Voz 6 21:16 cuando habían aparecido demasiado

Voz 11 21:18 hemos podido ser Modric o el mismo Cross que yo también había documentos que le he visto muy bien pues aparecen no entonces es un año yo creo que para enmarcar

Voz 1991 21:27 el que esperas para el partido del del clásico

Voz 11 21:30 pues espero muy buen Madrid y espero que un buen partido y esto los últimos resultados el día del Sevilla ganar el Mundialito y encarar un partido donde te puedes acercar otra vez al al al al rival de de toda la vida el les va a venir muy bien y estoy seguro que ella no no van a bajar el pistón va a ser muy difícil que bajen el pistón contra este equipo os aseguro que no pero a mi me parece que ya el día del Sevilla podías pudo ser un punto de inflexión no de que ella empieza a ver algo más evidentemente tiene un partido muy complicado porque el Barça es un equipo muy sólido y por eso va el primero en la Liga pero creo que vamos a ver un buen partido hoy ya ahora mismo al mismo el Madrid está en disposición de devolver devolverá

Voz 1991 22:18 ahora al Barça y quiero terminar hablando de Gareth Bale Gareth Bale ya jugó unos minutos en el partido de semifinales e hoy ha vuelto a jugar otros minutos yo le veo bien evidentemente falto de ritmo falto de de forma competitiva pero yo le veo bien

Voz 11 22:33 mira es es una a mí me da mucha pena me da mucha pena de su situación porque yo lo he contado muchas veces yo en otro nivel lógicamente pero yo he vivido esa situación no de lesión muscular mente estar todo el día pensando me voy a lesionado me voy a lesionar es muy complicado no yo creo que edita mucha calma mucha tranquilidad mucho cariño no sé que es un jugadorazo es que no no se puede decir otra cosa no ha obtenido temporadas mejores otras peores en el Madrid pero es un jugador top sabes de los mejores del mundo y cada vez que sale

Voz 0431 23:12 sin estar

Voz 11 23:13 que en su mejor momento siempre pasa algo osea siempre hay una carrera siempre hay un buen centro siempre hay un tiro siempre hay un gol es que hace muchas cosas casi sin querer entonces eso le hace ser un jugador muy bueno sería yo creo que sea lo mejor el mejor regalo de Navidad sería que que que volviera a coger poco a poco iré para para la segunda parte de la temporada hice hace mucha falta al Madrid

Voz 1991 23:37 que tanto Lebrero esto Yago sí

Voz 0239 23:39 un claro ejemplo que suena ventajista pero la realidad si Bale está ya no te digo en cien Sibelius Bale estaba un porcentaje para ayudar al equipo media hora en la segunda parte de el noventa y cinco por ciento de los partidos que quedan de aquí a final de temporada yo creo que es el fichaje de invierno el problema es que cuando realicé claro el problema Rafa

Voz 7 23:59 el es arrimar veinticinco minutos todos los partidos a la segunda parte además que cuando cuando cuando ve

Voz 0239 24:03 el empieza a sentirse bien Bale eh eh quiere ser título que ha querrá ser titular no entonces y el Real Madrid que se va a traer a otro tío en en diciembre para hacer lo que hace Bale Bale está bien

Voz 7 24:17 yo creo que no va a encontrar a nadie en el mercado como Gareth Bale para de aquí a final de temporada otra

Voz 0239 24:21 es el verano que dice miras desgraciadamente se lesiona Hay no puede coger la bandera que no tenga Cristiano Ronaldo hay que venderlos vamos será por otro pero en verano es que ahora te vas a traer no no digo una medianía pero te vas a tener un futbolista y pagando muy por encima del precio de mercado y a lo mejor no te va ofrece va ser suplente porque Benzema va a jugar por delante del y a lo mejor no te ofrece lo que Bale te puede ofrecer jugando treinta minutos en la segunda parte es cuestión de animarles cuestión de concienciarles como dice Rafa es cuestión a lo mejor de hacerles sentir importantes sin que tenga que ser titular en todos los partidos porque su físico no lo permite y luego otra cosa hace un mes si me hubieran dicho cuando vuelva a Bale quien se cae yo cualquiera menos Xisco yo digo cualquiera menos Xesco Bueno viendo cómo están los acontecimientos los cambios de Zinedine Zidane que si al final Bale se pone al cien por cien ya no tengo tanta no no lo tengo tan claro que el cambio en el equipo titular sí repito Bale está al cien por cien no existe porque yo creo que Casemiro Modric son intocables Toni Kroos tres cuartas partes de lo mismo los últimos partidos el que estás en el campo ese disco que no va a ser suplente como el año pasado de una manera tan clara seguramente pero repito si Bale Se recupera cien por cien y la titularidad antes no veía Isco fuera y ahora tengo duda ello

Voz 1501 25:43 yo creo que que el que ha asumido ya que no tienen la condición de titular indiscutible e indiscutido vamos a la bandera el Real Madrid y tal yo creo ellas el propio Bale sabe cuál es su papel decía Yagoba aguantan también jugando toda la temporada treinta minutos sólo menor evidentemente no pero que tampoco está para

Voz 11 26:00 la exigencia no sé que decirte que ya no es el

Voz 9 26:03 titulares indiscutible que que me puede mirar por encima del umbral alto margen ya ya no puedo hacerlo sabe que no puede hacerlo desde la temporada pasada y no lo va a hacer ya Honda no lo que dice sobre el mercado es que a qué delantero vamos a encontrar bueno que no es que no le pagan un sobreprecio al al mercado que pueda jugar Champions sabes que que

Voz 7 26:20 que a lo mejor no tengo la Champions porque a lo mejor el jurado a lo mejor no seguro un pelotazo y qué haces con el que te has tenido

Voz 0239 26:26 en diciembre

Voz 9 26:27 claro que ya ha pagado mejor a cincuenta o sesenta millones de euros quiero decir una tontería hay que cincuenta sesenta un delantero de los equipos que no juegan Champions cuál cuál hay tan bueno como para atraerse los yo yo no lo veo tan fácil tan sólo de la portería que bebí y me pasó lo mismo con el central empieza a pensar en equipos que no juegan Champions que que no tuviera ningún problema para jugar no ve un central ni siquiera joven de proyección que venga me lo traigo a ver qué pasa con lo cual yo esto de que

Voz 7 26:52 el refuercen en enero no lo ve tan fácil en bueno

Voz 9 26:55 bueno iba hace te Yago que veía

Voz 6 26:57 me encanta ciudad le encanta porque la aporta algo diferente e con de algo diferente no es que el resto sean malos no que son todo buenísimo lo ocurre es que tiene un pase en profundidad con Luka Modric control de juego tiene a Casemiro y ha y a Toni Kroos como hombres llegamos fijos y de confianza plena tiene a Karim Benzema ya Isco que se asocian como nadie tiene a Cristiano que tiene gol pero Bayle aporta velocidad le aporta vértigo algo que a él le encanta y eso es un jugador diferente tiene a Marco Asensio que es un jugador total y completo Lucas Vázquez que le entra por banda pero para para Zidane Bale es un futbolista fundamental le encanta tener la plantilla osea que lo que lo Le gusta usarlo ahora que no va a ser evidentemente la BBC como era antiguamente por decreto pues eso va a ser así pero que beba jugar muchos está

Voz 1991 27:47 bien que nadie tenga la menor duda bueno veremos cómo evoluciona Gareth Bale que va a ser fundamental para el Real Madrid en lo que resta de temporada fundamental para sí mismo para volverán a encontrarse para volver a sentirse jugador el sentirse importante y a partir de ahí ya decidir el con el club si sigue o no en el conjunto blanco veremos la semana que viene a las aviso el sábado tenemos una apasionante Real Madrid Barcelona el tiempo vamos a tener durante la semana para hablar de todo ello Rafa Alkorta mil gracias un abrazo un abrazo a todos Mario Herráez Romero tenis ahora mismo creo que son las tres y veintiocho así que a descansar que hay merece un buen día

Voz 7 28:23 en general no sí sí a las cinco y media no vamos juega al aeropuerto escuchar ahí un poco a ver si los a tomar una buen viaje de vuelta a tomar de abordaje es tan fácil esto aquí venga abrazos a hacer los que os haga al carajo y buen hacer está mañana la noche

Voz 13 28:44 buenas noches

Voz 1991 28:45 el Ortiz el euro ya puede ayer la combinación

Voz 13 32:39 el Valencia ha caído en Ipurúa uno cero con

Voz 1991 32:43 le Joan Jordán e es el segundo el segundo otro la segunda derrota mejor dicho

Voz 3 32:48 en Valencia las últimas tres jornadas de Liga Pedro Morata qué tal muy buena

Voz 7 32:51 más se les hincha el globo hay algo de preocupación

Voz 24 32:57 no yo creo que no sé es hinchar el globo

Voz 25 33:00 que las circunstancias que hace que Valencia hoy haya perdido el partido en Ipurúa lo primero no son excusas pero son circunstancias que yo creo que es el contexto en la mitad el partido de hoy

Voz 1991 33:13 cuál de este terreno

Voz 25 33:16 con lo que además esperaba el Valencia por lluvia pesados rápido luego el Palencia cinco bajas en el día de hoy que son futbolistas realmente importante sí que en condiciones normales son titulares en el equipo como es el caso de deshacer el Murillo de Garay del mismo que de eso de Carlos Soler eso en una plantilla corta como la de Valencia xenófoba no son excusas yo creo que si hoy alguien ha merecido ganar realmente así luego el Eibar el Valencia ha tenido una oportunidad por ejemplo Rodrigo nada más terminar el primer tiempo que hubiese cambiado el curso de los acontecimientos ha estado blando en defensa si el Eibar ha rematado el partido que parecía que iba a ser ya uno uno pues prácticamente cuando terminaba el el el partido no creo que sea una cuestión de de desintegrarse sino una cuestión de que el Valencia estaba rindiendo muy por encima de lo que los propios futbolistas incluso esperaban pero lo bueno ha sido la derrota en la derrota que no logró ganar el Sevilla que logra mantener una distancia el Valencia de cinco puntos que son seis por Sevilla puesto rechazó que su verdadero objetivo

Voz 1991 34:24 ha llegado hace nada unos minutos el Valencia a casa hola Rodrigo qué tal buenas noches doce y treinta y cuatro te pillamos casi de camino a casa imagino si esto no es justo que ya estás en casa pues mira mejor así te pillamos ya tranquilito con qué sensación ha salido del partido

Voz 26 34:42 bueno pues voy el resulta muy siempre que se no no eso la primera parte estuvo humo empecemos son de muy muy pronto y yo estuvimos a nuestras Estado de Belgrado tenían que bueno que el futuro uno el que muchos de ellos hace un Face cero uno después de lo imparte parece que había mejorado y fueron detenidos resolvió recibió también pero bueno

Voz 1991 35:23 es lo que comentábamos ahora con con Morata no es excusa pero es cierto que las bajas que con la que llegáis era muy importantes igual eso nos hace plantearnos que hay que ir al mercado de invierno

Voz 27 35:34 claro

Voz 26 35:37 el no ha intentado pocos años estaba enfermo estos últimos de forma de que tras el derbi más Ford el conductor

Voz 1991 35:53 espera dando damos segundo Rodrigo vamos a hacer una cosa que no se oye nada bien y ahora creo a lo mejor es haber háblame ahora ahora ahora mejor ahora sí ahora mejor Madrid me estoy hablando de los posibles refuerzos

Voz 28 36:07 bueno yo creo que sobre sobre el tema reforzó sobre es decir enteramente solución y que lo tienen que tiene el club ellos posaron en lo que lo que tienen que hacer y lo que no pero pero bueno no no creo que que puede servir de excusa no nosotros largas míster ha hecho bastante rotaciones Si bueno partidos importantes para mí en las que en las que las cosas salieron bien y así que que bueno es verdad que tenemos bajas importantes pero pero bueno hay que seguir

Voz 1991 36:37 sabes lo que pasa es que en Rodrigo digamos que avisa acostumbrado muy mal a la afición del Valencia a tres jornadas sin perder y ahora de repente dos derrotas en tres partidos y están como Bush no fastidies que pasa aquí no

Voz 28 36:49 sí bueno son circunstancias del fútbol al final es verdad que que que hemos tenido dos derrotas seguidas pero pero bueno yo creo que el el buen hacer que veníamos haciendo antes en los partidos anteriores pues no lo hace nos da cierto margen de para para para estas para estas ocasiones no nosotros tenemos que tener la tranquilidad de que seguimos haciendo las cosas bien creo que el equipo compitió bien y que en ningún momento estuvo fuera del partido un partido desastroso pero pero bueno estuvo más acertado de y nosotros tenemos que intentar trabajar mejor y con esta semana para para terminar el año como el año con buen pie

Voz 1991 37:36 el momento actual del Valencia cual podríamos decir que es que hay un pequeño bache una minicrisis que os habéis tomado un descanso después de un arranque bueno

Voz 28 37:47 no yo creo que el momento es el no se entonces el mismo nosotros evidentemente no todos los partidos de que de aquí a final de temporada entendemos que que bueno que somos

Voz 27 38:02 son partidos en los que quizás por detalles

Voz 28 38:04 incluso pues yo somos no podíamos habernos adelantado en el marcador quizás el el rumbo del partido hubiese sido distinto en fin y creo que no no no sería sería lo justo y el equipo ha tomado eso porque bueno el equipo en ningún momento estaba bajando logrado dejan de competir

Voz 27 38:26 muy buenas

Voz 28 38:29 en un dicen los que pues quizás me conozcan acertados pero pero no hay otro otra cosa que hacer que trabajar mejor oí seguir

Voz 1991 38:38 ahora le dejó a Morata pero te hago la última por mi parte la semana que viene termináis el año con un buen partido contra el Villarreal también es el clásico vais con el Madrid no las cosas como son

Voz 0802 38:50 no nosotros nosotros lo oyes

Voz 1991 38:53 dice haría

Voz 28 38:55 ese bueno todo lo que se ha beneficiado beneficiaron perfecto pero bueno como bien dices va a ser un partido importante porque es un rival que también va a apelar obviamente al final de temporada por estar ahí hijo ahí yo creo que sí

Voz 25 39:08 importante estoy teniendo mi incluso y Turia

Voz 28 39:11 para para para bueno y los con el con el mejor sabor de boca posible

Voz 24 39:15 sí yo quería preguntarle a Rodrigo que esté cualquier derrota siempre te hacer daño no pero yo creo que esta es una derrota que los futbolistas el del Valencia primero no no es una derrota deshonrosa es una derrota en la que lo mejor el Valencia podría podría haber puesto más carne en el asador más más como segundo clasificado en el en el caso de que su protocolo fuese luchar por el título de Liga pero yo creo Rodrigo que esta derrota haciendo el daño normal de una derrota nos sacaba vosotros de vuestro guión que lo tenéis claro él es sabéis que es intentaré estar entre los cuatro primeros que es pues ya Príncipes de parada era un objetivo muy ambicioso era una enorme éxito en silencio yo seguramente decíais que volver a Europa sería un objetivo bueno conseguibles aunque una derrota siempre duele pero yo creo que esto no es no

Voz 28 40:09 bueno yo creo que no yo creo que he dicho antes no creo que el equipo compitió bien los partidos desastrosa del equipo pues el momento que de ocupaciones de poder ganar opciones de poder competir el partido y como él nadie un jugador por el cuerpo técnico dijo el objetivo salía autores denigra nosotros teníamos clarísimo que tiene que seguir Agirre

Voz 24 40:35 no

Voz 28 40:36 las cosas como veníamos haciendo hasta ahora el partido partido como ir al final de temporada el objetivo es estar arriba nosotros veníamos haciendo las cosas bien tuvimos una racha de once mucho énfasis es bueno ahora llevamos como he dicho dos derrotas seguidas pero yo creo que ramo no es cuestión de que las cosas están cambiando de que el equipo está haciendo las cosas pero o está trabajando se ha relajado simplemente bueno creo que los rivales compite también ahí Bono otra pues obviamente dependiendo de cómo se dio pues forma parte también de del pueblo

Voz 1991 41:16 mañana viernes entrenamientos han dado descanso hasta el lunes

Voz 28 41:19 mañana no tenemos sé

Voz 1991 41:22 bueno pues nada pues a descansar ya mañana el día con la familia Rodrigo mil gracias un abrazo muy fuerte

Voz 28 41:27 hasta luego qué tal muy buenas

Voz 1991 41:30 hola qué tal buenas noches qué le pasa al Valencia así es que le pasa algo

Voz 27 41:35 a ver hoy lo que le ha pasado fundamentalmente es que adaptado mucho mejor al juego que que tocaba que era un partido con muchísima lluvia en la primera parte y muy pesados los segunda como es lógico el equipo más acostumbrado a este tipo de situaciones desde el Eibar y la Ibar Nole lea lo interpretaba muy bien e interpretaba muy bien estoy un equipo muy directo así el colgado muchos balones al área cuando hay agua son muy complicados para el portero salgan son muy complicados de defender y por eso estoy de acuerdo con Morata decía bueno si alguien tenía que ganar

Voz 25 42:07 si hace Leiva lleva toda la razón

Voz 27 42:09 en el global yo no creo que sucede es algo que hemos venido avisando durante mucho tiempo el equipo compite muy bien cuando tiene a los mejores jugadores sobre el terreno de juego cuando no los tiene obviamente el equipo se nota mucho se nota mucho porque la diferencia es importante porque hay jugadores extraordinarios que hoy no han participado hasta cuatro diría yo como Papa eres uno de los centrales y Carlos Soler esto lógica en Valencia porque el recambio de Valencia no es el cambio de la misma calidad que los jugadores que tiene sobre el terreno de juego y a mí lo que me preocupa de cara al futuro porque no el presente el presente con treinta y cuatro puntos viendo que Villarreal y Sevilla que son seguidores no es tan boyantes es cuando lleguemos al mes de enero donde va a haber que competir en competiciones y ahí es donde quiero ver o quiero analizar qué es lo que va al elegir Marcelino así es trabajar para conseguir la clasificación de Champions League que creo que es muy importante sobre todo a nivel económico en una cuenta Luque están lógicamente dañadas con los desfases que hubo temporadas anteriores o elegir el camino más rápido para conseguir o el más corto para conseguir un título como es la Copa del Rey no porque yo creo que hay siquiera harto de que tomar decisiones importantes el mercado de invierno que venga un futbolista todos mucho no lo sé ojalá me equivoque del todo y vengan unos por línea como mínimo pero considero que como mucho pues puede llegar uno uno más pero me parece igualmente insuficientes como para que en el momento que el equipo tenga bajas y tenga partido domingo miércoles no se deteriore pero en cualquier caso treinta y cuatro puntos simientes cómo estás Villarreal viendo cómo está Sevilla desde luego es para estar más más que tranquilo porque ninguno de los dos perseguidores para el objetivo Champions y creo que es un objetivo claro que hay que tener

Voz 25 44:09 él ya esta de temporada lo veo

Voz 27 44:11 mejor que el Valencia sabes lo que pasa

Voz 1991 44:14 este que da la sensación que es algo mucho más grave de lo que es porque si estas dos derrotas se dan en la jornada tres y en la jornada nueve están espaciadas en el tiempo la situación la situación sería prácticamente la misma pero como vienen de forma consecutiva parece que la situación se ha complicado ya firmaba al Valencia estar así al inicio de de temporada y quiero que se ha ganado desde el inicio el derecho a soñar con hacer cosas muy importantes este año

Voz 27 44:39 si somos justos en las tres últimas salidas porque vamos a sumar la de Cornellà El Prat el Valencia no ha estado bien porque Couples española no muchas veces las victorias tapan de alguna forma el defecto las carencias pero las tres coincidimos en que no jugado los cuatro centrocampistas que

Voz 20 45:00 para

Voz 27 45:03 de éxito del Valencia de esta red de este revivir del Valencia desde que inició la temporada una de las bases deportivas no porque los cuatro estado en una gran forma porque los plazos estado a lo mejor entre los diez doce quince m

Voz 28 45:17 les voy de la liga eso es muy difícil tener

Voz 27 45:20 los cuatro hombres de campo a ese nivel de forma no es decidido por la circunstancia lesión de de alguna tarjeta por ahí también ha habido Carlos Soler bueno es verdad que a que su rendimiento se ha mermado pero su presencia en el campo siempre impone mucho más que Nacho Ogino cántabras Pereira

Voz 25 45:39 hoy nos lado

Voz 27 45:40 quiero decir que ponemos un poco al al al tema principal el equipo con los mejores es un equipo

Voz 1991 45:48 muy distinto color

Voz 27 45:51 lógicamente recambios que en el caso les antiviral cumpliendo muy bien en el caso de Nacho Gil pues el chico y sin partido y generoso en todos los aspectos en el caso de los centrales pues Brezo está mucho mejor que puedas anteriores pero igualmente no llega al nivel de los jugadores titulares

Voz 1991 46:09 gracias caliente una hora

Voz 27 46:11 buenas noches Morata no se queremos decir algo pero

Voz 1991 46:13 no no no querían

Voz 25 46:15 finalmente añadir que cuanto me pasan de jamón york a jabugo te parece fantástico cuando

Voz 20 46:24 jabugo a jamón no

Voz 25 46:26 pues parece que está dando pasos atrás pero no hay que volverse loco yo digo por poner las cosas en su justa medida en la línea de lo que dice quitar es el balance primeros esta temporada está viviendo una burbuja el Valencia está viviendo una plantilla

Voz 27 46:39 que es deficitaria