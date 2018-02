PartirdeCero contra la discriminación gitanos

Voz 1 00:00 Punto de Fuga Cadena Ser esta historia

Voz 2 00:03 ya comienza con un deseo

Voz 3 00:08 joven Samara en el día de su dieciocho cumpleaños Samaras soñaba con encontrar un trabajo y un lugar donde vivir pero ese día descubrió que el camino no sería fácil tendría que recorrer kilómetros llenos de obstáculos para llegar a su destino otros lo habían intentado antes que ella y casi siempre habían vuelto con sus sueños rotos un así

Voz 4 00:30 decidió intentarlo en el camino encontró muchas sorpresas

Voz 5 00:35 las llenas de luz

Voz 6 00:39 y otros de tinieblas

Voz 3 00:43 aquel debía ser el Bosque de los prejuicios no escucharlos tenía que salir del tras varios días hablando llegó a otro lugar semana pensó hay muchas puertas llamar a todas seguro que por alguna me dejan entrar pero se vive cada llegado la ciudad de las puertas que se cierran llena de tristeza salió pero el único lugar que encontró entonces recordó una vieja historia sobre un oscura cueva en la que miles de ojos observan estaban la cueva de las miradas negativas Petrov y asustada pero ya era tarde una luz brilló en la oscuridad

Voz 7 01:29 había llegado demasiado lejos para valorar sentía que ya estaba muy cerca así que continuo que al salir lo vio

Voz 8 01:36 por fin estaba frente a su destino había llegado a cero la ciudad de la igualdad donde del lugar de murmullos hay palabras de ánimo de las puertas no siempre están cerradas y donde todo el mundo tienen las mismas oportunidades ni más ni menos por cierto hay algo que no se contado es que Samaras citan

Voz 3 01:57 y aunque este puede parecer el final de su historia

Voz 9 01:59 bueno en principio

Voz 1667 02:05 como decíamos al no está sola junto a ella setecientos cincuenta mil gitanos en España que sufren la misma situación que relataba Antonio Resines en este corto de la campaña partir de cero una idea de la Fundación Secretariado Gitano para acabar con la discriminación de este colectivo en nuestro país nos acompaña el director general de la Fundación Isidro Rodríguez buenas noches

Voz 2 02:27 muy buena en una campaña como partir de cero todavía sigue siendo necesarios en pleno siglo XXI aquí en España

Voz 11 02:33 claro claro sigue siendo necesario incluso en pleno siglo XXI al en algunas cosas las brechas todavía desigualdad se van agrandando si es muy necesario

Voz 2 02:43 ejemplo ponemos cifras

Voz 11 02:45 pues mira a una muy significativa por ejemplo es que el sesenta y cuatro por ciento de los niños de los chicos y chicas gitanas no van a finalizar la eso la secundaria obligatoria no novena titular decir van a salir a la sociedad sin título de Secundaria Obligatoria que eso ya condiciona el acceso a un empleo con una subida hay probablemente la de sus hijos y eso por qué qué esas cifras pues eso es de alguna manera lo que desvela que significa la desigualdad sigue muchas veces no somos conscientes pues atiende a la realidad a culpar a las propias víctimas de la situación

Voz 5 03:22 en Si todo un grupo

Voz 11 03:24 Ciudadanos en parte con desventaja las desventajas iban acompañando siempre empieza en acompañan en ese momento empiezan desde la escuela ya elevan acompaña el resto de su vida y la comunidad gitana pues es de un grupo de ciudadanos españoles que más desventajas padecen las vienen padeciendo desde siempre desde hace siglos la sien padeciendo hoy ya más es algo de lo que hay poca conciencia en la sociedad española he cuáles son esas barreras de por qué no se eliminan de quiénes la culpar eliminar a quién corresponde

Voz 2 03:57 nos acompaña también Elizabeth Borja Elizabeth buenas noches buenas noches me han dicho que tú eres Samara si eso me dicen que es exactamente esa sólo los oyentes

Voz 0442 04:06 en verdad bueno la campaña ese verano yo también soy mujer y Soy gitana y actualmente trabajo en la Fundación como técnica de igualdad en el programa Khalid ir también decir que bueno que como mujer y como gitana tenemos una situación puede especial vulnerabilidad porque hay dos factores No a la discriminación por ser mujer y la discriminación ser gitana yo acabo ahora derecho y realmente me gusta trabajar ayudando a la gente sí sobre todo detectando los de discriminación porque creo que es muy importante conseguir esa igualdad efectiva irreal

Voz 2 04:41 estamos en dos mil diecisiete todavía hay gente que ese sorprenda cuando una abogada casi abogada como tú o una ingeniera o un arquitecta se presente suscitan

Voz 0442 04:52 pues sí se sorprenden mucho de hecho hay comentarios en la universidad que dicen no puede ser gitana porque en la universidad no hay gitanos salgan por hecho que no puede haber gitanos en la universidad cuando cada vez somos más chicas y chicos se toda España gitanos y gitanas que tenemos carreras y que tenemos una

Voz 2 05:10 la nación me estás hablando de comentarios que que puede escapar tanto en la universidad pero si tú tratas casos de discriminación vas a escasos de discriminación por ejemplo

Voz 0442 05:18 por ejemplo pues el caso que es sucede muy a menudo de Mujeres Gitanas en toda España que van a un supermercado tienen que tienen que aguantar que los guarden seguridad las prosigan durante toda su compra o que luego cuando finalizan su compra les pide que enseñen las bolsas porque ellos reciben órdenes de sus superiores para que vigilen a esas mujeres

Voz 2 05:40 qué prejuicios hay entonces entorno a la comunidad gitana todavía en España como decimos en dos mil diecisiete

Voz 0442 05:45 pues hay muchos de hecho por ese ese está a la campaña de Samara para que podamos vivir todos en una igualdad ir en una ciudad cero

Voz 2 05:53 pero vamos a los Isidro hay ayúdanos cuáles son los prejuicios que todavía rodean ahora que hay que derribar no en torno a la comunidad gitana

Voz 11 06:01 pues hay muchos que tenemos además en España pero celos arraigados desde siempre desde muy lejos no prejuicios siempre me imagen social negativa en realidad culpa a la víctima su situación eso siempre pasa con los más excluidos con los más pobres y hacia los gitanos siempre ya nacen con un estigma que va a acompañar pues toda su vida son prejuicio eso son estereotipos que en realidad hacen que se piense que no van a ser fiable eso que son ladrones que son sucios que son culpables de todo aquello que les que les pase y eso claro es además la discriminación es de las cosas más dolorosas que hay por qué tiene que ver con tu origen no con lo que tú hagas de origen ya es una marca que te va a acompañar pues el resto tu vida imitando oportunidad porque es que claro lo tiene efectos Coti Llanos en la vida de las personas lo que decía hélices bueno cuando entro en un súper en la vida cotidiana económico en un supermercado cuando ella quiero y eso en joven y quiero ir a la discoteca pero es en cómo estoy en el colegio las expectativas que tienen hacia mi caso que me va a nacer pero es cuando quiero acceder a un empleo iba inmensa

Voz 5 07:09 pues eso o ya dudan de mí

Voz 11 07:13 lo voy a hacer yo eso es una losa que no sólo quita oportunidades para salir de las situaciones de exclusión son además lleva con dolores en la las personas gitanas la comunidad gitana

Voz 5 07:23 vive con dolor guantera cualquiera que se pueda abren desde luego si te algún algún querido patrono de nuestra fundación gitanos ya mayor de diez de dice mira menos que la pobreza o que que la exclusión lo que manos duelen en es el

Voz 11 07:39 el rechazo que te miden mal la discriminación es hay que viene decisión

Voz 2 07:43 lo que me sorprende todo esto es que me planteáis situaciones de de jóvenes de Nuevas Generaciones que todavía sigan pensando así Elisabeth

Voz 0442 07:51 que sí hombre ha habido avances ha habido avance de otras generaciones aquí pero todavía sigue habiendo un pensamiento discriminatorio y con muchos prejuicios de parte de los jóvenes y de parte de la sociedad

Voz 2 08:01 el chicos y chicas si por ejemplo por ejemplo instalaciones Se pueden situaciones

Voz 5 08:07 de deriven en bullen en acoso escolar por ejemplo

Voz 0442 08:11 sí sobre todo en institutos

Voz 12 08:13 el Bachiller no bueno universidad

Voz 0442 08:16 ya es más difícil porque realmente se piensan que no llegan pero sí hay muchos lo que sí por ejemplo en la Educación Secundaria Obligatoria como es difícil que asistan no por parte de de la Sociedad General ya tiene una idea preconcebida de que ese gitano que esa gitana no va a poder sacarla adelante entonces tiene una menor atención podríamos decirlo incluso ya de primeras les llevan a clases de necesidades

Voz 2 08:45 sería interesante abordar todo este todas todas estas cosas en la en la escuela no abordar todo este tipo de discriminaciones en la escuela esos está haciendo

Voz 11 08:56 eh suficientemente mira este es un buen ejemplo de cómo hay cosas que inconscientemente hacemos nos demos cuenta los efectos cualquier niño en nuestro país de cualquier comunidad autónoma

Voz 5 09:09 en las asignaturas

Voz 11 09:11 de Historia o de geografía lo que sea va a estudiar cuestiones relativas a su comunidad autónoma su historia queda pasado etc para cualquier niño pero toda la comunidad gitana española en un en los libros de texto no ven aprender nada tanto los gitanos como los no gitanos de quiénes son los gitanos de dónde vienen que les ha pasado a la historia que les ha ocurrido a lo largo de los siglos en la en nuestra península es decir hay un desconocimiento niños gitanos no tiene la oportunidad de aprender en la escuela yuanes aprende las cosas cuestiones sobre su pueblo sobre lo que ha ocurrido pero el resto de niños gitanos en los gitanos tampoco entonces en la escuela lo único de aprenderla el primer encontronazo con la realidad donde a los prejuicios que hay lo niños gitanos anda aprenden que son mal vistos por los otros los otros aprenden porque lo han traído ya desde su casa sea aún gitano ya desde muy temprano de aparecen esos prejuicios estereotipos hasta

Voz 2 10:10 hasta cuándo vais a tener en marcha esta cuenta atrás de visualizado

Voz 11 10:12 sí bueno esperamos que todo esto es muy interesante es el primer vídeo que empieza con visualizaciones negativas son setecientas cincuenta mil que es aproximadamente el número de ciudadanos gitanos que hay en nuestro país y queremos mostrar cuál es al empezar en menos setecientas cincuenta mil ya el objetivo de la campaña llegar a cero que lo que se pide no es nada especial lo que ese pides la igualdad es partir de cero a partir del mismo punto de partida que todos los demás para llegar ahí la vida de cualquier gitano de cualquier gitana está llena de dificultades para poder llegar al punto donde están los demás muchos se quedan por el camino la campaña de lo que quiere mostrar es eso que lo único que queremos es que la sociedad sea consciente de que hay que intentar que todos partíamos con la mismas reglas de juego que todos partíamos de la misma línea AVE de meta en los que están los partes muy por debajo setecientos cincuenta mil visualizaciones menos lo que marca la campaña bosques alcancen pronto mucho

Voz 2 11:15 es más gracias Isidro muchas gracias por acompañarnos este domingo en Punto de Fuga