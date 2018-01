Gol de Paulinho (Barcelona 4 - Deportivo 0)

Voz 1610

00:16

el líder en los líderes la Liga las jugo buenísimo a la contra con espacios Aleix Vidal el balón para Suárez sedada yo Jordi Alba relata cómo no tenía que aparecer lavadora para repeler los ICO bordó de nuevo Paulino atento al rechazo envía al al al fondo de la red para Vigo LEAR también en el camino marcó el Barça marcó Paulinho van a llegar los azulgrana a once puntos del Madrid por encima partido más eficiente pero once puntos por encima del Madrid al clásico treinta segunda parte