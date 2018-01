Acento Robinson: Jaca, capital de la montaña (17/12/2017)

Voz 1 00:00 en la Cadena Ser acento Robbie

supo instruir de chicos Osuna en un año verano ochenta y ocho hicimos la pretemporada en Jaca yo no sabía lo que me esperaba yo había conocido pistas de esquí principalmente deslizando hacia abajo las pistas de esquí pues no Osasuna nos tenía subiendo cubriendo Corinto Krzyzewski pueblo Tania todos los santos días dio cuenta siempre he sido gordo inclusive cuando jugaba yo jugaba con ochenta y ocho kilos ir moviendo ochenta y ocho kilos cuesta arriba es terrible es terrible vio había comentado a Patxi el conductor del autobús que yo no vuelvo a subir Beniel preocupados yo no vuelvo a subir venía Tasio de la Arco el propio físico y si yo no vuelvo yo no vuelvo yo llegue el hotel jurando que yo no vuelvo a subir a la montaña para nada en este mundo si no es para luego bajar deslizándose no iría pues el míster el día siguiente desayunando milite que no podemos hacer excepciones ya sabes no miran Mister vamos a tributar en el patio de la temporada en el Bernabéu contra el Real Madrid no hay ciegos cuesta árboles extra Bernd Schuster Míchel Butragueño este gente pero yo no sé qué cambios Si esto confesó una cosa merecía mira Michael de una no no tocamos muy bien al balón entonces hemos de creer mucho eso mínimo de bien Ciprés no hubo buena acompáñenos camina un rato no tipos dejaron hotel no es decepción para el inglés cita va muy bien voy como puede con vosotros a Kelly noche iban juega contra gitano ahí estuvo en la montaña cuatro horas y medio porque nos perdimos yo estoy cabreado tuvo en compañeros Amelie pelirrojo que jugaba conmigo en el equipo pelirrojo con pecas lo quise quemó el granuja que era parecía un un reptil mientras tanto éramos los únicos extranjeros cuatro horas y media más tarde estamos llegando tarde para jugar al patio de fútbol yo tengo la cara como un tomate está casi muriéndose Amelie en para Ejército no bueno íbamos perdiendo uno cero o cero uno ganamos muchos muchos uno a El día siguiente mil levantado con mero pensamiento de ir arriba me daba pánico entonces vino Tasio del arco que era el periplo físico amy dice unas palabras mágicas las palabras que yo quería escuchar en ese momento me dice este noche vamos a cazar te apuntas si si te apuntas signos jodido claro claro claro claro claro claro yo pensando coloquialmente a no sé qué Emily pues mira a las once de la noche Asón pero noche en la cuarta ministra Milito compañeros después le preguntaré pero seguro que se apunten a los apuntes nos y bueno yo puse una llamada a las diez y media de la noche que nos despiertan que en el tiempo pegarse una ducha ponernos ni Ken Paco de Colonia para a cazar entonces Biniez la hora mágica vinieran horas mágicas once San Miguel como ahí estamos esperando ir derepente baja al segundo portero Vicuña con una escopeta ir luego el capitán Pachi Lucas con una eh escopeta es cierto equitación me envía he dicho oye Weiss muy perfumadas no masa fastidiar claro claro los fue perfumado vamos a cazar y tal pues de partimos en dos es Land Rover ahí vamos y mostró mucho son son eso ilusión derepente salimos de la carretera íbamos al campo hice hoy el bar esté donde queda llevamos coherentemente pero que bar es que zar qué coño vamos a cazar es la media noche es la de que diablos vamos a cazar que que diablo se puede ver para cazar esquí sin cazar caza como con con con escopetas no sé qué pensar resulta de que no nos dejaban salir de Land Rover poco íbamos muy perfumado entonces estamos sentados una hora y media en un Land Rover a tomar por saco en una montaña iban tirando bengalas

Voz 5 06:19 bienvenidos a un acento Robinson muy especial estamos sin Jaca capital de la nieve y montaña además estamos en un lugar que tiene su empaque habla mente rodeado por gitanos estamos en la pista de hielo una pista de hielo que tiene una historia digno de mencionar Sonia Ballesteros hecho el siguiente de potaje que le puede situar exactamente dónde estamos

Voz 1913 06:46 cuentan los que conoce el exterior de la ciudad que la pista de hielo se construyó casi por casualidad que en realidad Arnaldo Badía alcalde desde mil novecientos sesenta y ocho estaba empeñado en tener un polideportivo habló del tema con el entonces delegado nacional de Educación Física hay deportes Juan Antonio Samaranch que había puesto en marcha una campaña para que los españoles se apuntaran a hacer deporte

Voz 6 07:09 a dos no cabe hemos que podemos contra le debo una habas jueves el obra

Voz 1913 07:21 pues el responsable del contamos contigo Samaranch le dijo al alcalde que no había dinero para el polideportivo pero sí para una pista de hielo pues vale y así fue como Jaca se hizo con la que fue uno de sus referentes que además le ha dado visibilidad nacional e internacional

Voz 7 07:38 a lo largo de cuatro apretadas jornadas se han celebrado en Jaca en los Campeonatos del Mundo de patinaje artístico profesional sobre hielo así lo desde luego un éxito del ayuntamiento local ya que un poco por tradición y otro poco por costumbre estos certámenes durante un cuarto de siglo Se habían venido celebrando en Inglaterra

Voz 1913 07:58 pero Jaca se lo arrebató los ingleses durante muchos años millones de españoles vieron en la única televisión que entonces teníamos la retransmisiones de ese campeonato mundial en la pista de hielo de Jaca en mil novecientos setenta y dos o la pista llegó Se fundó el Club Hielo Jaca el único equipo de hockey que ha participado en todas las Ligas españolas y el que más Copas de

Voz 8 08:22 Villepin a asistir al momento en el que José Antonio Viera capitán del conjunto oscense levantaba la decimotercera Copa del Rey en la historia del club la que le convierte además en el equipo con más Copas del Rey de nuestro país

Voz 1913 08:35 luego ha llegado dos copas más las que seguirán llegando a la vieja pista no sólo fue un lugar para hacer deporte sobre todo en los primeros años se convirtió también en un espacio donde los más jóvenes podían descubrir y escuchar la mejor música del momento hoy aunque podemos llevar la música en el bolsillo la pista de hielo sigue siendo un lugar donde socializar en las sesiones públicas esas en las que todos novatos avanzados patoso y hasta expertos patina mezclados en una única dirección hasta que el jefe de pista indica el candidato

Voz 5 09:24 dónde estamos estamos en un lugar que tiene su importancia ido a un frión está a mi lado izquierdo Antonio Lecuona que aquí en Jaca lo sabe que el jefe de la SER pobres España debo de reconocer que es un buen tipo está aquí en la Cadena SER desde que Adam era un chaval Antonio encuentros cuántos

Voz 0695 09:48 sueños dijo en la radio pues la ayer la rodillo treinta y tres años

Voz 5 09:51 tengo treinta y tres años en cuanto al cuando era un chaval como Si pensando que estamos en ochenta y cinco aniversario de la Cadena SER pues ya no se que no hace un ser hacker no veo que han traído unos amigos

Voz 0695 10:07 en importante importantes importantes sobre todo en esta zona que estamos viviendo donde la montaña es parte muy importante y entonces queremos conocer la montaña una forma distinta con personas que lo están siendo y lo ha sido todo en la montaña no para eso empezando por el lado opuesto tenemos a Luis Alberto Hernando Luisa

Voz 10 10:32 Luis Alberto Hernando eh

Voz 0695 10:35 eh olímpico en la Olimpiada de Turín enviando on pero su gran machada deportiva es que es durante cuatro cinco años campeón del mundo de Ultra Trail no son esas maratones de cuarenta y dos kilómetros y no son de ochenta y cien kilómetros y en montaña subiendo bajando montañas el campeón del mundo Luis Alberto Hernando que reside aquí en Jaca que están la Guardia Civil que también hace labores de rescate en la Guardia Civil que también hemos querido finales otro deportista sin duda ejemplar simbólico es Fernando Garrido que también hemos que otra

Voz 11 11:06 por Fernando Garrido tiene muchas cosas pero entre otras

Voz 0695 11:15 la que estamos en programa de deporte en eventos deportivos tiene el récord mundial de permanencia en altura siete mil metros de altura estuvo más de dos meses al margen que ha hecho muchísimas cosas de montaña que se conoce el mundo mundial en la montaña que hizo el Himalaya de la avalaban solito e Iraola y aparte que luego

Voz 5 11:34 lo contará al Aconcagua asumieron montones de veces

Voz 0695 11:37 montones de ventas es más ahora el uno de enero siempre todos los años todo el mundo celebramos el año nuevo pues es lo que hace lo celebres ahora con Caguán en dos ocasiones estén lo va a hacer otra vez is gran guía de montaña de los más importante que tenemos en nuestro país Irak no quería faltar también la presencia femenina para eso está aquí nosotros Marta Alejandre

Voz 11 12:01 Marta Alejandre que ha sido la primera aragonés

Voz 0695 12:03 en subir un pico de ocho mil metros que lo hizo en su día pero sobretodo es un amante de la montaña Event hay una forma distinta mucho más sentimental es una motivador a Le gusta dar a conocer la montaña la gente a los más pequeños le gusta que la gente conozca los sueños de la montaña pero que no sólo sea como puede ser una competición yo subido un pico otro pico sino que veamos la montaña como tiene que ser para eso Marta Alejandre pues es una persona que nos va a ayudar a ver la montaña de esta forma ellas Peter ella ya de montaña pero también sobre todo es una romántica de montaña

Voz 5 12:34 pues muchas gracias hablando de Malta

Voz 12 12:39 es que no sé qué que es que es que es Christer

Voz 13 12:42 bueno es que usted es una palabra francesa poco Castellani zaga dicha así es el equipo de socorro de una estación de esquí la bueno pues cuando alguien está herido toda la seguridad pasiva de una estación de esquí todas las redes las colchonetas cada vez que nieva hay que darle la palabra al pico

Voz 5 13:03 pues eres la única mujer aragonesa en subir un ochomil en tu caso en dos ocasiones la primera fue en Nepal da da da de dando andando andan cómo se llama esto a pues eso sí la segunda eso me lo sé eh primero caso que no sí sí sí

Voz 1913 13:25 tú es evidentemente como una pionera

Voz 5 13:27 la al almacén semejantes hazañas tú has notado en un momento dado el elemento del machismo en la montaña o algo así que eres un que trata de forma distinta o no precisamente

Voz 13 13:42 es que yo llevo mucho tiempo moviéndose en un mundo de hombres ahí ya soy uno más de ellos no a ver sí que Pinto más guapa que ellos no hombre que es decir hay veces que que ciertos planteamientos eso que tenemos pensamientos que los ejecutados de manera diferente pero la verdad es que nunca me he sentido tratada de diferente manera

Voz 5 14:11 supongo que encontráis momentos límites y no hay tiempo para mirarse unos mujer o no sé si eso tiene que ver

Voz 0695 14:19 eh

Voz 13 14:19 bueno la verdad es que ya lo que tu dices vas ya mucho más al lado humano oí lo que sí que me he encontrado con gente con la que me he llevado mejor con gente con la que me he llevado peor pero sí que es verdad que ya está

Voz 5 14:32 a un punto humano demasiado profundo y Fernando sesenta y dos días City mil metros es hombre sí siguió fue conjuro al Caribe y sesenta y dos diese igual me aburro no pero estar ah sí en metros ahí sólo porque que lo hiciste en primer lugar

Voz 14 14:57 bueno fue en esa hacen bueno a más de treinta años IBI siempre me ha gustado el mar montaña sobretodo en solitario eran poco mi especialidad aunque no se debe eh lo digo bien claro pero así era lo que más me gustaba después la altura siempre ha sido mi lo que más me ha traído mi mundo y ahí se juntaban las dos cosas el las grandes alturas Si el estar solo incluido un poco como una experiencia de ermitaño no lo moderno no a algún alguna cosa así de aislamiento sensorial muy pues eso esa fue la razón cayó en mis manos un libro del que tenía el récord anterior un francés un médico francés y eso ya pues me empecé a pensar a pensar en pues

Voz 5 15:45 dente y me salió bien porque claro tiene su aquel simplemente ascender claro no has quedado o la de la Mercè viste pero supongo que también la víscera de muy muy bonita pero la experiencia de estar tantos días eh tu mente no hace juegos donde va tu mente

Voz 14 16:08 bueno a ver primero ahí arriba no se está bien en grandes alturas no cuesta estar cuesta pensar

Voz 15 16:15 dar cuesta comer

Voz 14 16:17 placentero físicamente ni psicológicamente entonces esa allí estás un poco sobreviviendo luchando pues por intentar comer algo intentar beber intentar no congelar te está sobre todo en esas cosas no están para grandes filosofías ni para grande antes de ver paisajes bonitos e estás un poco en el momento de Enel aguantar más que nada después cuando bajas de este tipo de experiencias es cuando vives si cuando recuerdas y cuando dices Howes tal de pero más aquí abajo porque ya con oxígeno ya que podemos pensar normal etc

Voz 5 16:55 pero sin oxígeno a semejante altura tanto tiempo nada de alucinaciones entrada una depre una euforia dan tu propio cuerpo hacia el juego tu propio hizo juegos contigo

Voz 14 17:09 sí sí sí y además en solitario como un tanto tiempo la cabeza pues si te hace cosas raras y sobre todo por ejemplo el sentir que había alguien más siempre es una sensación bastante común en grandes alturas sobre todo cuando se va solo también pues el yo que sé cosa experiencias muy interesantes de el al leyendo libros el meterte dentro del libro porque claro allí no hay con quién hablar no tenía con quién hablar no no hay televisión no hay radio no iba a los pocos libros me subí porque claro todo costaba subirá hasta allá arriba pero me que me introducía dentro de del libro era de además recuerdo de los libros que me llevé fue de Alberto Vázquez Figueroa y me metía dentro del libro y estuve pues eso en la selva en el desierto unas experiencias muy bonitas

Voz 5 18:05 claro una cosa es subir a la montaña bajar otro subir la montaña con provisiones suficientes para que puedes estar los sesenta de dos días mas el ascenso de ve sido más pesado literalmente que nunca no

Voz 14 18:20 bueno estoy un poco largo de explicar pero yo tuve que organizar una expedición previa estuvimos dos meses con mi novia hay dos porteadores de Chile subiendo poco a poco el material mi yo aclimatando menos entonces poco a poco fuimos bueno sería y al final pues ya me quedé yo arriba niño ya se volvieron ya con con gas para derretir nieve Icon comida muy poco porque se come muy poco al final perder

Voz 12 18:48 sí diecisiete kilos llegué jiennense

Voz 14 18:51 sí bueno pero algo había que comer porque si no

Voz 5 18:54 pues mal bajar estando tanto tiempo más o menos que esto no escalando estando estando allí es otro d'Or simplemente estando sí

Voz 14 19:08 sí a ver la altura aunque no hagas nada desgasta a más de seis mil bueno hay teorías seis mil seis mil quinientos pero la ya la vida permanente no es posible entonces aunque estuvieras eh bueno quiero decir que sin oxígeno y sin cámara claro en un aviones diferente no pero digamos al aire libre sin oxígeno artificial no se puede vivir permanentemente a más de seis mil dieciséis mil quinientos entonces aunque no hagas nada te estás desgastando estás perdiendo fuerzas estás perdiendo facultades estás perdiendo peso como no puedes comer casi comida pues te te el cuerpo se come asimismo en el tu cuerpo comenzó su propio músculo supondría proteína osea que te vas debilitando yo estuve ahí dos meses igual podría haber estado más hasta ahora nadie ha estado más ya que es difícil de este estas cosas pero seguro que se puede estar Mans pero claro hasta dónde apuras porque si pasas una línea no hay vuelta atrás

Voz 5 20:16 de ahí de alguna forma bajas con algo más en tu mochila dice que llegar bajo habiendo decidido ese tiempo City mil metros buscabas otro persona decir intelectualmente diferente o dos conceptos era como una

Voz 14 20:39 aprendizaje de algunos con y si ya lo creo sobre todo una experiencia muy fuerte y muy dura muy agotadora una sensación muy placentera devolver a la vida recuerdo por ejemplo la primera ensalada de tomate que me dieron en el campamento base otra expedición ya había la recordaré toda mi vida el placer de la ensalada el placer de poder estar sin guantes el placer de expirar que la cabeza te funciones son cosas au de dormir en una cama son cosas que normalmente no apreciamos en el día a día porque lo tenemos pero después declara una experiencia tan dura ahí eso como que se aprecia más las cosas normales de el día

Voz 4 21:25 nota

Voz 5 21:27 la montaña es que yo yo me acuerdo haciendo en este mismo programa acento Robinson ha hecho también un informe innoven son con él él es marinero a Alex se encuentra en la más plena felicidad cuando está en el mar yo tengo una sensación que ustedes son poco lo mismo es decir que es entorno donde os hayáis no de como aquí ya estoy feliz eh

Voz 13 22:01 bueno por un lado tienes toda la razón en que yo en la montaña tengo una sensación de hogar de sentirme en casa pero luego cuando vas a montañas altas porque Fernando lo dice esta es una frase suya que el aire líbido engancha yo creo que siempre digo que cuanto más duro es el viaje exterior más profundo es el viaje interior entonces es que creo que con eso te lo digo todo o sea nos ponen unas tesitura más que te hace entrar muy dentro tuyo tener que ser muy sincero contigo mismo te te bueno ves todo lo bueno todo lo malo de ti mismo ahí yo esa sensación pues en el día a día no me resulta tan fácil de de percibir

Voz 5 22:50 no hay semáforos en el monta semáforos Luis Alberto como estamos muy bien encantado puesto has hecho deporte eh fuera de montaña mil tres mil a no sé qué le están pero veo ya decís hacer deporte en la montaña esto me parece una barbaridad el valor más de esquí de fondo vistas exhausto y luego quédate quieto mientras disparas y en el deporte en la montaña que ha sido mucho más gratificante que en la pista no

Voz 17 23:27 eh sí creo que ha sido mano ratifica ante porque los resultados han sido mejores

Voz 18 23:33 y aparte eso eh creo que

Voz 17 23:36 los que deportistas que estamos ahora usando a la montaña lo hacemos venimos casi todos de de otros deportes yo creo hemos probado otros deportes antes es la montaña y enganchar nos creo que tanto los entrenamientos como a nivel de resultados ha sido mucho más gratificante igual estoy disfrutando mucho más

Voz 5 23:55 como partícipes en el viejo siendo español no no digo eso en detrimento de Espanyol no prefiero que las condiciones para entrenamiento debe ser más escasas no donde en prepararte para ir a Turín

Voz 17 24:15 bueno a las condiciones no eran las mejores sí que nos faltaba instalaciones pero bueno lo superamos con muchísima mucho

Voz 18 24:22 lleva motivación eh bueno si en algún sitio se podía más o menos hacer aquí en Jaca ahí bueno

Voz 17 24:31 lo que te digo si no podíamos usar un un polígono de tiro con los amos un campo de tiro o militar pero pero bueno al final entrenamos Si al final conseguimos ir a una olimpiada así que al final creo que no veo

Voz 5 24:47 supongo que una persona está ya preparando sin durante muchos años entrenando etcétera etcétera y un día llega llega ese es cuando ya no tienes dónde porque ya eres campeón del mundo esto ya con la Guardia Civil de esquí equipo de esquí como P S hace cursos especiales de Guardia Civil pasamontañas y esto han seis Guardia Civil en la montaña que es porque claro no hay radares sita no sé que no hay bancos para arropar que que es la actividad de la Guardia Civil en la montaña

Voz 17 25:27 bueno la Guardia Civil de montaña lo que hace es ayudar a gente que que está en problemas precisamente en estos sitios no en los que son sitios de difícil acceso en sitios a los que no puede llegar una ambulancia convencional que es vamos barrancos cuevas en paredes

Voz 5 25:45 entonces es más bien de rescate no es San Luis y totalmente

Voz 17 25:48 claro

Voz 5 25:50 bueno e en estos instantes vamos a Aznar pequeño para ir volveremos que aún más acento Robinson porque hay gente en el público con quién queremos habla una pequeña pausa volvemos con más al centro

Voz 2 30:23 con acento Robinson

Voz 2 32:11 cuántas digo de estar aquí contigo Michael quiero creo que luego tienes que patinar si es en la final del Campeonato de España Vespa la gratísima te hubiese dado bien el padrinos tengo la cara de patinador no se espere no pero tiene fuerza para dar los saltos

Voz 27 32:29 sí sí sí sí el cuadro una cosa escribió tengo soy plan biónico es que tengo una prótesis de rodilla total de maravilla no sé si si si está muy bien

Voz 2 32:41 quieres que hablemos con alguien sí sí sí bueno pues mira aquí tenemos a un señor que es Fernando Blasco que nos va a decir porque la montaña es un elemento importante para la provincia de Huesca Fernando Blasco cuéntanos porque desde tu Huesca crees tú que la montaña es un elemento dinamizador de contar historias de lado humano del deporte

Voz 28 33:02 bueno estamos escuchando aquí que realmente la montaña es un imán ultiman para muchas personas para los que vivimos aquí que para nosotros es un territorio con una magia increíble es realmente el los Pirineos centrales los más altos no en vano pues nos rodean los picos en torno a unos doscientos picos que tenemos aquí en nada en esta provincia que superan los tres mil metros hay en ellos se puede realizar muchísimas actividades no solamente deportivas como las que estamos viendo de un grandísimo nivel sino de ocio de aventura Hay de esparcimiento que es lo que nos atrae a muchísimos turistas que nos dejan vivir en este entorno tan mágico y tan fantástico que es Jaca su entorno y todo el Pirineo central

Voz 2 33:51 oye que le podemos preguntar al alcalde si irse subiría un pico o no si si se alcalde alcalde subiría con Marta Alejandre Fernando o Luis Alberto Hernando hasta qué altura

Voz 0097 34:05 hombre yo creo que grada está bien yo ya de ahí para arriba ya que como que no me arriesgo mucho no hay telesilla hay oxígeno en Collada sino que puede pensar bien no es un problema el problema de de lumbares pero hasta ahí sí que me atrevo en su momento dice más algo más de montaña tampoco mucho pero la verdad es que sí que es un ámbito en el que es muy bonito yo siempre digo que lo importante no es la altura de hecho tenemos en los valles en los que nos movemos tenemos montañas no demasiado altas en una cuestión de tres mil de dos mil quinientos porque tenemos montañas preciosas desde las que además tiene unas vistas maravillosas y en algunas ocasiones la naturaleza te te ofrece espectáculos que que no esperas desde encontrar tema nadar de Dios eh vegetación animales hasta encontrarte una puesta de sol en alta montaña cuando te vas a dormir en en el castillo de Cher me pasó una vez la niebla un banco más de niebla sólo deja salir los picos el atardecer cosas es sólo la montaña te puede dar que como decía Fernando mucha gente las conoce mucha gente todavía las tiene que conocer porque

Voz 2 35:07 no es lo mismo Fernando Blasco montañero que Montañés Montañés es el que vive en la montaña y montañero es el que va a la montaña a Stegen llego El Astray se lo decía Fernando quedando lo que quiero decir que explicarme montañero y Monte nieto

Voz 5 35:25 porque soy inglés no absolutamente que es

Voz 11 35:31 bueno pero eso lo decía Fernández Michael

Voz 29 35:35 eh Luis Rodríguez es el presidente del club insta Mallenco es uno de los clubes de de España que tiene más tradición el presidente Luiz que no ha montado precisamente hay una exposición para ver un poco cómo ha evolucionado el material de la montaña de cómo iban hace cuántos años esos materiales que haya Luis bueno ahí tenemos eh recuerdos de

Voz 1226 35:55 casi más de cincuenta años el club Mallén con lleva ya casi iba a hacer sesenta y dos años representando un poquito pues pues esa ese ímpetu por conquistar la montaña y sobre todo por llevarla a la montaña rusa a nuestros pequeños a nuestros medianos y a nuestros mayores también hay estamos trabajando todos los días para que eso sea así

Voz 2 36:14 la montaña para Mallenco es que es bueno

Voz 1226 36:16 Montaner la base de trabajo donde donde vivimos donde somos montañeses con el permiso de los cántabros que también montañés y es es nuestro lugar de trabajo de disfrute y sobre todo de de objetivo de objetivo de de salud de de compañerismo de de rememorar unos valores que casi siempre a lo largo de los tiempos se van perdiendo pero gracias a actividades como el de la montaña se pueden recuperar unas disciplinas que que está muy bien qué inculcó hemos sobre todo a nuestra a nuestros pequeños es es el mayor esfuerzo que realizamos siempre y eso pues es lo que nos da satisfacción y seguimos haciendo

Voz 2 36:52 una cosa más Michael que iguala a la gente le interesa saber de dónde viene el nombre Mallenco es que está relacionado con con la montaña Luis porque se le puso al club Mallenco bueno el club como

Voz 1226 37:03 no sabemos los de Jaca o la gente Jaca pero Michael

Voz 2 37:05 seguramente no lo sabrán los cuidado ve que te da otro cerca a no ser que has apuntado Duff

Voz 1226 37:11 pues que nació como una sociedad de pescadores y mayo viene de la palabra del mes de mayo cuando el río en mayo desvelan todas las montañas la nieve de los glaciares y de la toda la nieve que ha caído durante el invierno aquí los pescadores IBI mucha gente lugar pues les llama el río bajar Mallenco y ahí se tomó ese nombre que la verdad es que es un es una toponimia muy particular pero bueno que es que es el nombre que adoptó esa sociedad y que luego adoptamos todo el resto de componentes del grupo y lo llevamos con mucho

Voz 2 37:46 aquí Michael Kenneth a este chico que es Diego Ruiz tres veces olímpico es uno de los españoles más veces olímpico en esquí de fondo tienes allana Galindo que ha sido una de las mejores esquiadora as con Blanca Fernández Ochoa con Ainhoa Ibarra María José Rienda es ella Ana Galindo tienes aquí una representación pues de las estaciones de esquí tienes de de Peña Guara de Candanchú de Aramón por tener tienes hasta la Cope escuchándote a director de la Cope aquí que lo sepa es que nos llevamos bien aquí también

Voz 5 38:18 a la espera de avenido has visto lo majo que te dejamos entrar ahí todo

Voz 14 38:22 sí qué

Voz 5 38:24 muchas gracias muchas gracias a todos que están aquí con nosotros Marta Mata de escuchando a Fernando habla de doscientos picos doscientos picos para tú han subido todo eso no

Voz 13 38:36 sí sí hay bueno en el cuando yo lo hice en el dos mil diez había catalogados doscientos trece picos de más de tres mil metros y bueno con dos amigos teníamos tiempo dijimos pues vamos a subir los todos así conocemos el Pirineo los los tres trabajamos de guías de montaña y queríamos disfrutar de nuestra tierra y conocerla más profundamente para luego poder acompañar a la gente

Voz 5 39:03 doscientos trece picos vosotros estáis siendo guías para aquí no la variedad hace que podéis jugar entre comillas por muchos lados no

Voz 14 39:17 Montes no tienen tanto en nuestro lado aragonés como el lado francés Yves y nos movemos mucho también fuera otros montañas Alpes y fuera de Europa

Voz 5 39:28 esto hay hay picos supongo si no son los más altos los más técnicos para subir ensayo a por ejemplo yo no evidentemente ves la pinta yo no tengo experiencia de Montanier no debería a ir adelantando sólo se escogería una guía pero hay picos que un neófito como yo me podéis a hacer disfrutar millones

Voz 14 39:53 es lo bonito de la montaña es que es él

Voz 5 39:56 escenario donde cada uno

Voz 14 39:58 pues hace lo que quiere sea la montaña Se puede dar un paseíto por un sendero bien marcado bien baliza doping con pintura con señales e al lado de Jaca o de donde sea

Voz 30 40:11 eh o darte la gran paliza

Voz 14 40:15 tanto aquí como una Himalaya o la gran escalada técnica es un mundo muy grande que ese ese es el terreno después cada uno

Voz 30 40:22 no juegan

Voz 14 40:25 hace lo que quiera en ese terreno

Voz 0695 40:28 hay que yo he comprado Garrido hablamos muchas veces que el deporte más popular y más importante es el senderismo porque podemos hacer desde uno a noventa y nueve años tenemos en esta zona estadios de Champions el fútbol no Champions bueno pues aquí tenemos Champions de senderismo tenemos un lugar para hacerlo perfecto que salimos de nuestra casa podemos hacer senderismo sin complicarnos la vida si queremos un tres mil pero si no podemos hacer una ruta para pase

Voz 14 40:59 ya

Voz 0695 40:59 impongo en Fernando Muchas veces me dice es que el deporte del futuro y el más importante es

Voz 5 41:04 mismo Fernando además es que no sabemos muchas veces los Gazeta no no sabemos dónde

Voz 14 41:11 tuvimos la suerte porque aquí estamos rodeados de todo desde casa o desde el portal de casa podemos hacer lo que queramos eso es el paraíso de a veces no lo sabemos mata

Voz 5 41:25 hay más actividad en la montaña que hace años está siendo más popular esta creciendo la afición para montaña o no precisamente

Voz 13 41:35 sí sí sí está crece cosa cada vez viene más gente a la montaña no sé si del todo preparadas

Voz 5 41:46 yo de verdad he visto por ejemplo cómo los Alberto Kelly al es hazañas y tal evidentemente no podemos hacer justo lo que yo espero que pican la fascinación y pensamos pues me apunto me apunto no debe apuntarme la montañista atrayendo también gente que no estén del todo preparado para subir

Voz 0695 42:08 eh

Voz 13 42:09 claro el haber el problema es que la ignorancia es muy atrevida entonces no pero una persona que vive en la ciudad no se hace a la idea lo mejor que aquí en la montaña te vas cuatro horas te aleja cuatro horas del coche si haces un esguince simplemente tienes cuatro horas de vuelta sido sí que no puede llegar la ambulancia que no te van a poder rescatar dan facilmente que por fortuna están los ángeles de la guarda que es la gente del GREIM de la Guardia Civil pero que no es tan factible que salgas de allí tan rápido entonces hay que prever eso con un poquito de pues de materia de preparación de mirarse en la ruta qué vas a hacer de qué tiempo va a tener osea de intentar minimizar lo más posible los riesgos eh a los que te vas a enfrentar pero eso no se tiene en cuenta porque se desconoce muchas veces no porque Se haga mala fe sino porque se desconoce bueno pues total para dar un paseo pues me voy en sandalias Illa hasta

Voz 5 43:15 ya es que he viven un caso Luis Alberto de que hace pocas fechas ya a la montaña o colina muy grande de el País de Gales es manos Snowden no estar a la altura inclusive puede subir caminando pues cubrió un chico de leve produjo claro del pueblo a a subir en calzoncillos por generar dinero para un cáncer de mama Itar no sé qué bienintencionado pero claro el chaval casi alma tiene que ir a rescatarlo si tú sabes captar ese chaval que as de rescates le abraza se ponen Samantha afeitada

Voz 17 43:57 bueno y una circunstancia así como lo que aquí es inédita todavía pero bueno se ve muchísimas burradas burradas por lo que ha dicho muy bien Marta porque no somos conscientes no no es que asumamos muchas veces los riesgos hay contemos con ellas simplemente porque no los vemos no este es un bolso o como este pues creo que es lo que tocaría sería ayudarle y sin más no

Voz 5 44:20 eh y luego explicarle al cuatro cosas y Fernando volvemos al Hemisferio Sur no

Voz 14 44:26 eh ahora el día tres hoy como todos los años a Argentina al Aconcagua Iago dos grupos os hago un grupo de despido me quedo allí recibo dos dos seguidas y así todo el año saliendo eh pues después Nepal después China pues así que está ahí entre medio pues siempre volveré a casa Hakan

Voz 5 44:46 acepto bando aquí

Voz 13 44:49 sí

Voz 5 44:49 donde más disfrutas

Voz 14 44:52 bueno yo soy un enamorado especialmente de Nepal yo siempre digo que ya todo el mundo que nos gusta mínimamente andar no hablo de ese gran alpinista ni nada solo andar no hay que morirse sin haber estado en Nepal y más que por las montañas que está las más grandes el mundo sino por el país la gente en la cultura la sonrisa nepalí la religión eso yo siempre lo digo a la gente yo soy especialmente enamorado de Nepal

Voz 31 45:24 eh eh

Voz 5 45:30 es que Antonio tienes gente muy maja pero no te dejaba hablar ocupando el resto

Voz 0695 45:37 cosa que que bueno para que los oyentes de toda España que nos escuchan Fernando cuántas veces ha subido al Aconcagua

Voz 14 45:43 de hecho XXXVI veces debería darse esa aparte de cuando me quedé ahí arriba los dos meses pero de abajo arriba treinta y seis en total expediciones cuarenta y tres llego que para algunos

Voz 13 45:57 subir una vez ya es su mundo

Voz 5 45:59 cuarenta y tantas veces que ha habido lo cóncavo pero evidentemente no te apures haciéndolo pero supongo aunque la montaña cambie constantemente por si por cualquier razón

Voz 14 46:15 si te todas maneras claro hay que decir que nosotros y también Marta eh que es guía también vamos a estas montañas de trabajo sean nos encanta nuestro trabajo pero vamos vamos de trabajo porque si no yo no iría a todos los años

Voz 15 46:30 eh por ejemplo a esta montaña

Voz 14 46:33 otras no me encanta volver e ir disfruto mucho siempre con gente diferente siempre la meteorología diferente los problemas diferentes eh pero hay que aclarar que es un trabajo porque si no iríamos pero a otra cada vez a otra montaña diferente

Voz 5 46:50 si además tienes que está mata a tanto de la metodología no

Voz 13 46:56 de la meteorología de la gente que llevas que la meteorología es más benigna a veces

Voz 5 47:03 que la gente irá a ti no te lleva donde hasta el parque no

Voz 13 47:09 hombre pues con con educación y respeto siempre pero bueno alguna Pulguitas de vez en cuando a que se lo merece solamente

Voz 0695 47:20 porque nosotros muchas veces decimos e ir en los treinta y cinco años de Radio Jaca que tanto para hacer montaña como para hacer esquí lo mejor que hay que hacer con un profesor para salir a la montaña sobre todo según que cosas es bueno ir con un profesor bueno con guías con alguien que te diga cómo se hace igual que para esquiar no lo mejor es profesor ellos tanto lo Marta como Fernando son dos grandes profesores grandes vías Prado te lleva ocho mil eh Marta te lleva también otros sitios pero son dos grandes profesores que es fundamental para salir en la montaña

Voz 5 47:51 para poder saborearlo no que alguien te hace entender exactamente lo está haciendo para poder disfrutarlo a entender más a montaña supongo diciendo de lleno es lo mismo aquí con alguien preparado

Voz 14 48:06 a ver qué le nosotros en nuestra principal labor es sobre todo la seguridad osea nosotros cuando menos contratan en como guías nuestra principal labor no es hacer ese circuito o llegar a la cumbre de esa montaña sino devolver a la gente sana y salva su casa ver si se pasa por la cumbre bienvenido pero no es la principal labor es sobre todo un tema de seguridad después ya han pues de que disfruten después de ese enseñarles intenta transmitirles todo lo que podamos pero sobre todo es un es de de bajar el riesgo lo más posible dentro de que estamos en en en sitios de riesgo claro la montaña en la naturaleza pues fuera del control normal de aquí abajo

Voz 5 48:58 bueno es que me gustaría dar la clase a mi anfitrión que está aquí Antonio muchas gracias por habernos invitado acento Robinson aquí para conocer gente está ahí tan brillante en su trabajo y Luis Alberto Fernando Mata también no invitados de Huesca pues permite ha sido un placer estar aquí en Jaca a mi me gustaría dar las gracias a ustedes que ha acudido esta noche este famosísima pistas de hielo también me gustaría dar las gracias a ustedes a la otra la donde la alcachofa amarillenta la que Nasser gracias que Dios

