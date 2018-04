Vivir en la peripecia

Voz 0453 00:00 el error es intrínseco a la naturaleza humana hecho se Castro se ha empeñado en convertirse en el ejemplo perfecto José es el tipo que envuelve en plástico los ves es el hombre que enredan los cables de los auriculares cuando tú miras últimamente hace horas extras como encargado de garantizar la puntualidad en los vuelos de Ryanair experimentales errare humanum est decían los sabios romanos y la calle de su imperio acabaría por demostrar que no les faltaba razón sin ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra para nosotros José Castro es esa piedra semana tras semana tropezamos irremediablemente con su sección la visitas de hecho se Castro son como las llamadas operador llegan cuando menos en las esperas siempre esas de largas y jamás te cepillan en un buen momento José Castro te voy a hacer la misma pregunta que vivió hacerle el Rey emérito al fotógrafo de El País Semanal ayer

Voz 2 00:54 tú a qué has venido yo he venido a una noble causa Tony Allen aunque me da boicotee Se venido a reivindicar el error

Voz 3 01:02 como era pasos perdidos el ídolo rubio natural vas vertido todo por error grave

Voz 4 01:18 y eso recordando nuestra

Voz 0453 01:19 entes que pueden enviar sus audios odiosos imágenes de errores adscritos humanos de reveses personales errores al fin al seis nueve nueve treinta XI XXII a nuestro correo electrónico Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com ahora mismo pueden llamar siguieran eh no hay porqué pero pueden llegar al nueve cero dos catorce sesenta sesenta y contarnos sube realismo indirecto y mientras tanto podrías por favor error no esperamos de bien

Voz 2 01:41 sí cómo no bueno pero yo creo que mejor nos van a realizar nuestros queridos terroristas que nos han enviado muchas cositas entre ellos algunos audios al Whatsapp como este íbamos a analizar

Voz 5 01:51 nada son dos anécdotas la primera mía cuando era pequeñita de Estado en el colegio llegué a casa le pedía a mi madre que me haya manda que me comprar libro que me ha mandado en el colegio que era el famoso libro de Platerías de mayor en la universidad llega llegó mi amigo Sebastián que era o hubiera muerto viene y me dice que no me hayan mandado en en la universidad que tengamos que leer no el libro de El retrato de Dorian Gray El retrato de Dorian Gray

Voz 6 02:26 ir de cometidos anécdotas de los Giorgio eh

Voz 2 02:34 es correcto pero sea es que esto es un terrorismo e intento pero la anterior pero yo Platero y yo claro Platero y yo Lazarillo yo me saque decía El Lazarillo Klar Platero llevamos

Voz 1 02:49 yo os quiero contar una cosa que me pasó a mí concretamente hace un montón de años cuando trabaje de dependienta en una tienda de ropa bueno entonces me acerca a una chica una madre joven con su niña pues que tendría niña siete ocho años más o menos y entonces me dice muy educadamente me dice disculpe señorita me puedo llevar las perchas con la ropa que comprado y entonces bueno pues yo siguiendo instrucciones de mi jefa le dije que no y entonces sería bueno pues también muy cortésmente me dice bueno pues oye nada una pena gracias adiós adiós hasta otro día gracias por todo y entonces justo cuando se dan la vuelta a la niña le coge de la manga y le dice mamá pero si te has dicho la chica que no te puedes llevar las perchas saca también las que llevas dentro de la bolsa

Voz 7 03:34 como como Mi gran Thierry contraerse y yo tengo que admitir que mi madre

Voz 2 03:43 mi madre era de las de antes de meterse en el ascensor se había con una cosita añade la metía para la bolsa yo no hubiera que proveen de este escuchan clara

Voz 0453 03:50 ella es mi madre la yo a diferencia dijo no vengo de una familia de esa estructura

Voz 2 03:54 claro claro es la madre que toma la vamos a batir lo dejamos ahí sí un beso fuerte muchas gracias a Carmen de Sevilla que vive en Ginebra ya Carmena

Voz 0453 04:02 de ganar donde sea que Dios vale pero también a través de Twitter con este terrorismo

Voz 2 04:07 es rarísimo terrorismos efectivamente porque un arroba tontorrón nipón dice mi madre que es una mina me dijo que tenía que canjear su DNI para enviarlos a que la teoría de que según ella si tienes problemas de lenguaje tienes que ir al Lopera

Voz 0453 04:24 por supuesto al Betis catalanidad que también pasa ahí si tiene problemas con lenguaje de vas al Betis ya no está pero preguntas por él que quiere volver

Voz 2 04:32 era quizás necesitaría una opera a Lopera

Voz 0453 04:35 que es una paradoja en sí mismo vale

Voz 2 04:38 de mi madre en el coche dice llama a tu hijo dice no puedo estoy conduciendo ya pero no llevas el Manos Limpias

Voz 0453 04:44 que ha ejercido la acusación particular también en el caso de la gente que hablamos claro Manos Limpias es un paso

Voz 2 04:51 cuando con el teléfono con la mano de fuera pintadas de blanco bueno arroba Carpe Fat un dice visto en el foro de un periódico se ve que ciertas ovejas son lo peor porque comentaba uno por favor no mezclar las Chus más con las merinas las chusma no se puede son las ovejas que muere el sol a las que las que hay que va por la noche en que también la otra variación son las churras y Las Meninas pero bueno un clásico de la vida sí sí la vida bueno arroba Éfeso Aguero dice hace poco llegué a casa de un amigo llegó al portal llamo me abren pero veo que no me quieren abrir la puerta de arriba les mando un mensaje a los amigos y me dicen que no que no estoy allí llamando que están en la puerta no hay nadie es decir acerté piso el portal pero me española

Voz 7 05:35 lo doy porque de GPS

Voz 2 05:38 tampoco me imagino a los pies de un andador mirando por la mirilla siendo es quiénes no abro no habrá está haciendo algo con el teléfono

Voz 0453 05:46 Nos vamos a esta historia nuestra querida Asturias Ana muy buenos días aquí estamos con el terrorista hay menos mal que además porque no sacas un poco de su rutina porque él les tampoco siempre lo mismo así que cuéntanos qué pasa

Voz 8 06:00 pues mira ellos cuando es hace ya unos cuantos años estamos estudiando la carrera

Voz 9 06:06 este es la ausencia de dones

Voz 8 06:09 la Java tenía mi compañera habitación estaríamos periodismo ahí estábamos seguido el periódico bueno es algo que supuestamente se trata es de uno

Voz 10 06:16 sí sí

Voz 8 06:19 si de repente los compañeras levanta la cara de un poco de horror y me dice pero saliendo un artículo sobre Rigoberta Menchú la premio Nobel de la Paz dice pero Rigoberta no era buena buena es que dice quiero desoyó a sus médicos

Voz 10 06:38 sí

Voz 8 06:40 que me había escuchado la recomendación del médico a la griega la transformó en ella y claro ella veía a veces que ya está dando a los Londres

Voz 2 06:48 de eso yo corría

Voz 0453 06:49 el día

Voz 10 06:52 uu indígena Rigoberta Menchú

Voz 0453 06:59 eso yo excusa si los colgó cuatro días en la puerta así a lo vivo que es buenísima Ana muchísimas gracias gracias un beso muy grande y nos vamos nos gusta Asturias

Voz 11 07:16 la verdad es que me gusta Sofía muy muy buenos días hola buenos días cómo estás muy bien muchas gracias espero bien bueno vamos a ver yo te

Voz 0277 07:28 en una hija que es fue modelos su tiempo

Voz 10 07:32 yo me gusta de Chillida Sofía no llaman la radio para hacer para criticar a los hijos

Voz 0277 07:37 no no no no no no no no pero eso es muy divertido la verdad entonces ella tenía un vestido de pedrería maravilloso puesto Se trataba de que los clientes pasa siempre que viesen a los modelos que había entonces una niña le dice a su madre ay mamá éste me gusta mucho la madre contesta eso me gusta a mí un vestido apedreado

Voz 2 08:06 bueno para lapidar si al piloto de Honda pida cuando lápidas todo el dinero bueno llevar un vestido

Voz 0277 08:14 sobre todo hay una cosa una cosa de un error que me parece increíble todos sabemos lo que quiere decir carta parca cuando entren en una tienda por favor digan par casi porque si no quiere hincar paz carpas terrible

Voz 2 08:32 yo fui a un beso y gracias por llamarnos

Voz 0453 08:35 gracias venga ves es esto muy bien ahora viene lo tuyo

Voz 2 08:38 lo hago bien era una un terrorista han Vidal que dice en cierta ocasión estaba intercambiando unos meses de trabajo con un proveedor de mi empresa que iba a venir a reunirse con nosotros sus mensajes a veces me pillado fuera de horario de oficina y entonces les respondía desde el correo el móvil la cuestión es que apenas tenía confianza con él y de repente en uno esos mensajes me dice entonces es tomarte algo después de la reunión me quedé muerta sobre todo por el entonces porque parecía que yo lo había dado a entender algo así la cuestión es que repase mi último Mail enviado desde el móvil me di cuenta de que me había jugado una mala pasada al auto corrector en vez de ponerle si necesitas cualquier cosa de mí llámame directamente a mi departamento le puse a mi apartamento les llame Nos reímos ese lo explique dice y al final me tome la Copa América

Voz 10 09:24 Puente

Voz 2 09:27 bueno que hemos pero bueno

Voz 12 09:30 hemos aprendido señoras señores que si vas con las perchas a al a la tienda por favor saca las no no no es más paripé sobre todo sincero y por último El retrato de Dorian Gray hasta nuevo aviso se va a seguir llamando el retrato