"Las personas cuando nos enamoramos empezamos por la atracción sexual, no por el amor"

Voz 1 00:00 cómo va

Voz 2 00:11 andar

Voz 3 00:16 no

Voz 0401 00:26 si hay algo que me gusta especialmente es el lenguaje en todas sus posibilidades gramática ortografía y etimología pueden tenerme horas entretenida descubriendo algo más que no me esperaba por eso cuando me enteré de un libro titulado pues sexy empecé a indagar un poco más aquello de que tuviese sex medio aquello de que fuese por no se me llamó muchísimo la atención Raquel Díaz Illescas buenas noches lo de posee exequias es cosa tuya

Voz 4 00:59 pues la verdad es que estoy encantada nombrado también porque la gente le ponerle la tilde y yo creo que es la primera persona Celia que ha dicho el nombre es tal cual es porque es bestial

Voz 0401 01:12 sí ha sido capaz de varios significados para titular lo deduzco que encontraremos varios frentes en sus páginas

Voz 4 01:21 pues está Cíes es un libro sobre todo de pasiones hay mucho erotismo soy también a morir grito en un tono poético

Voz 0401 01:32 ahí es nada en un tono poético porque el sexo y el amor tienen mucho de poesía

Voz 4 01:38 bueno pues la verdad es que este libro no fue intencionado escribirle en este tono porque yo normalmente venido simple escribiendo ensayo pero supongo que ha formado parte de un periodo de mi vida que necesitaba de alguna forma dar movimiento a a lo que había dentro de mí y bueno pues me fui desnudando como como la imagen que tiene la portada de este libro

Voz 0401 02:04 entonces escribes todas las palabras se cayeron de mi boca todos los silencios llenaron mi almohada y entonces hubo Ríos donde antes hubo llamas tsunamis en mi piel y llorar mi alma yo Die todas las noches y todos los días en los que tu boca escupía mentiras infamias sentía deje de pensar y de sentir y de creer esperar deje de amar lo que amaba y mi corazón me pidió compasión yo me compadecen

Voz 5 02:36 no está mal

Voz 6 02:37 la de cosas que hay que envuelve

Voz 0401 02:40 a la poesía el sexo

Voz 6 02:42 el amor Raquel sí

Voz 7 02:45 bueno yo creo que que que el amor y el sexo lo que hace es es lo que nos hacen vivir pasiones es sentimiento vehemente no que no podemos controlar y que de alguna manera pues nos hace muchas veces arrastrados por el fango oí dejara en demasiadas ocasiones que no que en el corazón mi hay muchas ocasiones que se lo coman

Voz 0401 03:12 qué lugar ocupa la resignación en los asuntos de cama Raquel porque parece que que se destila también que hay resignación en el sexo

Voz 7 03:22 bueno yo es que la palabra fascinación no me gusta yo creo que no hay que resignarse yo creo que hay que intentase creativos que hay que intentar sobre todo aún cuando no Nos han arrastrado por el fango y como he dicho antes no han comido el corazón hay que intentar resurgir como el Ave Fénix Yves volverse a poner a ese ruedo de la vida de las pasiones para volver estar ahí a disfrutar de ese cuerpo maravilloso que tenemos que es como mapa no tenemos nuestro propio hagiografía sexual para disfrutarla nosotros solos o en pareja maravilloso el poder dar a conocer pues todas esas puentes y paisajes que tiene en nuestro universo no que es nuestro cuerpo

Voz 0401 04:13 pues sexy as está dividido en tres bloques sexo y amor amor sexo y un tercero llamado a Marte qué diferencia hay entre sexo amor y amor sexo en asuntos de amor y sexo no da igual el orden de los factores

Voz 7 04:29 pues mira Celia ese título llevan estos capítulos en honor a mi mejor amiga que se fue el año pasado ir cuando yo estaba ya había acabado libro oí no sabía cómo llamar a los capítulos porque todos hablaban de exceso todos hablaban de amor ella me dijo pues mira a modo de borrador pues por los que tengan más solos mete se pone los que tengan más amor que es eso pues lo invité a y no entonces esos dos capítulos se han quedado así pues en honor a ella que también hizo bueno pues el orden yo es que fíjate he puesto el primero sexo amor es el primer capítulo porque creo que las personas cuando nos enamoramos su cuando alguien nos gusta o nos pone no empezamos por el amor empezamos normalmente por esa atracción física sexual que hace que nos sintamos atraídos hacia alguien no entonces lo primero no creo que sea el amor es viene después yo creo que primero lo que sentimos es una atracción es ganas de de contactar con el otro ah pues de Federer en de todo no yo suelo decir mucho de follar lamente el otro

Voz 0401 05:47 que bueno sí yo claro

Voz 7 05:50 la cosa deliciosa más turba su mente y follar la no a mí me

Voz 0401 05:53 claro soy también muy de fue ella mentes me gusta mucho y creo que es la verdadera manera de de tener una buena relación sexual le vamos está inmerso

Voz 7 06:02 sí claro yo os digo que primero me tienen que masturbarse lamente ante fue Carme la mente otras cosas dos mi cuerpo no entonces y luego esa parte de la última de llamarte pues es que realmente es un libro como te decía de pasiones en ningún momento ningún capítulo se habla de desamor aunque es verdad que cuando vamos caminando por sus páginas hay muchas que que parece que no gritan el olvido no que hay una necesidad de desvincularse Hero o es que a veces creo que que vivimos pasiones en las que vivimos enganchados por mucho tiempo libro pues una de esas pasiones

Voz 0401 06:45 siempre he oído decir a mi perdóname discúlpame Raquel que es que no esto no es solamente por tu afán literario sino que además tú trabajas como sexóloga es decir tú tu tiene sabes del tema no es una cuestión de que te sea por ciencia infusa hay descubres entre la gente que consulta contigo esas dudas acerca de de distinguir el amor y el sexo

Voz 7 07:11 bueno yo creo que nos perdemos perdemos demasiado tiempo en general en preguntarnos si es amor esto si estamos en lo que estamos enamorados brío que da igual que no hay que hacerse tantas preguntas que lo que hay es que disfrutar ese momento con esa persona que si esa persona te hace sentir bien si esa persona te pone dinero tiza qué más da qué más da que vaya a dejar fluir que fluya la gente se pregunta demasiado es que no sé si estoy enamorado que no sé si lo que estoy es engañado o realmente y me atrae yo creo que eso no lo debemos de preguntar cuando uno se siente mal cuando hay dependencia entonces esa sí que es una cuestión importante confundir cuando uno está enamorado a cuando uno lo que tiene una dependencia emocional de otra persona ahí si la gente lo duda pero les tan enamorado generalmente cuando estás enamorado suele vivir pasiones con con la otra persona tienen necesidad de contacto tiene necesidades con esa persona hay y nada más yo creo que que no merece la pena desgastar esas energías sino que las energías hay que consumir las todas en espacios placenteros ama el coche la cocina al baño quemar dado me

Voz 0401 08:32 desea menester como ahora puedo comprobar todos los oyentes Raquel habrá categóricamente porque psicóloga clínica y sexóloga así que disfrutemos del momento de leer poesía con sexo y amor con posee exequias Raquel Díaz Illescas muchísimas gracias por atender esta llamada