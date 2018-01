"Queremos un sexo deseado, no consentido"

Voz 1 00:00 debe irse Luciano Méndez son dos actrices que seguramente sí la motero no te preocupes porque no está sólo cuatro de cada diez hombres que nos rodean

Voz 0793 00:10 contigo al puticlub y las otras seis no hacen nada al respecto buenas noches Teresa Lozano hizo buenas es la que habéis liado

Voz 0401 00:20 pues eso parece si pusisteis el foco justo en el acto qué más desea que no lo nombre que es el usuario de los servicios de las prostitutas es empeño en señalar justo al que nadie señala porque don

Voz 0530 00:40 precisamente por eso porque nadie les señala que creíamos que

Voz 0793 00:43 era importante girar un poquito no el el enfoque cambiar

Voz 0530 00:46 lo señalar al demandante porque sin demanda no hay oferta

Voz 0401 00:50 porque crees que siempre ha señalado a la mujer fue

Voz 0793 00:53 pues porque precisamente al hombre no se le cuestiona prácticamente nada en realidad el discurso va a intentar legitimar todo lo que el hombre desea incluso decir que es un derecho los deseos del hombre que de esa manera mientras que nosotras estamos discutiendo sobre si nosotras tenemos derecho a hacer algo a dejarlo de hacer pues mira en ellos están haciendo lo que quieren

Voz 0401 01:18 claro en el tiempo que ha colgado el vídeo ha sobrepasado el medio millón de visualizaciones eso sitúa en una órbita lo suficientemente interesante como para que estemos llamando dos en los medios es como para que os estáis paseando por periódicos televisiones y radios que yo suele decir la gente cuando aborda se aborda el tema de focalizar toda la energía en la persona que acude a la prostitución es es bastante sorprendente

Voz 0793 01:54 que todos dice no qué bien qué bien vuestra campaña P

Voz 0530 01:56 pero enseguida quieren volver al debate

Voz 0793 01:59 te de siempre de bueno ya es que habrá mujeres que lo hagan porque quieran ya bueno ya sabemos todos que hay es una mínima mínima minimiza el porcentaje de mujeres que además habría que cuestionar hasta qué punto estamos hablando de libertad porque está en una situación de vulnerabilidad que las aboca hacia la prostitución pero más del noventa por ciento de las mujeres que se dedican no quieren hacerlo querrían tener otro tipo de vida entonces ellos siempre ellos y ellas porque no es pasan casi todos los medios enseguida dejan al portero Ivo vuelven al tema de siempre

Voz 0530 02:30 somos permisivos con la prostitución esa muy permisivos yo creo que os a nosotras también el vídeo hablamos de la sociedad no que somos una sociedad muy hipócrita porque vemos la prostitución pero pero ya no la vemos realmente INVI civilizado y luego con todos los eufemismos que han salido no hablar de Trabajo Sexual industria sexual

Voz 0401 02:52 demanda e trabajo

Voz 0530 02:54 al final estamos como poniéndolo todo de color de rosa

Voz 0793 02:56 sí

Voz 0401 02:57 pero luego a todo el mundo le parece mal estaba bueno arranca es él vivió precisamente diciendo cuatro de cada diez hombres acude a los servicios de la prostitución y el resto no hace absolutamente nada es decir también coges lo decís vosotros que sois los colegas ni siquiera le decís a este pero tú dónde vas

Voz 0793 03:16 sí

Voz 0401 03:16 sí sí sí es que eso pasaba con muchas cosas

Voz 0530 03:19 no también en el tema del Macías no quiero decir no vale con decir yo no soy machista sino bueno y qué haces en los chats los que es mandáis vuestras maxilar las del quince no le para los pies a tus colegas no no eres capaz no de de comportarse como un hombre que yo creo que tendríamos que volver a esa idea del hombre no buena por supuesto porque hay hombres estupendos pero yo creo que que todavía tienden a ha seguido un poco el rollo no bailar el agua al machismo porque no se atreven a decir oye tío que no que te estás pasando esto no se hace

Voz 0401 03:47 uno de estos argumentos radica en que la prostitución no es una cuestión de sexo de

Voz 0793 03:53 lo que es es una cuestión de poder porque mira aquí hay un hay un problema de base que que está siempre el en este debate

Voz 0401 04:03 es

Voz 0793 04:03 que hay personas que quieren ver el sexo y focalizar lo desde la palabra del sexo consentido bueno pues nosotras queremos un sexo deseado no con sentido creemos que el sexo debe ser deseado por las dos partes y no entendemos que haya gente que quiera tener sexo con alguien que no le desea que no lo haría si no lo estuviera pagando y que se ve necesitado de ese dinero y que por eso pasa por encima de sí mismo decide venderse entonces me parece que que el dinero no puede legitimar qué es lo que están comprando es poder sobre la mujer y a ella como mercancía las palabras que utilizamos son las que usan ellos

Voz 0401 04:41 sí sí el vocabulario cutreces es exactamente el que puede utilizar cualquier puntero yo me con esto que me estáis contando me ha me acuerdo por ejemplo de las personas con diversidad funcional no estas personas que que bueno que que muchas veces recurren a los servicios de prostitutas perfilados que pasa con con esta gente

Voz 0793 04:59 bueno pues mira precisamente no saneado también mensajes de de minusválidos de gente con con problemas sociales y tal y muchos dicen que ya estamos cansados de que digan que nosotros nos vamos de putas que yo tengo una vida sexual satisfactoria es creo que es una excusa realmente creo también que hay muchas mujeres con problemas ellas no se ponen a comprar a nadie sea crees que realmente es el hombre en todo caso cuando tiene un problema del que recurre al dinero para servicios servicios sexuales del problema social como nos adscribe a uno es que tengo problemas de sociabilidad pues me diera una puta vete al psicólogo exacto

Voz 2 05:37 una hora con una mujer que hará todo lo que le pida escuchándole metas la apoya en la boca en la vagina en el culo con tal de que te corras padres y te vayas esto último especialmente el encantará

Voz 0401 05:49 tela marinera Cela tela porque además es que habéis descrito per precisamente lo que significa irse de putas que es verlas como como un cuerpo con tantos orificios cuantos puedo traspasar ahí cuanto puedo hacer con esas tetas y con ese culo

Voz 0530 06:06 es que aumente que no logre aun así que han

Voz 0401 06:09 eso es que os pasáis mucho habláis de ellas como no

Voz 0530 06:11 hemos y nosotras realmente pensáramos eso no no es que nosotros estamos hablando como hablan ellos como ellos piensan hoy cómo viven la sexualidad que creemos que es una sexualidad tóxica que que que no es una sexualidad sana hay deseada ahí es cómo hablan de ella si es que lo hemos lo hemos seguido hasta los políticos no como se refieren a las a las putas y además es que ellos dicen putas a pero luego no le llama esa el putter héroe porque ese

Voz 0401 06:31 en claro y consideráis que existe una cultura de la violación sí sí sin duda sin duda está súper legitimado desde las películas que con las que nos hemos criado ahí está Pretty Woman en por ejemplo pero también y cada vez que se cuestiona constantemente a las víctimas tanto de abusos como de violaciones o a las prostitutas han sí

Voz 0793 06:55 me dicen bueno es que es una interesadas es que a lo mejor no quieren ponerse a limpiar pero estamos locos sabemos de lo que estamos hablando de verdad

Voz 0401 07:03 Suecia Francia Islandia Canadá Singapur y otros países han acordado castigar al puntero y no a la prostituta no brega en Noruega incluso castiga a los que hacen turismo sexual en cuanto hay la más mínima sospecha de que un noruego ha viajado a cualquier país donde bueno donde donde existe ese turismo sexual es investigar y sí tienen la más la más mínima la más mínima prueba de que ha sido así va a la cárcel normalmente se eximen de la cárcel con multas multimillonarios que opina de este modelo

Voz 0530 07:42 yo creo que ellos han entendido una cosa que todavía nosotros como sociedad no no estamos entendiendo no es lo que nosotros queríamos refleja claro que esto es parte de la violencia machista y ellos lo han entendido y además lo han entendido en países en los que los gobiernos hay paridad quiero decir hay mujeres que están gobernando desde los años sesenta movimiento feminista en estos países que realmente saben de lo que están hablando entonces podríamos intentar coger ideas de ellos porque están funcionando cuando la gente no habla de regularizar la prostitución lo hablan como si fuera la única salida posible incluso nosotras antes pensábamos lo mismo hace años pensábamos que era la única salida posible pero es que tenemos ejemplos de países que están a la vanguardia y que estando tomando unas medidas muy interesantes y además están cambiando a la sociedad y a las generaciones venideras porque claro esto no se cambia de un día para otro porque es que no nos dicen bueno hay que hacen

Voz 0401 08:37 bueno pero es que esto no es de hoy para mañana bueno todos estos países son países donde la diferencia en el gobierno entre hombres y mujeres dista mucho por ejemplo de lo que ocurre en los países latinos exacto exacto muchas más mujeres en el Gobierno de las que hay por ejemplo en España sin embargo por ejemplo en Suecia se ha incrementado el número de denuncias de violación y agresiones sexuales

Voz 0793 09:04 sí pero también ha caído dos tercios el número de prostitutas y un ochenta por ciento el de clientes y a lo mejor tendríamos que plantearnos si es que a lo mejor ante hasta

Voz 3 09:13 bien las violaban igual pero pero resulta que no se atrevían a denunciarlo por qué

Voz 0793 09:21 estamos viendo en todo el mundo una gran campaña en gracias a las redes sociales las mujeres estamos entendiendo que no estamos solas que las cosas que nos ocurren no nos pasan a nosotras como individuos porque hemos tenido mala suerte son cosas que pasan cuando pasan a todas entendemos que nos pasan por ser mujeres en un mundo de hombres entonces cuando no te sientes sola es cuando eras capaz de hablar

Voz 0401 09:45 es entonces una cuestión de educación de la talla de compañerismo parecido la campaña mi tú que has revolución

Voz 0793 09:57 nadie increíble las bases

Voz 0401 09:59 de las de muchísimas sociedades empezando por Estados Unidos donde arranca pero es es la campaña que más se ha extendido por todo el mundo teníamos tantas ganas es que ya era hora de que

Voz 0530 10:13 hubiéramos hablar y que pudiéramos unirnos no hizo lo que decía Azúa ver que no estamos solas que hay redes

Voz 0401 10:19 mujeres también bueno es que el las

Voz 0530 10:22 es sociales han permitido que nosotros podamos comunicar con gente que está en Latinoamérica con mujeres de todo el mundo y al ver es decir pues tras es que a mí lo que me pasó cuando era pequeña o de adolescentes o lo que le pasa a mi madre lo que le pasó a mi abuela hablas con tus amigas yo llega a tener hasta una amiga que que me ha confesado que hace diez años la violó un chico en cuál había contado esto a nivel a nivel personal pero es que esta historia se repite tanto ir cuando ves que es mundial dices guau es que lo que no teníamos era la posibilidad de decirlo el momento que se han atrevido a las mujeres a contarlo hemos salido todas es increíble lo que ha pasado vamos es si usted decía

Voz 0401 10:57 cubano de que ahora nos atrevemos a decir lo que nos pasa exacto ir bueno ya estamos empezando

Voz 0793 11:06 porque nosotras mismas somos las primeras que todavía no somos capaces de enfrentarnos y hablo desde mi a muchas de las cosas que nos han pasado porque hay que entender una cosa que esto no es marginal esto no le pasa a personas desfavorecidas son no nos pasa todas las mujeres en diferentes medidas pero nos pasa a todas entonces cuando entendamos eso no nos va a quedar otra que unirnos todas es decir ya está bien

Voz 0401 11:31 como decía antes medio millón de descargas de visionados de vuestro vídeo que me duran y cuatro minutos sí que es demoledor y contestaciones los solamente ver en Youtube vuestra Ovidio Zara haber insultado curiosos se exige úteros furiosos desde insultos hasta amenazas habéis hecho algo al respecto con por ejemplo las amenazas hay hay algunos que llegan a a decir cosas que os harían que cuanto menos me parece que estaría muy bien acudir a una comisaría lo hecho sí

Voz 0793 12:09 bueno la hemos sigue a la comisaría pero nos hemos puesto en contacto directo con la Policía más que nada porque nos nos preocupaba un poco que esto tuviera un alcance que fuera fuera de las redes que que tuviera un alcance nuestra vida sin Dios contra sí exacto exacto porque sí no estaban organizándose en plan alguien sabe dónde viven y estas cosas entonces la verdad es que ellos están bastante enterados de todo lo que está pasando a la policía en Príncipe nos han dicho que de momento son unos cobardes que simplemente están detrás de nombres que sinceramente que de momento no nos tenemos que preocupar pero bueno claro que si no no te voy a mentir y es es tanta violencia aquí te afecta porque dices bueno y también y también es una manera de decir os tras tenemos que seguir claro porque si ellos se creen que tienen el derecho a decir las barbaridades que no es a nosotras a todas las mujeres porque hablan de que las españolas lo que nos pasa es que necesitamos que nos pegan una buena paliza que no vuelvan a poner donde tenemos que estar aquí comenta esas sí sí sí hay ahí uno a yo no yo no sé si te refieres a ese ayuno en concreto que lo que viene a decir es se nos está yendo las cosas de las manos y no están yendo las cosas de las manos en este país cuando dos tías son capaces de insultarnos pueda hacer lo que hacen todos los tíos que es follar sea otra

Voz 0401 13:30 que te queda es así dices muy noble o sea quiero saber quién es esta persona para para huir

Voz 0793 13:36 pero lejos mucho eh hay muchos ayuno que que nos pareció increíble que no pasara nada que no porque es que para nosotras esto es terrorismo porque están hablando no nos olvidemos de que las mujeres estamos muriendo en este país por violencia machista ochenta y ocho feminicidios en lo que llevamos de año contabilizadas por violencia de entonces eran los hijos por violencia de género menos de la mitad contabilizadas más ocho hijos asesinados por padres o parejas de sus madres muchas gracias Delia contarlos a todos porque en muy pocos sitios siempre es la violencia de género en la pareja pero es que las mujeres sufrimos muchas violencias es que este incendio existe no es para nosotras

Voz 0530 14:16 sí deberían contabilizar todas estas víctimas es reclamo que se está haciendo desde el feminismo Ivonne desde muchos ámbitos no pero aún así no llegamos a a conseguirlo yo no entiendo porque como no pueden ver qué es violencia machista cuando tú te has hacia una prostituta por ejemplo qué podríamos hacer cada uno de nosotros

Voz 0401 14:31 para cambiar esta sociedad

Voz 0530 14:32 profundamente machista pues mira lo que

Voz 0793 14:35 también nosotras hemos tenido que hacer que ha sido cuestionar Nos a nosotras mismas lo que habíamos aprendido los relatos que no sabían contado incluso para darnos cuenta de lo que no sabían hecho tuvimos que cambiar las palabras porque muchas veces te cuenta en un relato de cómo tiene que ser un abuso maltrato una violación y hasta que te das cuenta que las cosas que te han pasado son esas pero no son tan dentro del relato de de de de lo marginal de los curo del hombre malo que viene y te hace daño hasta que no te das cuenta que a veces es tu pareja tu amigo el médico que te atiende el entrenador lo estamos viendo con los casos de mi tú la gente que es tu gente que te tiene que proteger son las que te están atacando cuando tienes que construir todo el relato que te han te han dicho que te han dicho pero aquí me machismo vimos una sociedad igualitaria vamos por favor a mirar la realidad un poquito yo sólo pido que la gente yo no no quiero que nadie nos dé la razón sólo pido que por un momento se cuestionan si a lo mejor

Voz 3 15:35 a lo mejor son machistas

Voz 0401 15:38 a raíz del Vidrio nos algún hombre os ha dicho algo que os haya enternecedor ido que os haya gustado que sí sí

Voz 0793 15:49 la verdad es que uno de los mensajes que más nos tocó porque la verdad es que es lo más lo creo que lo más importante que no podían decir es que que eran punteros que habían visto el vídeo y que estaban cuestionando profundamente lo que habían hecho que siempre habían tenido una duda que siempre que siempre es no se sentían a gusto con lo que estaban haciendo pero que después de ver el vídeo y verse reflejados que lo estaban cuestionando que creían que no iban a volver a a a utilizar la prostitución

Voz 3 16:20 hijo Lin

Voz 0793 16:23 es que ese es el único cambio que me gustaría que pasará

Voz 0401 16:27 y creéis que podría prejuicio

Voz 3 16:29 car en vuestra carrera como

Voz 0401 16:32 actriz eso es lo digo porque por supuesto pero tú arranca por la denuncia de esas actrices que denuncian al Super productor que lo que hacía era utilizarlas como objetos sexuales Si mal tratarla así violar las sí a ver qué Valiente productora ver qué Valiente director

Voz 0530 16:54 lo bueno es que también está yo creo que poco a poco va cambiando no tanto el mundo del cine como El Mundo el teatro todavía sigue siendo muy machista bueno como toda la sociedad y los que tienen poder pues generalmente son nombres son hombres machistas pero creo que eso está cambiando también nosotros no hemos planteado muchas veces estamos vamos Dynamic dando muchas cosas y no sabemos si nuestra carrera queremos pensar que no pero la verdad es que no no nos paramos a plantearnos eso porque tenemos la necesidad de contar lo que sentimos forma parte también del trabajo de actriz de comunicadora no tenemos un mensaje Queremos lanzarlo al mundo y ya está ahí y haremos nuestros propios proyectos yo creo que tenemos que empezar las mujeres a crear nuestras propias historias a escribir nuestras historias y a actuar así lo que se ha dirigirlas

Voz 0401 17:40 pues Teresa Lozano hizo amén de muchísimas gracias por pasar por contigodentro días aquí muchísimas gracias

Voz 0793 17:46 has

Voz 0401 17:47 por una frase que habéis dicho que mi impresión