SER Historia 465: Corocotta, el cántabro

Voz 1 00:00 SER Historia con Nacho Arés todo lo que existe saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la Cadena Ser

Voz 2 00:10 sí sí

Voz 3 00:22 todos los montañeses son austeros beben normalmente agua duermen en el suelo y dejan que el cabello les llegue muy abajo como mujeres pero luchan ciñéndose la frente con una banda comen principalmente chivos sacrifican a Ares un chivo cautivos de guerra y caballos hacen también hecatombe de cada especie al modo griego como dice pintaron de todo sacrifican cien realizan también competiciones Gimnástica de las e Hípica

Voz 4 00:51 con poco grato carrera escaramuza y combate en Ferraz

Voz 0772 01:01 continuamos en Ser Historia aquí en la Cadena Ser y lo hacemos con un bloque que vamos a dedicar al mundo de los cántabros tenemos que viajar al siglo I antes de nuestra era ahora lo escuchábamos en un texto de extra Avon hablando de de esos habitantes del norte de la península Ibérica de esas características que él dejó perfectamente plasmadas en su geografía una manera de conocer a esos protagonistas de la historia de hace casi dos mil años y sobre todo en un momento bastante turbulento de la historia de de la Península Ibérica con la romanización que había comenzado casi dos siglos antes pero que en este último tercio del siglo I antes de nuestra era pues tuvieron un especial una especial importancia todo esto es el escenario el escenario histórico que rodea a la novela Coró cota el cántabro publicada por la editorial Algaida cuyo autor Santiago Blasco Llanos atiende al otro lado del hilo telefónico Santiago bienvenido a Ser Historia

Voz 6 02:00 hola muchas gracias encantado esta cuestión es ahora el

Voz 0772 02:03 el ambiente como decía yo ahora en ese primer siglo antes de nuestra era era un ambiente bastante convulso no por por esa romanización que parece que había encontrado pues un un muro bastante bastante duro y que le impedía el avance hacia el hacia el norte de la península ibérica

Voz 6 02:21 si realmente lo que les impedía era la culminación de la totalidad del Territorio de la península hispana no solamente el territorio cántabro quiera bastante más grande de lo que es la actual Cantabria sino que además estos contaban con sus aliados astures siga Laicos sean los actuales gallegos también

Voz 0772 02:41 imagino que también esta situación convulsa

Voz 7 02:43 es lo que obligó que el propia

Voz 0772 02:46 Justo se presentara por por estas tierras no para intentar hacer él mismo casi de bueno pues de mano a mano con con ellos el el el trabajo de la romanización

Voz 6 02:59 bueno ahí ahí habría que tener en cuenta varias varias cuestión una de ellas es que en esa época César Augusto está recibiendo las críticas de todas las familias me Patricia rivales en Roma porque nunca había pisado una primera línea de batalla nunca había pisado nunca había estado en primera línea de combate ya que todas solteras se las llevaba hice la ganaba a del general Ali Paquera amigo de la infancia que luego llegó a ser sus eh le tacharon de cobardía en Roma entonces se vio obligado a acudir pues a una de las confrontaciones que tenía establecidas largo del Imperio y ahí es donde podría haber una dicotomía yo pienso mi opinión personal pues es que él eligió en la que pensó que estaba más seguro porque porque tenía siete legiones apostadas en España frente a un pueblo que en teoría no era tan combativo no tenía tanta preparación militar como los como las legiones romanas

Voz 0772 03:57 además son un ambiente en el que de pronto aparece este coro cota que es el protagonista de tu novela el cántabro parece una suerte de de Espartaco no no solamente una suerte de líder pero también un personaje extraordinario por esa presencia que tenía casi dos metros de altura pues todo un todo un referente imagino que alrededor de él pues eh sea un Aaron fuerzas de todos esos habitantes del del norte de la península Ibérica para luchar contra él el invasor romano

Voz 6 04:27 él consigue el consigue precisamente la la gran epopeya que coincide con esa unir unir todas las tribus del norte de España que inicialmente actúan como pequeños castros familiares de índole tribal que muchas veces combatían entre ellos consiguió una los se sabe cuál

Voz 0772 04:47 era su origen quién era realmente Si el era un líder Príncipe de alguna tribu de algo

Voz 6 04:53 hay hay mucha hay mucha controversia en la figura de porque la única información que tenemos es la que proviene de los historiadores romanos y en este caso muchas veces tenemos que poner en tela de juicio en lo que escriben y coinciden todos los historiadores romanos por qué la propaganda digamos el marketing el marketing publicitario romano ya en aquella época y claro cuanto más se hablaran de correo cota más grande ensalzaron perdona sus sus características fuerza pues eso también iba en beneficio del Cesar que era el que se iba a enfrentar a él

Voz 0772 05:29 estás hablando de las de las fuentes del vencedor de de Roma en este caso hay un hay un texto que precisamente no habla de de este individuo en de corbata vamos a escucharlo se irritó tanto

Voz 3 05:41 Augusto al principio contra un tal coro cota ladrón hispano muy poderoso que hizo pregonar una recompensa de doscientos mil seis tercios a quién lo ha prestase pero más tarde como se le presentase espontáneamente no sólo no lo hizo ningún daño sino que encima les regaló aquella suma

Voz 8 05:58 eh

Voz 0772 06:05 un tipo bastante duro de pelar en busca y captura terror de legionarios las fuentes como decías ahora Santiago Blasco autor de este libro de esta novela el cántabro no bueno son hasta cierto punto bastante negativas no a la hora de hablar de él

Voz 6 06:22 claro de alguna forma tienen que justificar las enormes pérdidas que están teniendo las legiones romanas pero en realidad Coró equivale para los cántabros lo mismo que vi Hato para los lusitano fue un Liber que se enfrentó a los romanos les ocasionó numerosas bajas Jota concretamente pues estaba especializado en la guerra de guerrillas aprovechó muy bien no solamente el conocimiento sobre el terreno que tenía que los Román los romanos carecían de él sino que además contaba con la caballería cántabra algo que no podía competir las las las legiones romanas que privan a pie quieren realmente en un altísimo porcentaje fuerzas de infantería

Voz 0772 07:06 imagino que la la lucha sería intensa no de escuchándote un poco me me viene a la cabeza seguro que muchos de los que nos están escuchando también esa lucha de de Roma por intentar hacerse con toda la Península Ibérica que parece que queda un solo reducto hoy al norte de la península pues parece un poco la historia de Astérix el galo no como con ese reto de de los galos en este caso en la península Ibérica no

Voz 6 07:28 excepto efectivamente es algo similar yo pienso que copiar pero bueno la copiaron el quiero decir la figura de que

Voz 0772 07:37 es claro que el hombre yo

Voz 6 07:40 o contra viento y marea de todo el empuje de siete legiones romanas fíjate fíjate un dato curioso cuando finalizan las las guerras cántabras que duran diez años sea un recuento recuento de víctimas cántabros tienen el mismo número de bajas qué romanos con una diferencia el cien por cien de los romanos son legionarios las bajas cantabas mujeres ancianos y niños también incluimos eso te da una idea de la fiereza en el combate de los guerreros cántabros

Voz 0772 08:13 una fiereza y una brutalidad que queda patente no en en esa resistencia que obligó a Roma precisamente a ser muy expeditivo en en en esa lucha y que ha quedado perfectamente reflejada en las en las fuentes literarias de autores clásicos como hemos comentado ahora queda también alguna de algún resto algún tipo de impacto en la en la arqueología que demuestre también un poco la la existencia de estas luchas tan tan intensas

Voz 6 08:41 sí sí sí y sobre todo nada tienen algunos yacimientos han encontrado las espuelas más antiguas que se han localizado están en yacimientos cántabros es decir que los canta Villa en aquella época salían utilizar escuelas para maneja sus caballos algo impensable para una legiones romanas hermanas tenían como máximo un catorce por ciento de caballería de hecho la caballería cántabra la conocía Julio Cesar porque los contratos como mercenarios en la Guerra de las Galias fíjate si si se dio cuenta de la ferocidad de la caballería cántabra que les colocaba siempre en primera línea de combate para iniciadas iniciar la batalla

Voz 0772 09:21 escuchábamos antes en en esa ese testimonio de de Julio César hablando de decoro cota el protagonista de tu novela Santiago Blasco el el hecho de bueno pues de llamarle de todo menos bonito pero también sabemos que los romanos también admiraban un poco no a sus enemigos si reconocía en los valores que en muchas ocasiones hacían gala no a la hora de de esa honestidad entre comillas en una lucha frente a frente tenemos algunos textos de época clásica que hablen bien de Coró cota o por lo menos que que ensalza en un poco la la figura ahí las bondades de de esta o nobleza de del luchador de del norte de la península

Voz 6 09:59 en realmente el Historiador Dion Casio es que quien más se acerca a la figura de Coró cota luego hay otros historiadores que coinciden con extra labor con Floro por ejemplo o Plinio el Viejo o incluso el propio oros yo son todos historiadores romanos que hablan de las generalidades de las características de las virtudes del pueblo cántabro pero acercándose a la figura de coro cota el que más se aproxima él realmente que tienen en sus en sus textos lo que hace es una verdadera admiración del carácter de la astucia del carácter indómito del líder cántabro lirismo mucho la atención y el manejo el manejo del caballo fíjate un dato en aquella época imagínate lo que es un pueblo un pueblo que en las riendas del caballo en el extremo de la llevaban una astilla de tal manera que cuando el jinete clavaba la astilla en el suelo el caballo sabía que se tenía que tumba podía pasar una legión romana muy cerca de donde estaba escondida o ubicada o camuflada la caballería cántabra no veían un solo caballo cuando el jinete sacaba la astilla del suelo el caballo sabía que se tenía que incorporar inicial la cabeza

Voz 0772 11:17 detalles que nos hace pensar un poco no en esa fosa sofisticación más allá de la de la brutalidad de la forma de de de convivencia que tenían entre ellos estamos hablando de hace dos mil años estamos hablando también de esa eh de esa brutalidad en la lucha por parte de Roma también para acabar con con los cántabros Si el otro día estaba pensando un poco en en esa idea no de que siempre tendemos a idealizar el mundo de de de Roma hay todas sus empresas militares a lo largo de la Historia Antigua cuando realmente pues a ojos de de una persona del siglo XXI habría que definirlos como verdaderos asesinos no hay realmente luego pues vemos a los españoles llegando a América en el siglo XVI y los calificados como asesinos cuando mente era la cotidianidad de de la época hay que verlo siempre con una mentalidad histórica no poner etiquetas era lo que tocaba en aquel momento hay ya está no no es así

Voz 6 12:14 claro efectivamente el porque además es que si repasamos todas las civilizaciones que han ido sucumbiendo en manos de otras que han llegado posteriormente es todas esas iba a base de hierro sangre y fuego

Voz 7 12:26 y es más humana y este es un buen ejemplo de ello no lo que vivió Coró cota el cántabro el paro

Voz 0772 12:34 nota buenista de de tu novela con el mismo título publicado por la editorial Algaida Santiago Blasco autor de esta fantástica novela muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 10 12:44 gracias a vosotros encantado digamos que en un saludo muy fuerte

Voz 11 13:05 tengo Godín grabado en mi memoria en el recuerdo de los hechos vividos en el golfo de Lepanto aquel

Voz 3 13:11 es de octubre de mil quinientos setenta