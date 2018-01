SER Historia 465: Curiosidades de la antigua Roma

Voz 1 00:00 todo lo que quise este saber de la historia

Voz 2 00:02 la madrugada del sábado al domingo en Lac

Voz 1 00:05 Arenas eh

Voz 5 00:17 mantuvo relaciones incestuosa es con todas sus hermanas y públicamente en las comidas las hacía sentar por turno a su derecha mientras que colocaba a su mujer a la izquierda su amor por sus otras hermanas no estaba acompañado por una pasión tal miles prodigaba tantos honores como aducida

Voz 3 00:36 pues las le agradaba a menudo haciendo que las poseen sus cepos de placer

Voz 4 00:41 luego hubo un hombre no

Voz 0772 00:49 normalmente nos quedamos cuando leemos un libro de Historia con esas anécdotas esos momentos como hemos escuchado en este fragmento de un texto de su retoño en su libra en su libro Historia y vida de los César es hablando de de Calígula en el siglo I pues esos detalles como digo más frívolos me atrevería a decir también no todos lo anecdótico todos los singular todo lo curioso en este caso en esta sociedad aparentemente avanzada pero en muchos aspectos muy puritana los elementos relacionados con la historia de del sexo parece que que que hace mella no en en cada uno de nosotros por recordarnos momentos de la historia que quizá no han llegado hasta nosotros en los grandes libros de de historia en mis manos tengo un libro precisamente publicado por la editorial Almuzara está dentro de esa colección en donde se nos habla de esa historia paralela en el mundo de la curiosidad de la anécdota del ingenio de las cosas más desconocida Se trata de eso no estaba en mi libro de Historia de Roma Javier Ramós bienvenido de nuevo a Ser Historia e muchas gracias Nacho Suárez

Voz 2 01:55 era

Voz 0772 01:56 Javier Ramos es el autor de este de este libro de Historia de Roma publicado por como digo en Almuzara el sello Almuzara es también el webmaster de lugares con historia punto com una página a página hay blogs que recomiendo un poco desde aquí para conocer algunos de los lugares más increíbles con con historia pero eres pasión vamos a hablar contigo Javier sobre tu último trabajo dedicado a a esa historia menos conocida de Roma no porque uno de los objetivos que se marca en muchos de los de los volúmenes de esta colección es pues eso como decía ahora no utilizar esas anécdotas para llamar la atención sobre todo en relación a a hechos que no vienen en los libros convencionales de de historia que no dejan de ser parte de nosotros mismos no de nuestro pasado

Voz 2 02:42 sí en efecto Nacho y yo creo sintetizar en veinticinco capítulos en espacios cortos he querido narrar aquellas anécdotas curiosidades que no suelen aparecer en los libros Historia convencionales si dejamos de lado aquellos tocho infumables de de docto académico si no queremos más en la cara B la cara menos conocida de una civilización que a mi juicio es fascinante Hay in sigue estando en el recuerdo de de todos los aficionados a la historia antigua

Voz 0772 03:14 porque lo dejan de ser elementos importantes yo calificaba ahora un poco el término frívolo hablando de del sexo por ejemplo en este texto de de su otoño pero no dejan de ser parte importante de los andamiaje es que forman la estructura enorme de de la historia del del imperio de de del Imperio Romano no tú crees que la historia de Roma se ha ido un poco por las ranuras ha ido perdiendo fuerza debido Bono pues a esos grandes sesudos libros de Historia no es solamente se habla de batallas de fechas de de nombres de situaciones en ocasiones pues un poco es sin chicha ni limoná

Voz 2 03:51 si por desgracia a gran parte de la historia que nos ha llegado y que consumimos es la que ya han escrito los vencedores como tú comentase la de Victoria de los ejércitos en la formación de los grandes imperios

Voz 6 04:05 pero también a recrear la historia a base

Voz 2 04:08 en aquellos aspectos menos conocidos más curiosos y lo que no por ello dejan de ser cientos ido groseros y también me juicios una parte la historia que a me apasiona y creo que que debe ser puesta en valor si llegara a la hora de de los libros para que la gente pueda tener acceso a conocer la parte menos conocida pero no por ello menos interesante de de aquella de que practicamente civilización

Voz 0772 04:34 en tu libro eso no estaba en mi en mi libro de Historia de Roma encontramos por ejemplo referencias bastante curiosas como el primer escrache no de de la historia una manifestación de de mujeres que que defendían un poco su libertad y sus derechos que podríamos decir ha pasado totalmente desapercibido pero que que está ahí no y que nos hace ver que hace dos mil años prácticamente se repetían las mismas situaciones y circunstancias y problemas sociales que estamos viviendo ahora en la actualidad

Voz 2 05:00 sí en concreto hace referencia a Nacho a un nos tenemos que remontar al siglo II antes de Cristo y en tiempos de la república romana de la mujer ocupa un segundo un segundo puesto en en lo de de la sociedad romana sin embargo en año ciento noventa y cinco antes de Cristo la mujeres pudieron dar la vuelta a la tortilla hay consiguieron vetar es la propia que imponía austeridad de la mujer romanas que no hicieran ostentación de joyas y abalorios en tiempos de carestía ya que el órgano se venían de de haber perdido de frente a Nibali en la batalla de canas esta ley que limitaba su derecho si es la mujer precisamente mujeres rumanas al verse ultrajado es en este sentido porque no podían expresar no podían hacer uso de ostentación de de sus pertenencias más queridas pues ese salieron al Foro romano consiguieron y presionar de manera psicológica incluso física llegando hasta el Senado de Roma para obligar a los a los tribunales que habían robado la ahí pues que la vetara en finalmente consiguieron su propósito se puede considerar en términos actuales que fue el primer escrache un triunfo el pueblo el primer escrache de la historia a cargo de mujeres que consiguieron al fin su libertad objetivos

Voz 0772 06:17 y está qué nos cuentas viene viene escrito en en las fuentes clásicas en los autores que hace pues eso casi dos mil años pusieron por escrito esos elementos que a ellos les llamaba la atención de de su cotidianidad de subida de de la calle mucha de esta información como digo desconocida entre comillas la verdad es que esta ahí no publicada en en esas fuentes pero en quizá no no no consigue salir a la superficie como como otros grandes momentos de la historia esas batallas que mencionaba antes sólo las las fechas algunos protagonistas incluso muy aburridos no pero yo me quedo con esas historias más y más cotidianas más cercanas incluso humorísticas no como el el funeral de una mosca que cuenta que tuvo Virgilio en el autor de La en Lleida que a mí me parece una historia deliciosa no que tenía como mascota una muesca le duraría pocos días eso sí pero por lo menos la tuvo

Voz 6 07:12 sí quizás la elección de de Suez

Voz 2 07:15 don de perdone Virgilio la vida la de su mascota fue fue causal porque es que el motivo procedía de que el deseo Roma del Estado romano de de expropiar las tierras de de aquello estará tenientes que que poseen grandes extensiones si era encontrar ese las concedían a los soldados que que se licencia en del Ejército en contraprestación a los servicios prestados y claro eh vigilo al ser al ser un terrateniente y poseedor de grandes extensiones pues se se le ocurrió la brillante idea de de de organizar un sepelio con mayúsculas a a un a un animal y en este caso es que el Estado como recomendar confiscar las tierras de los excepto la ley obviaba la expropiación de las tierras que contenía quedan tuviesen tumbas porque se consideraba en espacio sagrado si de este emotivo a Virgilio no se le ocurrió otra idea que organizar un foso dudosos al funeral perdón para para su más preciada mascota en este caso pensamos que fue causar casual el organizada a una mosca en este caso pues Se no repara en detalles se llegó a gastar ochocientos mil de su propio bolsillo oí finalmente consiguió el propósito de de que el Estado no no le confiscará las las tierras que poseía

Voz 5 08:28 de una ciudad excesiva consideraba los placeres del amor como una suerte de ejercicio diario que denominaba gimnasia de la cama se rumoreaba que él en persona de Pilar a sus concubinas in nadaba entre cortesanas de la peor condición sintiéndose muy unido a su mujer rechazó obstinadamente a la hija de su hermano Tito que siendo todavía virgen le ofrecían el matrimonio pero poco después cuando ésta se casó con otro no dudó en seducir la incluso fue causante de su muerte al obligarla a hacerse abortar cuando concibió un hijo suyo

Voz 4 09:10 ocho

Voz 0772 09:13 escuchábamos un nuevo fragmento de su otoño esa historia de vida de los César es en esta ocasión hablando de Domiciano if de pues de esos aspectos menos amables quizá podríamos definir los así no de de su propia vida en las fuentes clásicas algunos de los elementos que no se relacionan más con con eh con los antiguos habitantes de Roma quizá sonó esos aspectos vinculados a la vida cotidiana no lo que nos hace ver ese aspecto más humano de de los autores de los autores clásicos uno de los autores clásicos son ellos los que han que se han hecho eco no de esa de esa historia pero los habitantes de de Roma de la antigua Roma hace dos mil años eran idénticos a nosotros en pues en muchos eh deseos en anhelos en definitiva en esa vida cotidiana en la forma de comer en la forma de de beber en la forma de divertirse algo que unos eh une no propiamente a a ellos después de dos mil años como digo

Voz 2 10:12 si después de dos mi después de dos mil años en el tiempo la sociedad actual nosotros Siglo XXI no hemos inventado nada lo romano ya hace dos mil años

Voz 6 10:21 ese pues de todo aquello que

Voz 2 10:24 no nos venga a la mente ya disfrutaban

Voz 6 10:27 de del sexo como pocos

Voz 2 10:30 a hacían cinco comidas al día

Voz 6 10:33 a a los a los hombres que no podían satisfacer

Voz 2 10:38 su de esos sexuales con sus esposas y acudían a los servicios de la prostitución etcétera hay muchos

Voz 6 10:46 en muchos aspectos de la vida de aquellos tiempos que

Voz 2 10:49 que repetimos en la actualidad como te comentaba no no hemos no hemos cambiado nada practicamente los libros y autores como sobre o tácito Plinio el Viejo Dion Casio hayan reflejaba en ellas reflejaban la sociedad romana con su virtudes con sus defectos y hoy día dos mil años después volvemos a ver tenemos la aprovechan la misma virtudes si volvemos a caer en los mismos errores como como aquellos fascinante romanos

Voz 0772 11:13 y uno de los aspectos quizá más cercana a nosotros es la la gastronomía la comida que también haces hay alguna referencia en tu en tu libro ha cambiado mucho la forma en que ellos tenían de comer a como lo hacemos en la actualidad

Voz 6 11:27 pues como te comentaba

Voz 2 11:30 por ejemplo las clases altas clases más adineradas en la cena era la comida más importante que que que elaboraban a que hacía al cabo el día era un ritual donde el pater familias mostraba su estatus ante sus invitados IU los antiguos romanos ya ya organizaban grandes va grandes y fastuosos banquetes y elaborar su menú a base de configurada con siete platos los entremeses tres entradas y dos asados y el postre bueno tomaban vino como postre que era el momento de tertulia disertación en el momento de mayor diversión de aquella situación de curiosidades en torno a al apartado gastronómico pues citar emperadores como Claudio Albino que que ingería no llegan las fuentes que ingería quinientos higos para desayunar diarios

Voz 0772 12:20 eh

Voz 2 12:20 algo que evite Elio otro emperador que se tomaba nada más nada menos que más de mil ostrás diarias para almorzar hay otro en peligro como Maximino alteración debido a su envergadura decían que que supera los dos metros de estatura se veía obligado a Inge herir diariamente dieciséis kilos de carne hay veinte litros de vino diariamente

Voz 0772 12:42 eso es un poco exagerado no ha llovido un ochenta y dos un poquito menos de dos metros y no me como esos kilos de carne al día no

Voz 6 12:50 si no se vemos que confía de la fuente de todo a favor

Voz 2 12:58 Fuentes que que favorecen ha empeorado desde otros que son fan de detractores que que no que realmente critican su Gobierno y tenemos que agarrarnos a a dos tipos de documentación que no que que hablan tanto a favor o en contra de de aquella persona

Voz 0772 13:15 no siempre es un poco el el contexto no que rodea al momento y al autor que escribe la referencia a un personaje eh en concreto en cualquier caso es un poco la la historia menos conocida de Roma que podemos encontrar en este libro eso no estaba en mil libro de Historia de Roma publicado por Almuzara cuyo autor Javier Ramos ha compartido con nosotros estos eh últimos minutos Javier como digo siempre a nuestros invitados muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia nada muchísimas gracias a el placer ha sido mío

Voz 4 13:50 hoy Un