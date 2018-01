SER Historia 465: Historia y Deporte, el calcio florentino

Voz 2

04:56

de forma paralela hay seis árbitros un capitán por cada equipo y una figura llamada porta estandarte estos últimos dirigen pero no pelea no juegan sería un poco el entrenador y finalmente hay un montón de paramédicos que están vigilantes de que los golpes no maten oyeran gravemente algún jugador cosa que ha sucedido ya en algunas ocasiones en la final de junio por ejemplo de este año tuvo que intervenir la Policía no hay que decir que también hay muchos detractores de este deporte no toda Florencia ni toda Italia está gusto con este deporte tan violento pero el asunto es que sea espantoso no la naturaleza exótica que tiene ha llevado a su repentina popularización los turistas se acercan curiosos los locales lo hacen entusiasmados los jugadores pasan un año entero entrenando músculo dándose mentalizando ese para llevar el orgullo de su barrio a lo más alto a la gloria Fiorentina la para acabar un par de curiosidades tres una de días es el premio que reciben los ganadores un banquete infinito es decir comer hasta que reviente es de la célebre terna Fiorentina una de las razas de vacuno más antiguas de las que se tienen constancia en sus tiempos recibían la vaca viva después en la comían pero la practicase instituyó por una versión algo más civilizada otra nota curiosa merece la pena destacar que siglos atrás en pleno apogeo del juego la ciudad de Florencia se vio asediada por las tropas imperiales de Carlos V Rey de España emperador del Sacro Imperio germánico ni cortos ni perezosos los florentinos asediados pero eso sí como siempre orgullosos se pusieron a jugar al calcio Florentino a modo de desafío fue precisamente el primer partido que se jugó de manera oficial en la Piazza Santa Croce que fue elegida como campo de juego para que las tropas enemigas acampadas en las colinas en las afueras de la ciudad pudiesen ver que el pueblo Florentino no renunciaría a celebrar el carnaval a pesar de esta sitiado