2017, un repaso al año en cine, series, teatro y música

Voz 0194 00:32 el veintinueve de diciembre último viernes del año dos mil diecisiete trescientos sesenta y cinco días que nos han dejado emociones en la cultura que vamos a recordar durante mucho tiempo un año que ha dejado joyas como este tema que están escuchando Moon Light el más bailable del quinto disco de arca de Fallas dos mil diecisiete el año en el que el Oscar a mejor película lo ganó una historia sobre un niño negro abocado a tener un futuro horrible rodeado de todo lo que le puede hacer convertirse en un perdedor que consigue reconciliarse con la vida

Voz 2 01:10 por qué me miras de esa manera

Voz 0047 01:12 venga fatiga o has venido hasta aquí así sin más

Voz 0194 01:21 hemos conocido también este dos mil diecisiete una escritora de ochenta años que se ha convertido en un referente del feminismo en una estrella de la televisión y el cuento de la criada

Voz 0047 01:35 el teatro Alfredo Sanzol

Voz 0194 01:38 despertado nuestros pensamientos más escondidos gracias a la ternura

Voz 2 01:44 hijos hoy hace veinte años que vivimos felices y mujeres en esta isla solitaria que pasen otros veinte años y otros veinte y otros veinte quiero saber cómo es una mujer

Voz 0194 02:01 estos son sólo cuatro ejemplos de lo mejor de la música el teatro el cine o la televisión pero queremos pararnos un poquito más cojan papel cojan bolígrafo porque vamos con lo mejor de dos mil diecisiete y por supuesto este repaso lo hacemos con los mejores con nuestros compañeros de la Cadena SER José Manuel Romero experto en series de televisión buenas noches hola qué tal Pepa Blanes a quien hay que preguntarle de cine buenas noches Pepa

Voz 1463 02:23 qué tal buenas noches Marta García casi todas las noches

Voz 0194 02:26 les va al teatro casi todas buenas noches Marta ya Alfonso Cardenal la voz que nos cuenta la música en sofá Sonoro en Getafe Alfonso IX nubla José Pepa empezamos con el cine y la televisión donde la línea es cada vez más estrecha con un trasvase de actores actrices creadores el año éxodo marcado por los escándalos de acoso sexual Hollywood ha levantado sus alfombra

Voz 1463 02:45 totalmente porque la verdad es que parecía un secreto a voces o más bien algo que sólo se decía entre risas pero que nadie se tomaba en serio de Harvey Weinstein el productor acosado el primero en salir sí que sabíamos que había tenido problemas con directores y directoras por recortar sus obras también parecía que lo de acusará las actrices se sabía en el mundillo de la industria hice hacían bromas sobre ello a que una broma que pasó inadvertida en dos mil trece del presentador de los Oscar Seth Mac Farlane a las actrices nominadas

Voz 0047 03:15 felicidades a las actrices nominadas ahora ya no tendréis que bueno no sé si si es peor porque también no sabían pues

Voz 1084 03:24 en alerta desde dentro de la propia ficción la serie Padre familia bromeó en uno de sus chistes con Kevin Spacey el acoso sexual que después fue arrestado verdiano y además uno de los capítulos más comentados del año años American Beach una especie de ensayo sobre el comportamiento de esos hombres poderosos a través de del encuentro de un escritor nadan que es la protagonista de Giggs

Voz 1880 03:45 yo no quería castigar T pero me parece importante escuchar la voz de las mujeres a lo largo de la historia Se las apartados silenciado hoy así acuerdos de lo que pasó ni esas cuatro mujeres son las brujas yo soy la bruja yo no lo veo así ellas no tienen tus contactos no pueden llamar al New York Times para escribir en la página de opiniones por eso mola tanto Internet porque ayuda a las Potter por Internet hay quien podría decir que es un monstruo que hemos creado y que acabará por matarnos

Voz 0194 04:13 volcado esto cine Pepa cuáles son las tendencias del año

Voz 1463 04:16 pues se lo ha marcado profundamente y eso que ocurrió como ya contábamos en Hora Veinticinco en el último trimestre del año pero sin embargo pues claro es hablar de cine ahora oyes hablar de Weinstein un poco casi escondiendo la cabeza no con todo esto que ha pasado porque claro pensábamos que al principio sería destapar un caso de acoso de abuso de un tope moroso empresario pero lo que ha resultado ser es una práctica sistémica de una industria que la verdad ha demostrado ser muy poco Desigual poco democrática donde la mujer algo que ya denunciaban algunas voces feministas pues siempre ha sido tratada como como objeto sexual y esto está haciendo por ejemplo que cambien algunas cosas por ejemplo la película All the money in the world que aquí todavía no se ha estrenado dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Kevin Spacey pues ha sido ha sea eliminado las escenas donde salía hielos en casi toda se ha puesto a otro actor Christopher Plummer a través de un croma efectos especiales y ha sido nominado a los Globos de Oro en señal de apoyo no un poco un poco todo esto

Voz 0194 05:11 de polémica en polémica en el caso del cine esta vez con Netflix y el nuevo modelo de consumo no como protagonista Wes

Voz 1463 05:16 si éste fue otro de los debates yo creo que anterior al de Weinstein salió como en mayo así cuando el festival de Cannes anunció que en su sección oficial pues iba a haber dos títulos de la plataforma online de Netflix en competición dos películas que por tanto no se iban a estrenar en los cines franceses algo que sentó muy mal a distribuidores exhibidores porque en Francia pues hay una política de protección del cine muy grande y esto

Voz 0194 05:37 rompía de alguna manera las reglas del juego

Voz 1463 05:40 Netflix fue bueno a Netflix lo hicimos la promoción de las películas que actor director que Lleida se le preguntaba por qué le parece el cine en pantalla grande opinen en Netflix entre ellos el más duro y que luego se ha demostrado que hará una serie con Lissavetzky Pedro Almodóvar

Voz 3 05:57 las plataformas digitales son una nueva forma de ofrecer contenidos de pago lo cual en principio es bueno y enriquecedor esta nueva forma no debe tratar de suprimir las ya existentes como por ejemplo ir al cine no debe alterar los hábitos de los espectadores ir creo que ese es el debate ahora mismo

Voz 1463 06:22 pues un debate que al final pues se solucionó con el sentido común es decir grandes directores como Scorsese ha encontrado financiación en sus películas allí y otros como aquí en España Borja Cobeaga Fede etarras que ninguna televisión la quería producir pues al final encontrado ese hueco en Netflix y sin embargo fíjate lo que son las cosas Ángels porque la propia plataforma entiende que hay un público que todavía sigue yendo las salas ya estrenado sus películas después de la plataforma en Lhasa las osea que

Voz 0194 06:47 es lo más normal la cohabitación lamenta cohabitación vamos con lo estrictamente cinematográfico que tendencias se han visto en el cine en este dos mil diecisiete

Voz 1463 06:54 pues mira yo destaco dos tendencias generales que me han sorprendido mucho una ha sido la legitimación de la comedia es decir un género que siempre los premios en los festivales pues sea visto como algo menor que el drama puro pues este año ha llegado con fuerza porque tanto en casa como en San Sebastián han ganado dos películas cómicas en Cannes lo hacía una de las películas del año después recomendada Mishima una sátira del sueco Rubén núm a la burguesía intelectual y al mundo del arte moderno

Voz 0047 07:19 bienvenidos

Voz 2 07:21 pronto se van a enfrentar a un animal salvaje como saben el instinto de casa se activa por la debilidad sin muestran miedo eran han lo notara

Voz 1463 07:33 muy divertida y muy irónica en San Sebastián gano Artis que se estrenará a principios de año y está dirigida y protagonizada por James Franco es una alocada parodia del rodaje de la que está considerada como la peor película de la historia que es de Room que está así que no las recomiendo en la verdad y luego pues sí hay bastantes comedias que se han estrenado con una vida lo grande de Alexander Payne au suburbio de George Clooney estas comedias que son muy muy políticas no remiten a la segunda tendencia que hemos observado y es que el cine norteamericano con la victoria de Trump pues se ha vuelto muy muy polémico

Voz 0194 08:04 parece la política más una acción totalmente

Voz 1463 08:07 Payne por ejemplo pues es una mezcla de comedia ciencia ficción que propone que imagínate pues para acabar con la superpoblación reducirá los seres humanos son tamaño en miniatura entonces claro pues producimos mucho

Voz 1880 08:18 menos de desechos Easy todos

Voz 1463 08:20 mucho más maravilloso porque podemos consumir con menos dinero entonces bueno hay totalmente una fina crítica con un muro los inmigrantes toda la codicia humana en este mundo en pequeñito se reproduce no la verdad es que es muy interesante también es su Burt bueno vamos a escuchar un poquito de este traer que os va a ser gratis

Voz 4 08:38 la que uso de todas las catástrofes hoy en día es la superpoblación tenemos el orgullo de presentar el remedio práctico para el problemas más graves de la humanidad preparado doctor si hay preparados

Voz 0047 08:54 el pleno pero es que el peligro es que Trump esto se lo tome en serio

Voz 1463 08:56 no reduzca todo

Voz 0047 08:59 momento reduzcan los norteamericanos y luego ya veremos

Voz 1463 09:01 que no va mucho al cine Imax empezó dedica del adiós elocuente y Clooney pues hace lo mismo una crítica feroz al racismo de la clase media americana también Guillermo del Toro con la forma del agua la película que ganó en Venecia utiliza el género fantástico para mostrar muchos de los problemas actuales el racismo

Voz 0194 09:17 en Toledo y en España cómo ha ido el año ha sido dos mil diecisiete Un buen año de cine

Voz 1463 09:21 pues ha sido un año muy extraño para empezar decir que un año más seguimos con el entonces por eso no ha cambiado dicen que para dos mil dieciocho yo soy escéptica en lo segundo es que como decía eso es un año extraño porque bueno pues ha dado la casualidad de que los grandes directores son los directores más consagrados no han estrenado película estrenada un año pasado todavía están preparando la siguiente entonces eso ha dado la oportunidad a nuevos directores nuevos cineastas nuevas voces de poder estrenar por ejemplo Carla Simón no que con verano mil novecientos noventa y tres Steven mil novecientos noventa y tres ha filmado la película El

Voz 5 09:54 no hombre

Voz 1463 10:04 bueno está preciosa historia al final se ha quedado fuera de los Oscar lo lamentamos mucho pero buena que se da igual exactamente sobre todo que pues abre el debuta nuevas bueno ella tiene treinta y dos años es una mujer joven directora también está Eduardo Casanova con una provocadora pieles toda una puesta la verdad de dirección también Lino Escalera con no sé decir adiós los Jabois Javier Calvo Javier Ambrós y que ahora están en note haciendo de las suyas pero que la verdad es que han conseguido llevar a gente muy joven al cine a ver la llamada musical muy clásico y otra cosa curiosa impositiva del cine español en este embrollo político territorial que tenemos ha sido la diversidad lingüística que es algo muy presente en estas nominaciones a los Goya hay una película Gandía en euskera verano incierta gloria en catalán y la librería en inglés

Voz 0194 10:48 eso está bien también es la de normalidad en televisión José han sido combativos

Voz 1084 10:53 mucho John no no quiero competir con con Pepa pero más que en el cine me temo ha sido un año femenino y feminista que no es lo mismo de hecho repasar la lista de nominaciones y premios cuesta trabajo reconocer una interpretación masculina que esté a la altura este año lo más importante es que la esencia femenina no ha sido solo delante de las cámaras sino detrás que es donde está lo lo importante no directoras guionistas creadoras especialmente nos llama la atención una escritora Margaret Atwood casi desconocida en España había sonado alguna vez en las quinielas del Nobel pero que ahora con casi ochenta años se ha convertido en un referente femenino esta las adaptaciones de sus libros pues adscritos en los ochenta y en los noventa han encontrado la repercusión y la influencia que no pudieron en su día el cuento de la criada es una distopía que imagina Estados Unidos como una teocracia donde las mujeres son tratadas como ganado clasificadas según su fertilidad

Voz 6 11:44 la fertilidad son tan recibido de Dios

Voz 7 11:47 os ha dejado intactas con un propósito bíblico

Voz 6 11:50 igual que Vila sirvió a que servirán a los líderes de los bienes a sus esposas infectadas engendrar a sus hijos por ellas

Voz 1084 12:05 bueno y si esta serie tienen mucha lecturas sociales como el fanatismo religioso o la gestación subrogada pues la autora canadiense también ha adaptado otro de sus libros alias Gray una miniserie sobre una sirvienta asesina que habla de otro tema muy actual en esta época de denuncias la credibilidad de las mujeres esa sombra de duda permanente cuando denuncian o cuando se defiende

Voz 1880 12:26 no me creerá señor está todo decidido y lo que yo diga no cambiará nada pregunte a los abogados a los jueces a los reporteros parecen conocer mi historia mejor que yo

Voz 0194 12:36 mi interés es meramente científico en el nos centraremos en los asesinatos ubicada en la enmienda sin creerle que treinta años después la series le den una segunda vida una obra sea tan actual no sé si alegrarme asustar mi te vistes estrellas de cine apostando por la televisión no

Voz 1084 12:50 sí actrices metidas a productoras pues para sacar adelante proyectos que sólo tienen cabida en este momento en televisión por el tiempo para contar la historia Nicole Kidman Reese Witherspoon han protagonizado la miniserie Vic Little Lies una historia que quede confesara al principio a mí me pareció un drama de de viejas insoportable dice al final Iker finalmente pues guardaba detrás un relato sobre la violencia machista y la necesidad de que las mujeres estén unidas que cuenta

Voz 1880 13:15 tiene usted después de que se cuando me hace daño yo tengo la sartén por el mango cuanto más daño me hace más control tengo

Voz 1084 13:23 también se han compartido proyecto dos grandes Susan Sarandon Jessica Lange dos veteranas que han revivido pues la la rivalidad entre Joan Crawford Yvette Davis en fiu en los años sesenta la lucha de dos actrices que nos devuelve también a la realidad ya a la actualidad con los datos porque lo que le cuesta a las mujeres en el cine trabajar a partir

Voz 1880 13:42 por fin he encontrado el proyecto perfecto para gastos son dos papeles memorables

Voz 0194 13:47 no gracias bueno no sólo en drama también

Voz 1084 13:50 muchas comedias indies pues exploran el lado femenino sobre todo lo importante insisto es que las mujeres están detrás de las cámaras y así aportan pues su visión

Voz 0194 13:58 está preguntarlo pero siendo un año por lo que veo en clave de género donde están los hombres

Voz 1084 14:03 bueno cuesta encontrarlos y ensaya de Juego de Tronos bien y lo que el arrasa con todo pues podemos decir que que los hombres este año le ha tocado ser o asesinos terroristas hay al menos en dos de las mejores series del año en Hunter la producción de David Fincher en la que comenzó día pues el director se interesa por crímenes en seria e intenta entrar en la mente de esos asesinos para detectar patrones que ayuden a futuras investigaciones y aquí también hay algo premonitorio

Voz 8 14:30 es una clase sobre la intersección entre socio patilla IFA personas como Andy Con Jim Morrison su celebridad se convierte lo único que necesitan para alimentar su eco exonera un surgió pues nada similar

Voz 1 14:44 cómo se puede llegar a Estados Unidos

Voz 0047 14:48 vale llegan se puede llegar a ser pero luego nos lleva al mismo sí

Voz 1084 14:52 digo bueno de terroristas es interesante manejando una bomba que es una serie sobre un un señor que era matemático y filósofo y enviaba cartas bomba pero detrás tenía todo un manifiesto antisistema es conveniente echarle un ojo

Voz 0194 15:05 tampoco nos dejemos España se empieza a haber un salto cualitativo no no buenas series

Voz 1084 15:09 se han puesto bastante las pilas este año hay algunas producciones interesantes en cadenas generalistas como La casa de papel y Sé quién eres y sobretodo en Movistar con su apuesta por la ficción propia se ha estrenado ya a la zona un drama de los hermanos Sánchez Cabezudo los de Crematorio y una comedia para sufrí yo sé que te gusta mucho esto me Ángels vergüenza de Cabestany era el fin de semana de unas cuantas títulos de Cabestany Sánchez Armero con un Javier Gutiérrez al que yo al menos limpio

Voz 1 15:34 la gran fotógrafa of Art

Voz 9 15:38 hay Talking un fotógrafo que si no lo han visto todavía más que la idea de que si tienes más ganas el año que

Voz 1463 15:46 después de la que he visto algo ya que es la peste de Alá

Voz 1084 15:49 estos Rodríguez y que es una Sevilla del siglo XV XVI que te lo que va a gustar mucho

Voz 0194 15:53 tú Pepa películas para para contarnos

Voz 1463 15:56 de Post es la nueva peli de Spielberg con Meryl Streep pitón Hunt sobre periodismo los uno las las filtraciones durante la guerra de Vietnam Parque Jurásico porque la dirige

Voz 0194 16:05 el año dos mil diecisiete femenino y feminista en la gran pantalla las series y en el teatro Marta García Madí escenario a nivel en creación

Voz 1513 16:14 contemporáneos pues si bien yo yo me acuerdo que que lo hablamos tú yo en Hora Veinticinco hace unos meses nos decía Salvador Sunyer el director del festival Temporada Alta de Girona que él miraba con mucha envidia lo que estaba pasando en Madrid en este último año en este dos mil diecisiete porque en su opinión el futuro del teatro y el futuro de las artes escénicas pasada por apostar en la cree por apostar por la creación contemporánea y quién Madrid estaban dando cita estaban construyendo tres ejes tres puntales que hacía que lo mirará con con muchísima envidia en muchísima curiosidad han coincidido un lado en Madrid ya hablamos de Madrid porque lo que pasa aquí también influye hay tiene resonancias en el resto de España era claro tampoco es que vayamos de centralistas no habían coincidido el Festival de Otoño con Carlos Aladro que se estrenaba como como director con una edición que ha sido muy interesante que que todavía no ha terminado por cierto que va a cerrar Toni Servillo en unos meses y que habría Mauricio Cartoon el argentino con con terrenal una obra interesantísima y maravillosa o los mexicanos los colosos que hacían una versión de Macbeth bueno pues coincidía también con la primera temporada completa de Mateo Feijóo al frente de las Naves Matadero después si te acuerdas ese momento

Voz 0194 17:22 polémica que hubo que además fue este año que fue

Voz 1513 17:25 en marzo lo que pasa que bueno a cabo en los meses presentó una temporada completa parece que las críticas han amainado aunque sabemos que están ahí latentes sigue en las reuniones de vez en cuando en los despachos de Cibeles y una tercera pata que han sido los Teatros del Canal con una programación espectacular diseñada por Natalia Álvarez Simó ya le Rigola con nombres de las Elena contemporánea como Angélica Liddell Jan Fabre en su descomunal monte Olimpo que veremos en Madrid Si ya está todo agotador Ximo Tomás estar Meyer os Sidi Larbi Cherkaoui es una temporada que se habría hace muy poquito con uno de los montajes en mi opinión más interesantes del año de esta temporada dirigido precisamente por Alex Rigola era un Banias un Vania que comienza ahora además su gira por el resto de España

Voz 10 18:08 cada vez me interesan menos los personajes cada vez me interesan más las personas me gusta mucho que cuando estoy en el escenario a cien personas que compartan con el público en un texto como éste seguramente sus propias cicatriz

Voz 1513 18:25 bueno las cicatrices de Ariadna Gil de Luis Bermejo Irene Escolar Gonzalo con él con alegre hola que por cierto llegó a la dirección a la dirección con Natalia Álvarez Simó de los Teatros del Canal en julio de dos mil dieciséis presentó esta primera temporada en junio de dos mil diecisiete este verano en octubre publicó su dimisión en su cuenta de Facebook tras las cargas policiales de del uno de octubre

Voz 0194 18:49 día Marta siempre se dice que al teatro le queda poca vida que sobrevive no se sabe muy bien por qué pero este dos mil diecisiete tenemos que hablar de un proyecto que resiste y que además que parece que gana

Voz 1513 18:58 si antes de que nos fuéramos de vacaciones en este verano Miguel del Arco de sus socios en el Pavón Teatro Kamikaze que son Aitor Tejada Israel Elejalde Jordi Bosso nos decía Nos contaba Nos convocaban a a la prensa a los periodistas que iban a programa Mar sólo hasta enero porque querían ser cautos porque en estos diez meses que llevaban de vida que llevaban funcionando habían aprendido estos literal habían aprendido a hostia limpia que ahora eran poco más sabios y más prudentes que iban a controlar un poquito el entusiasmo que tenían a finales de agosto el proyecto cumplía veintitantos veinticinco veintiséis de agosto el proyecto Teatro Kamikaze cumplía un año de vida en septiembre este pasado mes de septiembre el Ministerio de Cultura les concedía el premio Nacional de Teatro según el jurado por la valentía en sus propuestas y la adhesión de un público fiel que respalda el proyecto bueno que tiene un público fiel la verdad es que somos conscientes si hemos sido testigos durante todo este año de de vida de proyecto hemos visto también como ha bajado la edad media del espectador del teatro que va al al Teatro Kamikaze que esto no lo pueden decir todos los teatros de Madrid o de Barcelona o de cualquier otra ciudad es el único teatro que cobra tres euros la invitación de prensa o de amigos o de familiares que la obra tres euros y esos ese dinero va destinada una beca para un dramaturgo joven en hay hay sombras en el proyecto tampoco vamos a decir que sea un proyecto lleno de luces completamente no pero nos parece que sigue siendo un proyecto valiente vamos a recordar a Miguel del Arco recordando a contándole a Francino unos días después como había no

Voz 0194 20:28 he vivido si Francia haciendo un progreso en I hacerle al a él

Voz 1513 20:31 el escenario no sitio como dice mi madre que dice bueno

Voz 0047 20:33 cariño todo es ahora va haber solucionado los problemas económicos

Voz 1 20:36 eso no lo es

Voz 9 20:39 no lo Barakaldo

Voz 0047 20:41 ese día nada más entrar no residencia quedarte con lo

Voz 0194 20:43 por qué has visto en teatro este año no son grandes producción

Voz 1513 20:46 yo yo siempre apuesto por lo pequeño porque lo grande ya no me necesita demasiado entonces bueno después

Voz 1463 20:51 de de la reducción de Luis Guzmán y de cuarenta años

Voz 1513 20:53 Paz este año vimos Barbados etcétera del que yo creo que es uno de los grandes talentos de la dramaturgia española actual que es Pablo Remón la reducción hablaba la familia de las relaciones entre hermanos en cuarenta años de paz de la familia también en la transición en Barbados con Fernando Horacio Emilio Tomé hablaba de la pareja y en dos mil dieciocho no va para no va para no va a parar porque va a estrenar mariachis en los Teatros del Canal con banqueros Sicav el kamikaze el tratamiento que es una historia de gente empeñada en hacer ven películas en tenistas frustrados y directores alcoholizado al borde del ataque nervios

Voz 0194 21:26 vamos a hacer la última parada nos adentramos en lo que nos ha dejado la música este dos mil diecisiete Alfonso Cardenal sofá Sonoro que ha sido para ti lo más destacado del año en cuanto a la música la muerte

Voz 0047 21:36 no importa Dios muerto a muerto muchos el año dos mil dieciséis ha sido un mal año para la música pero está haciendo una mala racha

Voz 0084 21:46 es el fin de una generación el año pasado murió David Bowie o o Leonard Cohen está desastres han muerto facto Mino Chuck Berry que no eso sí nos dejó un disco de despedida maravillosa ha muerto también sin Tom Petty esto para hacer una analogía con él tiene que está aquí pepas Motion años se muere John Ford Alfred Xisco Martin Scorsese entonces estaríamos hablando no es malo para España

Voz 1463 22:07 negros ahora estaríamos hablando de muertes

Voz 0084 22:10 a mí la muerte que más me ha dolido es la de mi querido Charles Claude

Voz 11 22:16 Díaz

Voz 0084 22:27 no sé si te acordarás vimos a la salsa le consultoría hace tres años y cinco su torera era brutal Charles había sido el imitador de James Brown durante cuarenta años vagabundo era analfabeto un se presentó a las oficinas de su sello y ahí comenzó en Dayton récord Un cuento de hadas que ha durado tres discos maravillosos eso sí achaca el año pasado le mandamos una postal desde la redacción del equipo de Hora Veinticinco deseándole ánimos en su lucha contra el cáncer y bueno le perdimos hace unos meses los sido a mí lo que más me ha marcado por lo menos a nivel personal este año la verdad es que recuerdo ese programa y un gran cantante

Voz 0194 23:01 más algo que no sean muertos Alfons puedes también al

Voz 0084 23:03 a un año para los veteranos que que quedan vivos entre nosotros Van Morrison a actuó este mes de diciembre en Madrid ha grabado dos discos uno flojo de versiones de blues sino que me ha gustado mucho de canciones de jazz Bob Dylan que vendrá en marzo del año que viene sacó disco triple con grandes temas de eso que llaman el cancionero americano Robert Plant Led Zeppelin ha publicado en gran disco Neil Young quien sigue ahí al pie del cañón los Rolling Stone que visitaron España hace unos meses

Voz 1 23:35 bueno porque estará visto lo queremos la disfrutar de ellos están con nosotros

Voz 0084 23:41 debo obviedad me lo compro pues a casa aunque a Ángel son realidades este ha sido el año de de despacito el año de Sira es verdad de Taylor Swift que son los nombres que en el fondo tiran del carro de de la industria discográfica aunque lo que me ha llamado la atención este dos mil diecisiete ha sido aquí en España haya sido algo global creo que hemos vivido un año fabuloso en el terreno de la música nacional el mejor que yo recuerdo un año en el que han coincidido grandes discos de artistas muy diferentes de todos los estilos en casi todas las regiones protagonizados por músicos y bandas de distintas generaciones además Guadalupe Plata de de Úbeda ha sacado un disco de blues sensacional Freedom ni aquí en Madrid ha publicado un disco de soul que te vuelan los sesos and se amotinaron jazz María Arnal de limbos un disco que no sabrían qué etiqueta ponerle también está Joana Serrat que es la Nil Jean catalana que ha sacado otro discazo y luego está el indie con Viva Suecia Vetusta Morla Xoel López una buena cosecha también en veteranos como Loquillo que ha hecho una gira brutal Bunbury Los Planetas pero para mí el gran personaje de este año ha sido esta chica Rosalía

Voz 12 24:43 sí sí

Voz 13 24:46 digo

Voz 14 24:49 el

Voz 0084 24:58 una niña de este Rosalía es un disco de flamenco y esto es el último tema hay darles es una canción de Bonnie Prince Billy que grabó Johnny Castle su última ETA

Voz 0047 25:09 ahí la verdad que es un cierre perfecto para un disco maravilloso que nos va a traer dos mil dieciocho pues imagino que más muertes Angle que es un programa de fin de año que es así como un poco de Bien de alegría más muertes bueno un tramo muy de nueve ha quedado al margen de las muertes pues yo ha visto bueno diga esto

Voz 0084 25:31 eh que no estabais avisados en nos ponemos todos en Twitter muy melodramático no vamos Kimi el beso no por favor pues mira también nos traerá dos mil dieciocho Apple llama a Barcelona ya ella Madrid al que será una de las citas del años yo tengo muchas ganas a la visita que va a hacer intensa además Bob Dylan a Salamanca Madrid ya Barcelona en marzo de dos mil dieciocho que le pediría al año cuál sería tu Regal

Voz 0194 25:53 lo musical de Reyes me canina de capricho Llopis

Voz 0084 25:55 ya disco Idi sobre todo gira de Tom Waits que es uno de esos nombres que me faltan por Bedia que tengo muchísimas

Voz 15 26:01 es más a puede que sí

Voz 16 26:10 gana podéis escuchar el programa resumen que Alfonso ha hecho en su página web muchas más sonoro punto com Alfonso muchas gracias no se me empieza el año con más ánimo vale final

Voz 0047 26:22 Marta Verba José gracias por hablar de otra cosa que no sea de nuevo

