Voz 0020

00:00

nací en una pequeña aldea de los Alpes de ahí parto yo parte mucho de mí incluso lo que me hizo conocida aunque mi vocación llegó tarde porque en un primer momento de mi vida me dediqué solo estudiar primero en una pequeña escuela del pueblo donde el profesor confundía una niña tímida con una niña vaga por lo que mis padres padres de cinco niños más que yo me cambiaron de colegio tras el colegio grande llegó el internado y luego de vuelta a casa para ayudar a educar a mis hermanos pequeños fue en este momento cuando confirmen mi pasión por la música primero tocando el violín y luego cuando pude Consell ayer fascinada tocar el arpa fue gracias a una amiga vimos un arpa un escaparate y entre las dos ahorramos para comprarla luego establecimos una especie de custodia para turnarse el instrumento en casa de una de la otra de uno de mis hermanos llegó precisamente mi cambio de vida fue a través de un amigo suyo que me presentó Nos enamoramos Nos casamos por cuestiones laborales nos fuimos a vivir a Zúrich lejos de las montañas donde se había desarrollado tanto mi infancia como mi adolescencia y me costó mucho el cambio empecé a echar de menos el aire los árboles el cielo despejado prácticamente caí en una depresión de la que afortunadamente me rescató Mi hijo recién nacido sólo cuando cumplí cuarenta años empecé a escribir el primer libro fue editado para recaudar fondos para la Cruz Roja Internacional que en aquellos años colaboraba para ayudar a los heridos de guerra en aquellos momentos también empecé a entretener a mi hijo contándole historias basadas en mi propia vivencia mil ochocientos ochenta y cuatro fue un año terrible a mi hijo primero y a mi marido después sólo me quedo cambiarme de casa hay dedicarme todavía más ayudar a otros a través de historias cuando tuvieron éxito estas narraciones me abrumó ser reconocida lo que hacía era intentar de todas maneras evitar hablar con los lectores no dure muchísimo más pero mis escritos me hicieron de alguna manera inmortal