Fernando: "Me agredió otro camionero y no supe reaccionar. Nunca me había pasado"

Voz 1 00:00 hola Fernando buenas noches buenas noches gracias por llamar y adelante

Voz 2 00:07 pues de Nava estoy encantado de de poder hablar aquí porque hace tantos años que mucho al Hablar por hablar ir a verdad que nunca se me ocurrió llamar porque pensaba que a lo mejor no podía hablar pero hace un par de años por ahí yo soy les vuelva de un pueblo de de Huelva de Valverde del Camino sí hace un par de años Kucher un compañero mío habrá aquí dijo entonces verdad que hablar no

Voz 3 00:36 el Hablar por hablar si es verdad si se llamaba aduptor si es de la misma profesión que yo soy

Voz 2 00:44 somos transportados a somos camionero otra trabajamos en el transporte

Voz 3 00:49 sí la verdad que quería cortar algún

Voz 2 00:52 las cosas que me han que me han sucedido yo no llevo mucho tiempo llegó un par de años

Voz 3 00:57 más o menos que la verdad que lo que se pasa por Hay la vida que llevamos lo que lo que tenemos que aguantar muchas veces que nos pasa una cosa tremenda aparte de que de que eche espantó de menos a tu familia como yo yo tengo dos hijos sí Mi hijo

Voz 2 01:20 la verdad que estoy echa mucho de menos nosotros estamos mucho tiempo la carretera no estamos ya pagados porque la verdad es que este oficio ya no está pagado como antes porque hacemos mucha extranjero tenemos problemas por el extranjero cara contaré un una cosa que me pasó hace una más aumentó un seis meses más o menos unos seis meses no hace mucho me otra cosa que me pasó el otro Griñán la Junta

Voz 3 01:45 da

Voz 2 01:47 que por eso te digo que muchas veces tenemos que aguantar tanta cosa yo estoy harto de ir por ahí al extranjero a Inglaterra Holanda Bélgica Francia yo jamás jamás jamás me me he metido en ningún problema con nadie y sobretodo en el extranjero yo soy una persona respetuosa no me meto nunca como nadie el otro día me sucedió un tema aquí en La Junquera llegué a La Junquera en en la torturas de nosotros estamos ahí en La tortuga en un en un área de servicio e iluminada llegué allí aparque Mi camión no se porque pero esa persona aparece es que me estaba esperando porque después me lo me lo comentaron allí

Voz 3 02:29 los de lo de lo

Voz 2 02:31 o del área de servicio porque yo llegué aparte en un sitio donde tenían hueco para cargan al aparcar el camión ir por lo visto no sé si le roce un poco el espejo zona era una persona rumana y abrió su ventanilla me dijo abre la ventanilla y se puso el esta persona se puso muy es muy enfadado muy enfadado hablando así en rumano muy enfadado yo les dije que pasan no no hay ningún problema si le rozó un poco la creo que no hay nada él hizo así como quería cómo romper el espejo les dije de lo que están haciendo y me dijo no tú no sé qué español no sé qué me escupió a la cara

Voz 1 03:13 yo violento

Voz 2 03:15 una persona que está en otro país a mí jamás jamás en mi vida había cumplido nadie la cara yo en ese momento no sabía no sabía cómo reaccionar porque me me sorprendió tanto si tienes cupiera la cara me sentó tan mal que que que que de verdad no sé cómo me aguanté porque claro piensas que yo tengo que voy a hacer algo que te voy a hacer con sus con problema

Voz 1 03:46 no gente que reacciona así es que no tiene nada que perder

Voz 2 03:49 claro es que te va a buscar la boca para que tú entras en una pelea por ejemplo después te denuncie con lo que se te saquen el dinero porque otra cosa a mí después me lo dijeron allí porque yo fui les digo oye mira

Voz 3 04:01 a lo a los a los operarios de de de

Voz 2 04:06 de las gasolineras lo comenté les dio algo que me está pasando digo a mí esto no me ha pasado nunca eh digo esta persona me me ha escupido a mí la tasa es que esto esta gente así esta gente y sobre todo rumano tenemos muchos problemas Ellos van buscando eso no sé qué les digo pero qué hago llamó a la Policía dice Si llamado a policías para nada aquí en La Junquera te van a decir que pongas una denuncia no sé qué digo comida la verdad que no me apetece poner multas Mi ponen a pero de verdad que me sentó tan mal que yo bueno yo jamás me pensaba que una persona podría ser una cosa así porque yo voy al extranjero y de verdad yo me he comportado siempre en todos los sitios nunca ningún problema me comprende Macarena

Voz 1 04:53 partir di algo así tan inesperado noi que le hace sentir a uno muy vulnerable uno no sé si cogerle miedo pero empieza a tener más precaución con con otras personas Xosé relaciones de otra manera

Voz 3 05:07 hombre la verdad es que sí empieza a si mucha más precaución lleva mucha más que te suceden unas cosa a mí

Voz 2 05:19 otro que te quería comentar que me pasó hace seis meses se nosotros llevamos muchos producto por ejemplo de aquí de Huelva la fresa las naranja vamos mucho a Inglaterra

Voz 3 05:30 a mí me pasó una cosa allí que yo eso lo escuchaba lo escuchaba decía bueno sí dicen que hay emigrantes que se meten en los camiones no sé que yo eso lo veía lejos vivo eso me alguna vez pues me pasó Macarena

Voz 1 05:51 como si no cuenta usted Fernando que alguien se había marchado en el cambió

Voz 2 05:57 no yo simplemente salida aquí de de Huelva mi camión ya estaba cargado yo no lo carguen lo cargó un compañero y yo enganches es de morte if we para Inglaterra pero yo cuando salía de la base yo la había puesto un candado y un precinto con un número yo me fui con ese camión y la primera parada la hizo en Vitoria