Manuela Carmena dice que no habrá más destituciones ni dimisiones en su equipo

Voz 1727 00:00 alcaldesa bienvenida buenos días estaba muy buenos días Manuela Carmena en la SER antes de nada que es lo que ha pasado exactamente con el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento el delegado por qué decide cesarlo son discrepancias de formo de fondo alcaldesa

Voz 1410 00:15 bueno fue algo absolutamente necesario coyuntural porque el PP ya estaba preparado él mismo

Voz 1727 00:22 no lo había tramitado ir él mismo lo había elevado a la junta de Gobierno teníamos ya ha convocado el pleno oí El en el último

Voz 1410 00:29 viento pues manifestó que no solamente que no lo iba a defender sino que se iba a ausentar en fin era necesario que hubiera un nuevo delegado de Hacienda porque solamente lo puede defender un delegado de Hacienda es decir el reglamento del Ayuntamiento obliga a que sea el delegado de Hacienda es si no hay delegado de Hacienda no lo puedo defender entonces no podría no podíamos jugarnos el el conseguir lo que estábamos consiguiendo y lo que hemos conseguido gracias a esta aprobación de este de este Plan Económico Financiero diecisiete dieciocho que ha sido aprobado ya inmediatamente vamos momento por el Ministerio de Hacienda y que nos libera de esa tutela extraordinaria que teníamos y que además nos liberales pero ya hoy mismo que se libere todas las obras que teníamos Urquía el dinero retenido hacia el problema era que el Ministerio de Hacienda había presentado determinados acciones judiciales una de ellas había acordado el que se nos paraban practicamente novecientos millón perdón trescientos millones de euros en obras que teníamos ya en obras de qué tipo alcoholizado en obras de estas tan necesarias que yo cuando lo vi dije lo que sea para conseguir que se hagan estas obras no porque era por ejemplo arreglar los techos de los colegios poner una calefacción en condiciones a un centro de mayores conseguir que se hiciera una remodelación de un parque no esto es lo que aquí solemos decir que es la política ocupa cuerpo a cuerpo que se hacen los ayuntamientos pero es es que es tan importante son porque yo yo además creo que cuando hablé con el ministro puesto por eso el ministro lo entendido Dg6 que son obras que están ya acabando se que están en el presupuesto de este del diecisiete bueno pues fue un el diálogo fue fructífero porque bueno yo sé que halladas ha presentado tanto la del Estado como el abogado del Ayuntamiento Se han presentado el desestimiento de todos los procedimientos porque nuestros también habíamos presentado un un recurso que era interesante porque intentábamos lo que queda esclarecidas que nuestra interpretación de la norma era la correcta pero llegada esta situación en lo más importante era abandonar la vía judicial para volver la normalidad al Ayuntamiento

Voz 1727 02:39 que se aclare nuestros oyentes y que me Claver yo en primer lugar son trescientos millones de euros que fruto del desencuentro de de la interpretación de la regla de gasto que había entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Hacienda estaban retenidos se podían hacer esas obras que al llegar al acuerdo con el Ministerio y aprobar el plan financiero se liberan eso dice pueden hacer pero a cambio el plan financiero contempla menos inversión de la que ustedes hubieran querido claro el plan financiero lo que

Voz 1410 03:06 impone naturalmente es la regla de gasto cómo se interpreta pero interpretado por la autoridad que es el Ministerio de Hacienda el ministro de Hacienda hace la interpretación final no sólo podemos discutir pero naturalmente él es el organismo regulador y hay que respetarla y hay que obedecer la una vez que ya se ha aclarado que no hay interpretación posible nada más que la que está en ahora mismo en los digamos en las en las guías porque esto se marche marca a través de unas guías digamos contables no y entonces eso significa que efectivamente ajustamos nuestro eh presupuesto a la regla de gasto pero claro eso hay que verlo porque como yo creo que no se entiende mucho eso no quiere decir que nosotros renunciemos a los ingresos legítimos que tiene el Ayuntamiento que quedarían por encima de la regla de gas

Voz 1727 03:55 no porque déjeme explicarle de los oyentes y recordar una vez más que un Ayuntamiento saneado claro sí claro reducir dos mil millones de euros de deuda que tiene un superávit de mil millones y que el día que supimos que el Ayuntamiento amenazaba con la intervención nos preguntábamos pero cómo es posible que esto ocurra un Ayuntamiento saneado tenga la amenaza de la intervención Si gasta más de lo que ingresamos

Voz 1410 04:16 como muchos temas de la contabilidad es difícil entenderlo en un primer momento pero eso no quiere decir que esos ingresos que tiene el Ayuntamiento se los lleve la Hacienda no no estos ingresos están a disposición del Ayuntamiento también pero tienen que tener una fuente de financiación diferente que se llaman las invenciones las las inversiones financieramente sostenibles es decir obliga a acomodar de una manera más compleja y más difícil el presupuesto pero no es que no tengamos presupuesto vamos a seguir teniendo el presupuesto qué significan todos los ingresos del la ayuntamientos a los RI

Voz 1727 04:49 cortes que saluden hay recortes a cambio del plan financie

Voz 1410 04:51 lo hay recortes claro habrá reducción en el presupuesto que se puede compensar con la ampliación es decir con la lo que significa de gastar los remanentes por ese otra forma de financiación ayer

Voz 1727 05:05 todo cuando se conoció la noticia del cese del concejal de Hacienda teníamos aquí a Pablo Iglesias al Secretario

Voz 1410 05:11 de Podemos que inmediatamente nos dijo lo dijo en antena que apoyaba la decisión del Ayuntamiento que le parecía muy injusta la regla de gasto lo dicen

Voz 1727 05:19 muchos otros ayuntamientos también qué les parece

Voz 1410 05:22 injusta pero que consideraba que el lugar para defender su

Voz 1727 05:25 ficción en el Congreso y que mientras tanto

Voz 1410 05:28 los ayuntamientos tienen que cumplir la claro yo creo que es muy importante yo creo que es un avance interesantísimo el que ya esté una propuesta de modificación en el Parlamento porque realmente es muy absurdo constreñir la utilización de los ingresos de los ayuntamientos que son lo que además los ciudadanos ponen a disposición de sus ayuntamientos de una forma que pudo tener explicación en un momento en el que los ayuntamientos pues no eran capaces de pagar los gastos precisamente a los proveedores no cuando nosotros ahora mismo no solamente es que les paguemos les pagamos en un periodo de nueve a doce días no cuando tuvo que intervenir Hacienda yo creo que algunos lo recordarán había no solamente ayuntamientos en otros organismos la Administración del Estado que tenían hasta ciento veinte días de demora hay mucho más

Voz 1727 06:16 sobre los autónomos que hacían trabajos para los ayuntamientos

Voz 1410 06:19 en todas para no entonces eso que pudo tener una explicación ahora no tiene ninguna no pero bueno lo que sí yo creo que es importante porque ha generado tanta confusión no significa recortes en sí mismo sino que significa es sacar partidas del presupuesto que pueden ser después financiadas de otra manera

Voz 1727 06:39 no confía que por esa vía en el Congreso se consiga modifica la regla de gasto

Voz 1410 06:42 eso yo creo que sí yo confío que sí porque es como es como generar una serie de dificultades que no tienen una base económica de fondo no del sino que es exclusivamente mucho más de una contabilidad formal no yo espero que se modifique pero también el tengo la confianza de que en el Ayuntamiento pues vamos a seguir dando todas las prestaciones no vamos a hacer ninguna reducción ni de las subvenciones ni de las prestaciones y las inversiones pues buscaremos como las podemos financiar de la manera más adecuada para poder seguir hace en bolas pero naturalmente dentro de los ajustes que obliga el que en el presupuesto haya esa reducción

Voz 1727 07:23 este plan financiero evita definitivamente el peligro de intervención del Ayuntamiento de la telaraña

Voz 1410 07:27 nos quedamos a cero sin antecedentes penales como si dijera Fox no es decir nos quedamos a cero no tenemos en esa medida ninguna tutela extraordinaria Hay ya está es decir en el a partir eso es un requisito que impone la ley general de su puesta área incluso otros pues ya para el diecinueve ya no tendremos tampoco qué hacer este procedimiento digamos extraordinario sino que podemos tener el presupuesto ordinario

Voz 1727 07:53 hemos escuchado hemos metido el corte esta mañana hacer una reflexión sobre la gobernanza en el Ayuntamiento de Madrid sobre la lista que la llevó a usted a la alcaldía decía hay que despolitizar todos política la alcaldesa usted lo sabía hay que despolitizar se refiere a los partidos políticos a las a la pulsión de los partidos políticos por tener claro gota de poder esa eso lo que se refiere

Voz 1410 08:13 lo que yo quiero decir es que el Ayuntamiento de Madrid no está construido en base a un gobierno de coalición No somos un gobierno de coalición fue una candidatura ciudadana formada digamos con muchas sensibilidades pero sin que hubiera ninguna estructura de unos partidos políticos que generaban un gobierno de coalición no yo creo que es una experiencia nueva como todas las experiencias nuevas pues muchas veces hay que ir construyendo el camino por el que se van a desarrollar a veces surgen dificultades cuando surgen dificultades pues de nuevo hay que analizar reflexionar continuar gobernar es eso con seis

Voz 1727 08:51 yo mató acaba la crisis en el Ayuntamiento

Voz 1410 08:53 no no yo creo que lo de Carlos ya lo explicado que esto cese ayer a Carlos con una celeridad que era obligada porque si no no podía condenó al proceso pero Carlos solamente ha cesado como concejal de Hacienda el va a seguir en el equipo de gobierno por supuesto eh tendrá pues el naturalmente la responsabilidad que tenía como mi delegado en el distrito de Vicálvaro y seguramente tendrá también otras responsabilidad en otro distrito porque hay que reajustar no no haber pasado Jorge que tenía la responsabilidad de delegado D2 de García Castaño

Voz 1727 09:27 es el el nuevo delegado

Voz 1410 09:30 doce alejados de acebo delegado de así es la que era responsable de Chamberí de Chamberí de centro un métodos habrá que reorganizar teme que haya salido en fin el respeto

Voz 1727 09:39 sabes que digan yo ya no quiero esta responsabilidad en solidaridad

Voz 1410 09:41 con Sánchez Mato no no lo que tiene

Voz 1727 09:44 la alcaldesa pensado ampliar la crisis César a otros concejales

Voz 1410 09:49 no no no no yo pienso que lo que tratamos es de error organizar organizar y yo diría un poco pues como de repensar no porque como es verdad vuelvo a insistir No somos un gobierno de coalición no pueden tener no puede ser una concentración de partidos no tiene nada que ver es verdad que se han ido digamos como consolidando algunos grupos que eran simplemente pues sensibilidades pues digamos un poco sean común incluido más en estructuras más propias a a lo que suele ocurrir cuando son los partidos los que toman las decisiones sobre las que van a desarrollarse las actuaciones que se toman no yo creo que eso es lo que hay que corregir hay que volver a que tiene que quedar claro que es el Ayuntamiento que toma sus decisiones que no hay ningún partido político minoritario no minoritario que pueda imponer ninguno de sus decisiones en el Ayuntamiento relaciones

Voz 1727 10:44 con Izquierda Unida pues

Voz 1410 10:46 con buenas pues como tengo con todas las digamos a todas las organizaciones pero en no tienen que ver con el Ayuntamiento es decir yo creo que que eso es así como fue cómo surgió esta candidatura ya si va a seguir las decisiones se toman en el Ayuntamiento no las toman y los grupos los partidos fuera del Ayuntamiento esto tiene que quedar muy claro

Voz 1727 11:07 ayuntamientos el cambio la llegada de Manuela Carmena a a la Alcaldía de Madrid provocar

Voz 1410 11:12 como una ola de entusiasmo está siendo duro Carmena bueno gobernar más que duro es es es complejo no yo creo que gobernar significa que hay que sortear dificultades que hay que diseñar rutas que hay que reflexiona mucho y luego pues hay que hacer una cosa muy bonita que saber pactar dialogar escuchar reflexionar eso es gobernar incluso como toro con totalmente que sí claro por supuesto que sí

Voz 1727 11:42 va a responder la alcaldesa la pregunta del millón

Voz 1410 11:45 a repetir Manuela Carmena como candidata no no eso ya dicho yo que no es el momento de decirlo ahora es el momento estamos precisamente gobernando yo he tratado de explicar qué que gobernar bueno es es significa todo esto no es decir sortear dificultades para conseguir los objetivos estratégicos bueno ponerse a hablar el futuro vivimos en el presente pero querría saber cómo ha elaborado la alcaldesa su experiencia que

Voz 1727 12:12 ya decimos que no es fácil gobernar no es fácil y el Ayuntamiento de

Voz 1410 12:15 de una capital como como Madrid menos todavía ella dijo algún muchas veces al principio no voy a repetir luego lo acogida

Voz 1727 12:23 esto ha esto de organizar un equipo tanto

Voz 1410 12:25 complejo tan variopinto en fin a mitad de legislatura cómo está la

Voz 1727 12:30 flexión personal de Carmena pues mira en ese es