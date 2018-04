Cosas que otros hacen mejor

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido nos adentramos ahora en la actualidad en la reflexión siempre poliédrica que está

Voz 0237 00:11 qué haces Nacho no es que lo que estaba haciendo la presentación entre que el Gobierno central volumen de la música voy a saludar a Sergio si no te importa nada pues estaré quieto ahí un rato Sergio del Molino que ha vuelto a casa a su Zaragoza natal después de dar la vuelta al mundo de impresora de la SER en emisoras de la SER no sólo de la ser muy buenos días buenos días ha vuelto

Voz 0743 00:44 la salida como la oca estaba todo más o menos como

Voz 0237 00:47 dejaste yo no sé

Voz 0743 00:49 como poco nada entonces lo dejó todo como está todo como lo Tous

Voz 0237 00:54 cosa siguen ahí nadie aprovechados

Voz 0743 00:57 venga deje de ser un bocadillo en la nevera y ahí sigue todo igual

Voz 0237 01:03 no sé muy bien cómo definirlo pero creo que el término técnico es la mierda que trae de los viajes tu cada vez que va se llama así creo que técnicamente no lo sé no lo poco fino que suena suena suena muy bien y cuando vas a un sitio traes algo a casa técnicamente se llama la mierda que te desde los viajes tú eres mi amigo eso no yo descubrí que sí

Voz 0743 01:23 podía viajar con maleta de mano ya no me he vuelto un egoísta no un regalos y nada lo cual yo creo que en mi entorno agradecen porque creo que no haya paradores en el mundo para los regalitos las tonterías que uno a través de los viajes

Voz 0237 01:36 hombre si vas a México bien

Voz 1 01:38 traje una botellita de de tequila que mira mira te has encontrado no leyéndola encontrado Sergio pusiste mira dirección

Voz 0743 01:46 creo que la cogió Nacho creo que la pregunta tu equipo pregunta tu equipo

Voz 0237 01:51 te vuelves a la raro es bastante Nacho Carretero buenos días todo bien

Voz 0415 01:57 sí yo tampoco compro nada en los viajes que hago excepto una cosa compró la camiseta de fútbol del equipo del lugar al que viaja es la costumbre que tengo no se convirtió casi en manía entonces usted una colección muy amplia porque por fortuna viajó Dante también es Reikiavik se compre la de Reikiavik el Atlético Riki que se llama United no

Voz 1 02:20 yo me ocurren deportiva Reikiavik

Voz 0415 02:25 no lo sé cómo se llama pensé que es es blanca y negra como la Juventus parece la de la Juventus yo creo que la imita pero es la del Reykjavik y tengo una gran colección lobos paso a una foto porque el otro día en no sé qué tiempo libre las a que todas y las puso en el suelo del salón Illes hizo una foto hizo montones de paz no desde la selección de Sierra Leona a al equipo de Pekín

Voz 0743 02:46 sí tengo una coalición muy curiosa muy bien porque es una ropa que va bien en cualquier ocasión corrida

Voz 0415 02:55 mal dicción tú compras

Voz 0237 02:58 no empieza a perder

Voz 0415 03:00 la verdad es que no haga un seguimiento muy exhaustivo luego esos aquí

Voz 0237 03:03 de todos modos yo creo que un poco ponernos de acuerdo yo te presento siempre como los mejores periodistas criterio sitúa acto seguido cuenta que el domingo te pasa la tarde poniendo camisetas no suele haciendo fotos a ver nadie sólo que desconvoquen tampoco la vale más humano e te vas a hacer buenos ha tenido ya la oportunidad de escuchar encuentro telefónico entre el ganador de las elecciones chilenas el conservador Sebastián Piñera y la hasta ahora presidenta del país la progresista Michelle Bachelet en esta especie de carrera de darse los trastos unos a otros para cada siete años en todo caso se trata de un acto de fair play político tan admirable como desconocido pero estos lares sí que vamos a escucharle no

Voz 2 03:42 no quería llamarlo para felicitarlo por su triunfo

Voz 1885 03:45 desearle muchos éxitos presidenta le agradezco mucho sus palabras de quiero pedir algo espero den la oportunidad de conversar con usted y recibir sus sabios consejos todas la experiencia que usted tiene como presidenta de todos los chilenos

Voz 2 04:00 a usted le parecería bien que yo fuera mañana a verlo a su casa a una hora que Concorde hemos para conversar sobre la coordinación de lo que va a ser el traspaso

Voz 1885 04:10 presidenta la invito si quiere a Tomás desayuno mañana a mi casa y que es el no intimidad no pero es que seguro

Voz 0237 04:17 era una habitación de hotel osea que es esto ya penúltima denuncia hoy por ejemplo las encuestas pues

Voz 3 04:25 el país da como ganadora

Voz 0237 04:28 el otro se creen que es Skaar nosotros imagináis que el viernes cuando nos levantemos mañana viernes por cierto que a las nueve empieza el sorteo de la Lotería que van a poder seguir puntualmente a partir de las nueve en la SER no tengan ustedes ninguna duda sobre eso nos vamos a despertar con una llamada así porque no queremos mañana seriedad de me cuentas cómo va esto llama tú a quién llama

Voz 0415 04:47 de todas formas esta conversación justo no no quiero quitarle mérito pero parece pelín impostada Piñera esta a mí me parece bien está está leyendo e incluso presidenta le voy a invitar pues sabe yo prefiero que no quiso hablar es ejemplar

Voz 0237 05:04 que demuestren al mundo que oye es posible ganar y perder iba base Josep aunque sí

Voz 0415 05:08 eso que Chile tiene un pequeño paralelismo también ahí los dos Chiles esa herencia de la derecha hija del de la dictadura saque que aún más cercano nos coge y pues pues bien si se Correa

Voz 0237 05:18 el corazón más dicho derecha hija de Jodie verás era que al final de la dictadura chilena era exacto pero no está mal Sergio

Voz 0743 05:27 bueno no a mí me me parecía un poco porque yo a que creo que hay un poco de escenificación y lo habría que ver si de verdad el en el traspaso de poderes las administraciones colaboran realmente no y luego vía este desayuno sí bueno la verdad que si no lo de menos no y la cordialidad entre entre los presidentes es lo de menos luego hay que ver si si de verdad pues eso en los términos del día a día del funcionamiento esa cordialidad existen no no no no hay que pensar que no pero bueno pero nosotros estamos acostumbrado pese a que en España cuando se hace un un traspaso así muchas veces no siempre pero muchas veces la colaboración entre el que se vaya al que viene vamos a que se va lo deja todo macabro hombro formativa los ordenadores cuarenta veces o los que hagan falta

Voz 0415 06:09 ya y el que venga detrás que no pero eso eso pasa mucho es verdad yo estoy con Toni que los gestos importan y me los gestos humanos son muy escasos en política hay cuando ocurren llegan llegan mucho porque estamos acostumbrados a una deshumanización de la política muy grandes

Voz 0237 06:24 sí yo esta mañana además quiero que hablemos de lo que como ha ocurrido en Chile hace unos dos mejor que nosotros porque aquí hay asuntos que parece que sólo pueden ser como nosotros presentan es inevitable la política española los dieciocho esto es inevitable estabas no no tiene porque ser así hasta qué punto parece imposible imitar otros modelos que funcionan mejor en nuestro país así que nos vamos a dar una vuelta hoy además es noticia velamos por ejemplo de las luchas por conseguir un modelo ecuánime en Radiotelevisión Española recuerden que hoy las series está contando que para la próxima primavera habrá un nuevo presidente que se va a elegir de la forma en la que se elegían en la época de Zapatero es decir vamos padrazo y eso curiosamente sí p'alante en este país bueno vamos a por ejemplo la BBC la televisión pública británica como el modelo que representa justo lo contrario cuál es la clave de la radio televisión pública británica pues vamos a preguntárselo a Begoña Arce que es corresponsal de la Cadena SER el Londres Begoña buenos días

Voz 0273 07:13 buenos días Toni hay varias razones por las que la BBC el servicio público de radio y televisión en el Reino Unido es realmente diferente al resto del mundo la BBC se rige por una carta real que fija sus derechos y obligaciones obligación de informar de educar de entretener con un alto grado de calidad su independencia está en parte garantizada por la forma de financiarse mediante un impuesto que abonan obligatoriamente todos los ciudadanos que tienen un receptor de televisión el precio de impuestos actualmente de ciento cuarenta y siete libras ciento sesenta y siete euros al año su autonomía también se preserva por el sistema de gestión a través de un consejo de administración con la tutela de un consejo asesor el resultado es una gran independencia editorial que se traduce inevitablemente en quejas del gobierno de turno sobre la supuesta parcialidad de la BBC a un lado o a otro Margaret Thatcher la acusó de izquierdista el choque con el Gobierno laborista de Tony Blair durante la guerra de Irak fue frontal y actualmente el Ejecutivo de May

Voz 0237 08:18 reprocha la de DC ser anti brea se pues muchísimas gracias Begoña esto aquí sería posible vivimos un tiempo en el que era muy posible sería posible que el modelo fuese permanente y no defendieron además de los vaivenes políticos Sergio

Voz 0695 08:32 lo veo difícil fundamentalmente por el tema de de la financiación externa no quiero creo que una de las partes una de las claves del éxito de la el modelo de la BBC es ese canon que pagan de ciento sesenta y algo euros al año que aquí sería inconcebible no sería una tremendamente anti popular y nadie lo pagaría de buen grado no sostener financieramente a la independencia de de de la de la radio Tres

Voz 0237 08:57 son pública lo hacemos a través de los impuestos no lo hacemos lo más directa pero lo hacemos claro puesto

Voz 0743 09:02 indirectamente pero no como una aportación voluntaria y consciente no es decir bueno que este este dinero va directamente allí

Voz 0237 09:08 no sé si es voluntaria ahí lo único que no tengo claro que sea voluntario tiene si compras una tele tienes que pagar ese impuesto

Voz 0743 09:13 claro recobrar la tele poder puede si no estarlo ello es decir la gente pero sería sería yo creo sería tremenda

Voz 0695 09:20 impopular no yo creo que todavía hace falta

Voz 0743 09:24 no sé no no no estamos el sistema político creo que todavía no está por la labor ni siquiera en tiempos de Zapatero que es lo que más cerca estuvimos de ese modelo

Voz 0695 09:32 de de la BBC de independencia de independencia ni siquiera allí creo que que llegamos a

Voz 0743 09:40 a sentar las bases de una radiotelevisión tan potente y tan independiente como como es la BBC que por otro lado es un modelo único en Europa él tampoco tiene equivalentes en Francia ni en Italia ni no hay otra radio televisión pública como la BBC

Voz 0237 09:52 mira de que vamos a ir a Francia has mencionado Francia hablamos muchas veces del modelo cultural francés del modelo empresarial de cómo en una industria psique Carmen Vela corresponsal de la Cadena SER en París muy buenos días

Voz 0390 10:03 buenos días en Francia se subvenciona con mayor lo peor resultado el cine de manera directa y a través de la venta en taquilla la música por supuesto buena parte de los medios audiovisuales e incluso de la prensa es una política que viene de lejos y la presión se ha incrementado en las últimas décadas para defender ante la invasión americana sobre todo la creación y a los creadores el Hexágono Emmanuel Macron de quiere revolucionar buena parte de los usos políticos de Francia impondrá también su acento sin duda para empezar el año que viene dotar a todos los jóvenes a partir de los dieciocho años de un pasaporte cultural que nada menos tendrá quinientos euros anuales con esta aplicación que se cargará en los móviles los jóvenes podrán sacar entradas de museos teatros cine o música la ministra de Cultura lo llama servicio público de cultura universal el Gobierno trata de enganchar para la financiación de esa enorme suma a los gigantes como Google será sin duda una buena excepción francesa pero como no sólo de cultura vive el hombre debemos resaltar Tony también que algo que hacen los franceses mejor que casi todos es la baguette la barra de bar inconsciente y lógico a Sanz y los milhojas si la tarta de mimo fina eh

Voz 1 11:17 calma dos candados esculturas como los maravilloso culto

Voz 0237 11:23 dice pero hay una defensa me gusta mucho ese esa definición no el servicio público de cultura o de cultura universal temiendo que

Voz 3 11:30 la sanidad la educa

Voz 0237 11:33 la cultura forman parte de un bien que el Estado debe garantizar T

Voz 0415 11:37 yo creo que tiene que ver la madurez la madurez social el no entender lo público como una herramienta en el caso de la televisión como una herramienta en beneficio propio del poder o de un partido de televisión no entender la televisión pública como propaganda aquí en España se entiende como una herramienta de propaganda del Gobierno que llega la abusa a su antojo yo creo que habla de la madurez política de que en este caso de la inmadurez por Antena

Voz 0743 11:59 habla también de una Sociedad Patriótica eh porque creo que también parte del éxito tiene que ver con la conciencia en muchos en muchos casos expresada en forma que hace casi de chovinismo ramplón de que de que lo francesas lo mejor no hay que hay que protegerlo y una conciencia

Voz 0695 12:14 dar de que de que hay que hay que arrimar

Voz 0743 12:17 el hombro por la cultura francesa porque es una seña de identidad muy grande del país no entonces es fácil que esas políticas implementen porque son populares es decir son son son bien recibidas son bien aceptadas y eso tiene que ver con un ambiente donde el patriotismo pues está tiene otra consideración social muy distinta a la que tiene en España

Voz 0237 12:34 sí lo de la vaguete es verdad Jane es maravillosos en España cada vez hasta hace poco igual y el pan se despreciaba aquí en Galicia tengo que decirte que no

Voz 1 12:45 depende donde las eh cuando hablamos de mismo yo digo en Galicia funcionario hay gran pan pero hombre

Voz 0237 12:54 se deberá

Voz 0415 12:57 debo insistir perdiese la obligación

Voz 0237 13:01 pues nada a comer pan a Galicia hombre así muchos otros sí sí sí vamos a ser bueno cosas que hacen mejor los demás vamos a hacer una pequeña pausa después de la policía quiero preguntaros por la dimensión y el valor que nuestra sociedad tiene la violencia atendiendo a quien la ejerce estos días hemos visto hemos comprobado que noticias donde la violenta ya no se mide igual porque depende de quién ejerce así que en una según las hablamos eso

Voz 4 13:26 no

Voz 0237 13:30 seguro que todos ustedes han oído hablar mucho en los últimos días de Víctor Laínez un ciudadano Zaragoza que fue asesinado por llevar unos tirantes con la bandera de España quizás aún más no voy a hablar de Rodrigo Lanza su presunto agresor un activista ocupa que pasó cinco años en la cárcel por un ataque a un guardia urbano en Barcelona en dos mil seis al que dejaron tetrapléjico que por muchos sectores políticos y sociales fue considerado la víctima de un montaje policial unos preguntamos soy una muerte es menor dependiendo de quién la ejerza hice un presunto asesino puede ser considerado como tal si durante un tiempo fue visto por muchos como una víctima estamos perdiendo la perspectiva sobre la violencia Sergio ayer escribía sobre este homicidio en diario El País y te preguntabas precisamente eso sí la muerte de Víctor Laínez podía alterar nuestra Prce perspectiva de un hecho así lo alteran tu opinión Sergio

Voz 0743 14:21 alterando creo que lo está alterando y que debería provocar au está provocando en en algunos sectores a cierta autocrítica o cierta reflexión que que no se habría producido antes no sobre la escalada de tensión sobre la responsabilidad que que mí muchos de los que usamos no sólo de los políticos de los que usamos tribunas públicas tenemos a la hora de caldear ambiente si a la hora

Voz 0695 14:44 de de de generar eh

Voz 0743 14:48 tensiones absolutamente innecesarias en en en la sociedad que luego pueden ser

Voz 5 14:52 hervir para para gente yo creo que en fin completamente marginal y desequilibrada para no para legitimarse o para o para tener una excusa para para ejercer esa

Voz 0743 15:05 la violencia una especie de cobertura no una especie de cobertura moral creo que este hecho a traer consecuencias usaba traer o no no es un hecho aislado no es una es una reyerta de bar evidentemente pero protagonizada por

Voz 0695 15:20 un personaje muy destacado dentro de la izquierda alternativa y que creo que que eso supone un dilema aparte de aparte de esa izquierda a una parte una izquierda que lo que le pone en un dilema a la hora de repensar la relación que tienen con con la violencia porque creo que yo no he percibido yo lo que me ha inquietado después de todo este de todo lo que ha sucedido y después del crimen del homicidio es que no he visto una reacción es lo suficientemente contundentes como si las he visto en otros casos no creo que incluso he llegado a ver cosas muy feas en las cuales Se Se dejaba entrever ose justificaba cierta forma casi al crimen por el hecho de que de que bueno de que el el la víctima estaba vinculada a movimientos de extrema derecha y un fin que tenía algunos manejos turbios es decir bueno eso estás diciendo que que está bien entonces el crimen que esta no y como como no nos gusta cómo no nos gusta la víctima como nos cae bien como no no consideramos que sea un ejemplo social e está bien no no vamos a dejarlo pasar íbamos yo creo que se han visto cosas ambiguas tibias ir raras en mi opinión en una sociedad y en el dos mil diecisiete en una sociedad española en la que yo creo que o creía que ya habíamos dejado atrás esa red ese relativismo acerca de la violencia no y que y que y que no teníamos ningún tipo de de de paños calientes ni de ni de ambigüedades a la hora de condenar cualquier tipo de homicidio y me inquieta me ha inquietado no esa esa relación extraña creo que tiene que ver con con que todavía hay reductos de violencia que

Voz 0743 17:09 no hemos asimilado bien aunque no o que no sabemos rechazar con la suficiente contundencia

Voz 0415 17:13 Nacho qué opinas estoy bastante de acuerdo con Sergio sin que sirva de precedente que se está elevando al nivel político una guerra callejera porque yo no sé si hay quién no se quiere enterar pero en España existe desde hace muchos años una guerra urbana en las calles de las ciudades españolas es una proyección derecha izquierda pero llevada al extremo tribus urbanas extrema derecha skins moteros ultras de fútbol contra extrema izquierda punki peros okupas es una guerra imbécil pero cuyos miembros se lo toman muy en serio los nazis quieren limpiar y purificar la sociedad y los antifascistas como se denominan asimismo matar nazis y acabar con el fascismo tienen nombres propios los hemos conocido Carlos Palomino y Josué asesino Alfons cuya pintada Alfons libertad invade las ciudades Jimmy y que hay quién se piensa que todavía es una víctima de una pelea fútbol es una víctima de una pelea política toda una suerte de códigos unas zapatillas de deporte un parche un cinturón un peinado unos tirantes son códigos invisibles para muchos incluidos periodistas y a mí me llama la atención que periodistas que qué se supone que hacen calle que se suponen que hacen sociedad desconozcan absolutamente estos códigos obviamente a la INEF no lo mataron por unos tirantes por más que sea un titular jugoso lo mataron

Voz 0743 18:29 además es una estupidez similar de una guerra

Voz 0415 18:31 hablo hablo desde Zaragoza

Voz 0743 18:33 yo hace ya ya me retiré de la noche porque ya soy un chico muy formal

Voz 0695 18:36 yo

Voz 0743 18:37 conocido muy muy bien la noche esta ciudad ahí es una noche pequeña una noche en la que todo el mundo se conoce yo sé que que que la inicie Rodrigo Lanza se conocían coincidían a menudo en los mismos bares quiero decir era eso

Voz 5 18:47 una zona y unas no más una unas horas de unos va

Voz 0743 18:51 es en los cuales es fácil que salten ciertas chispas entre gente conocía

Voz 0415 18:55 por eso digo que no lo mataron por perros tienen desde el titular como dices tú lo mataron jugoso y una buena una estupidez similar es esta guerra urbana que no conduce a nada que no logra nada ni que representa a nadie en la sociedad en la sociedad rally yo creo que periodistas y políticos el deben estos ajustes de cuentas urbanos a la categoría de política que que que que alcen la voz con unos más y callen con otros que miran las palabras con unos y con otros no bajan Nivel de la política y el análisis a nivel de pelea callejera yo creo que esto está pasando está pasando y no sé si hay un desconocimiento una ceguera o adrede no se quiere verlos que en realidad es este que no tiene nada que ver con la política de derecha izquierda real

Voz 6 19:34 no yo creo que para el como alguien de fuera pero muchos países su gente sí es una cultura que todavía las muertes los otros tenemos nuestros son dos cosas diferentes

Voz 7 19:47 la imposibilidad de objetividad problemas como un político con millones de votos puede considerar de los suyos a un tipo capaz presuntamente de abrirla y mueble el problema es que estamos proyectando política madura de gabinete irresponsable a peleas callejeras a una guerra urbana que lleva muchos años teniendo lugar que ocurrió en la guerra civil se igualó las peleas callejeras derecha izquierda se igualaron a la política y pasó lo que pasó pero quedará estamos en una modelo es política que un político serio no puede ser tibio porque un red skin haya matado a un nazi en la calle porque alguien porque alguien que se porque está

Voz 0743 20:23 inculcado a tus a tus círculos no y que participa en en tu en tu organizaciones acomete un cometa un crimen pues en ese momento lo que tienes que hacer es

Voz 0415 20:33 marcar una distancia políticos deben de rock como un crimen

Voz 0743 20:35 a punto y punto es decir bueno no hemos tenido a este a este criminal evidentemente no no no queremos saber nada no justifica habrá absolutamente nada ir distancia amor rotundamente

Voz 0237 20:46 efectiva de este acto hubiera electo violento también la determina la biografía del supuesto agresor que está ahora en prisión vamos a escuchar la opinión de Rodrigo Lanza sobre la justicia recogidas de unos años en el famoso documental se da Morte después de ser acusado de dejar tetrapléjico a un guardia en el desalojo okupa por parte de la Policía escuchan con atención

Voz 8 21:05 yo lo que enreda aún más semen lo que es la justicia lo que es que la justicia no están lo jugaban de la justicia la es pantomima la Justicia Economía perdido sentí ello hay cierta gente au instituciones lo conceptos y que si yo me lo a de todo esto no sé cómo no sé si vienen también una venganza así típico Ángela voy al vendedor enmascarado algo así pero sí hacer algo para volver a sentirme bien y logró algo de equilibrio

Voz 0415 21:40 escucha que yo creo que muchos políticos y ahí tengo que decirlo muchos políticos de izquierdas en España callan ante estas cosas y eso eleva la categoría qué tipo de mensaje manda una pedrada de un puñetazo a

Voz 0743 21:55 a la categoría de identificación con esto efectivamente además les les ennoblece en cierta forma ennoblece a la bajera callejeros les ennoblece porque se creen que están realmente haciendo política no cuando es realmente las están es peleando los bares una baje ando les da cierta cobertura moral y política y creo que eso es lo que hay que lo que hay que eliminar lo que no nos podemos permitir en una sociedad

Voz 0237 22:18 yo creo en él donde lo entonces en ese movimiento político perderme ese responsabilidad también debemos exactamente lo mismo pedírselo a los medios claro que cuando ocurren este tipo de cosas la mirada no puede ser distante o cercana dependiendo no no podemos interpretar y lo hacemos constantemente

Voz 0415 22:35 no es una lectura en este caso matan a un hombre por llevar unos tirantes con la bandera de España no yo creo que la lectura obligada que de un periodista es saber en que consiste esta guerra que paso hay que yo estoy diciendo en este caso concreto lo que ha pasado Bercy digo la obligación no podemos simplificar hasta ese punto lo que ocurre no podemos hacernos los tontos no podemos hacernos los ciegos de lo que está pasando y yo creo que muchas veces los políticos callan porque no pueden decir lo que piensan sobre todo políticos de izquierdas no puede decir lo que pasa es que se se alegran de fascista estupendo te alegras pero es que entonces estas legitimando el fascismo se detiene a cadena lazos a golpes no es que esa es que eso es bajar un político a la guerra adolescente de la calle es absurdo

Voz 0695 23:20 tenemos ahí una en un problema de inmadurez de inmoralidad yo creo que todavía todavía grave ya lo ha puesto no

Voz 0743 23:27 manifiesto no se ponen de manifiesto las cosas cuando pasa algo grave no cuando pasa algo terrible irremediables cuando las caretas caen y cuando cuando se ponen las las disyuntiva es claras y creo que es ahora cuando hay que reflexionar y cuando hay que hay que plantearse las cosas

Voz 0237 23:43 son las diez y cuarenta y cinco minutos una hora menos en Canarias siguen escuchando Hoy por hoy

Voz 9 23:50 tú