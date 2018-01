Fernando, desde Alemania: "Me sorprenden los anuncios de lotería española aquí"

Voz 1 00:00 hola Fernando buenas noches

Voz 2 00:03 hola buenas noches Macarena desde Alemania nos llama verdad se muy bien diste donde desde qué ciudad entonces hablar como esta Fernando

Voz 3 00:18 bien bien llamado por el tema de la coctelería sí que bueno yo de hecho no no me gusta jugar cuando yo no nada de quinielas loterías lo todos lo que pasa es que mis padres que viven en España siempre a mi hermana y a mí que con nosotros aquí en Alemania siempre cuando juegan en para el Gordo siempre nos compran a nosotros también nos lo manda porque dicen que si toca uno que tocar a todos

Voz 2 00:49 jugamos aunque no sin que bueno eso está bien no sé si no la verdad es que es bueno ya

Voz 3 00:56 pero no hace falta si os toca a vosotros ya toca no

Voz 2 01:01 espero que parece querer tener cariño sí

Voz 3 01:04 es que desde el año pasado yo creo que el año pasado que aquí también en Alemania anuncia la lotería española

Voz 2 01:12 de hecho es cierto sí

Voz 3 01:17 y además me me resulta siempre muy muy son muy gracioso no

Voz 4 01:21 curioso ver el spot en en alemán Fernando es diferente no es el de la lotería

Voz 3 01:27 no no no no es un poco totalmente alemán

Voz 4 01:30 que bueno se aprobación

Voz 3 01:32 lo tenía más antigua la más famosa del mundo bueno pues es conocidas hay mucha gente que otras veces me comenta pues el tú juegas pues no la verdad es que no no me gusta jugar

Voz 4 01:48 no solamente por qué por qué no les gusta porque bueno no sé si he hecho mucha reflexión entorno esto estos lo que no le gusta jugar

Voz 3 01:55 sí es más que más que nada por reflexión porque incluso las máquinas tragaperras y todo eso lo veo para mí no sé si es que tengo miedo en caer en la tentación en en el en el

Voz 4 02:10 bueno engancharse a la al juego ha dado minuto apatía

Voz 3 02:14 exactamente exactamente entonces por no intentarlo por refleja reflexionado digo pues no pienso es más podría quedar enganchado y no prefiero no arriesgarme pienso que que la suerte Si me vaya más me va a llegar otras formas de hecho a mí me ha tocado la lotería sólo por el hecho venir a Alemania porque yo estoy feliz de pienso que fue la mejor decisión de mi vida no tiene sentido no no me quejo me quejo pero las decisiones pienso que las mejores toma uno oí es bueno si sino buscar la suerte al final de la puede conseguir también hay que arriesgarse también

Voz 4 02:55 si le tocase Fernando si le toca ese décimo que comparten sus padres con con ustedes

Voz 2 03:01 yo haría un poquito

Voz 3 03:04 yo no bueno Mi gran pasión yo que viajo muchísimo ellos son muy muy viajero tú es lo de de calidad seguramente viajes

Voz 2 03:14 bueno segurísimo que negociaría dónde iría Fernando escrita quedan por el primero que le apetezca cuál podría ser es que tanto sí

Voz 3 03:27 eso bueno he viajado ya por no sé ciento treinta de muchos países no esto ya entonces si me va quedando menos algunos ven varias veces si hace falta me gustan se Velandia México Indonesia y Estados Unidos están muchos está un montón de veces pero tanto que se increíbles nunca nunca se acaba no los los los sitios

Voz 4 03:54 casi al contrario verdad Fernando cuando uno una viaja Un país de repente tiene necesidades nuevas viajar a otros países sí

Voz 3 04:04 sí sí eso sí que me producen una especie de obsesión que cada vez cuanto más viejo más es casi una manía ya bueno te te crea comenta también que solo una vez he jugado una vez en un casino la razón es porque entonces mi ex me bueno cuando tenía cumpleaños yo yo dije mira esto cumpleaños mañana vamos al sitio que tú quieras al teatro siquiera ciudad restaurante yo yo invito yo te pago pero por donde quieras

Voz 2 04:45 y me dijo bueno pues lo vamos al casino con las pocas ganas que a mí me hacía ilusión no era me antiguo persona ella y yo de hecho ahora estoy con tengo yo la distancia no te acuerdas

Voz 1 05:01 está de acuerdo

Voz 3 05:04 entonces estaba con una mujer bueno estaba casado también con una mujer

Voz 2 05:10 si entonces me dijo

Voz 3 05:12 ya que me bueno pues entonces vamos a Casino porque sabía que que yo si no no hubiera ido no entonces me puse pues eso la paja quita el traje porque eran muy elegante y así no cerca de Fráncfort entonces fuimos ir de hecho yo jugar a la ruleta ficha que impulse toco

Voz 2 05:33 no sería el cambio de ahora no se unos

Voz 3 05:35 cuántos de cientos de euros y no vuelve a poner ficha más dice no para Kepa para hacerlo otra vez todo no para que me hagan al final además lo que he ganado pues no juega lo que tú quieras yo miro yo te acompaño vamos estamos por aquí pero yo no

Voz 4 05:57 yo le puede la curiosidad Fernando ya que se ve que tiene buena mano o que tiene suerte