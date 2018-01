Antonio: "Hace 11 años pude ser el ganador de la Lotería de Navidad. Mi cuñado me engañó"

Voz 1 00:00 buenas noches Antonio hola

Voz 2 00:04 hola gracias por llamar

Voz 1 00:08 me escucha mal pero a usted cuando escuchamos bien está usted ya en directo en Antena

Voz 3 00:13 porque los radio tampoco no encuentro la emisión

Voz 1 00:16 mejor no la ponga porque entonces alimentaría el sonido es escucharía muy mal escucharemos lo que llamamos siempre con el eco así que no hace falta Antonio cuéntenos lo escuchamos

Voz 3 00:29 bueno fue como es que tuve escuchando tuvo hablando poco de los premios de Navidad tal

Voz 5 00:41 a ver si si ya hace un llamamiento a ver llamamiento a todas las personas que estén jugando

Voz 3 00:52 yo la lotería de Navidad boletos de la lotería de todo el año que no sobre todo en esa fecha porque la gente juega Piero Puccini

Voz 5 01:03 yo no a decir niña autovía en este gasto

Voz 3 01:11 es conocido el

Voz 2 01:14 el dato

Voz 3 01:16 es muy bonito ha ido pues toca bueno haya como no haya nada firmado como ven picassos por ejemplo pues pasa lo que pasa que el dinero es muy malo

Voz 5 01:29 yo he que cuando tenemos en nuestras manos el dinero ya no hay cuñado ya no hay nada de nada

Voz 3 01:38 entonces me llevan viento sea toda la ofertó que si juegan a media con admitían hoy

Voz 5 01:45 poco

Voz 3 01:46 cualquiera que se que te todo muy muy muy clarito porque después pues vienen los pesares

Voz 2 01:55 empezar como en este caso

Voz 1 01:57 Antonio creo que usted le ha pasado algo al respecto

Voz 3 02:01 esto iba a comenzar así

Voz 2 02:04 se el de la lotería de Navidad

Voz 3 02:07 mira ahí nos ponemos en el dos mil hace ya poco hace ya once años ya es lo bueno no es año bueno pues tengo aún estoy malo yo pienso que bueno que en estoy un poco nervioso está no se preocupe tanto

Voz 1 02:29 sí sí sí

Voz 3 02:31 el nos ponemos las navidades los mensajes

Voz 2 02:33 si toca la lotería te por cierto que

Voz 3 02:36 Sevilla orgulloso yo te aquí en Sevilla en El Ventorrillo Canario se

Voz 5 02:42 una gran cantidad eh

Voz 3 02:46 tengo un cuñado que fue allí a la Ventorrillo Canario me pidió dinero porque eran cumpleaños de uno de los nietos no tenía dinero he tenido dinero para para si total que fue cuando vino a comprar es decir el dinero historia vale pues esto Se acabó los Cunha ya no hay cuñado ya no hay nada decía que no había tocado nada Hay yo como que no va a pasar nada que no que no que no que no y que no es que no ha habido estuvo hablando con el personal no sabía vendidos con nosotros no menos del veinte mil doscientos noventa y cierto si ninguno número entonces estaba claro qué tal le puse una denuncia me pusieron un abogado de oficio se pegó el tiempo dándome paso hasta que al final me dijo que él no se hacía cargo hecho porque se basa en que como mismo no quería hacerte testigo porque el testigo que yo tenía era mi mujer que

Voz 2 03:51 claro que él vio que yo le estaba dándole

Voz 3 03:54 a lo que estábamos repartiendo juguetes Luque

Voz 1 03:58 sí sí sí

Voz 5 04:00 sí claro no

Voz 3 04:05 el abogado decía que no que no que ya no lo después no pasaron por lo menos otra promesa que yo que me iba a ir a juicio

Voz 5 04:18 Carlos sin nada

Voz 3 04:21 este señor enseño este elemento

Voz 5 04:24 no pero

Voz 3 04:26 este elemento esté ni aparecido para apareció dio una abogada de pactos pues Portu estoy aquí total que yo ya no tenía nada que hacer y que me buscase un abogado

Voz 5 04:42 de Paco Poza que yo no podía el pueblo claro porque me piden muchísimo dinero para mover a ello bueno contó cuanto más pasa el tiempo pero bueno ya eso es ahí el llamamiento mi edad jugando

Voz 3 05:00 como los humanos la raza humana son muy malo como malo porque bueno a este elemento se vino de Barcelona con lo puesto de quitado mucha hambre porque el dinero supuestamente lo puso nombre a CIO que yo ya

Voz 5 05:19 consta por nada si estoy con la espina esa que yo creo que bueno hace cualquier no me entraron ganas de decirle no sé no sé porque me lo he encontrado melocotón para un mal asunto mal asunto que hacer

Voz 3 05:39 cuánto dura esto es decir que no crecido dudando de hecho aquí estoy hablando de diciendo

Voz 5 05:45 mucho es porque en el fondo que no es tanta

Voz 1 05:52 Antonio así usted no se compromete lo cierto es que han pasado los años Antonio usted

Voz 5 05:58 sí

Voz 1 05:59 este peso no se lo quita de encima él está herida no cicatriz todos los días

Voz 5 06:10 nos tocaron eh

Voz 2 06:13 es decir

Voz 5 06:15 no

Voz 6 06:17 que que esto esto

Voz 3 06:19 todos los días todo todo no desea que no hay ni un día que yo no tenga este problema mio un día ya tengo la bueno tuvo un accidente Drago que fue a de esto un poquito también me me tiene ya

Voz 1 06:36 a consecuencia de esta traición

Voz 5 06:39 te cuento me perdí un poco me perdí diez de la Familia junto en fin en una historia

Voz 3 06:47 hala pero bueno creció convincente

Voz 5 06:50 ahora que yo vivo en Vic

Voz 3 06:52 azar

Voz 5 06:55 cómo estamos estamos estamos en buena armonía no

Voz 3 07:00 aquí aquí

Voz 2 07:03 a la mala castillos como

Voz 5 07:06 cierto

Voz 2 07:07 porque yo vivo con la hermana de la quema ropa en ir a la sede de eso digo que estoy olvidar

Voz 3 07:14 yo

Voz 2 07:14 es que es una cosa viaria con unos puesto que las Navidades puñado pues sí

Voz 5 07:20 pues si los cuñado que que somos le ponemos como decimos

Voz 3 07:28 hombre no sé queda como pueblo como un puñado de alarma cuarto como

Voz 2 07:34 y entonces claro en principio peino eh en no se lo creía cuando yo tampoco me lo creía que yo no me lo creía que ya empecé a darme cuenta de que los pido negocio no y estaba o con

Voz 5 07:53 bueno a que te voy a decir sin imagen

Voz 2 07:57 yo que venía de que de pensionistas porque que no dormía no quería dar vida y muy bueno

Voz 6 08:09 eh

Voz 2 08:11 dejó me de Bercy algo bien

Voz 5 08:14 dos

Voz 2 08:16 tras año cuarenta años

Voz 3 08:19 por yo para ocuparla

Voz 2 08:21 porque esta labor la hermana de la mujer de puedo

Voz 3 08:23 el ahí

Voz 6 08:24 estaba he acabado

Voz 3 08:28 pero la la familiar que está acabó con respecto a la

Voz 2 08:33 ha a los hijos con mi familia con mis fundamental

Voz 5 08:40 bueno

Voz 2 08:41 porque tampoco yo me la alegaban Vélez buenista de de hermana aunque Denise tenga

Voz 5 08:53 pero poco algo

Voz 2 08:56 pero bueno aunque admite que a mí me encima está está poco a veces poco azafatas

Voz 3 09:03 no

Voz 2 09:04 el pongo el pozos de de la López desde ese año todos esto imprimo papeleo y lo conmueven las Palometas bordea

Voz 1 09:16 como perdóneme que es lo que hace usted

Voz 2 09:21 por ejemplo pone en lotería de Navidad dormirte ahí sí

Voz 3 09:25 sí

Voz 2 09:27 la ciudad donde tocó como como esto yo decir que de decirlo

Voz 3 09:33 sí

Voz 2 09:34 porque cada vez que hay algún problemilla de monetario ya por entonces entonces polvo

Voz 5 09:52 trámite que

Voz 2 09:53 lo pongo ahí tengo una grabación también Gavà porque lo grave el que tengo varias cosas que reconoce pero que eso cuando logras ves va a él es dos mil siete una guerra

Voz 3 10:08 el escapando de otra esposa pero en la valga os decía que esta prueba que eso no es decir que no tenía

Voz 5 10:14 el testigo que que se aprueba esta de la grada es total

Voz 1 10:20 se ha intentado usted que él confesarse que había comprado ese décimo de lotería con su dinero que tocó que nunca

Voz 2 10:28 compartió el premio no eso no me conoce como es el caso AFYVE había un montón de años decía esto es lo que es que yo tengo graba Antonio compramos eventos de guión ya todo esto claro de es mucho tiempo

Voz 1 10:48 ahora que a usted al Antonio ahora que nombra usted al al abogado en algún momento Le comentó él siguiera FIES fácil no hace falta Antonio no hace falta que D

Voz 2 11:02 mí me escucha usted Antón

Voz 1 11:05 yo me oye me oye usted Antonio no hace falta que diga el nombre de la ahogado

Voz 2 11:09 sí lo Vigo ha confiado

Voz 1 11:12 Antonio

Voz 2 11:14 soy también lo también lo que hay que no me quería documentación quedaba a la fuerza

Voz 3 11:21 yo recuerdo que al principio de la condesa legal

Voz 1 11:24 a usted que es mejor que no se que no se exponga tanto no no digo que no se ponga usted dando pues nombres ni apellidos ni en fin Antonio me pregunto si sabe usted si es fácil demostrar que efectivamente ese billete de lotería fue comprado a medias el premio no se compartió le comentaron algo al respecto

Voz 5 11:50 no no no

Voz 1 11:53 sabe usted si es fácil demostrarlo sí

Voz 3 11:58 y es que no de oigo bien duda me lo digo la otra vez

Voz 1 12:01 bueno no se preocupe Antonio porque creo que darle más vueltas algo que ha ocurrido tantos años pues es difícil

Voz 2 12:07 EFE demostró que representaba la prenda digamos hace en esto de aquí se puso a hablar porque estaba solo claro pues yo no me entraba

Voz 3 12:25 aquí

Voz 2 12:25 si no decía que había tocado porque lo que yo no era partícipe que que no alguien como yo estoy diciendo una mentira allí

Voz 1 12:38 Antonio sigue usted jugando a la lotería de Navidad

Voz 3 12:41 bueno ya lo hará ahora desde entonces el desde desde de dos mil seis epatar Buero de de del del mes de diciembre prácticas

Voz 2 12:55 si usted han tenido cierta en el diecisiete en el Nobel el otro día me toco de los Veintisiete

Voz 3 13:03 en el lotería pues

Voz 1 13:06 es un número por qué porque es la terminación que llevaba entonces

Voz 3 13:09 era el veinte mil doscientos noventa y siete entonces claro no puedo seguir como excepcional en prosa

Voz 5 13:17 que tiene un montón de veces sin poder cierta parte digo que espero SM Ivano ir fuerte detenido que no colocado tiempo bañaron os veo si estoy en Reus

Voz 1 13:33 Unió muchísimas gracias por haber llamado gracias por su generosidad

Voz 3 13:37 el hombre la cita que por poco puedo decir lo mismo que si ser pues que Si hay personas que juegan a ver esta lo tengan muy en cuenta tu dinero muy algo muy malo hasta hasta ese punto pues porque a temió con Tola amplio que yo lo quitaba contamos con cuerpo con

Voz 2 13:54 he tenido una una casa para que se metiera porque no era caro

Voz 5 13:58 ah

Voz 2 13:58 o sea que es tu casa viviendo que compito y encima con prontitud muy donde yo vivo o sea que hay veces que me lo correcto otra vez

Voz 3 14:08 y me entraron ganas de no ya para lo voy a decir ya me entiende de verdad

Voz 1 14:15 gracias por haber llamado a Antonio que tenga buena noche

Voz 2 14:17 tiene mucha precaución al volante