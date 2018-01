María: "Doy las gracias a todos los donantes. Gracias a uno de ellos, mi hijo vive"

Voz 1 00:00 hola María muy buenas noches la vida si vale mucho

Voz 2 00:06 la mía ganemos mucho mire a en dieciséis de este mes

Voz 1 00:13 sí a mí

Voz 2 00:15 dijo le hicieron un trasplante de hígado yo ya había ido Elda mes sólo tímidamente entonces yo quiero dar las gracias a la Cadena Ser a vosotros as la institución que le que le hizo la operación con Valladolid Mi hijo ahora mismo está en casa está agotando de la de ellas me ha tocado la lotería porque me hijos Tadeo y entonces es lo que quiero dar gracias que la canción por muy bonita pero vine a darle mucho yo soy una mujer setenta años que no que no me gusta

Voz 3 01:14 pero

Voz 2 01:16 me valgo porque se hijos por ejemplo viejo tiene una boda que aunque esté controlada está muy bien

Voz 3 01:27 sí

Voz 2 01:28 pero se tiene que tratar se tiene que hacer pero todo ha sido estupendo lo tengo he hablado con él he estado con él aunque con mascarilla y todo pues todavía no puedo darle vi los besos y abrazos desmadre yo no tengo entonces quiero dar las gracias a todos los donantes las gracias a toda esa gente que participa conmigo en mi lleno de gracia porque es una gracia que he tenido que mi hijo ya estaba pues Payá ahora está aquí eso es lo que haría que hayan alguno que nada es lo que millones en mil euros tenido mil euros Tina es tener salud y fuerza fuerza en el corazón en corazón ver todas la gente era donante

Voz 3 02:40 ahora maravillosos

Voz 1 02:44 yo estaba escuchando con tantísima atención María

Voz 2 02:50 pues ellos no te quiero ver no ella otro día ahí bueno pues porque había muchísima gente esperando y no pude hablar como nosotros pero voy Adriana bueno a veces coge el teléfono y le quiero darle gracias señor meramente pues para agradeceros Cadena no que soy muy compañía yo no duermo por la noche yo estoy siempre es invitada como quiero que que les toca lo que tienen los engaños y hay problemas que no vale la pena hacer eso no desde la pena lo que parece veo una persona e hirió un hijo cuarenta años hígado destrozado se lo hayan implantado y que está estupendamente y quiero darle las gracias a los que atendieron de Valladolid es decir un rápidamente y esos días tras diez años