Óscar, desde Omán: "Para que haya vida, debe ser digna. Lo he visto claro contratando a personas refugiadas"

Voz 1 00:00 suena nuestro número de teléfono desde un país en Oriente Medio desde Omán la Óscar buenas noches

Voz 2 00:07 buenas noches Macarena muchísimas gracias por llamar

Voz 3 00:10 os estamos escuchando con temas de la canción puesto que el valor de la vida y bueno pues para hacer ha comentado el sumo experiencia pues que hemos dado poco equilibrada la de algunas personas y otros bueno tenemos nosotros chinas han sanitario intentábamos una persona que habla se sabe ir desde un principio en una empresa española digamos que digamos pues bien ya dos turbación que nos hacía falta ahí no te casa pues hemos conseguido me hace

Voz 3 00:51 una persona su matrimonio la persona que tienen la titulación de técnico la mujer es profesora de luto y bueno hasta hace unos años en una familia con una anormalidad total en Ciria llevan ya dos años llevaban en cuya pues es casi un mes que están trabajando con nosotros en el normal y bueno pues quieras que no hemos no no les ha envuelto ha vuelto a tener un poco de dignidad Suu se experiencia es porque era una familia de lo más normal y que tuvieron que está voy corriendo a su país con lo poco que llevaban han estado unos años pues viviendo en en muy malas condiciones y sin techo a Silvia cuando pueden está claro pero mientras tanto de momento les hemos ayudado a volver a tener una vida digna

Voz 1 01:54 bueno Oscar me pregunto si ha sido muy compleja la burocracia para que estas personas entrarán a trabajar otra vez recuperaran

Voz 3 02:09 por medio de una One fue en parte esa aparte las creencias eh pero sí tienen nos han ayudado a gustar el ha conseguido acabar el el los trámites pero ha sido complicado porque esto llevamos ya casi un año el proyecto no ya aprendemos técnicos trabajando en el tema pero John nuestra intención sido pues a intentar conseguir alguien de has con ayudar a alguien

Voz 3 02:49 yo soy una persona en el mundo en España de llena te invito a día de ya por cuestiones de corazón pero la cuestiones que me corazón no no luces pero bueno la cuestión es que somos parte Mondelo trabajar quiero dar datos de la empresa unas que nada porque no quiero un ya es el con ellos el sistema sanitario la persona está pues los técnicos sanitarios pues bueno eso es lo que nos hacía falta personal en Siria era un buen técnico su Nora era de momento pues vivíamos está trabajando pero ojalá pueda conseguir trabajo aquí también en lo suyo pero por lo menos la familia a que son un matrimonio con dos niños yo ellos llevan ya que yo he vuelto ayer a verlos a través no tenían otra España y la verdad es que bueno la la satisfacción que tienen es el de recuperar la salida al se de la vida lo importante importante

Voz 1 04:19 a recuperar el valor de la vida recuperar la dignidad

Voz 3 04:23 sin estoy yo pienso a cualquier persona de nosotros tocas el mismo una maleta mitad ser un mes en un mes dos años en un descampado sin aseos en unos barracones o tiendas de campaña y al final yo creo que la situación cualquiera que no han salido los padres son familias normales normales

Voz 3 04:57 te cuentan las historias y luego eso que cambios para ver nada muchas valoramos las posadas muy por por por por encima en las cosas

Voz 1 05:14 Óscar agradezco muchísimo su generosidad el que haya cogido el teléfono unos haya llamado para

Voz 2 05:19 hablar de un gesto vuelvo a una pinchamos Curto es dormir Macarena no de verdad se lo agradezco mucho y ojalá ojalá que este ejemplo cunda

Voz 3 05:34 te puedo decir yo trabajo en Sudamérica también la cantidad de voluntarios que se mueven con el mundo examen y es mucha gente yo he cuando bastaba sólo porque aquí hay mucha gente sobre todo quede madre petroleras y plazas en Sudamérica ya sea así ya te encuentras que el alirón macular Mittal son voluntarios jóvenes que ellas son los nuevos como un hijo una señora una vez son los misioneros ya no no hay que ir con una con un hábito hay que con con la idea esa de colaborar ya que hemos cincuenta años aquí yo no soy un joven loco dice que nada no o loco no yo tengo mi mi hecho pero sí que lo que se puede ayudar aunque sea un poquito un poquito de sería bueno para todos

Voz 1 06:35 lo dicho Oscar gracias de verdad por formar parte de la familia por compartirlo

Voz 2 06:42 muy bien buenas noches un abrazo yo vuelvo mañana para España pues buen viaje volvería a uno lo lo normal ya que hoy día

Voz 1 06:52 hay que ha claro allí no te digo y que ahora tenemos en Omán

Voz 3 06:55 la sé si yo soy ahora mismo hablar a solas eh