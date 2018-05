"Políticos de altura"

Voz 0194

00:00

jornada de reflexión en miércoles otra de las cosas extrañas de las elecciones catalanas que se celebran mañana en día laborable muchos indecisos según las encuestas para una jornada de reflexión en el trabajo en día laborable pero esta jornada también puede servir para plantearnos cómo hemos llegado hasta aquí yo no he hecho recordando algunos momentos en los que hubiera podido cambiar la historia más reciente tiene fecha concreta el veintiséis de octubre a la una del mediodía cuando Carles Puigdemont convocó la empresa a la prensa para anunciar la convocatoria de elecciones luego se arrepintió él dijo que era porque el Gobierno central no le ofrecía garantías todos sabemos que fue la presión de la gente y sobre todo de Esquerra lo que le hizo cambiar de opinión si las hubiera convocado estas elecciones serían diferentes sin candidatos encarcelado su fugados y con toda probabilidad sin el ciento cincuenta y cinco y sobre todo con menos tensión con Meso menos factura y con menos crispación otro momento aquel en el que Artur Mas pensó que podría sacar provecho de las multitudinarias manifestaciones del once de septiembre vio que con las banderas podía tapar los recortes y la corrupción hice puso al frente de la Mali convocando unas elecciones que creía ganadas en las que perdió unos cuantos escaños empezaron las urgencias se pusieron fechas se fraguó el desastre y otro momento bueno esto son muchos momentos todos aquellos en los que Mariano Rajoy novio las señales ni reparó en las advertencias de todos aquellos que decían que la independencia seguía adelante con su hoja de ruta sin encontrar algún obstáculo porque Rajoy nunca lo hizo no hizo nada cuando todavía era posible hacerlo son sólo unos cuantos momentos que hubieran cambiado la historia de este proceso hay muchos otros momentos en los crisis hubiera tomado otro camino nos habríamos ahorrado mucho sufrimiento y seguramente no estaríamos donde estamos hoy en la víspera de las elecciones más extraordinarias celebradas en España pero claro para ello hubiera sido necesario que los protagonistas de esos momentos hubieran sido políticos de altura Ángels Barceló