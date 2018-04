"El Atlético de Madrid está enfadado no solo con el Barça; también con Griezmann"

Voz 1375

00:00

buenos días Pepa ayer la FIFA confirmó que ya ha recibido oficialmente la denuncia del Atlético de Madrid contra el Fútbol Club Barcelona por tocar Antoine Griezmann el Atlético tiene una difícil papeleta seguramente tendrá que demostrar a petición de la propia FIFA o incluso la propia FIFA tendrá que demostrar tras la denuncia del Atlético que el Barça realmente ha llevado a cabo esa negocio nación con el francés o bien con su representante que ahora mismo parece ser únicamente su hermana al margen de eso todo el mundo espera ver cuál es la sanción de la FIFA al Barça que puede quedarse en dos periodos sin fichar o en simplemente un tirón de orejas o en un calentón del Atlético que no llegue a ningún sitio pero al margen de eso el Atlético creo que ha obrado bien ha quedado bien ante su masa social le ha dicho al Barcelona No me toques las narices que estamos jugando no es el título primero contra segundo y entiendo que esto es desestabilizar a mi plantilla ya mi vestuario y sobre todo viene a demostrar que el Atlético de Madrid está enfadado no sólo con el Barça también con Griezmann pero nadie lo puede decir están hasta el gorro en el vestuario rojiblanco e incluso el propio Cholo Simeone de los vaivenes de un Antoine Griezmann que desde que empezó la temporada tiene la cabeza o en Manchester o en Barcelona o en París pero no en el Wanda Metropolitano en el Atlético de Madrid el Cholo nunca lo dirá porque le necesita pero el cabreo del Atlético no sólo con el Barça es también con el propio Antoine Griezmann hasta luego Pepa