Voz 0020

02:06

otra ilustradora como recomendación Sara Herranz que acaba de publicar la persona incorrecta un libro que habla del amor que discurre por chats con una idea en este siglo el amor es un mensaje de doble check que no tiene respuesta es un libro lleno de preguntas que el autor afirma haberse hecho a lo largo de su vida aunque muchas no tienen respuesta habla también de la noche la persona incorrecta ya que su autora Herranz se define como una persona muy nocturna añade además que la noche da licencia para mandar mensajes que no debes lo que sí debemos a estas horas de la madrugada es recordar los títulos que hemos planteado hoy bien diferentes cincuenta momentos literarios contarlo para no olvidar trópicos la persona incorrecta todos ellos apuntes en los márgenes de la agenda de hablarporhablar