Fernando: "Pasé dieciséis Nocheviejas dentro de prisión"

Voz 1 00:00 hola Fernando buenas noches buenas noches

Voz 2 00:04 desde Madrid a gracias por Gemma Liga Adelante

Voz 3 00:08 el Madrid se sorprende lo bien que se lo pasa la gente en Navidad me gusta mucho yo es la otra cara de la moneda yo he pasado las Navidades practicamente siempre solo pero sobre todo el dieciocho años cuando dieciocho dieciséis en prisión espero que me bien acuda a hablar muy alto son temas que que no se hablar muy alto el pasado no siempre salía entraba entiendo la salí volví a entrar jugaron diecisiete

Voz 2 00:56 y cómo es la Navidad en prisión Fernando

Voz 3 01:00 pues sí normalmente solitaria que hay quién las ciudades como en todos los lados aquí en la puerta aplicar la puerta a golpear la puerta de alegría feliz año nuevo quién puede servir como yo que nombre pero en un momentito The Daily vamos no me impactan un poco las navidades pero no lo ponen en acreditar ningún tipo de ilusión triste tristes un poco miserable solidarias lógicamente encerrado

Voz 4 01:47 quién tiene seres queridos desde siempre

Voz 3 01:49 no sólo estoy siempre es prácticamente todavía en proceso las personas una muy pocas son las que soy bueno entonces es más elige a una toca como compañero a veces te toca sin compañero porque a lo largo de mucho tiempo en prisión ante Fernando decía usted que les sorprende mucho

Voz 2 02:13 lo que la gente disfrute de la Navidad usted ha pasado dieciocho Navidades en prisión

Voz 4 02:19 a las dieciséis y dieciocho años

Voz 2 02:23 dieciocho años en prisión diecinueve dieciséis navidades Fernando ahora está ahora está fuera

Voz 3 02:30 ahora hace sí sí claro ahora hace diez años que no vuelva a pasar por allí han pasado diez años yo celebro el veintiséis de febrero del año que viene del Ebro y decimos a la libertad hace diez años lo que ha vuelto a entrar y vuelto a saber nada que tienen vuelto a tener problemas con la justicia que la había no voy a decir que me trataba bien cero nos mantenemos en un equilibrio tal pese a ello las cosas no pasan hicieron por la libro sea castigado muy duro entonces eh a mí es en prisión no es lo que más me duele a mí en unas las primeras placer sólo con quince dieciséis años en un local propiedad sin ningún con una botella de whisky local que llevaba ocho diez quince años perdí a mi padre accidente de coche cuando tenía doce años ahora tengo cincuenta y cinco mil novecientos ochenta un muerto Franco cuando había aquí a nadie Espanyol a estudiar de sexo drogas y rock'n'roll que elegido al elegir por las drogas y las drogas me llevaron a la cárcel al filial

Voz 4 04:00 aquí no haya sido un desastre

Voz 3 04:04 a ver cuando el tratado bien equipado la vida y que ahora que me lo he tenido que estar bien es algo muy muy contaron anécdotas relacionadas la prisión dio cuando era estáis ahí

Voz 2 04:22 sí sí

Voz 3 04:24 mira cuando aprendí los números pasea ellos aprendí los números sesenta y siete fije a ver cuántos años tengo la idea añade el Dauphiné al a treinta años quejó de una fiesta increíble yo

Voz 4 04:47 muy vuelo

Voz 3 04:50 esa es una vía de esos ante eso yo siempre lo he recordado a lo largo de los años porque si empresas recuerdos Pablo tengo la desgracia de que siempre me acuerdo de todo y siempre soy sensato con lo que hago consecuente con todos dice que a veces no inmerecido ir yo yo es duro la reconoce bueno pues a lo que a lo que iba sin aviones chocaron en uno de los peores sin recién llegado a la prisión con un chaval que salía de a lo que llevaba un año en primer lugar al primer grado aislamiento sin hablar con alguien icono otro que exista muriendo de cáncer y que tenía un éxito enorme en el estómago iban enseñando lo para todo el mundo con ellos hace la la la Navidad que dio desde chiquititos es como que ver fuera una maravilla con ellos pase la Navidad de dos mil nueve al dos mil que que cómo era la vida no me parece muy muy cruel no se veía algo Macarena

Voz 2 06:10 hoy escuchando con muchísima atención Fernando y pensaba en algo que ha dicho cada vez que que trato de recuperar la vida ella es la que se encarga de

Voz 3 06:24 sí sí sí sí es muy cruel y me hace mucha gracia entre entre lo malo de la vida mira en el dos mil catorce yo ciudad hacer el Camino de Santiago bien estaba cobrando el Rally el Rally es una una paga que te dan

Voz 2 06:45 sí o sí cuatrocientos lo sí

Voz 3 06:47 cero euros once meses sino los son zonas así como muy bien pero los buscarte la vida entonces yo tenía que optar a Santiago o irme a un albergue de Madrid elegía hacerse también con ciento cincuenta euros me cogieron Pamplona empecé a andar bueno pues a mitad el camino conseguí trabajo en un pueblecito de vino un jefe que era muy majo que en fin en un sitio encantador precioso bonito maravilloso aquí en decía sentir MCI jurídica parte yo a mí mismo me llamó Tate tienes una casa tiene un sitio donde estás tienes trabajo con un contrato de seis meses la Seguridad Social te mandar un mensaje al móvil que bien bien pues yo lo vi de también que lo quise hacer Macarena el estrés me llegó al Hospital de León pero yo en mi vida ha estado en el hospital hecho barbaridades bueno o por enfermedad por dos accidentes de moto así pero eso es otra historia que está en fin perdí el trabajo salí el el jefe que era un tío muy majo había hecho otro equipo tengo que soportar hecho otro equipo y tal y cual la cosa no era para ponerse al borde ni para denunciar dormir para también para cual sino para recibir el dinero pues quería irse y el punto de vista dije bueno la villa pararía a lo mejor aquí algo mejor esperándonos luego no había ni la mejor esperando a que él cuando malí de vuelta el Camino de Santiago me tocó vivir

Voz 2 08:45 un mes estuvo usted viviendo en la calle

Voz 3 08:49 inglés si es no es vivir en las calles se ha sido cuatro dos diez que esto imagina que a lo largo de dieciocho años en la cantidad de compañeros de alguno se ha abstenido compañero Samuel estuvo empañada hacer vivido en Carabanchel con vías tíos uno de una raza de un país José a ver humo una no unitaria cada uno de una cultura he vivido con pues pues con gente de todo aquí buenos a los que me han robado sino me han robado que aunque el poder que han querido que lleguen Cusí era puro poder este ofrecido relaciones sexuales en fin y sobre todo ahí la cosa de la cárcel rojas y eso es es lo que impera allí pero bueno eso también es otra historia creo que no debemos ser claros mucho porque en historias muy triste y creo que puedo contaros nuevas hay algunas cosas que no me con el Camino de Santiago pero pero bueno no hermanos el la mayoría de las cosas son tristes dinero acuerdo entonces por lo menos por ahí pero que ya ya es bastante no o si quieres Recaredo algo en concreto

Voz 1 10:34 si no se algo pues se ve

Voz 2 10:37 Pemex dijo que no se preocupe que me me gusta mucho escucharle quería saber ir ahora Fernando dice usted que su historia es muy triste cómo definiría usted la historia presente lo que se está escribiendo

Voz 3 10:50 pero a día de hoy o o retrospectivamente

Voz 2 10:53 a día de hoy

Voz 3 10:56 que cómo me va básica

Voz 2 10:59 es

Voz 3 11:00 ah y no no me quejo no me quejo con uno cuatrocientos euros tengo una compañera con la que me llevo muy bien no va a tener una compañera después de treinta años de XXXV de estar solo es el pues imagínate para mí que al principio cuando acerca a mano para acariciarme Johnny apartada la mano al principio pues sí pero vamos a una maravilla como loco por recordarme eterno como esperado también un rato me he quedado un poco helado de frío fuera estar

Voz 2 11:48 treinta y cinco años sin sin saber lo que es enamorarse de alguien y luego no se enamora ahí tiene tanto que aprender y que gestionar como por ejemplo que lo que le coge la mano que que otras cosas ha tenido que que pensar y que trabajar en esta relación personal

Voz 1 12:09 a y al principio por con un mucho

Voz 3 12:14 esa

Voz 1 12:17 punto de agua

Voz 4 12:22 en la derecha vivía en un sitio

Voz 3 12:26 el desayuno comida si yo siempre me quería ir a cenar a las nueve en el metro ella seguido ahí bueno Domingo que te vas a cenar y tal y cual porque familia que asistió a acompañada acompañadas sí más cerca muletas y cogí le con Libia presentó entonces me di cuenta que en el fondo de las llevo algo que no todos no tengo la rienda suelta a caballo había sido cada y él mismo me tiro de la ría donde estudiando cuenta ahora diez años después empiezo a darme cuenta de que hay veces que no bajo por porque me siento a gusto de entre cuatro paredes me siempre nación Agustín veinticuatro descuidado ahí me puedo tirar andando me encanta tiene a la vista alcance muy lejos por qué ha estado mucho tiempo alcanzar cerca yo escribía en prisión para pasar de estoy bien he tratado de hacer teatro y eso cero grave Teatre incluso llevamos eh a la Casa Encendida vamos el grupo alicatado si si no llegábamos el grupo destacado diéramos ocho o diez amiguetes que nos llevábamos bien todos los módulos malos hábitos con un expediente de chicos malos importante

Voz 1 14:16 yo no es que sea malo es que boom entonces se me da bien

Voz 3 14:22 el bolígrafo escribir y entonces a los compañeros les hacía recurso siendo de los funcionarios salen de tienes la lección anunciado quién es el que hace los recursos en el móvil saben que los recursos de Ramajo pero yo no he dicho mi apellido nunca una la leche era era muy bueno por ejemplo vi me den permiso posible cocaína heroína y como yo tengo los permisos se conceden de cuatro en cuatro tiene pongo dio al juez para disculpar que positivo no estoy

Voz 2 15:09 sí

Voz 3 15:10 señoría está en el recurso era señoría a pesar de haber consumido tal Pascua a pesar de haber consumido piloto he tenido la responsable la responsabilidad de devolver a la a mi modo tiempo correctos sabiendo que iba a recibir un castigo tan brutal como ser cambiados de módulo que me también de de Huelva en otra vez sí una serie de quién es quién es al Sida en el que me quiten los permisos qué tal cual a pesar de todo eso he vuelto a hacerlo bajo el señor ya que para que pueda reconcilia conmigo mismo me han priorice un permiso a las seis meses está volviendo a salir y la junta de tratamiento que estaba aquí decimos que soñaba le da mucha rabia que yo hubiese concedido y también el juez era una persona que era un juez no pues el juez de vigilancia penitenciaria es el árbitro entre los que están en prisión los funcionarios el árbitro pues con parte o una sanción justa o injusta Tula recurre es el juez es el que decide que en fin luego hay algunas piedras recursos tal pero a mí se me da bien y entonces es por dos recursos movidos malos acabas vídeos y tendrá en Villanubla Valladolid eh el se lo hemos ido cinco de Navalcarnero El Mono en una terceros ha de Carabanchel que era la tercera iría asquerosa donde mejor se vive porque si hay una pelea es una pelea sí sí a su pie paredón forzó entre disculpa compañero ya está en otros y en otros sitios hay gente que pedir perdón donde humilla muy pero ella no eres muy personas en fin creo que también he aprendido mucho sobre él sobre la psicología por ejemplo que ha aprendido

Voz 2 17:36 eh

Voz 3 17:37 qué ha aprendido las sobre la psicología del hombre por ejemplo si en seguida de un tío seguida por la manera de hablar más que por la cara hay gente muy bien en las caras yo veo muy bien en las voces que por las donaciones por la forma de decir las cosas por las coletilla que se tienen a veces al finalizar abrace al finalizar una frase se como más o menos dictamina un hombre porque con las mujeres con pareja

Voz 2 18:13 sí yo soy yo son los que he estado enamorado

Voz 3 18:15 ya se ha para en fin sin por lo menos chicas un pequeño caos que me ha hecho pasar muchas con muchos altibajos sobre las mujeres pero que tiene muy buenas que sobre los no es una de las cosas que tiene que creo humildemente a ver a ver a ver no sé si a Messi

Voz 2 18:46 Fernando yo para ya para terminar nos ha hablado usted del pasado del presente y el futuro como del futuro

Voz 3 18:54 pues de momento con poca esperanza en el futuro y y merezco que igual que él habían tenido Milagros sea vivo agro espero que la diera mejor es muy bueno en el sentido yo que sé que me topé un piso de la Empresa Municipal de la Vivienda que entran en sorteo en este sorteo para dentro de no sepa cuándo se sortea el casas que me llamaron la ahí en el vídeo más que yo alguna no se habían mi sonrisa de alguna manera porque hay una cosa Macarena si no tienes una tasa porque ella yo vivimos en una habitación en la habitación de la noche no hombre es que te lo has a otra habitación sino tiene un sitio establecer dónde estará tiro sin si no tienes un sitio desde donde arrancar el Arsenal es básico tener un sitio aquí ordenar tus cosas donde sabe que va a estar bien y a mí me gustaría tratar de escribir lo que no que se lo que pasa es que no sé si seré capaz de hacerlo o de no hacerlo

Voz 2 20:14 Millet todo

Voz 3 20:16 lo que se y todo lo que he aprendido de la manera que lo aprendido porque ocurren tantas cosas que me gustaría transmitir esa novias y sabiduría porque sería muy pedante sería muy enteramente pero transmitir lo que ha pervivido por la forma como todo ha aprendido a Pablos que lo que había darse un palo si se veo como como mínimo a lo mejor meditarlas

Voz 2 20:51 ojalá Fernando ojalá pueda hacer ese hueco ese rincón de creatividad ojalá pueda sentarse a escribir y ojalá salga algo muy satisfactorio Fernando muchísimas gracias por compartir parte de la madrugada con este equipo

Voz 3 21:08 a vosotros Macarena por escucharme y conste que se escucha desde desde Villanubla en el año ochenta y nueve taludes noventa